Путин укрепил безопасность на южных границах России

Он привлек к этому члена НАТО и мощную ближневосточную державу

20 июля 2022 в 02:57 Размер текста - 17 +

Владимир Путин одержал в Тегеране дипломатическую победу над США Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Владимир Путин обезопасил южные границы России от нового обострения Карабахского конфликта и усилил свое влияние на страны, которые могли бы помочь Украине. Этого главе государства удалось добиться в Тегеране, где 19 июля состоялся саммит Астанинского формата и двусторонние встречи Путина с руководителями Турции и Ирана. В результате позиции США на Ближнем Востоке ослабли, на Кавказе стало спокойнее, а у Израиля появилась весомая причина не помогать Киеву, рассказали URA.RU эксперты. В своем заявлении по итогам саммита глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию в Тегеране Владимир Путин назвал «полезными и весьма содержательными» переговоры с главой Турции Реджепом Эрдоганом, президентом Ирана Сейедом Раиси и аятоллой Али Хаменеи. «Важно, что участники встречи высказались за продолжение взаимодействия в борьбе с любыми проявлениями терроризма и экстремизма вплоть до полной ликвидации этой угрозы на территории Сирии и соседних стран», — подчеркнул российский лидер. Трехсторонние переговоры президентов России, Ирана и Турции завершились совместным заявлением Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru На отдельных встречах с верховным руководителем Ирана Али Хаменеи и Сейедом Раиси Путин обсуждал стратегические вопросы российско-иранских отношений. «С обеих сторон была подтверждена приверженность их дальнейшему всемерному развитию в по-настоящему добрососедском и взаимовыгодном ключе. Выражена готовность к конструктивному партнерству в решении острых региональных и международных проблем», — заметил он. Темой двусторонних переговоров с Эрдоганом стало, в том числе, сотрудничество по облегчению поставок российского и украинского зерна на мировые рынки. Путин поднял на саммите в Иране и во время двусторонних встреч вопросы безопасности как Сирии, так и самой России, сказал в беседе с URA.RU председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, участие Турции в урегулировании Карабахского конфликта сделает южные рубежи РФ более защищенными. «Обсуждение в Тегеране ситуации в Нагорном Карабахе — это позитивный фактор, который в ближайшее время проявится в отношениях между Арменией и Азербайджаном. Москва работает с ними как с непосредственными участниками конфликта, а диалог между державами большего масштаба, каковыми являются Россия, Турция и Иран, способствует более уверенному решению проблем, причем не только региональных, но и проблем мировой политики», — заявил Карасин. «Значение таких переговоров сложно переоценить. В итоге это поможет сделать южные рубежи России более безопасными», — добавил сенатор. Владимиру Путину удалось наладить отношения с главой Турции Реджепом Эрдоганом, несмотря на усилия США поссорить страны Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Военное и дипломатическое присутствие в Сирии — важный элемент сложной ближневосточной системы сдержек и противовесов, которая помогает обеспечивать безопасность на южных рубежах РФ, включая украинское направление, объяснил URA.RU старший аналитик Центра изучения кризисного общества, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Балмасов. «В Сирии находятся наши военные базы, они расположены недалеко от Суэцкого канала, а от которого зависят торговые потоки в Европу. В случае его блокады поставки нефти и газа по морю могут быть прерваны. Это сдерживающий фактор на случай серьезного обострения ситуации на Украине», — сказал он. Общей платформой России, Турции и Ирана в рамках Астаниского формата является стремление снизить влияние США и их союзников в целом, а не только в Сирии, считает эксперт. «Важно видеть за официальной риторикой суть договоренностей, ведь самое интересное остается за кадром. Например, Израиль, где очень много сторонников Украины, мог бы активнее оказывать ей поддержку. Но тогда Россия может поспособствовать дальнейшему усилению враждебного израильтянам Ирана, который уже и так соперничает с Турцией по своей военной мощи. Израиль в этих условиях вынужден вести себя осторожно. Сдерживать Россию руками Турции у американцев тоже не удается. Отношения сложные, но итоги визита Путина в Тегеран показывают, что три страны способны договариваться, и это плохой знак для США», — заметил Балмасов. Владимир Путин поднял на саммите в Иране и во время двусторонних встреч вопросы безопасности как Сирии, так и самой России Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Хотя Турция остается членом НАТО, а США подталкивали эту страну к войне с Россией, Путин избежал конфликта и сегодня имеет возможность добиваться поставленных целей дипломатическим путем, отметил президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский. «Турция не ввела против нас санкции из-за Украины, турки не собираются с нами воевать в Сирии или где-то еще. У них свои жесткие противоречия с американцами, поскольку США покровительствуют курдским боевикам, которых Турция считает террористами. Удалось избежать того пути, который наметили в Госдепе, где очень хотели столкнуть две страны лбами», — сказал он URA.RU. Статья по теме Путин начал готовиться к встрече с лидерами США и ЕС Саммит в Тегеране показал, что позиции России на международной арене усилились, отметил Сатановский. «Интересы России, Турции и Ирана пересекаются не только в Сирии, но и в Закавказье, Центральной Азии и многих других регионах. Астанинский формат для того и был создан, чтобы все вопросы можно было решить полюбовно между собой, на троих. Взаимный учет интересов — это большой плюс для всех, в том числе для Москвы. Путин, в отличие от Джо Байдена, не читает другим странам нотации и не учит их жить, поэтому позиции США в мире слабеют, а России — усиливаются», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент Владимир Путин обезопасил южные границы России от нового обострения Карабахского конфликта и усилил свое влияние на страны, которые могли бы помочь Украине. Этого главе государства удалось добиться в Тегеране, где 19 июля состоялся саммит Астанинского формата и двусторонние встречи Путина с руководителями Турции и Ирана. В результате позиции США на Ближнем Востоке ослабли, на Кавказе стало спокойнее, а у Израиля появилась весомая причина не помогать Киеву, рассказали URA.RU эксперты. В своем заявлении по итогам саммита глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию в Тегеране Владимир Путин назвал «полезными и весьма содержательными» переговоры с главой Турции Реджепом Эрдоганом, президентом Ирана Сейедом Раиси и аятоллой Али Хаменеи. «Важно, что участники встречи высказались за продолжение взаимодействия в борьбе с любыми проявлениями терроризма и экстремизма вплоть до полной ликвидации этой угрозы на территории Сирии и соседних стран», — подчеркнул российский лидер. На отдельных встречах с верховным руководителем Ирана Али Хаменеи и Сейедом Раиси Путин обсуждал стратегические вопросы российско-иранских отношений. «С обеих сторон была подтверждена приверженность их дальнейшему всемерному развитию в по-настоящему добрососедском и взаимовыгодном ключе. Выражена готовность к конструктивному партнерству в решении острых региональных и международных проблем», — заметил он. Темой двусторонних переговоров с Эрдоганом стало, в том числе, сотрудничество по облегчению поставок российского и украинского зерна на мировые рынки. Путин поднял на саммите в Иране и во время двусторонних встреч вопросы безопасности как Сирии, так и самой России, сказал в беседе с URA.RU председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, участие Турции в урегулировании Карабахского конфликта сделает южные рубежи РФ более защищенными. «Обсуждение в Тегеране ситуации в Нагорном Карабахе — это позитивный фактор, который в ближайшее время проявится в отношениях между Арменией и Азербайджаном. Москва работает с ними как с непосредственными участниками конфликта, а диалог между державами большего масштаба, каковыми являются Россия, Турция и Иран, способствует более уверенному решению проблем, причем не только региональных, но и проблем мировой политики», — заявил Карасин. «Значение таких переговоров сложно переоценить. В итоге это поможет сделать южные рубежи России более безопасными», — добавил сенатор. Военное и дипломатическое присутствие в Сирии — важный элемент сложной ближневосточной системы сдержек и противовесов, которая помогает обеспечивать безопасность на южных рубежах РФ, включая украинское направление, объяснил URA.RU старший аналитик Центра изучения кризисного общества, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Балмасов. «В Сирии находятся наши военные базы, они расположены недалеко от Суэцкого канала, а от которого зависят торговые потоки в Европу. В случае его блокады поставки нефти и газа по морю могут быть прерваны. Это сдерживающий фактор на случай серьезного обострения ситуации на Украине», — сказал он. Общей платформой России, Турции и Ирана в рамках Астаниского формата является стремление снизить влияние США и их союзников в целом, а не только в Сирии, считает эксперт. «Важно видеть за официальной риторикой суть договоренностей, ведь самое интересное остается за кадром. Например, Израиль, где очень много сторонников Украины, мог бы активнее оказывать ей поддержку. Но тогда Россия может поспособствовать дальнейшему усилению враждебного израильтянам Ирана, который уже и так соперничает с Турцией по своей военной мощи. Израиль в этих условиях вынужден вести себя осторожно. Сдерживать Россию руками Турции у американцев тоже не удается. Отношения сложные, но итоги визита Путина в Тегеран показывают, что три страны способны договариваться, и это плохой знак для США», — заметил Балмасов. Хотя Турция остается членом НАТО, а США подталкивали эту страну к войне с Россией, Путин избежал конфликта и сегодня имеет возможность добиваться поставленных целей дипломатическим путем, отметил президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский. «Турция не ввела против нас санкции из-за Украины, турки не собираются с нами воевать в Сирии или где-то еще. У них свои жесткие противоречия с американцами, поскольку США покровительствуют курдским боевикам, которых Турция считает террористами. Удалось избежать того пути, который наметили в Госдепе, где очень хотели столкнуть две страны лбами», — сказал он URA.RU. Саммит в Тегеране показал, что позиции России на международной арене усилились, отметил Сатановский. «Интересы России, Турции и Ирана пересекаются не только в Сирии, но и в Закавказье, Центральной Азии и многих других регионах. Астанинский формат для того и был создан, чтобы все вопросы можно было решить полюбовно между собой, на троих. Взаимный учет интересов — это большой плюс для всех, в том числе для Москвы. Путин, в отличие от Джо Байдена, не читает другим странам нотации и не учит их жить, поэтому позиции США в мире слабеют, а России — усиливаются», — заключил эксперт.