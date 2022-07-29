Путин ответил на обвинения Запада по спецоперации на Украине

Президент раскрыл документ о целях России

29 июля 2022 в 18:22 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин показал истинные цели России в Донбассе Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Истинная цель России в Донбассе — вернуть республики к мирной жизни. Так комментируют эксперты URA.RU решение президента РФ Владимира Путина о поддержке плана восстановления Мариуполя, который на встрече с ним 29 июля представил вице-премьер Марат Хуснуллин. По словам политологов, показав всему миру, что Россия пришла в Донбасс не разрушать, а возрождать, этим глава государства ответил на обвинения по поводу якобы «оккупации» Украины. На разговор с вице-премьером Путин был настроен позитивно: он сразу высоко оценил работу Хуснуллина и его команды. «Строительная отрасль развивается у нас хорошими темпами. Достигаются все цели, которые были поставлены», — заметил Путин. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин представил мастер-план восстановления Мариуполя Фото: Владимир Андреев © URA.RU Слова президента уже сам вице-премьер подтвердил цифрами: в 2021 году было сдано 92,6 млн кв. метров жилья. После весеннего спада оживился ипотечный рынок: рост составил 133% к уровню прошлого года. Регионы активно используют возможности инфраструктурного кредитования. По дорогам цифры «радуют глаз», признался Хуснуллин: до конца года в крупнейших агломерациях будет выполнено 79% плана по строительству и ремонту дорог. Опережающими темпами идет строительство трассы Европа — Западный Китай, инициатором которого стал президент Путин. Просчитывается вариант ее продления до Омска и до Новосибирска с выходом на границы с Китаем и Монголией, добавил Хуснуллин. «Очень хорошо», — отреагировал президент. Особое внимание в разговоре с Хуснуллиным Путин обратил на планы по восстановлению Мариуполя и других городов ДНР и ЛНР. Вице-премьер сообщил президенту, что разработан мастер-план развития Мариуполя, который расписан на 100 страницах. «Мы очень подробно расписали по годам, как будем восстанавливать Мариуполь. Мы можем полностью это сделать в течение трех лет. В этом году восстановим 90 объектов социальной инфраструктуры. Предлагаем включить в план аэропорт», — сообщил Хуснуллин. Крупнейший завод Мариуполя Азовсталь частично будет восстановлен, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин Фото: Сергей Венявский © URA.RU По словам вице-премьера, в Мариуполе будет создана абсолютно новая транспортная инфраструктура. Появится транспортно-пересадочный узел, который объединит железную дорогу, порт и трамвайную линию. Преобразятся улицы города, будет заменена инженерная инфраструктура, появится новая набережная. Один из ключевых вопросов — будущее «Азовстали», отметил Хуснуллин. «Обсуждаем этот вопрос с жителями. Видим, что там возможно сохранить часть рабочих мест без восстановления вредного производства. Но там 40 миллионов тонн отходов — экологическая проблема. Его надо зачищать», — пояснил Хуснуллин. «Они [Украина] не занимались этим», — заметил президент. Президент РФ Владимир Путин поручил сделать все, чтобы жители Мариуполя перезимовали в нормальных условиях Фото: Сергей Венявский © URA.RU С завода только все «выжимали», подтвердил вице-премьер и добавил, что Мариуполь получит «совершенно новый облик», это будет город «со своим лицом». Путин полностью поддержал разработанный мастер-план. Он подчеркнул, что спецоперация в Донбассе проводится с целью помощи жителей ЛДНР. «Но, к сожалению, это связано и с большими издержками, с большими испытаниями для людей, которые там живут, с разрушениями. Зима не за горами, и нужно, чтобы люди провели эту зиму в человеческих условиях, чтобы потом спокойно выйти на строительство для людей достойного жилья», — подчеркнул Путин. В Мариуполе и Донецке появятся новые современные медицинские учреждения Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Президент поручил помочь руководству ДНР построить многопрофильный медицинский центр в Мариуполе и перинатальный — в Донецке. Хуснуллин заверил, что уже в 2023 году центры будут работать. «И то, и другое?» — уточнил президент. Вице-премьер заверил, что по медцентру в Мариуполе проект уже готов и вскоре начнется строительство, по перинатальному центру в Донецке проект нужно немного доработать, но к концу следующего года учреждение точно будет запущено. «По всей России мы строим такие центры, поэтому думаю, что никакой сложности особой не будет. Просто надо привязать к городским условиям, к месту, вписать в общий архитектурный ансамбль города. Тем более что многое будет делаться заново и в соответствии с современными требованиями и стандартами», — отметил Путин. Россия показывает, что она пришла строить в Донбассе новые дома, а не новые мемориалы в память о погибших мирных жителях, как это ежедневно делают киевские власти Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По восстановлению жилья в Донбассе у российских властей тоже есть большие планы. Как сообщил Хуснуллин, обследовано 85% жилого фонда. Одни дома будут ремонтироваться, на месте других появятся новые. Чтобы люди уже сейчас могли приобрести новые квартиры, Хуснуллин предложил применить систему жилищных сертификатов, как в России. На ремонт также будут выделяться единовременные выплаты. «Давайте так и сделаем. Но это должно касаться не только Донецкой Республики, но и Луганской Республики — там, где это востребовано, и там, где люди этого ждут», — поддержал президент. Этими решениями Путин четко дал понять, что Россия в Донбассе — не оккупант, а созидатель, комментирует URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Президент показывает в первую очередь украинцам и донбассцам, а в целом — всему миру, что мы не воюем с Украиной. Мы пришли поднимать этот край, созидать там. Если люди будут видеть это, то жители не только Донбасса, но и остальной Украины поймут, что это действительно так. У России другое целеполагание, нежели у киевских властей: мы боремся с нацизмом за Украину, а украинская власть воюет с Россией против России. Мы показываем, что мы не оккупанты», — пояснил Журавлев. Президент посылает сигнал о том, что Россия берет на себя ответственность за территорию, которую освобождает, хотя разрушают ее другие, отметил профессор кафедры истории и теории политики Факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Черняховский. «Это подтверждает тезис о том, что Донбасс для нас — не чужая территория, что мы — один народ. Раз Россия взяла на себя ответственность за освобождение Украины от нацизма, она и не уходит от этой ответственности. Точно так же мы восстанавливали Варшаву, Берлин, многие объекты в Европе после уничтожения нацистов во Второй мировой войне», — отметил Черняховский. Статья по теме Путин начал формировать новую патриотическую платформу Происходит интеграция в российские стандарты — от уровня госуправления до уровня принятия решений, полагает исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Донбасс, его инфраструктура при украинском режиме сильно недофинансировалась. Конечно, ее нужно выводить на современный уровень. Эти конкретные решения лучше всяких деклараций говорят о наших намерениях. Они принимаются не ради демонстрации или красивой картинки, а чтобы решить серьезные проблемы, копившиеся там годами», — резюмировал Кузнецов. 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Истинная цель России в Донбассе — вернуть республики к мирной жизни. Так комментируют эксперты URA.RU решение президента РФ Владимира Путина о поддержке плана восстановления Мариуполя, который на встрече с ним 29 июля представил вице-премьер Марат Хуснуллин. По словам политологов, показав всему миру, что Россия пришла в Донбасс не разрушать, а возрождать, этим глава государства ответил на обвинения по поводу якобы «оккупации» Украины. На разговор с вице-премьером Путин был настроен позитивно: он сразу высоко оценил работу Хуснуллина и его команды. «Строительная отрасль развивается у нас хорошими темпами. Достигаются все цели, которые были поставлены», — заметил Путин. Слова президента уже сам вице-премьер подтвердил цифрами: в 2021 году было сдано 92,6 млн кв. метров жилья. После весеннего спада оживился ипотечный рынок: рост составил 133% к уровню прошлого года. Регионы активно используют возможности инфраструктурного кредитования. По дорогам цифры «радуют глаз», признался Хуснуллин: до конца года в крупнейших агломерациях будет выполнено 79% плана по строительству и ремонту дорог. Опережающими темпами идет строительство трассы Европа — Западный Китай, инициатором которого стал президент Путин. Просчитывается вариант ее продления до Омска и до Новосибирска с выходом на границы с Китаем и Монголией, добавил Хуснуллин. «Очень хорошо», — отреагировал президент. Особое внимание в разговоре с Хуснуллиным Путин обратил на планы по восстановлению Мариуполя и других городов ДНР и ЛНР. Вице-премьер сообщил президенту, что разработан мастер-план развития Мариуполя, который расписан на 100 страницах. «Мы очень подробно расписали по годам, как будем восстанавливать Мариуполь. Мы можем полностью это сделать в течение трех лет. В этом году восстановим 90 объектов социальной инфраструктуры. Предлагаем включить в план аэропорт», — сообщил Хуснуллин. По словам вице-премьера, в Мариуполе будет создана абсолютно новая транспортная инфраструктура. Появится транспортно-пересадочный узел, который объединит железную дорогу, порт и трамвайную линию. Преобразятся улицы города, будет заменена инженерная инфраструктура, появится новая набережная. Один из ключевых вопросов — будущее «Азовстали», отметил Хуснуллин. «Обсуждаем этот вопрос с жителями. Видим, что там возможно сохранить часть рабочих мест без восстановления вредного производства. Но там 40 миллионов тонн отходов — экологическая проблема. Его надо зачищать», — пояснил Хуснуллин. «Они [Украина] не занимались этим», — заметил президент. С завода только все «выжимали», подтвердил вице-премьер и добавил, что Мариуполь получит «совершенно новый облик», это будет город «со своим лицом». Путин полностью поддержал разработанный мастер-план. Он подчеркнул, что спецоперация в Донбассе проводится с целью помощи жителей ЛДНР. «Но, к сожалению, это связано и с большими издержками, с большими испытаниями для людей, которые там живут, с разрушениями. Зима не за горами, и нужно, чтобы люди провели эту зиму в человеческих условиях, чтобы потом спокойно выйти на строительство для людей достойного жилья», — подчеркнул Путин. Президент поручил помочь руководству ДНР построить многопрофильный медицинский центр в Мариуполе и перинатальный — в Донецке. Хуснуллин заверил, что уже в 2023 году центры будут работать. «И то, и другое?» — уточнил президент. Вице-премьер заверил, что по медцентру в Мариуполе проект уже готов и вскоре начнется строительство, по перинатальному центру в Донецке проект нужно немного доработать, но к концу следующего года учреждение точно будет запущено. «По всей России мы строим такие центры, поэтому думаю, что никакой сложности особой не будет. Просто надо привязать к городским условиям, к месту, вписать в общий архитектурный ансамбль города. Тем более что многое будет делаться заново и в соответствии с современными требованиями и стандартами», — отметил Путин. По восстановлению жилья в Донбассе у российских властей тоже есть большие планы. Как сообщил Хуснуллин, обследовано 85% жилого фонда. Одни дома будут ремонтироваться, на месте других появятся новые. Чтобы люди уже сейчас могли приобрести новые квартиры, Хуснуллин предложил применить систему жилищных сертификатов, как в России. На ремонт также будут выделяться единовременные выплаты. «Давайте так и сделаем. Но это должно касаться не только Донецкой Республики, но и Луганской Республики — там, где это востребовано, и там, где люди этого ждут», — поддержал президент. Этими решениями Путин четко дал понять, что Россия в Донбассе — не оккупант, а созидатель, комментирует URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Президент показывает в первую очередь украинцам и донбассцам, а в целом — всему миру, что мы не воюем с Украиной. Мы пришли поднимать этот край, созидать там. Если люди будут видеть это, то жители не только Донбасса, но и остальной Украины поймут, что это действительно так. У России другое целеполагание, нежели у киевских властей: мы боремся с нацизмом за Украину, а украинская власть воюет с Россией против России. Мы показываем, что мы не оккупанты», — пояснил Журавлев. Президент посылает сигнал о том, что Россия берет на себя ответственность за территорию, которую освобождает, хотя разрушают ее другие, отметил профессор кафедры истории и теории политики Факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Черняховский. «Это подтверждает тезис о том, что Донбасс для нас — не чужая территория, что мы — один народ. Раз Россия взяла на себя ответственность за освобождение Украины от нацизма, она и не уходит от этой ответственности. Точно так же мы восстанавливали Варшаву, Берлин, многие объекты в Европе после уничтожения нацистов во Второй мировой войне», — отметил Черняховский. Происходит интеграция в российские стандарты — от уровня госуправления до уровня принятия решений, полагает исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Донбасс, его инфраструктура при украинском режиме сильно недофинансировалась. Конечно, ее нужно выводить на современный уровень. Эти конкретные решения лучше всяких деклараций говорят о наших намерениях. Они принимаются не ради демонстрации или красивой картинки, а чтобы решить серьезные проблемы, копившиеся там годами», — резюмировал Кузнецов.