Путин начал формировать новую патриотическую платформу

Особая роль отведена регионам

14 июля 2022 в 18:51 Размер текста - 17 +

В России зарождается новая патриотическая платформа, инициатором которой стал президент РФ Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новую патриотическую платформу в стране начал формировать президент РФ Владимир Путин. В том числе для этого он чаще стал проводить личные беседы с губернаторами, объяснили политологи URA.RU его встречу с главой Тульской области Алексеем Дюминым 14 июля. Эта платформа должна объединить не только россиян, но и жителей Донбасса и освобожденных украинских территорий — консолидировать их вокруг военных (участников спецоперации) и настроить на мирное будущее, пояснили эксперты. На этой неделе для Путина это уже третья встреча с губернаторами (11 июля президент беседовал с главой Подмосковья Андреем Воробьевым, 13 июля — с руководителем Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым). Все они прошли по схожему формату: руководители субъектов доложили о социально-экономической ситуации в своих регионах. Тульский губернатор Алексей Дюмин стал третьим главой региона за неделю, с которым встретился президент Фото: Владимир Андреев © URA.RU В начале встречи с Дюминым Путин дал свою оценку. «Тульская область под Вашим руководством показывает хорошие результаты развития: валовой региональный продукт растет, промышленное производство, сельское хозяйство, инвестиции — все не только в норме, но выше среднероссийских показателей», — отметил президент. Но Путин все же нашел и недоработки в работе губернатора. «Есть вопросы, требующие особого внимания. Если объективно, при такой концентрации производств, промышленности, конечно, больше внимания нужно уделять вопросам экологии, сохранения окружающей среды. В прошлый раз мы говорили о проблемах здравоохранения, кадрового обеспечения системы здравоохранения. Аварийное жилье — достаточно высокий пока еще процент», — напомнил Путин. Программа переселения из аварийного жилья в Тульской области идет с опережением графика, заявил губернатор Алексей Дюмин Фото: Сергей Русанов © URA.RU По всем этим пунктам Дюмин предоставил свежую информацию. Для привлечения в регион медиков введены единовременные денежные выплаты и создан служебный квартирный фонд, что позволило в 2021 году привлечь на работу 910 врачей. Переселение жителей региона из аварийного жилья идет с опережением графика на год, отметил губернатор. По словам Дюмина, в экологической сфере запущена автоматизированная система мониторинга уровня загрязнения атмосферы, запланировано строительство новых полигонов и предприятий по переработке ТКО. Дюмин заверил президента, что экономическая ситуация в регионе стабильная, а уровень безработицы — всего 0,44%. Помощь Донбассу стала одним из приоритетов для всех губернаторов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава региона остановился на «гуманитарной миссии» — помощи республикам Донбасса. «Мы подписали соглашение с ДНР, и передовая группа, силы и средства, которые мы выделили, работают на территории города Мариуполя. Выявили основные точки, которые надо привести в порядок к отопительному сезону, — это многоквартирные дома, школы, детский сад и ряд других объектов, где наши коллеги работают, строительный блок, и эти силы будем наращивать», — заверил Дюмин. О поддержке Донбасса на встречах с президентом упоминали и другие губернаторы. Кроме того, о необходимости консолидации общества вокруг военных, участвующих в спецоперации, говорил президент на встрече с руководством Госдумы 7 июля. В целом, Путин создает новую патриотическую платформу, объяснил URA.RU директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Это однозначно новая патриотическая платформа. Мы должны быть вместе со своей армией, вместе с людьми, которых мы спасаем. Мы должны держаться вместе здесь, внутри страны. Поддержка мирного населения, единение в этом, не менее важно, чем поддержка армии», — полагает Данилин. Эксперты полагают, что президенту РФ важно создать новую патриотическую платформу, которая объединит людей и в России, и в Донбассе, и на освобожденных территориях Украины Фото: Сергей Русанов © URA.RU Тестом на понимание новой парадигмы назвал военную спецоперацию руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. «Путин начал формирование новой патриотической платформы, поэтому от губернаторов ждут не только отчетов о ситуации в регионах, но и демонстрации вовлеченности в поддержку спецоперации, военных, Донбасса. Консолидация предполагает коллективную ответственность», — отметил Калачев. Создание общественной поддержки Вооруженных сил, участвующих в спецоперации, лежит в основе встреч президента с губернаторами, считает доцент Школы политических исследований РАНХиГС Михаил Мизулин. «Консолидация регионального взаимодействия должна базироваться на реализации тезиса о национальной платформе поддержки армии», — считает политолог. Новость по теме Путин назвал побочный эффект спецоперации на Украине Как считает политолог Максим Жаров, встречи президента с губернаторами и обсуждение в том числе донбасской повестки является неким «цементированием поддержки спецоперации среди самих глав регионов». «Если этим цементированием занимается лично президент, значит есть недоработки. Видно, что губернаторам даются определенные поручения. То, что Путин лично обсуждает с губернаторами эти вопросы, правильно», — заключил политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Новую патриотическую платформу в стране начал формировать президент РФ Владимир Путин. В том числе для этого он чаще стал проводить личные беседы с губернаторами, объяснили политологи URA.RU его встречу с главой Тульской области Алексеем Дюминым 14 июля. Эта платформа должна объединить не только россиян, но и жителей Донбасса и освобожденных украинских территорий — консолидировать их вокруг военных (участников спецоперации) и настроить на мирное будущее, пояснили эксперты. На этой неделе для Путина это уже третья встреча с губернаторами (11 июля президент беседовал с главой Подмосковья Андреем Воробьевым, 13 июля — с руководителем Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым). Все они прошли по схожему формату: руководители субъектов доложили о социально-экономической ситуации в своих регионах. В начале встречи с Дюминым Путин дал свою оценку. «Тульская область под Вашим руководством показывает хорошие результаты развития: валовой региональный продукт растет, промышленное производство, сельское хозяйство, инвестиции — все не только в норме, но выше среднероссийских показателей», — отметил президент. Но Путин все же нашел и недоработки в работе губернатора. «Есть вопросы, требующие особого внимания. Если объективно, при такой концентрации производств, промышленности, конечно, больше внимания нужно уделять вопросам экологии, сохранения окружающей среды. В прошлый раз мы говорили о проблемах здравоохранения, кадрового обеспечения системы здравоохранения. Аварийное жилье — достаточно высокий пока еще процент», — напомнил Путин. По всем этим пунктам Дюмин предоставил свежую информацию. Для привлечения в регион медиков введены единовременные денежные выплаты и создан служебный квартирный фонд, что позволило в 2021 году привлечь на работу 910 врачей. Переселение жителей региона из аварийного жилья идет с опережением графика на год, отметил губернатор. По словам Дюмина, в экологической сфере запущена автоматизированная система мониторинга уровня загрязнения атмосферы, запланировано строительство новых полигонов и предприятий по переработке ТКО. Дюмин заверил президента, что экономическая ситуация в регионе стабильная, а уровень безработицы — всего 0,44%. Глава региона остановился на «гуманитарной миссии» — помощи республикам Донбасса. «Мы подписали соглашение с ДНР, и передовая группа, силы и средства, которые мы выделили, работают на территории города Мариуполя. Выявили основные точки, которые надо привести в порядок к отопительному сезону, — это многоквартирные дома, школы, детский сад и ряд других объектов, где наши коллеги работают, строительный блок, и эти силы будем наращивать», — заверил Дюмин. О поддержке Донбасса на встречах с президентом упоминали и другие губернаторы. Кроме того, о необходимости консолидации общества вокруг военных, участвующих в спецоперации, говорил президент на встрече с руководством Госдумы 7 июля. В целом, Путин создает новую патриотическую платформу, объяснил URA.RU директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Это однозначно новая патриотическая платформа. Мы должны быть вместе со своей армией, вместе с людьми, которых мы спасаем. Мы должны держаться вместе здесь, внутри страны. Поддержка мирного населения, единение в этом, не менее важно, чем поддержка армии», — полагает Данилин. Тестом на понимание новой парадигмы назвал военную спецоперацию руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. «Путин начал формирование новой патриотической платформы, поэтому от губернаторов ждут не только отчетов о ситуации в регионах, но и демонстрации вовлеченности в поддержку спецоперации, военных, Донбасса. Консолидация предполагает коллективную ответственность», — отметил Калачев. Создание общественной поддержки Вооруженных сил, участвующих в спецоперации, лежит в основе встреч президента с губернаторами, считает доцент Школы политических исследований РАНХиГС Михаил Мизулин. «Консолидация регионального взаимодействия должна базироваться на реализации тезиса о национальной платформе поддержки армии», — считает политолог. Как считает политолог Максим Жаров, встречи президента с губернаторами и обсуждение в том числе донбасской повестки является неким «цементированием поддержки спецоперации среди самих глав регионов». «Если этим цементированием занимается лично президент, значит есть недоработки. Видно, что губернаторам даются определенные поручения. То, что Путин лично обсуждает с губернаторами эти вопросы, правильно», — заключил политолог.