Власти Перми получили новых союзников в Британии

Как столица Прикамья будет развивать побратимство в условиях санкций

02 августа 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

Пермь на указателе городов-побратимов Луисвилля Фото: URA.RU/Данил Постаногов статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине С середины 90-х годов у Перми с рядом городов как на Западе, так и на Востоке сложились особые дружеские отношения. Весной стала появляться информация о разрыве побратимских связей между Перми и Луисвиллем (США), а также Оксфордом (Великобритания). Насколько это правда, зачем вообще нужен институт побратимства, и с кем собирается брататься Пермь в будущем, URA.RU рассказал руководитель аппарата администрации столицы Прикамья Александр Молоковских. Александр Молоковских рассказал о новых побратимах Перми пресс-служба администрации Перми Долгое время Пермь была закрытым городом, но в 1990-х особый режим был упразднен, что дало шанс знакомиться и делиться опытом с другими городами и даже странами. Официальные побратимские отношения с тех пор были установлены с городами: Амневиль-ле-Терм (Франция, 1992 год), Луисвилль (Кентукки, США, 1994 год), Оксфорд (Великобритания, 1995 год), Циндао (КНР, 2006 год), Дуйсбург (Германия, 2007 год), Агридженто (Италия, 2012 год). По словам Молоковского, побратимство — это не просто очередная подписанная сторонами бумажка, за договором стоят реальные проекты, реализованные для жителей городов.



— В первую очередь хотелось бы понять — в чем именно заключалось сотрудничество между городами на практике? — Примеров всевозможных проектов, а также осязаемых результатов взаимодействия можно привести много. Например, не все знают, что экстрим-парк в Перми был создан при изучении луисвилльского опыта развития молодежного спорта и их Экстрим-парка. В организации работы общественных центров, которых в Перми открыто уже 45, использована модель общественных центров в Оксфорде, которая была адаптирована под потребности нашего города. Побратимство Перми с американским городом длилось более 20 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ярким событием стало и проведение в течение ряда лет «Молодежного футбольного лагеря», в котором состязались команды из Перми, Оксфорда и Циндао; даже англичанам было чему поучиться у наших юных футболистов. Можно назвать и ежегодный фестиваль «Неделя Перми на Сицилии», в котором за семь лет приняли участие более 2000 пермяков; партнерские рок-фестивали в Перми и Дуйсбурге, совместные постановки спектаклей, где пермские танцовщики неизменно покоряли всех своим мастерством. Во время международной ландшафтно-садоводческой выставки в Циндао был создан «Сад Перми», получивший Золотую премию. В результате многолетнего сотрудничества Перми и Дуйсбурга в городе Перми открылась мастерская для инвалидов, где они получают трудовые навыки, выпускают востребованную продукцию; в этом году на ул. Пермской, 61В открылся магазин, где можно приобрести продукцию этой мастерской. Кроме того, пермские и дуйсбургские кузнецы создали кованый Мост Дружбы, установленный на высоком берегу Камы. — Получается, что спорт и культура — основные темы взаимодействия? — Отношения с побратимами лежат по большей части в гуманитарной сфере, но Пермь всегда стремилась к тому, чтобы и эта сфера была достаточно широка и разнообразна. Побратимство реально способствует и взаимному обогащению культур, и возможности обмениваться опытом, и просто формированию взаимопонимания через отношения человек-человек. Кроме спорта и культуры отмечу, например, как иностранные коллеги перенимали наш опыт работы с ТОСами. В 2019 году эксперты из Германии, Великобритании и Франции участвовали в конференции «Территориальное общественное самоуправление — стратегия развития и партнерства», которая проходила в рамках Пермского краевого общественного форума. Все это — лишь небольшая часть из числа успешных совместных проектов. — Про коронавирус все начинают забывать, но ведь долгое время пандемия не давала возможности общаться даже внутри страны, не то что с зарубежными друзьями… — В пандемийное время сотрудничество не прекращалось — шли проекты по волонтерству и экологии. Достойна особого внимания совместная работа пермского городского архива с архивами Оксфорда и Луисвилля над электронными фотовыставками. Так, выставка «Вклад в Победу» в 2020 году к 75-летию Победы рассказала о том, ценой каких усилий жители трех тыловых городов стран-союзниц в годы Второй Мировой обеспечивали общую победу. До реконструкции сквера указатель с побратимами стоял и в центре Перми Туристский информационный центр — Как складываются отношения с побратимами после начала спецоперации РФ на Украине*? В СМИ появилось множество противоречивых заявлений. Давайте расставим все точки над i. — Давайте. В сложившейся ситуации в феврале—марте в адрес администрации Перми поступили письма из городов-побратимов Оксфорда, Дуйсбурга и Луисвилля. В соответствии с официальной политической линией Великобритании в письме лорд-мэра Оксфорда было заявлено о прекращении побратимских отношений с Пермью. Но нам также известно, что некоторые депутаты Оксфордского городского совета высказывали недовольство тем, что решение принято без должных консультаций с депутатским корпусом и с городским сообществом. Отмечу, что жители Оксфорда не всегда разделяют официальную позицию городского совета. Например, от общественной организации «Ассоциация Оксфорд-Пермь», которая уже около 30 лет активно действует в Оксфорде, поступило открытое письмо жителям Перми, в котором, в частности, говорится о намерении оксфордцев продолжать сотрудничество и общение с пермяками, и выражена надежда, что официальные братские связи между нашими городами будут восстановлены. Обербургомистр Дуйсбурга Зерен Линк в своем письме выразил готовность сохранить партнерские связи с Пермью, учитывая ценность и эффективность сложившихся двусторонних отношений. Мэр Луисвилля Грег Фишер в своем письме от 8 марта в числе прочего подчеркнул, что отношения с городами-побратимами строятся не между правительствами, а между людьми, и отдал должное ценности многолетним связям Перми и Луисвилля. Впоследствии в интернете появилась информация о том, что мэр Луисвилля заявил о прекращении побратимских связей с Пермью с возможностью последующего возобновления. Однако официальных писем об этом в администрацию Перми не поступало. Мэрии Агридженто (Италия), Амневиль (Франция) и Циндао (КНР) не направляли в администрацию Перми официальных писем, отражающих реакцию на происходящее. — Прояснили. Но все-таки — куда дальше в современных условиях? Если ли планы по развитию института побратимства: новые страны, новые города? Делегация из Перми и других городов РФ в Вашингтоне в рамках визита городов-побратимов Данил Постаногов — Планы есть, конечно. Мы, безусловно, будем развивать отношения с теми городами, кто готов и открыт для плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества. Уже поступают предложения об установлении дружественных связей с зарубежными городами, но пока говорить о конкретике рано. Скажу лишь, что это восточное направление. Отмечу, что Пермь уделяет большое внимание и межмуниципальному сотрудничеству внутри страны. В этом году уже подписаны соглашения о сотрудничестве с Екатеринбургом, Тюменью и Уфой. В рамках реализации этих соглашений идет активная работа — происходит обмен лучшим опытом в самых разных сферах. Нам есть чему поучиться друг у друга, наладить цепочки связей между предприятиями и организациями. Развивает побратимские отношения с иностранцами не только Пермь, но и другие города Прикамья. Так, 29 июля побратим появился у Березников — им стал белорусский Солигорск. Соглашение подписано в рамках визита делегации Пермского края в Республику Беларусь. * — Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Объявивший ее президент России Владимир Путин отмечал, что это вынужденная мера. Ее главная цель — денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям ДНР и ЛНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С середины 90-х годов у Перми с рядом городов как на Западе, так и на Востоке сложились особые дружеские отношения. Весной стала появляться информация о разрыве побратимских связей между Перми и Луисвиллем (США), а также Оксфордом (Великобритания). Насколько это правда, зачем вообще нужен институт побратимства, и с кем собирается брататься Пермь в будущем, URA.RU рассказал руководитель аппарата администрации столицы Прикамья Александр Молоковских. Долгое время Пермь была закрытым городом, но в 1990-х особый режим был упразднен, что дало шанс знакомиться и делиться опытом с другими городами и даже странами. Официальные побратимские отношения с тех пор были установлены с городами: Амневиль-ле-Терм (Франция, 1992 год), Луисвилль (Кентукки, США, 1994 год), Оксфорд (Великобритания, 1995 год), Циндао (КНР, 2006 год), Дуйсбург (Германия, 2007 год), Агридженто (Италия, 2012 год). По словам Молоковского, побратимство — это не просто очередная подписанная сторонами бумажка, за договором стоят реальные проекты, реализованные для жителей городов. — В первую очередь хотелось бы понять — в чем именно заключалось сотрудничество между городами на практике? — Примеров всевозможных проектов, а также осязаемых результатов взаимодействия можно привести много. Например, не все знают, что экстрим-парк в Перми был создан при изучении луисвилльского опыта развития молодежного спорта и их Экстрим-парка. В организации работы общественных центров, которых в Перми открыто уже 45, использована модель общественных центров в Оксфорде, которая была адаптирована под потребности нашего города. Ярким событием стало и проведение в течение ряда лет «Молодежного футбольного лагеря», в котором состязались команды из Перми, Оксфорда и Циндао; даже англичанам было чему поучиться у наших юных футболистов. Можно назвать и ежегодный фестиваль «Неделя Перми на Сицилии», в котором за семь лет приняли участие более 2000 пермяков; партнерские рок-фестивали в Перми и Дуйсбурге, совместные постановки спектаклей, где пермские танцовщики неизменно покоряли всех своим мастерством. Во время международной ландшафтно-садоводческой выставки в Циндао был создан «Сад Перми», получивший Золотую премию. В результате многолетнего сотрудничества Перми и Дуйсбурга в городе Перми открылась мастерская для инвалидов, где они получают трудовые навыки, выпускают востребованную продукцию; в этом году на ул. Пермской, 61В открылся магазин, где можно приобрести продукцию этой мастерской. Кроме того, пермские и дуйсбургские кузнецы создали кованый Мост Дружбы, установленный на высоком берегу Камы. — Получается, что спорт и культура — основные темы взаимодействия? — Отношения с побратимами лежат по большей части в гуманитарной сфере, но Пермь всегда стремилась к тому, чтобы и эта сфера была достаточно широка и разнообразна. Побратимство реально способствует и взаимному обогащению культур, и возможности обмениваться опытом, и просто формированию взаимопонимания через отношения человек-человек. Кроме спорта и культуры отмечу, например, как иностранные коллеги перенимали наш опыт работы с ТОСами. В 2019 году эксперты из Германии, Великобритании и Франции участвовали в конференции «Территориальное общественное самоуправление — стратегия развития и партнерства», которая проходила в рамках Пермского краевого общественного форума. Все это — лишь небольшая часть из числа успешных совместных проектов. — Про коронавирус все начинают забывать, но ведь долгое время пандемия не давала возможности общаться даже внутри страны, не то что с зарубежными друзьями… — В пандемийное время сотрудничество не прекращалось — шли проекты по волонтерству и экологии. Достойна особого внимания совместная работа пермского городского архива с архивами Оксфорда и Луисвилля над электронными фотовыставками. Так, выставка «Вклад в Победу» в 2020 году к 75-летию Победы рассказала о том, ценой каких усилий жители трех тыловых городов стран-союзниц в годы Второй Мировой обеспечивали общую победу. — Как складываются отношения с побратимами после начала спецоперации РФ на Украине*? В СМИ появилось множество противоречивых заявлений. Давайте расставим все точки над i. — Давайте. В сложившейся ситуации в феврале—марте в адрес администрации Перми поступили письма из городов-побратимов Оксфорда, Дуйсбурга и Луисвилля. В соответствии с официальной политической линией Великобритании в письме лорд-мэра Оксфорда было заявлено о прекращении побратимских отношений с Пермью. Но нам также известно, что некоторые депутаты Оксфордского городского совета высказывали недовольство тем, что решение принято без должных консультаций с депутатским корпусом и с городским сообществом. Отмечу, что жители Оксфорда не всегда разделяют официальную позицию городского совета. Например, от общественной организации «Ассоциация Оксфорд-Пермь», которая уже около 30 лет активно действует в Оксфорде, поступило открытое письмо жителям Перми, в котором, в частности, говорится о намерении оксфордцев продолжать сотрудничество и общение с пермяками, и выражена надежда, что официальные братские связи между нашими городами будут восстановлены. Обербургомистр Дуйсбурга Зерен Линк в своем письме выразил готовность сохранить партнерские связи с Пермью, учитывая ценность и эффективность сложившихся двусторонних отношений. Мэр Луисвилля Грег Фишер в своем письме от 8 марта в числе прочего подчеркнул, что отношения с городами-побратимами строятся не между правительствами, а между людьми, и отдал должное ценности многолетним связям Перми и Луисвилля. Впоследствии в интернете появилась информация о том, что мэр Луисвилля заявил о прекращении побратимских связей с Пермью с возможностью последующего возобновления. Однако официальных писем об этом в администрацию Перми не поступало. Мэрии Агридженто (Италия), Амневиль (Франция) и Циндао (КНР) не направляли в администрацию Перми официальных писем, отражающих реакцию на происходящее. — Прояснили. Но все-таки — куда дальше в современных условиях? Если ли планы по развитию института побратимства: новые страны, новые города? — Планы есть, конечно. Мы, безусловно, будем развивать отношения с теми городами, кто готов и открыт для плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества. Уже поступают предложения об установлении дружественных связей с зарубежными городами, но пока говорить о конкретике рано. Скажу лишь, что это восточное направление. Отмечу, что Пермь уделяет большое внимание и межмуниципальному сотрудничеству внутри страны. В этом году уже подписаны соглашения о сотрудничестве с Екатеринбургом, Тюменью и Уфой. В рамках реализации этих соглашений идет активная работа — происходит обмен лучшим опытом в самых разных сферах. Нам есть чему поучиться друг у друга, наладить цепочки связей между предприятиями и организациями. Развивает побратимские отношения с иностранцами не только Пермь, но и другие города Прикамья. Так, 29 июля побратим появился у Березников — им стал белорусский Солигорск. Соглашение подписано в рамках визита делегации Пермского края в Республику Беларусь. * — Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Объявивший ее президент России Владимир Путин отмечал, что это вынужденная мера. Ее главная цель — денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям ДНР и ЛНР.