28 июля 2022

У города Пермского края появился побратим в Беларуси

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Задорнов Челябинск., рукопожатие, задорнов михаил
Братские отношения будут развивать Березники и Солигорск Фото:

У города Березники (Пермский край) появился побратим — им стал белорусский город Солигорск. Соглашение подписано в рамках визита делегации Прикамья в Республику Беларусь, рассказал мэр Березников Константин Светлаков.

«Подписано соглашение об установлении побратимских/партнерских отношений между муниципальным образованием „Город Березники“ и Солигорским районным исполнительным комитетом Республики Беларусь. У Березников появился второй город-побратим», — сообщил он в соцсети «ВКонтакте». Соглашение предполагает сотрудничество городов в научно-технической, образовательной, культурной, гуманитарной и экономической областях.

Солигорск — один из самых крупных районных центров Беларуси, расположен в Минской области. Главным промышленным предприятием города является ОАО «Беларуськалий». Березники — второй по величине город Пермского края, крупный промышленный центр. Здесь, в частности, базируется компания «Уралкалий», производящая калийные удобрения.

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У города Березники (Пермский край) появился побратим — им стал белорусский город Солигорск. Соглашение подписано в рамках визита делегации Прикамья в Республику Беларусь, рассказал мэр Березников Константин Светлаков. «Подписано соглашение об установлении побратимских/партнерских отношений между муниципальным образованием „Город Березники“ и Солигорским районным исполнительным комитетом Республики Беларусь. У Березников появился второй город-побратим», — сообщил он в соцсети «ВКонтакте». Соглашение предполагает сотрудничество городов в научно-технической, образовательной, культурной, гуманитарной и экономической областях. Солигорск — один из самых крупных районных центров Беларуси, расположен в Минской области. Главным промышленным предприятием города является ОАО «Беларуськалий». Березники — второй по величине город Пермского края, крупный промышленный центр. Здесь, в частности, базируется компания «Уралкалий», производящая калийные удобрения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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