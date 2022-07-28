У города Пермского края появился побратим в Беларуси

29 июля 2022 в 11:33 Размер текста - 17 +

Братские отношения будут развивать Березники и Солигорск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У города Березники (Пермский край) появился побратим — им стал белорусский город Солигорск. Соглашение подписано в рамках визита делегации Прикамья в Республику Беларусь, рассказал мэр Березников Константин Светлаков. «Подписано соглашение об установлении побратимских/партнерских отношений между муниципальным образованием „Город Березники“ и Солигорским районным исполнительным комитетом Республики Беларусь. У Березников появился второй город-побратим», — сообщил он в соцсети «ВКонтакте». Соглашение предполагает сотрудничество городов в научно-технической, образовательной, культурной, гуманитарной и экономической областях. Солигорск — один из самых крупных районных центров Беларуси, расположен в Минской области. Главным промышленным предприятием города является ОАО «Беларуськалий». Березники — второй по величине город Пермского края, крупный промышленный центр. Здесь, в частности, базируется компания «Уралкалий», производящая калийные удобрения.

У города Березники (Пермский край) появился побратим — им стал белорусский город Солигорск. Соглашение подписано в рамках визита делегации Прикамья в Республику Беларусь, рассказал мэр Березников Константин Светлаков. «Подписано соглашение об установлении побратимских/партнерских отношений между муниципальным образованием „Город Березники“ и Солигорским районным исполнительным комитетом Республики Беларусь. У Березников появился второй город-побратим», — сообщил он в соцсети «ВКонтакте». Соглашение предполагает сотрудничество городов в научно-технической, образовательной, культурной, гуманитарной и экономической областях. Солигорск — один из самых крупных районных центров Беларуси, расположен в Минской области. Главным промышленным предприятием города является ОАО «Беларуськалий». Березники — второй по величине город Пермского края, крупный промышленный центр. Здесь, в частности, базируется компания «Уралкалий», производящая калийные удобрения.