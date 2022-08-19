Путин обсудил с Токаевым план сопротивления Западу

Президент сохранил Казахстан стратегическим союзником России

19 августа 2022 в 20:28 Размер текста - 17 +

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев встретились для переговоров в Сочи Фото: пресс-служба президента России статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Владимир Путин обсудил с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым план совместных действий, который позволит углубить сотрудничество между странами даже в условиях санкций Запада. Так эксперты оценивают те сигналы, которые оба политика подали во время встречи в Сочи 19 августа. «Сверить часы» президентам нужно было для того, чтобы Казахстан не попал под вторичные санкции и при этом оставался стратегическим союзником Москвы, объяснили URA.RU политологи. Путин с Токаевым поприветствовали друг друга рукопожатием и теплыми объятиями, что бывает не с каждым гостем. В отрытой части встречи российский лидер заявил, что он с коллегой в деловом и дружеском ключе обсудят многочисленные вопросы двустороннего сотрудничества. «У нас и крупные проекты развиваются, работа в высокотехнологичных сферах, в том числе в космосе. По всем направлениям работа движется достаточно активно, в позитивном ключе. Я очень рад, что и наша встреча, конечно, придает дополнительные импульсы к развитию нашего доверительного стратегического партнерства», — заявил президент. Токаев в своих публичных заявлениях вынужден учитывать риск санкций, говорят эксперты Фото: официальный сайт президента Казахстана В ответ Токаев отметил, что Россия находится на первом месте среди торгово-экономических партнеров Казахстана. «Специфика геополитической ситуации подсказывает нам необходимость сверки часов, с тем чтобы, возможно, дать дополнительные поручения правительствам. Они успешно работают, взаимодействуют друг с другом. И тем не менее жизнь подсказывает новые задачи, которые, конечно же, нужно решать. А вообще, в целом, есть все основания быть удовлетворенными тем, как развивается наше сотрудничество», — подчеркнул президент Казахстана. Четвертая по счету в этом году личная встреча Токаева и Путина нужна им для того, чтобы согласовать план совместных действий в условиях санкций Запада, которые уже наложены на Россию и грозят Казахстану, объяснил URA.RU гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «У российской стороны есть ожидания, что Казахстан будет страной транзита для параллельного импорта. Казахская сторона стремится, с одной стороны, сохранить Россию как важнейшего экономического партнера и союзника, а с другой — не попасть под вторичные санкции. Такова сейчас геополитическая реальность», — сказал эксперт. Россия закупает через Казахстан нужные импортные товары, включая компьютерную технику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Токаев встречается с Путиным, несмотря на попытки Запада изолировать Россию, потому что две страны связаны исторически и экономически, а разрыв этих связей не отвечает интересам Москвы и Нур-Султана, считает политолог, член международного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий. «Токаев руководит большой страной, проводит самостоятельную политику и заинтересован поддерживать отношения со всеми партнерами. Однако исторические, политические, экономические и какие угодно еще связи между Казахстаном и Россией настолько сильны, что Москва была и остается главным партнером. Разорвать эти связи немыслимо даже перед лицом многочисленных угроз. Работа политиков и руководителей заключается в поиске решений, именно для этого Путин и Токаев проводят новые переговоры», — заметил Быстрицкий. Токаев и Путин регулярно встречаются и созваниваются по телефону для согласования своих действий, поскольку это отвечает взаимным интересам двух стран, подтвердил в беседе с URA.RU завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В.Плеханова Андрей Кошкин. «Казахстан хочет сохранить для себя Россию как ведущего экономического партнера и при этом не попасть по вторичные санкции несмотря на то, что Запад требует изоляции России и демонстрирует намерение усиливать давление на Москву. Россия стремится за счет наращивания товарооборота с Казахстаном решить часть своих проблем с получением нужных импортных товаров. Каждое государство защищает свои национальные интересы, и это нормально», — отметил эксперт. Статья по теме Путин вернул Казахстан в орбиту интересов России По словам Кошкина, Токаев в своих публичных заявлениях вынужден учитывать риск санкций, что определяет разность в оценках международных событий между Москвой и Нур-Султаном. «Казахстан не признает независимость народных республик Донбасса, не признает Крым, но зато значительная часть импортных товаров поступает в Россию через разные схемы в Казахстане. Кроме того, во время личных закрытых встреч Путин информирует Токаева о ситуации на Украине и о развитии событий в Европе. Такие встречи помогают сторонам выстраивать отношения», — заключил политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владимир Путин обсудил с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым план совместных действий, который позволит углубить сотрудничество между странами даже в условиях санкций Запада. Так эксперты оценивают те сигналы, которые оба политика подали во время встречи в Сочи 19 августа. «Сверить часы» президентам нужно было для того, чтобы Казахстан не попал под вторичные санкции и при этом оставался стратегическим союзником Москвы, объяснили URA.RU политологи. Путин с Токаевым поприветствовали друг друга рукопожатием и теплыми объятиями, что бывает не с каждым гостем. В отрытой части встречи российский лидер заявил, что он с коллегой в деловом и дружеском ключе обсудят многочисленные вопросы двустороннего сотрудничества. «У нас и крупные проекты развиваются, работа в высокотехнологичных сферах, в том числе в космосе. По всем направлениям работа движется достаточно активно, в позитивном ключе. Я очень рад, что и наша встреча, конечно, придает дополнительные импульсы к развитию нашего доверительного стратегического партнерства», — заявил президент. В ответ Токаев отметил, что Россия находится на первом месте среди торгово-экономических партнеров Казахстана. «Специфика геополитической ситуации подсказывает нам необходимость сверки часов, с тем чтобы, возможно, дать дополнительные поручения правительствам. Они успешно работают, взаимодействуют друг с другом. И тем не менее жизнь подсказывает новые задачи, которые, конечно же, нужно решать. А вообще, в целом, есть все основания быть удовлетворенными тем, как развивается наше сотрудничество», — подчеркнул президент Казахстана. Четвертая по счету в этом году личная встреча Токаева и Путина нужна им для того, чтобы согласовать план совместных действий в условиях санкций Запада, которые уже наложены на Россию и грозят Казахстану, объяснил URA.RU гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «У российской стороны есть ожидания, что Казахстан будет страной транзита для параллельного импорта. Казахская сторона стремится, с одной стороны, сохранить Россию как важнейшего экономического партнера и союзника, а с другой — не попасть под вторичные санкции. Такова сейчас геополитическая реальность», — сказал эксперт. Токаев встречается с Путиным, несмотря на попытки Запада изолировать Россию, потому что две страны связаны исторически и экономически, а разрыв этих связей не отвечает интересам Москвы и Нур-Султана, считает политолог, член международного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий. «Токаев руководит большой страной, проводит самостоятельную политику и заинтересован поддерживать отношения со всеми партнерами. Однако исторические, политические, экономические и какие угодно еще связи между Казахстаном и Россией настолько сильны, что Москва была и остается главным партнером. Разорвать эти связи немыслимо даже перед лицом многочисленных угроз. Работа политиков и руководителей заключается в поиске решений, именно для этого Путин и Токаев проводят новые переговоры», — заметил Быстрицкий. Токаев и Путин регулярно встречаются и созваниваются по телефону для согласования своих действий, поскольку это отвечает взаимным интересам двух стран, подтвердил в беседе с URA.RU завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В.Плеханова Андрей Кошкин. «Казахстан хочет сохранить для себя Россию как ведущего экономического партнера и при этом не попасть по вторичные санкции несмотря на то, что Запад требует изоляции России и демонстрирует намерение усиливать давление на Москву. Россия стремится за счет наращивания товарооборота с Казахстаном решить часть своих проблем с получением нужных импортных товаров. Каждое государство защищает свои национальные интересы, и это нормально», — отметил эксперт. По словам Кошкина, Токаев в своих публичных заявлениях вынужден учитывать риск санкций, что определяет разность в оценках международных событий между Москвой и Нур-Султаном. «Казахстан не признает независимость народных республик Донбасса, не признает Крым, но зато значительная часть импортных товаров поступает в Россию через разные схемы в Казахстане. Кроме того, во время личных закрытых встреч Путин информирует Токаева о ситуации на Украине и о развитии событий в Европе. Такие встречи помогают сторонам выстраивать отношения», — заключил политолог.