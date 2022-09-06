Путин дал шанс Западу работать в России

На Дальнем Востоке определена отрасль, где ждут иностранные инвестиции

06 сентября 2022 в 20:21 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открыта для всех стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин показал, что Россия остается открытой страной и не будет закрываться от внешних инвестиций. Чтобы их было больше, нужно повышать привлекательность страны и развивать туриндустрию. Это касается и бизнеса из недружественных стран, объяснили политологи URA.RU итоги заседания президиума Госсовета, которое Путин провел 6 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Позиция главы государства повлечет и развитие многих смежных отраслей, убеждены эксперты. Тема туризма неслучайно стала ключевой на заседании президиума Госсовета во Владивостоке, поскольку доступность путешествий и отдыха повышает уровень жизни россиян, отметил Путин. «Мы должны сделать все необходимое, чтобы для людей с разным доходом были доступны самые широкие возможности для путешествий, укрепления здоровья, чтобы получать положительные эмоции, чтобы менялось качество жизни в лучшую сторону, чтобы наши граждане могли посещать традиционные здравницы, курорты, отдыхать у моря, познакомиться с нашими столичными городами, разумеется, включая Москву и Петербург, другими культурными, историческими центрами России, с неповторимой природой нашей огромной страны, в том числе, конечно, и природой Дальнего Востока и Русского Севера», — подчеркнул Путин. Владивосток становится воротами для въездного туризма Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент пояснил, что туротрасль «способствует экономическому росту и пополнению бюджетов регионов, малых городов с богатой историей, сельских территорий». «Туризм напрямую влияет на развитие более 50 других, смежных отраслей, создает рабочие места, хорошие перспективы для малого и среднего бизнеса», — отметил глава государства. Путин дал понять, что доступность путешествий по России будет развивать культурные и гуманитарные связи между регионами, что укрепит надэтническую идентичность. «Активное развитие внутреннего туризма, особенно в сложных современных условиях, сейчас выходит если не на самый первый план, то на одно из самых значимых мест. У России здесь колоссальный потенциал, и у каждого региона свои, уникальные преимущества. Поэтому внимание надо уделять не только известным, традиционным туристическим центрам, но и всемерно помогать тем субъектам Федерации, которые еще только осваивают, поднимают индустрию туризма наверх», — сказал президент. Главное — создать качественные, современные и доступные туристические продукты и услуги, убежден Путин. В частности, нужно использовать потенциал российских морей — Черного, Каспийского, Азовского и Балтийского, а также — Дальневосточного приморья, где должны появиться «крупные федеральные курорты». Президент поставил задачу развивать туристско-рекреационные комплексы Северного Кавказа, восстановить туристические тропы в других регионах страны. Особо Путин обратил внимание на «укрепление позиций России на международной арене» благодаря туризму. Он напомнил, что РФ вышла из Всемирной туристской организации. «Туризм должен быть вне политики. Но мы понимаем, какую роль он играет в выстраивании партнерства и взаимопонимания между странами и народами. Прошу проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций. Партнеров достаточно, и у многих из них есть желание работать с Россией», — подчеркнул Путин. Россия готова принимать западных туристов и бизнес, готовый работать в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Это было первое пандемии коронавируса заседание Госсовета не в Кремле и не по ВКС, а в очном формате и на территории одного из регионов. Традиционно перед встречей с главой государства заседала рабочая группа Госсовета по направлению «Туризм, физкультура и спорт», которая провела анализ ситуации в отрасли и предложила меры противодействия влиянию санкций на нее. Как сообщил на ВЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, в этом году на реализацию нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» будет выделено свыше 75 млрд рублей, до 2030 года — 462 млрд рублей. Планируется, например, что на Дальнем Востоке появится 12 новых курортов. С подачи президента туризм стал одним из приоритетов для федеральных и региональных властей, сообщил URA.RU вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. «На отрасль выделяются серьезные инвестиции. Поэтому президенту нужно выверить этот вектор развития вместе с правительством, губернаторами, бизнесом. Факты говорят, что люди не отказались от путешествий, и нужно стимулировать отрасль. Проведение президентом Госсовета по этой теме повлияет на ситуацию. Туризм — как посол мира. В других странах обычные люди и бизнес заинтересованы в контактах с Россией, они хотят ездить к нам — отдыхать и работать», — убежден Барзыкин. Россия готова предложить самые привлекательные условия для инвесторов и туристов Фото: Сергей Русанов © URA.RU По словам эксперта, президент сам дает импульс для развития туризма в последние годы. В частности, по его инициативе была введена программа кешбэка за путешествия по стране, принят нацпроект. «Уникальная вещь, когда президент дает поручения и озвучивает инициативы, которых, возможно, даже не ждали в отрасли», — подчеркнул Барзыкин. Обсуждение президентом темы развития туризма именно на Дальнем Востоке в дни ВЭФ дадут новый импульс повышению туристической привлекательности региона и его социально-экономическому развитию, полагает политолог Дмитрий Нечаев. «Для бизнеса, в том числе из недружественных стран, для которого дело важнее, чем геополитические катаклизмы, открываются запасные вход и выход. ВЭФ станет своего калиткой, которая даст бизнесу возможность заходить в Россию с другой стороны, не со стороны Европы. Яркий пример тому — история с „Сахалином-2“, когда японцы, как бы они ни были враждебно настроены против нас, остались в проекте. Медленно, но верно мы будем преодолевать это враждебное отношение к нам», — отметил Нечаев. Новость по теме Путин предложил наладить международный туризм в обход Всемирной туристской организации Потенциал туристической отрасли России серьезный, и для бизнеса это весьма перспективная сфера для инвестиций, сказал URA.RU ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Развитие туризма — это инфраструктура, дополнительное железнодорожное и авиасообщение, новые курортные, рекреационные зоны. Россия может получать валютную выручку от иностранных туристов. Неслучайно Путин провел заседание президиума Госсовета на Дальнем Востоке — благодатной площадке для развития. Если Россия развивает эту территорию как окно в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), важно делать это не только с точки зрения финансов и экономики, но и с точки зрения туризма», — резюмировал Масленников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин показал, что Россия остается открытой страной и не будет закрываться от внешних инвестиций. Чтобы их было больше, нужно повышать привлекательность страны и развивать туриндустрию. Это касается и бизнеса из недружественных стран, объяснили политологи URA.RU итоги заседания президиума Госсовета, которое Путин провел 6 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Позиция главы государства повлечет и развитие многих смежных отраслей, убеждены эксперты. Тема туризма неслучайно стала ключевой на заседании президиума Госсовета во Владивостоке, поскольку доступность путешествий и отдыха повышает уровень жизни россиян, отметил Путин. «Мы должны сделать все необходимое, чтобы для людей с разным доходом были доступны самые широкие возможности для путешествий, укрепления здоровья, чтобы получать положительные эмоции, чтобы менялось качество жизни в лучшую сторону, чтобы наши граждане могли посещать традиционные здравницы, курорты, отдыхать у моря, познакомиться с нашими столичными городами, разумеется, включая Москву и Петербург, другими культурными, историческими центрами России, с неповторимой природой нашей огромной страны, в том числе, конечно, и природой Дальнего Востока и Русского Севера», — подчеркнул Путин. Президент пояснил, что туротрасль «способствует экономическому росту и пополнению бюджетов регионов, малых городов с богатой историей, сельских территорий». «Туризм напрямую влияет на развитие более 50 других, смежных отраслей, создает рабочие места, хорошие перспективы для малого и среднего бизнеса», — отметил глава государства. Путин дал понять, что доступность путешествий по России будет развивать культурные и гуманитарные связи между регионами, что укрепит надэтническую идентичность. «Активное развитие внутреннего туризма, особенно в сложных современных условиях, сейчас выходит если не на самый первый план, то на одно из самых значимых мест. У России здесь колоссальный потенциал, и у каждого региона свои, уникальные преимущества. Поэтому внимание надо уделять не только известным, традиционным туристическим центрам, но и всемерно помогать тем субъектам Федерации, которые еще только осваивают, поднимают индустрию туризма наверх», — сказал президент. Главное — создать качественные, современные и доступные туристические продукты и услуги, убежден Путин. В частности, нужно использовать потенциал российских морей — Черного, Каспийского, Азовского и Балтийского, а также — Дальневосточного приморья, где должны появиться «крупные федеральные курорты». Президент поставил задачу развивать туристско-рекреационные комплексы Северного Кавказа, восстановить туристические тропы в других регионах страны. Особо Путин обратил внимание на «укрепление позиций России на международной арене» благодаря туризму. Он напомнил, что РФ вышла из Всемирной туристской организации. «Туризм должен быть вне политики. Но мы понимаем, какую роль он играет в выстраивании партнерства и взаимопонимания между странами и народами. Прошу проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций. Партнеров достаточно, и у многих из них есть желание работать с Россией», — подчеркнул Путин. Это было первое пандемии коронавируса заседание Госсовета не в Кремле и не по ВКС, а в очном формате и на территории одного из регионов. Традиционно перед встречей с главой государства заседала рабочая группа Госсовета по направлению «Туризм, физкультура и спорт», которая провела анализ ситуации в отрасли и предложила меры противодействия влиянию санкций на нее. Как сообщил на ВЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, в этом году на реализацию нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» будет выделено свыше 75 млрд рублей, до 2030 года — 462 млрд рублей. Планируется, например, что на Дальнем Востоке появится 12 новых курортов. С подачи президента туризм стал одним из приоритетов для федеральных и региональных властей, сообщил URA.RU вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. «На отрасль выделяются серьезные инвестиции. Поэтому президенту нужно выверить этот вектор развития вместе с правительством, губернаторами, бизнесом. Факты говорят, что люди не отказались от путешествий, и нужно стимулировать отрасль. Проведение президентом Госсовета по этой теме повлияет на ситуацию. Туризм — как посол мира. В других странах обычные люди и бизнес заинтересованы в контактах с Россией, они хотят ездить к нам — отдыхать и работать», — убежден Барзыкин. По словам эксперта, президент сам дает импульс для развития туризма в последние годы. В частности, по его инициативе была введена программа кешбэка за путешествия по стране, принят нацпроект. «Уникальная вещь, когда президент дает поручения и озвучивает инициативы, которых, возможно, даже не ждали в отрасли», — подчеркнул Барзыкин. Обсуждение президентом темы развития туризма именно на Дальнем Востоке в дни ВЭФ дадут новый импульс повышению туристической привлекательности региона и его социально-экономическому развитию, полагает политолог Дмитрий Нечаев. «Для бизнеса, в том числе из недружественных стран, для которого дело важнее, чем геополитические катаклизмы, открываются запасные вход и выход. ВЭФ станет своего калиткой, которая даст бизнесу возможность заходить в Россию с другой стороны, не со стороны Европы. Яркий пример тому — история с „Сахалином-2“, когда японцы, как бы они ни были враждебно настроены против нас, остались в проекте. Медленно, но верно мы будем преодолевать это враждебное отношение к нам», — отметил Нечаев. Потенциал туристической отрасли России серьезный, и для бизнеса это весьма перспективная сфера для инвестиций, сказал URA.RU ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Развитие туризма — это инфраструктура, дополнительное железнодорожное и авиасообщение, новые курортные, рекреационные зоны. Россия может получать валютную выручку от иностранных туристов. Неслучайно Путин провел заседание президиума Госсовета на Дальнем Востоке — благодатной площадке для развития. Если Россия развивает эту территорию как окно в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), важно делать это не только с точки зрения финансов и экономики, но и с точки зрения туризма», — резюмировал Масленников.