Почему Мишустин включился в избирательную кампанию губернаторов

Федеральный центр изменил схему поддержки глав регионов

06 сентября 2022 в 22:22 Размер текста - 17 +

Премьер поддержал глав субъектов РФ, которым предстоит пройти через выборы Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Перестановки в губернаторском корпусе Премьер-министр Михаил Мишутин стал активнее принимать участие в избирательных кампаниях губернаторов. Так, за последние три месяца он побеседовал с врио глав Владимирской, Тамбовской, Кировской и Ярославной областей, а также встретился с действующими главами Удмуртии и Свердловской области, которым предстоят выборы. Включение премьера в кампанию связано с ростом его поддержки среди населения, благодаря чему Мишустин может делиться своим рейтингом с другими политиками, объяснили URA.RU эксперты. С конца июня Мишустин побывал с рабочими визитами в Удмуртии, Свердловской, Владимирской, Тамбовской и Ярославской областях, встретившись с главами этих регионов Александром Бречаловым, Евгением Куйвашевым, Александром Авдеевым, Максимом Егоровым и Михаилом Евраевым, а также с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым (в Тамбове). Всем им предстоит пройти через выборы в единый день голосования 11 сентября. В 2021 году премьер тоже проводил такие встречи накануне выборов, но их было заметно меньше — только три: с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, Ульяновской области Алексеем Русских и переизбиравшимся главой Тверской области Игорем Руденей. Последние три месяца Мишустин активно встречался с врио губернаторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главы регионов докладывали премьеру о решении проблем с ремонтом дорог, школ и больниц, успехах в сборе урожая, развитии предприятий и других объектов инфраструктуры. При этом отношение Мишустина к губернаторам было подчеркнуто благожелательным: он отмечал самые удачные проекты, компетентность руководства и обещал помочь с финансированием. Встречи проходили в открытом режиме и демонстрировались как по федеральным, так и по региональным телеканалам, широко освещались прессой. «Президент постоянно говорит, что обратная связь — это залог успеха любого проекта», — напомнил Мишустин во время разговора с Егоровым. Эксперты связывают большую, чем в прошлом году, вовлеченность Мишустина в региональные избирательные компании с ростом его рейтинга. По данным ВЦИОМ, уровень доверия россиян к премьеру к 1 июня 2021 года (накануне избирательной компании) составлял 51,4%, а к 1 июня 2022 года вырос еще на 12%. «Мишустин сегодня второй по уровню доверия среди населения политик после президента, у него по данным ВЦИОМ высокие и при этом стабильные показатели», — подтвердил URA.RU социолог и социальный психолог Алексей Рощин. В ходе рабочих поездок в «предвыборные» регионы Мишустин проверяет социальную инфраструктуру Фото: Владимир Андреев © URA.RU Встреча с президентом или премьером для поддержки рейтинга главы субъекта РФ перед выборами — испытанная политтехнология, объяснил URA.RU специалист по региональной политике Виталий Иванов. «Кандидат в губернаторы, врио или действующий глава получает поддержку от президента или премьера в ходе встречи или их визита в регион. Тем самым они получают возможность насытить свою избирательную кампанию статусными информационными поводами и показывают избирателю, что представляют федеральный центр и у них есть его поддержка», — пояснил эксперт. Мишустин выбирает глав субъектов РФ для встреч и регионы для рабочих визитов за несколько месяцев до единого дня голосования в соответствии с особым планом, считает Иванов. «Раньше сами главы регионов просили президента и премьера приехать. Теперь, судя по всему, поездки и встречи первых лиц государства носят системный характер, централизованно планируются в Москве», — добавил он. Визиты Мишустина в регионы позитивно воспринимаются населением, так как сопровождаются важными решениями о развитии территорий, отметил гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), автор рейтинга влияния глав субъектов РФ Дмитрий Орлов. «Визиты высокопоставленных федеральных деятелей в „предвыборные“ регионы, как правило, позитивно сказываются на восприятии губернатора этого субъекта электоратом. Во время приезда председателя правительства принимаются масштабные решения или достигаются серьезные договоренности, связанные со строительством крупных объектов, инфраструктурным и иным развитием. В результате в день голосования глава субъекта может выступать и как политик, обеспечивающий развитие региона, и как эффективный лоббист его интересов в федеральном центре», — заявил Орлов URA.RU. Статья по теме Мишустин поучаствовал в избирательной кампании губернатора Популярность Мишустина как политика на сегодня достаточно высока, чтобы он мог делиться своим рейтингом с главами регионов, уверен президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», политконсультант Евгений Минченко. «Рейтинги Мишустина подросли вслед за рейтингами Путина, как это обычно бывает в связке президента и премьера. Что касается визитов в регионы, то тут премьер стал действовать активнее, поскольку из соображений безопасности президент сейчас меньше ездит по регионам, чем это было до начала пандемии. Хотя, как мы видим, поездки все равно совершаются, просто стало больше мер предосторожности», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр Михаил Мишутин стал активнее принимать участие в избирательных кампаниях губернаторов. Так, за последние три месяца он побеседовал с врио глав Владимирской, Тамбовской, Кировской и Ярославной областей, а также встретился с действующими главами Удмуртии и Свердловской области, которым предстоят выборы. Включение премьера в кампанию связано с ростом его поддержки среди населения, благодаря чему Мишустин может делиться своим рейтингом с другими политиками, объяснили URA.RU эксперты. С конца июня Мишустин побывал с рабочими визитами в Удмуртии, Свердловской, Владимирской, Тамбовской и Ярославской областях, встретившись с главами этих регионов Александром Бречаловым, Евгением Куйвашевым, Александром Авдеевым, Максимом Егоровым и Михаилом Евраевым, а также с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым (в Тамбове). Всем им предстоит пройти через выборы в единый день голосования 11 сентября. В 2021 году премьер тоже проводил такие встречи накануне выборов, но их было заметно меньше — только три: с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, Ульяновской области Алексеем Русских и переизбиравшимся главой Тверской области Игорем Руденей. Главы регионов докладывали премьеру о решении проблем с ремонтом дорог, школ и больниц, успехах в сборе урожая, развитии предприятий и других объектов инфраструктуры. При этом отношение Мишустина к губернаторам было подчеркнуто благожелательным: он отмечал самые удачные проекты, компетентность руководства и обещал помочь с финансированием. Встречи проходили в открытом режиме и демонстрировались как по федеральным, так и по региональным телеканалам, широко освещались прессой. «Президент постоянно говорит, что обратная связь — это залог успеха любого проекта», — напомнил Мишустин во время разговора с Егоровым. Эксперты связывают большую, чем в прошлом году, вовлеченность Мишустина в региональные избирательные компании с ростом его рейтинга. По данным ВЦИОМ, уровень доверия россиян к премьеру к 1 июня 2021 года (накануне избирательной компании) составлял 51,4%, а к 1 июня 2022 года вырос еще на 12%. «Мишустин сегодня второй по уровню доверия среди населения политик после президента, у него по данным ВЦИОМ высокие и при этом стабильные показатели», — подтвердил URA.RU социолог и социальный психолог Алексей Рощин. Встреча с президентом или премьером для поддержки рейтинга главы субъекта РФ перед выборами — испытанная политтехнология, объяснил URA.RU специалист по региональной политике Виталий Иванов. «Кандидат в губернаторы, врио или действующий глава получает поддержку от президента или премьера в ходе встречи или их визита в регион. Тем самым они получают возможность насытить свою избирательную кампанию статусными информационными поводами и показывают избирателю, что представляют федеральный центр и у них есть его поддержка», — пояснил эксперт. Мишустин выбирает глав субъектов РФ для встреч и регионы для рабочих визитов за несколько месяцев до единого дня голосования в соответствии с особым планом, считает Иванов. «Раньше сами главы регионов просили президента и премьера приехать. Теперь, судя по всему, поездки и встречи первых лиц государства носят системный характер, централизованно планируются в Москве», — добавил он. Визиты Мишустина в регионы позитивно воспринимаются населением, так как сопровождаются важными решениями о развитии территорий, отметил гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), автор рейтинга влияния глав субъектов РФ Дмитрий Орлов. «Визиты высокопоставленных федеральных деятелей в „предвыборные“ регионы, как правило, позитивно сказываются на восприятии губернатора этого субъекта электоратом. Во время приезда председателя правительства принимаются масштабные решения или достигаются серьезные договоренности, связанные со строительством крупных объектов, инфраструктурным и иным развитием. В результате в день голосования глава субъекта может выступать и как политик, обеспечивающий развитие региона, и как эффективный лоббист его интересов в федеральном центре», — заявил Орлов URA.RU. Популярность Мишустина как политика на сегодня достаточно высока, чтобы он мог делиться своим рейтингом с главами регионов, уверен президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», политконсультант Евгений Минченко. «Рейтинги Мишустина подросли вслед за рейтингами Путина, как это обычно бывает в связке президента и премьера. Что касается визитов в регионы, то тут премьер стал действовать активнее, поскольку из соображений безопасности президент сейчас меньше ездит по регионам, чем это было до начала пандемии. Хотя, как мы видим, поездки все равно совершаются, просто стало больше мер предосторожности», — заключил эксперт.