На выборах в Кудымкаре задержали человека по подозрению в подкупе

Возле участков работают наряды полиции, отслеживая подозрительные действия Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В ходе голосования в Кудымкаре, где проходят выборы в местную думу, полиция задержала женщину, которую один из кандидатов заподозрил в подкупе. Об этом рассказал источник в территории.

«Один из кандидатов в округе №1 увидел, как его конкурент передает некой женщине пачку купюр по 100 рублей. После этого он сразу обратился к руководству УИК», — говорит собеседник.

По информации от другого источника в Кудымкаре, женщину недалеко от участка №5201 задержал прибывший дополнительный наряд полиции. Якобы в момент задержания она пыталась подкупить избирателя. При себе у нее была пачка купюр по 100 рублей. Сейчас полиция проводит следственные действия и выясняет все обстоятельства. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю не смогли оперативно прокомментировать информацию.

В краевом избиркоме подтвердили информацию. В пресс-службе ведомства сообщили, что участковая комиссия №5201 по факту обращения кандидата незамедлительно передала информацию в правоохранительные органы. Женщину, по данным крайизбиркома, действительно доставили в отдел полиции. «Все комиссии незамедлительно реагируют на информацию о возможных подкупах и подвозах и сразу обращаются в правоохранительные органы. По сигналам комиссий возле таких участков, где были жалобы на противоправные действия, выставляются усиленные патрули полиции», — отметили в крайизбиркоме. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю не смогли оперативно прокомментировать информацию.

Ранее URA.RU сообщало, что подкуп заподозрили и на участках в Пермском районе. В течение трех дней, 9—11 сентября, в Пермском крае выбирают 104 депутата. Основные кампании проходят в Лысьве, Губахе, Кудымкаре и Пермском районе. Довыборы — в Березниках, Кизеле, Косе, Добрянке, Красновишерске, Краснокамске, Чернушке и Чусовом. Голосование началось с исполнения гимна РФ и продолжилось свадьбой на участке.