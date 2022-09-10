В Кудымкаре депутата заксобрания выгнали с избирательного участка

На выборах в Кудымкаре депутата Заксобрания Петрова выгнали с избирательного участка

11 сентября 2022 в 13:12 Размер текста - 17 +

Алексей Петров не был даже прикреплен к этому участку Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Единый день голосования — 2022 В первый день выборов в объединенную думу Кудымкара в Пермском крае 9 сентября депутата краевого заксобрания Алексея Петрова выгнали с одного из избирательных участков в городе. Он пытался наблюдать за ходом голосования прямо в помещении участка, не являясь наблюдателем, передает источник URA.RU. «Дело было в округе одного из кандидатов, который, приходится будто бы племянником Петрову. Но идет от оппозиционной партии. Алексей Петров пришел туда, хотя сам наблюдателем и даже избирателем в этой территории не является. Встал, начал смотреть за происходящим. Председатель комиссии раза три ему сказал определиться с его статусом или уйти. В результате Петров все-таки удалился», — отметил источник. В пресс-службе крайизбиркома подтвердили информацию. Там добавили, что работать на участке могут только лица, поименованные в федеральном законе. Депутаты к такому кругу лиц не относятся. Ранее URA.RU сообщало, что на выборах в думу Кудымкара два депутата краевого заксобрания от территории, Алексей Петров и Вагаршак Сарксян, ведут свои пулы кандидатов. Краевая администрация не вмешивается в историю. Крайизбирком принял решение, что выборы в регионе будут длиться три дня. Основные кампании проходят в Лысьве, Губахе, Кудымкаре и Пермском районе. Довыборы — в Березниках, Добрянке, Кизеле, Косе, Красновишерске, Краснокамске, Чернушке и Чусовом. Голосование началось с исполнения гимна РФ и продолжилось свадьбой на участке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В первый день выборов в объединенную думу Кудымкара в Пермском крае 9 сентября депутата краевого заксобрания Алексея Петрова выгнали с одного из избирательных участков в городе. Он пытался наблюдать за ходом голосования прямо в помещении участка, не являясь наблюдателем, передает источник URA.RU. «Дело было в округе одного из кандидатов, который, приходится будто бы племянником Петрову. Но идет от оппозиционной партии. Алексей Петров пришел туда, хотя сам наблюдателем и даже избирателем в этой территории не является. Встал, начал смотреть за происходящим. Председатель комиссии раза три ему сказал определиться с его статусом или уйти. В результате Петров все-таки удалился», — отметил источник. В пресс-службе крайизбиркома подтвердили информацию. Там добавили, что работать на участке могут только лица, поименованные в федеральном законе. Депутаты к такому кругу лиц не относятся. Ранее URA.RU сообщало, что на выборах в думу Кудымкара два депутата краевого заксобрания от территории, Алексей Петров и Вагаршак Сарксян, ведут свои пулы кандидатов. Краевая администрация не вмешивается в историю. Крайизбирком принял решение, что выборы в регионе будут длиться три дня. Основные кампании проходят в Лысьве, Губахе, Кудымкаре и Пермском районе. Довыборы — в Березниках, Добрянке, Кизеле, Косе, Красновишерске, Краснокамске, Чернушке и Чусовом. Голосование началось с исполнения гимна РФ и продолжилось свадьбой на участке.