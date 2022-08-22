Власти улучшили поддержку россиян, несмотря на давление Запада

Мишустин определил новые правила оказания помощи нуждающимся

22 августа 2022 в 21:11 Размер текста - 17 +

Власти изменили правила оказания помощи маломобильным жителям страны и их родственникам Фото: Денис Моргунов © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти РФ показали, что вместе с глобальными внешними проблемами готовы не только выполнять все социальные обязательства, но и повышать их качество. Так эксперты трактовали URA.RU решение главы правительства РФ Михаила Мишустина на совещании с вице-премьерами 22 августа о введении единого стандарта поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья и их родственникам. По словам специалистов, это новшество улучшит настроение россиян. В начале совещания Мишустин акцентировал внимание на том, что в России создадут эффективную систему поддержки людей с особыми потребностями. «Сегодня в стране их около 11,5 млн. Необходимо окружить этих людей заботой и оказывать им помощь в зависимости от индивидуальной ситуации. По единым стандартам во всех регионах страны. Уход должен предоставляться и на дому, под присмотром опытных профессионалов, без необходимости проживания в интернатах», — подчеркнул премьер. Помогать в решении жизненных вопросов россиянам с ограниченными возможностями здоровья будут персональные помощники, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU По его словам, надо определить перечень услуг по основным направлениям реабилитации. «Важно, чтобы организации, которые этим занимаются, располагались в шаговой доступности. И там должны трудиться компетентные сотрудники. Будем внедрять систему базовой подготовки, переподготовки и повышения квалификации таких специалистов. А сопровождать в решении жизненных вопросов — например, с получением образования и многих других — станут персональные помощники», — уточнил Мишустин. Премьер уделил особое внимание детям с ограничениями по здоровью. «Надо активнее развивать технологии сопровождения семей, где воспитываются дети с особыми потребностями, привлекать родителей к реабилитационному процессу. Им нужна и моральная поддержка. С этим помогут специалисты», — добавил Мишустин. О праве на компенсацию по уходу родственники людей с ограниченными возможностями будут узнавать через сайт госуслуг, уточнил Михаил Мишустин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ближайшие годы в России внедрят самые современные подходы к работе с людьми с ограничениями по здоровью всех возрастов, анонсировал глава правительства. «Еще одно решение касается ближайших родственников тех пенсионеров, которые уже отметили 80-летие, а также родителей детей-инвалидов. Им государство само будет сообщать о возникновении права на компенсационные выплаты по уходу за близкими. Даже если человек забыл или не знал о подобной возможности, ему подскажет уведомление на портале госуслуг либо по почте», — сказал премьер. Правительство последовательно совершенствует систему цифровых сервисов, заявил Мишустин, добавив, что теперь заявления на компенсацию можно оформить в электронной форме. Ведомства должны перестроить свою работу к 2023 году. Решая социальные вопросы, власти показывают, что нет никакой напряженности и все идет в штатном режиме, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Сегодняшнее решение существенно расширяет применение механизма так называемого проактивного информирования, который не требует лишних действий. Все нужные сведения будут браться из государственных баз данных», — сказал в заключении премьер. Высказываясь по деполитизированной теме Мишустин показывает, что все под контролем, что нет никакой напряженности или режима ЧП, считает социальный психолог Алексей Рощин. «Эти заявления сделаны в разрез повестке. Таким образом, Мишутин показывает, все происходит штатно, страна развивается в самом обычном режиме. Внимание премьера к этому вопросу — демонстрация того, что правительство переживает на социальную тему и у него есть деньги на помощь нуждающимся», — пояснил собеседник. Статья по теме Правительство РФ придумало, как еще помочь небогатым россиянам В условиях проведения спецоперации российские власти показывают, что государство сильное и одновременно способно решать и другие вопросы, отмечает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Нет такого, что какая-то тема сейчас более значима, а другая — менее. Государство не можете не беспокоиться о своих самых незащищенных слоях, которые требуют особого внимания. Причем новая система помощи людям с ограниченными возможностями изменяется с учетом цифровизации социальной сферы», — добавил эксперт. По словам вице--президента Российской ассоциации политических консультантов Алексея Куртова, в данной ситуации руководителям страны надо показать заботу обо всех слоях населения. Это необходимо для того, чтобы поддержка их действий была максимальной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ показали, что вместе с глобальными внешними проблемами готовы не только выполнять все социальные обязательства, но и повышать их качество. Так эксперты трактовали URA.RU решение главы правительства РФ Михаила Мишустина на совещании с вице-премьерами 22 августа о введении единого стандарта поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья и их родственникам. По словам специалистов, это новшество улучшит настроение россиян. В начале совещания Мишустин акцентировал внимание на том, что в России создадут эффективную систему поддержки людей с особыми потребностями. «Сегодня в стране их около 11,5 млн. Необходимо окружить этих людей заботой и оказывать им помощь в зависимости от индивидуальной ситуации. По единым стандартам во всех регионах страны. Уход должен предоставляться и на дому, под присмотром опытных профессионалов, без необходимости проживания в интернатах», — подчеркнул премьер. По его словам, надо определить перечень услуг по основным направлениям реабилитации. «Важно, чтобы организации, которые этим занимаются, располагались в шаговой доступности. И там должны трудиться компетентные сотрудники. Будем внедрять систему базовой подготовки, переподготовки и повышения квалификации таких специалистов. А сопровождать в решении жизненных вопросов — например, с получением образования и многих других — станут персональные помощники», — уточнил Мишустин. Премьер уделил особое внимание детям с ограничениями по здоровью. «Надо активнее развивать технологии сопровождения семей, где воспитываются дети с особыми потребностями, привлекать родителей к реабилитационному процессу. Им нужна и моральная поддержка. С этим помогут специалисты», — добавил Мишустин. В ближайшие годы в России внедрят самые современные подходы к работе с людьми с ограничениями по здоровью всех возрастов, анонсировал глава правительства. «Еще одно решение касается ближайших родственников тех пенсионеров, которые уже отметили 80-летие, а также родителей детей-инвалидов. Им государство само будет сообщать о возникновении права на компенсационные выплаты по уходу за близкими. Даже если человек забыл или не знал о подобной возможности, ему подскажет уведомление на портале госуслуг либо по почте», — сказал премьер. Правительство последовательно совершенствует систему цифровых сервисов, заявил Мишустин, добавив, что теперь заявления на компенсацию можно оформить в электронной форме. Ведомства должны перестроить свою работу к 2023 году. «Сегодняшнее решение существенно расширяет применение механизма так называемого проактивного информирования, который не требует лишних действий. Все нужные сведения будут браться из государственных баз данных», — сказал в заключении премьер. Высказываясь по деполитизированной теме Мишустин показывает, что все под контролем, что нет никакой напряженности или режима ЧП, считает социальный психолог Алексей Рощин. «Эти заявления сделаны в разрез повестке. Таким образом, Мишутин показывает, все происходит штатно, страна развивается в самом обычном режиме. Внимание премьера к этому вопросу — демонстрация того, что правительство переживает на социальную тему и у него есть деньги на помощь нуждающимся», — пояснил собеседник. В условиях проведения спецоперации российские власти показывают, что государство сильное и одновременно способно решать и другие вопросы, отмечает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Нет такого, что какая-то тема сейчас более значима, а другая — менее. Государство не можете не беспокоиться о своих самых незащищенных слоях, которые требуют особого внимания. Причем новая система помощи людям с ограниченными возможностями изменяется с учетом цифровизации социальной сферы», — добавил эксперт. По словам вице--президента Российской ассоциации политических консультантов Алексея Куртова, в данной ситуации руководителям страны надо показать заботу обо всех слоях населения. Это необходимо для того, чтобы поддержка их действий была максимальной.