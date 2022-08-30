Мишустин запустил перестройку экономики России

Власти определили, как нейтрализовать санкции Запада

30 августа 2022 в 22:47 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин совершенствует работу правительства и госорганов Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти перенастроят экономику страны. На сводной стратегической сессии «Основные направления экономической политики в условиях внешнего санкционного давления» 30 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о формировании общего видения социально-экономического развития России по итогам серии стратегических сессий. Эксперты объяснили URA.RU, что их результатом станет совершенствование работы правительства и госорганов для нейтрализации санкций. Во вступительном слове Мишустин отметил, что на серии встреч проведена работа по поручениям президента, актуализированы планы перед бюджетным циклом. «С учетом тех рисков и внешнего давления, с которыми мы столкнулись, необходимо сегодня сформировать общее видение дальнейшего социального и экономического развития России — как в краткосрочной перспективе, что должно быть отражено в проекте федерального бюджета на следующий год, так и на более длительный период, когда будут реализовываться госпрограммы и нацпроекты», — сказал глава правительства РФ. Михаил Мишустин настроил участников сводной стратегической сессии по вопросам экономики на работу в условиях санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Мишустина, это станет важным сигналом для бизнеса, который нуждается не только в дополнительной поддержке, но и в стратегических ориентирах. «Нам предстоит обеспечить оживление потребительского спроса, кредитования, создать условия для сохранения рабочих мест и усиления инвестактивности, продолжить развитие отраслевых рынков и способствовать опережающему формированию инфраструктуры», — настроил участников сводной стратсессии премьер. В сентябре итоги работы правительства будут представлены президенту, а затем с учетом его поручений корректировки внесут в проект федерального бюджета на ближайшие три года, анонсировал Мишустин. «Жители страны рассчитывают на результаты нашей работы», — подчеркнул в заключение глава правительства. На стратегической сессии «Промышленность» Мишустин объявил о курсе на развитие отечественного производства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Серию стратсессий премьер запустил 15 июня. На первой сессии он сообщил о необходимости подготовки плана достижения экономического суверенитета России. Стратсессия 6 июля была посвящена темам здравоохранения, демографии, образования, культуры и спорта. На ней Мишустин заявил о смене подхода к управлению отраслью. 12 июля состоялась стратсессия по направлению «Промышленность», на которой он объявил о необходимости развития собственного производства. 19 июля на стратсессии по строительству премьер поручил главам регионов разработать долгосрочные программы развития строительства и ЖКХ. 26 июля на стратсессии «Энергетика» глава правительства отметил необходимость замещения критически важных технологий с помощью создания заказа для отечественных промпредприятий и IT-отрасли. 30 августа прошли стратсессия по направлению «Финансы», технологическая сессия по электронике, а затем — сводное совещание. Серия стратегических сессий проведена перед формированием госбюджета на трехлетний период, отмечают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В результате стратсессий правительство сформирует среднесрочную структурную повестку своей работы, полагает эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников. «Власти решают две задачи — текущую и перспективную. До 1 октября правительство должно представить проект нового трехлетнего бюджета, а это предполагает четкое представление о доходной базе и расходах. Так как значительная часть расходов на проектной основе, то важно понять ориентиры развития крупных блоков экономики: на что мы можем рассчитывать, какой потенциал и ресурсы необходимы. Второй вопрос — формирование среднесрочной перспективы. В результате этих сессий должно появиться общее понимание того, как будет выглядеть экономика в ходе структурных трансформаций, которые уже начались и продлятся ближайшие три года», — рассказал эксперт. Представители бизнес-сообщества тоже участвуют в формировании задач для правительства в рамках стратегических сессий, уточняют эксперты Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российские власти, по итогам стратсессий, определили основные вызовы, которые проявились в экономике в целом и в отдельных отраслях, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Каждая сессия актуализировала задачи правительства, связанные с преодолением проблем и трудностей, с которыми столкнулись власти из-за санкций. Результатом должно стать совершенствование работы федеральных органов власти и правительства РФ. В таких сессиях участвуют и представители бизнес-сообщества, которые тоже формируют задачи для правительства исходя из своих проблем. Подобные совещания сближают позиции всех участников экономических процессов», — пояснил эксперт. Статья по теме Правительство снизит внешние риски для экономики России Мишустин провел серию сессий для выстраивания конструктивного диалога с министрами и представителями ведомств, которые будут выполнять задачи, поставленные правительством для преодоления санкций, уверен кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Стратегическая сессия — удобный формат. Можно задать вопрос в интерактивном режиме, растолковать недопонимание и поднять проблемы, которые есть в отдельных регионах или ведомствах, а затем снять их в рабочем режиме. В результате серии совещаний у правительства появилось понимание, в каком состоянии находится экономика России», — резюмировал собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти перенастроят экономику страны. На сводной стратегической сессии «Основные направления экономической политики в условиях внешнего санкционного давления» 30 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о формировании общего видения социально-экономического развития России по итогам серии стратегических сессий. Эксперты объяснили URA.RU, что их результатом станет совершенствование работы правительства и госорганов для нейтрализации санкций. Во вступительном слове Мишустин отметил, что на серии встреч проведена работа по поручениям президента, актуализированы планы перед бюджетным циклом. «С учетом тех рисков и внешнего давления, с которыми мы столкнулись, необходимо сегодня сформировать общее видение дальнейшего социального и экономического развития России — как в краткосрочной перспективе, что должно быть отражено в проекте федерального бюджета на следующий год, так и на более длительный период, когда будут реализовываться госпрограммы и нацпроекты», — сказал глава правительства РФ. По словам Мишустина, это станет важным сигналом для бизнеса, который нуждается не только в дополнительной поддержке, но и в стратегических ориентирах. «Нам предстоит обеспечить оживление потребительского спроса, кредитования, создать условия для сохранения рабочих мест и усиления инвестактивности, продолжить развитие отраслевых рынков и способствовать опережающему формированию инфраструктуры», — настроил участников сводной стратсессии премьер. В сентябре итоги работы правительства будут представлены президенту, а затем с учетом его поручений корректировки внесут в проект федерального бюджета на ближайшие три года, анонсировал Мишустин. «Жители страны рассчитывают на результаты нашей работы», — подчеркнул в заключение глава правительства. Серию стратсессий премьер запустил 15 июня. На первой сессии он сообщил о необходимости подготовки плана достижения экономического суверенитета России. Стратсессия 6 июля была посвящена темам здравоохранения, демографии, образования, культуры и спорта. На ней Мишустин заявил о смене подхода к управлению отраслью. 12 июля состоялась стратсессия по направлению «Промышленность», на которой он объявил о необходимости развития собственного производства. 19 июля на стратсессии по строительству премьер поручил главам регионов разработать долгосрочные программы развития строительства и ЖКХ. 26 июля на стратсессии «Энергетика» глава правительства отметил необходимость замещения критически важных технологий с помощью создания заказа для отечественных промпредприятий и IT-отрасли. 30 августа прошли стратсессия по направлению «Финансы», технологическая сессия по электронике, а затем — сводное совещание. В результате стратсессий правительство сформирует среднесрочную структурную повестку своей работы, полагает эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников. «Власти решают две задачи — текущую и перспективную. До 1 октября правительство должно представить проект нового трехлетнего бюджета, а это предполагает четкое представление о доходной базе и расходах. Так как значительная часть расходов на проектной основе, то важно понять ориентиры развития крупных блоков экономики: на что мы можем рассчитывать, какой потенциал и ресурсы необходимы. Второй вопрос — формирование среднесрочной перспективы. В результате этих сессий должно появиться общее понимание того, как будет выглядеть экономика в ходе структурных трансформаций, которые уже начались и продлятся ближайшие три года», — рассказал эксперт. Российские власти, по итогам стратсессий, определили основные вызовы, которые проявились в экономике в целом и в отдельных отраслях, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Каждая сессия актуализировала задачи правительства, связанные с преодолением проблем и трудностей, с которыми столкнулись власти из-за санкций. Результатом должно стать совершенствование работы федеральных органов власти и правительства РФ. В таких сессиях участвуют и представители бизнес-сообщества, которые тоже формируют задачи для правительства исходя из своих проблем. Подобные совещания сближают позиции всех участников экономических процессов», — пояснил эксперт. Мишустин провел серию сессий для выстраивания конструктивного диалога с министрами и представителями ведомств, которые будут выполнять задачи, поставленные правительством для преодоления санкций, уверен кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Стратегическая сессия — удобный формат. Можно задать вопрос в интерактивном режиме, растолковать недопонимание и поднять проблемы, которые есть в отдельных регионах или ведомствах, а затем снять их в рабочем режиме. В результате серии совещаний у правительства появилось понимание, в каком состоянии находится экономика России», — резюмировал собеседник.