Путин пресек попытки лоббизма при разработке бюджета

Президент РФ лично решит, куда направить деньги из казны

19 сентября 2022 в 18:37 Размер текста - 17 +

Президент РФ вмешался в борьбу лоббистов при распределении бюджетных денег на ближайшие три года Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин пресек попытки лоббизма чиновников при формировании федерального бюджета на 2023—2025 годы. В условиях неопределенной ситуации на внешних и внутренних рынках для него главное — направить деньги на стратегические направления, объяснили эксперты URA.RU слова Путина на совещании по экономике 19 сентября. Желание чиновников получить желаемое финансирование на свои отрасли понятно, говорят политологи, но для президента важнее обеспечить устойчивость страны в целом. Совещания, основной темой которых стала подготовка проекта трехлетнего федерального бюджета, президент проводит каждую неделю. Он напомнил, что основные акценты и приоритеты расставлены. Правительство их отрабатывало всю прошлую неделю. Сегодня, отметил президент, еще до совещания, он провел дополнительные консультации «со многими из присутствующих». «Фактически до последней секунды все это в индивидуальном порядке обсуждали со многими коллегами, в том числе работали над мерами по обеспечению бюджетной сбалансированности», — сказал глава государства. Проект трехлетнего госбюджета в Госдуму в этом году придет с небольшой задержкой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин подчеркнул, что в будущем бюджете нужно учитывать «объективные факторы, которые прямо влияют на его доходную часть»: внутреннюю макроэкономическую конъюнктуру и ситуацию на глобальных товарных и финансовых рынках. «Изменения и тенденции в этой сфере носят долгосрочный характер, и здесь мы должны предложить системные механизмы, дать эффективные ответы на вызовы для всей сферы государственных финансов», — отметил президент. По его словам, на ближайшие три года и на отдаленную перспективу нужно «сохранить линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета». Это позволит «уверенно и последовательно» заниматься вопросами модернизации экономики и социальной сферы, укрепления инфраструктуры и поддержки регионов. Основные статьи расходов в текущих условиях определяет президент, говорят эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU На предыдущем совещании 12 сентября Путин заявил, что ждет от правительства «эффективных решений», которые способны ответить на «импульсивные», «непредсказуемые» и «непрофессиональные» действия «недоброжелателей». Россия должна не реагировать на враждебные шаги, а «последовательно решать свои задачи развития», подчеркнул президент. Приоритетом он назвал сохранение макроэкономической стабильности и устойчивости. Законопроект о федеральном бюджете на 2023—2025 годы, правительство РФ должно было внести в Госдуму до 15 сентября. Однако в этом году в связи с санкциями и серьезными изменениями на мировых рынках сроки сдвинуты на 1 октября, пояснили URA.RU в нижней палате. Чиновникам правительства РФ приходится не просто: они должны доказать президенту приоритетность своих направлений для выделения бюджетных средств Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Президент Путин лично глубоко погружен в проработку документа, и в текущих условиях это объяснимо, полагают опрошенные URA.RU политологи. В этом году ситуация на внешних и внутренних рынках сильно изменилась. Изменились и приоритеты, пояснил гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Путин обязан вмешаться, чтобы проконтролировать, насколько правительство учитывает изменившиеся приоритеты, и чтобы скорректировать бюджетные расходы, исходя из стратегических приоритетов и меняющейся ситуации. Ведь чиновники часто погружены в текучку и не учитывают стратегию», — пояснил Еловский. При этом очевидно, что в будущем бюджете многие расходные статьи сократятся, отмечает политолог. На все ведомства денег не хватит, поэтому за ресурсы развернулась серьезная межведомственная борьба. По словам Еловского, президент выступает арбитром. «Путин стоит над „схваткой“ и определяет приоритеты, исходя из общих стратегических запросов. Он обладает высоким рейтингом, весом и репутацией, поэтому может просто игнорировать усилия каких-то отраслевых лоббистов, может даже „дать“ им по носу и сказать, что мы будем делать не как они предлагают, а как это будет лучше в соответствии со стратегией развития всей страны», — отметил эксперт. Сложная ситуация на рынках и множество лоббистов, которые пытаются повлиять на процесс затрудняют процесс согласования проекта бюджета, подтвердил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. По мнению научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, очевидно, что заготовки, которые обычно заранее делаются Минэкономразвития, Минфином и другими ведомствами в таких условиях уже не работают, и они теперь пересматриваются. Статья по теме Путин раскрыл, как Россия будет дальше жить под санкциями Бюджетный вопрос в условиях макроэкономической неопределенности действительно вызывает много споров, говорит директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Есть разные подходы к формированию бюджета, и до конца нет окончательно выработанного решения. Видимо, его должен принимать президент — как в нынешних условиях будет строиться бюджет. Кто-то говорит о возвращении бюджетного правила. Кто-то говорит, что нужно пустить деньги на внутреннее развитие, инвестировать в экономику страны. Делать прогнозы по доходам в условиях санкций сложно, поэтому президент заинтересован в тщательной проработке документа, и формирование бюджета требует принятия принципиальных решений на уровне главы государства», — заключил Солонников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин пресек попытки лоббизма чиновников при формировании федерального бюджета на 2023—2025 годы. В условиях неопределенной ситуации на внешних и внутренних рынках для него главное — направить деньги на стратегические направления, объяснили эксперты URA.RU слова Путина на совещании по экономике 19 сентября. Желание чиновников получить желаемое финансирование на свои отрасли понятно, говорят политологи, но для президента важнее обеспечить устойчивость страны в целом. Совещания, основной темой которых стала подготовка проекта трехлетнего федерального бюджета, президент проводит каждую неделю. Он напомнил, что основные акценты и приоритеты расставлены. Правительство их отрабатывало всю прошлую неделю. Сегодня, отметил президент, еще до совещания, он провел дополнительные консультации «со многими из присутствующих». «Фактически до последней секунды все это в индивидуальном порядке обсуждали со многими коллегами, в том числе работали над мерами по обеспечению бюджетной сбалансированности», — сказал глава государства. Путин подчеркнул, что в будущем бюджете нужно учитывать «объективные факторы, которые прямо влияют на его доходную часть»: внутреннюю макроэкономическую конъюнктуру и ситуацию на глобальных товарных и финансовых рынках. «Изменения и тенденции в этой сфере носят долгосрочный характер, и здесь мы должны предложить системные механизмы, дать эффективные ответы на вызовы для всей сферы государственных финансов», — отметил президент. По его словам, на ближайшие три года и на отдаленную перспективу нужно «сохранить линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета». Это позволит «уверенно и последовательно» заниматься вопросами модернизации экономики и социальной сферы, укрепления инфраструктуры и поддержки регионов. На предыдущем совещании 12 сентября Путин заявил, что ждет от правительства «эффективных решений», которые способны ответить на «импульсивные», «непредсказуемые» и «непрофессиональные» действия «недоброжелателей». Россия должна не реагировать на враждебные шаги, а «последовательно решать свои задачи развития», подчеркнул президент. Приоритетом он назвал сохранение макроэкономической стабильности и устойчивости. Законопроект о федеральном бюджете на 2023—2025 годы, правительство РФ должно было внести в Госдуму до 15 сентября. Однако в этом году в связи с санкциями и серьезными изменениями на мировых рынках сроки сдвинуты на 1 октября, пояснили URA.RU в нижней палате. Президент Путин лично глубоко погружен в проработку документа, и в текущих условиях это объяснимо, полагают опрошенные URA.RU политологи. В этом году ситуация на внешних и внутренних рынках сильно изменилась. Изменились и приоритеты, пояснил гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Путин обязан вмешаться, чтобы проконтролировать, насколько правительство учитывает изменившиеся приоритеты, и чтобы скорректировать бюджетные расходы, исходя из стратегических приоритетов и меняющейся ситуации. Ведь чиновники часто погружены в текучку и не учитывают стратегию», — пояснил Еловский. При этом очевидно, что в будущем бюджете многие расходные статьи сократятся, отмечает политолог. На все ведомства денег не хватит, поэтому за ресурсы развернулась серьезная межведомственная борьба. По словам Еловского, президент выступает арбитром. «Путин стоит над „схваткой“ и определяет приоритеты, исходя из общих стратегических запросов. Он обладает высоким рейтингом, весом и репутацией, поэтому может просто игнорировать усилия каких-то отраслевых лоббистов, может даже „дать“ им по носу и сказать, что мы будем делать не как они предлагают, а как это будет лучше в соответствии со стратегией развития всей страны», — отметил эксперт. Сложная ситуация на рынках и множество лоббистов, которые пытаются повлиять на процесс затрудняют процесс согласования проекта бюджета, подтвердил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. По мнению научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, очевидно, что заготовки, которые обычно заранее делаются Минэкономразвития, Минфином и другими ведомствами в таких условиях уже не работают, и они теперь пересматриваются. Бюджетный вопрос в условиях макроэкономической неопределенности действительно вызывает много споров, говорит директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Есть разные подходы к формированию бюджета, и до конца нет окончательно выработанного решения. Видимо, его должен принимать президент — как в нынешних условиях будет строиться бюджет. Кто-то говорит о возвращении бюджетного правила. Кто-то говорит, что нужно пустить деньги на внутреннее развитие, инвестировать в экономику страны. Делать прогнозы по доходам в условиях санкций сложно, поэтому президент заинтересован в тщательной проработке документа, и формирование бюджета требует принятия принципиальных решений на уровне главы государства», — заключил Солонников.