Путин раскрыл, что будет с рекордным урожаем зерна в России

Планы президента РФ ставят Запад перед выбором

27 сентября 2022 в 19:14 Размер текста - 17 +

Россия готова направить излишки рекордного урожая зерна в бедные страны, заявил президент РФ Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин раскрыл, что будет с рекордным урожаем зерна, который Россия получит в 2022 году. Он дал понять, что Россия обеспечит не только сама себя, объяснили URA.RU политологи итоги совещания Путина по ситуации в сельском хозяйстве 27 сентября. Урожая хватит для поддержания мировой продовольственной стабильности. Если Запад заинтересован в этом и не хочет довести ситуацию до наступления голода в беднейших странах, он должен отказаться от санкций против РФ, говорят эксперты. Урожай зерновых в этом году будет рекордным, начал совещание по ситуации в сфере АПК президент Путин. «Обмолочено 138,7 миллиона тонн зерна. Это примерно на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. По оценкам экспертов, суммарный сбор зерна может составить 150 миллионов тонн. Пшеницы — порядка 100 миллионов тонн. Это станет рекордным значением за всю историю России», — сообщил Путин и подчеркнул, что это позволит РФ «гарантированно закрыть собственные потребности». Россия собрала рекордный урожай зерновых в 2022 году Фото: Сергей Венявский © URA.RU Такой урожай — это дополнительный ресурс для наращивания экспорта, отметил президент. Однако поставки зерна и удобрений на мировые рынки, по его словам, по-прежнему затруднены. А если санкции с России не будут сняты, это грозит «глобальным продовольственным кризисом». «Это совершенно не связано со специальной военной операцией России на Донбассе. Ответственность за него полностью лежит на коллективном Западе. Стоимость продовольствия на мировом рынке вернулась на уровни начала года, но при этом на 40 процентов выше, чем в 2020 году. Это прямое следствие без всякого преувеличения хищнической политики богатейших стран мира, которые продолжают активную скупку продовольствия, используя, в том числе эмиссию, которую они постоянно проводят», — пояснил Путин. Корабли с продовольствием из Украины так и не доходят до африканских портов, заявил президент РФ Владимир Путин Фото: Сергей Венявский © URA.RU Президент сказал, что большая часть зерна из украинских портов так и не доходит до Африки, а напрямую идет в Евросоюз: из 203 кораблей по программе ООН в бедные страны ушло лишь четыре. «Просто неудобно говорить, но это сплошное надувательство, и ничего больше», — заявил Путин. На фоне этих внешних событий, на фоне спецоперации и референдумов на освобожденных территориях президент попросил губернаторов и руководителей агропредприятий не забывать о людях, живущих и работающих на селе, поддерживать семьи тех, кто был мобилизован. «Спасение людей на всех территориях, где проводятся референдумы, находится во главе угла и является центром внимания всего нашего общества, всей страны. Это связано с драматическими событиями. Но есть простой и фундаментальный закон, который укладывается в очень простую и известную фразу „Хлеб — всему голова“, и этот закон никто не отменял. В таких условиях, в которых мы живем, этот закон является одним из важнейших», — подчеркнул президент. Владимир Путин напомнил народную мудрость о том, что во все времена хлеб — всему голова Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Продовольственная тема в этом году звучит постоянно на совещаниях главы государства с правительством. Еще в июле специалисты дали первые прогнозы о будущем урожае. Уже тогда говорили о рекордных объемах, но предварительные данные превзошли все ожидания — вместо 130-140 млн аграрии соберут около 150 млн тонн зерновых. Путин дал понять всем специалистам, что этим урожаем нужно «экономно, бережно и эффективно распорядиться, сохранить», комментирует политолог Дмитрий Нечаев. «Для внутреннего потребления нам достаточно 70-80 миллионов тонн, поэтому россиянам не нужно беспокоиться — голода у нас не будет, самое главное — хлеб — у нас есть. Излишки мы можем продавать. Посыл президента Западу заключается в том, что у России есть зерно. Если вы хотите его получить, если вы хотите, чтобы в мире не было голода, давайте договариваться. Но в этом случае речь будет идти о снятии определенных санкций. Путин показал, что козырные карты у нас на руках», — пояснил Нечаев. На мировом уровне тема продовольственного кризиса — вторая после энергетического, считает исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов. «От поставок российской пшеницы зависит целый ряд африканских стран. Не зря на переговоры с Путиным приезжали лидеры некоторых из них. Сегодня Путин дает понять, что Россия сделает все, чтобы никакого продовольственного кризиса в странах, которые с Россией поддерживают дружеские отношения, не возникло. Свои обязательства Россия сохранит», — отметил политолог. Статья по теме Путин предупредил чиновников о новых рисках из-за санкций Позиция Путина, который напомнил, что в любой ситуации гарантии продовольственной безопасности — основная задача власти, направлена на «нормальную работу систему жизнеобеспечения страны», полагает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «В АПК — задача не просто пережить несколько месяцев сложной ситуации, но и обеспечить возможность планомерного развития на годы вперед, чтобы понимать, куда страна движется дальше, как регионы, которые сейчас голосуют, будут развиваться, ведь в Запорожской и Херсонской области сельское хозяйство всегда было развито. Все должны видеть перспективы развития и понимать, что у государства есть план на будущее», — заключил Солонников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин раскрыл, что будет с рекордным урожаем зерна, который Россия получит в 2022 году. Он дал понять, что Россия обеспечит не только сама себя, объяснили URA.RU политологи итоги совещания Путина по ситуации в сельском хозяйстве 27 сентября. Урожая хватит для поддержания мировой продовольственной стабильности. Если Запад заинтересован в этом и не хочет довести ситуацию до наступления голода в беднейших странах, он должен отказаться от санкций против РФ, говорят эксперты. Урожай зерновых в этом году будет рекордным, начал совещание по ситуации в сфере АПК президент Путин. «Обмолочено 138,7 миллиона тонн зерна. Это примерно на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. По оценкам экспертов, суммарный сбор зерна может составить 150 миллионов тонн. Пшеницы — порядка 100 миллионов тонн. Это станет рекордным значением за всю историю России», — сообщил Путин и подчеркнул, что это позволит РФ «гарантированно закрыть собственные потребности». Такой урожай — это дополнительный ресурс для наращивания экспорта, отметил президент. Однако поставки зерна и удобрений на мировые рынки, по его словам, по-прежнему затруднены. А если санкции с России не будут сняты, это грозит «глобальным продовольственным кризисом». «Это совершенно не связано со специальной военной операцией России на Донбассе. Ответственность за него полностью лежит на коллективном Западе. Стоимость продовольствия на мировом рынке вернулась на уровни начала года, но при этом на 40 процентов выше, чем в 2020 году. Президент сказал, что большая часть зерна из украинских портов так и не доходит до Африки, а напрямую идет в Евросоюз: из 203 кораблей по программе ООН в бедные страны ушло лишь четыре. «Просто неудобно говорить, но это сплошное надувательство, и ничего больше», — заявил Путин. На фоне этих внешних событий, на фоне спецоперации и референдумов на освобожденных территориях президент попросил губернаторов и руководителей агропредприятий не забывать о людях, живущих и работающих на селе, поддерживать семьи тех, кто был мобилизован. «Спасение людей на всех территориях, где проводятся референдумы, находится во главе угла и является центром внимания всего нашего общества, всей страны. Это связано с драматическими событиями. Но есть простой и фундаментальный закон, который укладывается в очень простую и известную фразу „Хлеб — всему голова“, и этот закон никто не отменял. В таких условиях, в которых мы живем, этот закон является одним из важнейших», — подчеркнул президент. Продовольственная тема в этом году звучит постоянно на совещаниях главы государства с правительством. Еще в июле специалисты дали первые прогнозы о будущем урожае. Уже тогда говорили о рекордных объемах, но предварительные данные превзошли все ожидания — вместо 130-140 млн аграрии соберут около 150 млн тонн зерновых. Путин дал понять всем специалистам, что этим урожаем нужно «экономно, бережно и эффективно распорядиться, сохранить», комментирует политолог Дмитрий Нечаев. «Для внутреннего потребления нам достаточно 70-80 миллионов тонн, поэтому россиянам не нужно беспокоиться — голода у нас не будет, самое главное — хлеб — у нас есть. Излишки мы можем продавать. На мировом уровне тема продовольственного кризиса — вторая после энергетического, считает исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов. «От поставок российской пшеницы зависит целый ряд африканских стран. Не зря на переговоры с Путиным приезжали лидеры некоторых из них. Сегодня Путин дает понять, что Россия сделает все, чтобы никакого продовольственного кризиса в странах, которые с Россией поддерживают дружеские отношения, не возникло. Свои обязательства Россия сохранит», — отметил политолог. Позиция Путина, который напомнил, что в любой ситуации гарантии продовольственной безопасности — основная задача власти, направлена на «нормальную работу систему жизнеобеспечения страны», полагает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «В АПК — задача не просто пережить несколько месяцев сложной ситуации, но и обеспечить возможность планомерного развития на годы вперед, чтобы понимать, куда страна движется дальше, как регионы, которые сейчас голосуют, будут развиваться, ведь в Запорожской и Херсонской области сельское хозяйство всегда было развито. Все должны видеть перспективы развития и понимать, что у государства есть план на будущее», — заключил Солонников.