Путин раскрыл, как Россия будет дальше жить под санкциями

Это новый вызов президента РФ Западу

12 сентября 2022 в 19:25 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин бросил новый вызов странам Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин раскрыл, как Россия будет дальше жить под санкциями Запада. Власти трансформируют экономику, чтобы развитие стало более динамичным, комментируют эксперты URA.RU итоги совещания по экономическим вопросам, которое провел глава государства 12 сентября. Путин показал, что РФ способна держать удар и вынести из этой ситуации максимум пользы для себя. И еще неизвестно, выдержит ли отражение своего удара Запад, отмечают политологи. Начиная совещание, Путин обрисовал текущую ситуацию в экономике страны и влияние на нее антироссийских санкций. По словам президента, «Россия уверенно справляется с внешним давлением, с финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран». «Тактика экономического блицкрига, наскока, на который они рассчитывали, не сработала — это уже очевидно для всех, и для них тоже», — подчеркнул Путин. В отличие от недружественных стран, инфляция в России не только замедлилась, но и идет на спад, отметил президент РФ Владимир Путин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Резкого спада экономики и роста инфляции удалось избежать благодаря реализации комплекса мер, отметил президент. «Динамика ключевых показателей говорит о том, что экономика постепенно стабилизируется, выходит на траекторию роста. Предприятия возвращаются к нормальному ритму работы… В августе оживилось и кредитование экономики, реального сектора и населения со стороны банков… Уровень безработицы находится на исторических минимумах — в мае—июле это было всего 3,9 процента», — сказал глава государства, но попросил держать вопросы занятости населения на особом контроле, так как под угрозой увольнения находятся около 234 тысяч работников по всей стране. Путин ждет от правительства «эффективных решений», способных ответить на «импульсивные», «непредсказуемые» и «непрофессиональные» действия «недоброжелателей». «Мы должны работать в своей логике, удерживать инициативу. Не просто реагировать на недружественные шаги, а последовательно решать свои задачи развития… Безусловными приоритетами должны быть нацеленность на развитие, на реализацию нацпроектов в интересах наших граждан. Необходимо сформировать условия для структурной перестройки экономики, в том числе реализации крупных технологичных проектов, роста экономической активности и развития инфраструктуры, создания новых рабочих мест. Наш приоритет — сохранение макроэкономической стабильности и устойчивости», — подчеркнул Путин, добавив, что и в этих условиях Россия будет создавать «подушку безопасности», а как это делать в условиях процессе дедолларизации — предстоит еще решить. Оборонная промышленность станет одной из ключевых сфер в новой экономической системе России, считают эксперты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Политика Запада, не прекращающего давления на Россию, является вызовом для страны, на который нужно грамотно отвечать, комментирует слова президента политолог, профессор Дмитрий Нечаев. »[Путин показывает, что] нужно делать ставку на уверенное будущее и на развитие. Иностранных инвесторов будет немного. Остаются бюджетные инвестиции и переход к мобилизационной экономике (например, модернизация и появление новых предприятий ВПК). Бюджетные инвестиции станут драйвером экономической активности и вовлечения в нее большего количества предприятий. Новая модель экономики связана с условиями, в которых мы живем, — проведением военной спецоперации. Поэтому в бюджете будут реальные трансформации — власти делают выводы в госуправлении отраслями и сферами», — подчеркнул Нечаев. Похожей позиции придерживается и политолог Максим Жаров. Он считает, что новый бюджет страны будет соответствовать духу «военного времени». «Санкционное давление на страну усиливается, и структурная перестройка экономики должна была начаться еще в начале этого года. Но большая часть бюрократии работает в режиме, что санкции надолго [можно не спешить]. Поэтому Путин говорит, что перестройку экономики нужно реализовываться быстрее. Соответственно, и бюджет должен быть [в духе] того времени, в котором мы живем сейчас, а не того, которое осталось в прошлом [до 24 февраля]», — отметил Жаров. Статья по теме Путин перенес экономический центр России на Дальний Восток Путин показывает, что, в целом, Россия справляется с главными для себя — внешними — вызовами, пояснил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Эти вызовы связаны с давлением из вне, а «не с экономическими ошибками, слабостями и проблемами внутри страны». «Результатом в борьбе с этим давлением Запада является то, что наши макроэкономические показатели не ухудшаются. В значительно большей степени мы показываем нос Западу: вы давили на нас, а теперь посмотрите на результат. Сейчас такая ситуация, в которой каждая сторона — Россия, Запад, Украина — должна определиться, что делать дальше. Если мы убедим Запад, что его действия не принесли результата, возможно, он изменит тактику, и не факт, что нам от этого будет хуже. И это — уже вызов Путина Западу», — заявил Журавлев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин раскрыл, как Россия будет дальше жить под санкциями Запада. Власти трансформируют экономику, чтобы развитие стало более динамичным, комментируют эксперты URA.RU итоги совещания по экономическим вопросам, которое провел глава государства 12 сентября. Путин показал, что РФ способна держать удар и вынести из этой ситуации максимум пользы для себя. И еще неизвестно, выдержит ли отражение своего удара Запад, отмечают политологи. Начиная совещание, Путин обрисовал текущую ситуацию в экономике страны и влияние на нее антироссийских санкций. По словам президента, «Россия уверенно справляется с внешним давлением, с финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран». «Тактика экономического блицкрига, наскока, на который они рассчитывали, не сработала — это уже очевидно для всех, и для них тоже», — подчеркнул Путин. Резкого спада экономики и роста инфляции удалось избежать благодаря реализации комплекса мер, отметил президент. «Динамика ключевых показателей говорит о том, что экономика постепенно стабилизируется, выходит на траекторию роста. Предприятия возвращаются к нормальному ритму работы… В августе оживилось и кредитование экономики, реального сектора и населения со стороны банков… Уровень безработицы находится на исторических минимумах — в мае—июле это было всего 3,9 процента», — сказал глава государства, но попросил держать вопросы занятости населения на особом контроле, так как под угрозой увольнения находятся около 234 тысяч работников по всей стране. Путин ждет от правительства «эффективных решений», способных ответить на «импульсивные», «непредсказуемые» и «непрофессиональные» действия «недоброжелателей». «Мы должны работать в своей логике, удерживать инициативу. Не просто реагировать на недружественные шаги, а последовательно решать свои задачи развития… Безусловными приоритетами должны быть нацеленность на развитие, на реализацию нацпроектов в интересах наших граждан. Необходимо сформировать условия для структурной перестройки экономики, в том числе реализации крупных технологичных проектов, роста экономической активности и развития инфраструктуры, создания новых рабочих мест. Наш приоритет — сохранение макроэкономической стабильности и устойчивости», — подчеркнул Путин, добавив, что и в этих условиях Россия будет создавать «подушку безопасности», а как это делать в условиях процессе дедолларизации — предстоит еще решить. Политика Запада, не прекращающего давления на Россию, является вызовом для страны, на который нужно грамотно отвечать, комментирует слова президента политолог, профессор Дмитрий Нечаев. »[Путин показывает, что] нужно делать ставку на уверенное будущее и на развитие. Иностранных инвесторов будет немного. Остаются бюджетные инвестиции и переход к мобилизационной экономике (например, модернизация и появление новых предприятий ВПК). Бюджетные инвестиции станут драйвером экономической активности и вовлечения в нее большего количества предприятий. Новая модель экономики связана с условиями, в которых мы живем, — проведением военной спецоперации. Поэтому в бюджете будут реальные трансформации — власти делают выводы в госуправлении отраслями и сферами», — подчеркнул Нечаев. Похожей позиции придерживается и политолог Максим Жаров. Он считает, что новый бюджет страны будет соответствовать духу «военного времени». «Санкционное давление на страну усиливается, и структурная перестройка экономики должна была начаться еще в начале этого года. Но большая часть бюрократии работает в режиме, что санкции надолго [можно не спешить]. Поэтому Путин говорит, что перестройку экономики нужно реализовываться быстрее. Соответственно, и бюджет должен быть [в духе] того времени, в котором мы живем сейчас, а не того, которое осталось в прошлом [до 24 февраля]», — отметил Жаров. Путин показывает, что, в целом, Россия справляется с главными для себя — внешними — вызовами, пояснил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Эти вызовы связаны с давлением из вне, а «не с экономическими ошибками, слабостями и проблемами внутри страны». «Результатом в борьбе с этим давлением Запада является то, что наши макроэкономические показатели не ухудшаются. В значительно большей степени мы показываем нос Западу: вы давили на нас, а теперь посмотрите на результат. Сейчас такая ситуация, в которой каждая сторона — Россия, Запад, Украина — должна определиться, что делать дальше. Если мы убедим Запад, что его действия не принесли результата, возможно, он изменит тактику, и не факт, что нам от этого будет хуже. И это — уже вызов Путина Западу», — заявил Журавлев.