Путин раскрыл секретное оружие России на Украине

Его надежность проверена историей страны

18 октября 2022 в 19:02 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин раскрыл секретное оружие России на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин раскрыл «секретное оружие» российской армии. Участникам военной спецоперации на Украине помогает надежный тыл — их жены, комментируют URA.RU эксперты итоги встречи Путина с самарским губернатором Дмитрием Азаровым 18 октября. Русские женщины «боевые», говорят политологи, поэтому они готовы до конца поддерживать своих мужей, а власти важно поддерживать их самих и их семьи, пока мужчины защищают страну. Личной встречи президента Путина и губернатора Азарова не было четыре года. За это время, как отметил глава государства, ситуация в регионе сложилась стабильная. «Я бы даже сказал, хорошая — по многим показателям выше среднероссийских. Это касается и инвестиций в основной капитал, и уровня промышленного производства, и стройки. У вас финансы находятся в здоровом состоянии. Безработица ниже, чем в среднем по стране», — заметил Путин. За 5 лет губернатору Самарской области Дмитрию Азарову удалось вывести регион в лидеры по инвестициям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Азаров пояснил, что низкий уровень безработицы связан прежде всего с активной инвестиционной деятельностью региональных властей. «Рост инвестиций прошел. 2018—2019 годы у нас были подготовительные: мы стартовали с 65 места [рейтинга инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив], но уже в 2021 году уверенно вошли в десятку. Мы каждый год создавали около десяти тысяч рабочих мест. Это и позволило нам удержать ситуацию в текущем году», — отметил Азаров. Ситуация с коронавирусом в регионе тоже стабильная, сообщил губернатор. Но власти, по словам Азарова, держат резерв медицинских коек и призывают людей вакцинироваться. «Правильно. Я с вами полностью согласен и присоединяюсь к вашим призывам», — поддержал Путин. По словам губернатора, регион первым принял на себя обязательства о помощи Донбассу. Соглашение о сотрудничестве было подписано с городом Снежным (ДНР) еще 27 мая. За несколько месяцев самарцам там удалось восстановить жилищно-коммунальную и социальную инфраструктуру. Всего было вложено 1,1 млрд рублей. «Очень хорошо. Спасибо большое», — поблагодарил президент. Фотоальбом жен самарских солдат и офицеров восхитил президента РФ Владимира Путина Фото: Kremlin.ru Особую акцию по поддержке участников спецоперации на Украине провели жены самарских солдат и офицеров — женсовет 2-й Гвардейской армии, сообщил Азаров. «Они назвали ее „Жены героев“. Они провели фотовыставку на улицах Самары. Они сказали: „Пусть парни знают, и враг знает, что за каждым нашим бойцом стоит сильная и любящая российская женщина, а значит, вся страна“», — пояснил губернатор и подарил президенту фотоальбом со снимками офицерских жен. Молодые женщины в накинутых на плечи кителях, с боевыми наградами на груди вызвали восхищение у Путина. «В кителях своих мужей и в платьях. Молодцы. Красавицы. Можно я возьму с собой этот альбом?» — попросил Путин. Мужчинам, которые участвуют в СВО, важно знать, что их ждут дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Азаров сказал в ответ, что привез этот альбом в подарок президенту по просьбе самих солдатских жен. Он обратил внимание на одну из героинь и назвал ее фото уникальным — женщина на нем беременна. «Красивая женщина… А тут [она] с малышом», — заметил президент ту же девушку на другом фото. Подобные акции символичны в условиях спецоперации, считают политологи. По словам эксперта Центра политической конъюнктуры Михаила Карягина, власти важно поддерживать семьи. «Есть финансовая прямая поддержка, но не менее важным является и символический аспект — демонстрация того, что военные, мобилизованные играют важную роль [в СВО], что власть о них заботится, поддерживает», — пояснил эксперт. Российские женщины не менее боевые, чем их мужья, и готовы постоять за свою семью, говорят эксперты Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Женщины, солдатские жены становятся своего рода «секретным оружием» российских военных, говорит Карягин, с другой — они «очень боевые, и, если с их мужьями что-то не так (например, в ходе мобилизации возникают проблемы), в первую очередь жены наводят шум». «Поэтому власти важно проявлять к ним максимальное внимание», — полагает Карягин. Похожей позиции придерживается и руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. По словам эксперта, жен солдат и офицеров действительно можно назвать «секретным оружием». «Семья — это надежный тыл для любого человека. Особенно для тех, кто находится в условиях боевых действий. [Подобные акции] объединяют и мобилизуют общество. В условиях мобилизации одного государства недостаточно. Общество тоже должно мобилизовываться и поддерживать наших ребят», — полагает эксперт. Новость по теме ВС РФ освободили новый населенный пункт в Харьковской области На женских плечах испокон веков держалась страна, говорит политтехнолог, специалист по коммуникациям Алена Август. «В России говорят: Родина — мать, и Москва — матушка. У нас в культуре женская роль очень сильная. Только у нас говорят, что за сильным мужчиной стоит сильная женщина, которая вдохновляет, которая обеспечивает надежный и сильный тыл», — резюмировала Август. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин раскрыл «секретное оружие» российской армии. Участникам военной спецоперации на Украине помогает надежный тыл — их жены, комментируют URA.RU эксперты итоги встречи Путина с самарским губернатором Дмитрием Азаровым 18 октября. Русские женщины «боевые», говорят политологи, поэтому они готовы до конца поддерживать своих мужей, а власти важно поддерживать их самих и их семьи, пока мужчины защищают страну. Личной встречи президента Путина и губернатора Азарова не было четыре года. За это время, как отметил глава государства, ситуация в регионе сложилась стабильная. «Я бы даже сказал, хорошая — по многим показателям выше среднероссийских. Это касается и инвестиций в основной капитал, и уровня промышленного производства, и стройки. У вас финансы находятся в здоровом состоянии. Безработица ниже, чем в среднем по стране», — заметил Путин. Азаров пояснил, что низкий уровень безработицы связан прежде всего с активной инвестиционной деятельностью региональных властей. «Рост инвестиций прошел. 2018—2019 годы у нас были подготовительные: мы стартовали с 65 места [рейтинга инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив], но уже в 2021 году уверенно вошли в десятку. Мы каждый год создавали около десяти тысяч рабочих мест. Это и позволило нам удержать ситуацию в текущем году», — отметил Азаров. Ситуация с коронавирусом в регионе тоже стабильная, сообщил губернатор. Но власти, по словам Азарова, держат резерв медицинских коек и призывают людей вакцинироваться. «Правильно. Я с вами полностью согласен и присоединяюсь к вашим призывам», — поддержал Путин. По словам губернатора, регион первым принял на себя обязательства о помощи Донбассу. Соглашение о сотрудничестве было подписано с городом Снежным (ДНР) еще 27 мая. За несколько месяцев самарцам там удалось восстановить жилищно-коммунальную и социальную инфраструктуру. Всего было вложено 1,1 млрд рублей. «Очень хорошо. Спасибо большое», — поблагодарил президент. Особую акцию по поддержке участников спецоперации на Украине провели жены самарских солдат и офицеров — женсовет 2-й Гвардейской армии, сообщил Азаров. «Они назвали ее „Жены героев“. Они провели фотовыставку на улицах Самары. Они сказали: „Пусть парни знают, и враг знает, что за каждым нашим бойцом стоит сильная и любящая российская женщина, а значит, вся страна“», — пояснил губернатор и подарил президенту фотоальбом со снимками офицерских жен. Молодые женщины в накинутых на плечи кителях, с боевыми наградами на груди вызвали восхищение у Путина. «В кителях своих мужей и в платьях. Азаров сказал в ответ, что привез этот альбом в подарок президенту по просьбе самих солдатских жен. Он обратил внимание на одну из героинь и назвал ее фото уникальным — женщина на нем беременна. «Красивая женщина… А тут [она] с малышом», — заметил президент ту же девушку на другом фото. Подобные акции символичны в условиях спецоперации, считают политологи. По словам эксперта Центра политической конъюнктуры Михаила Карягина, власти важно поддерживать семьи. «Есть финансовая прямая поддержка, но не менее важным является и символический аспект — демонстрация того, что военные, мобилизованные играют важную роль [в СВО], что власть о них заботится, поддерживает», — пояснил эксперт. Женщины, солдатские жены становятся своего рода «секретным оружием» российских военных, говорит Карягин, с другой — они «очень боевые, и, если с их мужьями что-то не так (например, в ходе мобилизации возникают проблемы), в первую очередь жены наводят шум». «Поэтому власти важно проявлять к ним максимальное внимание», — полагает Карягин. Похожей позиции придерживается и руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. По словам эксперта, жен солдат и офицеров действительно можно назвать «секретным оружием». На женских плечах испокон веков держалась страна, говорит политтехнолог, специалист по коммуникациям Алена Август. «В России говорят: Родина — мать, и Москва — матушка. У нас в культуре женская роль очень сильная. Только у нас говорят, что за сильным мужчиной стоит сильная женщина, которая вдохновляет, которая обеспечивает надежный и сильный тыл», — резюмировала Август.