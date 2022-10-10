Путин подтолкнул Зеленского к возобновлению переговоров

В противном случае Украина рискует откатиться на два века назад

10 октября 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин подталкивает украинские власти к возобновлению переговоров Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин решением о нанесении ударов по критически важным объектам инфраструктуры на Украине фактически подталкивает Киев к возобновлению переговоров. Иначе незалежная может откатиться на два века назад и оказаться без связи, энергетики, железных и автомобильных дорог, комментируют эксперты слова Путина на оперативном заседании Совбеза РФ 10 октября. Впрочем, «усадить» украинского президента Владимира Зеленского за стол переговоров будет непросто, считают политологи. После теракта на Крымском мосту, который киевские спецслужбы совершили 8 октября, и массированных ударов по инфраструктурным объектам на Украине утром 10 октября оперативное совещание Путина с членами Совбеза РФ ждали как никогда. Трансляцию в официальном канале Кремля одновременно смотрели более 3,2 тысячи человек. А во Франции, как заметила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, выступление российского лидера транслировали в прямом эфире, чего не было никогда раньше. Российские военные нанесли мощные удары по инфраструктурным объектам украинских городов Фото: Михаил Калянов © URA.RU Путин начал Совбез с предварительных результатов расследования диверсии на Крымском мосту. Он заявил, что это — «теракт, направленный на разрушение гражданской, критически важной инфраструктуры России». «Очевидно также, что заказчики, организаторы, исполнители теракта — это украинские спецслужбы. Киевский режим уже давно использует террористические методы», — заявил Путин. Он напомнил об убийствах общественников, журналистов и ученых, об обстрелах городов Донбасса, о ракетно-артиллерийских ударах по Запорожской АЭС. Кроме того, подчеркнул президент РФ, «спецслужбы Украины осуществили три террористических акта в отношении Курской АЭС в России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции». Путин сказал также о попытке подрыва на одном из участков газопровода «Турецкий поток». «Все это доказано объективными данными, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей этих терактов», — заявил Путин. По его словам, известен и конечный бенефициар взрывов на «Северных потоках». Но к расследованию этой диверсии Россию не подпускают. «Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно», — сказал президент. Отправка мобилизованных в зону боевых действий осложнит положение ВСУ, считают эксперты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины нанесен по предложению Минобороны РФ и по плану Генштаба РФ, отметил Путин. «В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений», — предупредил российский лидер. Решение об ударах по украинский инфраструктуре — это принуждение Киева к возобновлению переговоров, убежден один из авторов Большой российской энциклопедии политолог Борис Межуев. »[Сегодняшние события показали, что] небо над Украиной беззащитное. Россия показала, что может ответить. Это явное принуждение к переговорам и к замораживанию конфликта. Если будет временная заморозка конфликта, есть надежда, что она станет постоянной», — считает Межуев. У Киева еще есть шансы остановить вооруженный конфликт и сесть за стол переговоров, убежден политолог Борис Межуев Фото: Михаил Калянов © URA.RU При этом, по словам политолога, неважно, состоится ли встреча президентов Путина и Зеленского. Достаточно будет достичь соглашения между военными ведомствами двух стран о том, что боевые действия будут остановлены, теракты совершаться не будут. «Президент намекает на это. И принимает такие решения, чтобы Зеленский осознал всю сложность ситуации», — отметил Межуев. Украина оказалась в сложной ситуации — и с военной, и с гражданской точки зрения, говорят опрошенные URA.RU эксперты. Ракетные удары фактически «обездвижили» ВСУ, убежден военный эксперт, разведчик спецназа Анатолий Матвийчук. «Путин принял решение о нанесении ударов по энергетической системе, чтобы снизить мобильность и интенсивность движения войск противника. По всей стане практически не работает мобильная связь, а значит нарушено управление государством и оружием. Путин поставил задачу — обездвижить украинскую армию. И масштабные действия еще впереди. Мы увидим, как будут выводиться из строя железные и автодороги, узлы связи, чтобы полностью лишить мобильности ВСУ», — полагает Матвийчук. С гражданской точки зрения, лишившись жизненно важных объектов инфраструктуры, Украина откатится в XVIII век — к дровам и углю, заявил URA.RU руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Власти Украины понимали, чем закончится провокация с Крымским мостом. Они очень хотят, чтобы Кремль нанес ядерный удар. Но в Москве понимают, что пока нет военной необходимости применять такие вооружения — у России есть другое мощное наступательное вооружение», — считает Михайлов. Новость по теме Что известно о взрывах на Украине В возобновлении переговоров с Киевом сомневается политолог Дмитрий Нечаев. По его мнению, это невозможно, несмотря ни на какие ультиматумы и площадки, которые предлагают различные миротворцы. Однако президенту Путину важно показывать, что Россия готова к переговорам, прежде всего тем странам, которые занимают нейтральную позицию по украинскому конфликту и находятся в нормальных отношениях с РФ. «Для этих стран от России должен исходит месседж о том, что наши решения — это реакция на тот или иной вызов. И это легитимирует наши действия. При этом не думаю, что железобетонные установки переговоров, обозначенные президентом Путиным для НАТО в декабре 2021 года, для Украины — 24 февраля этого года, будут изменены», — заключил Нечаев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин решением о нанесении ударов по критически важным объектам инфраструктуры на Украине фактически подталкивает Киев к возобновлению переговоров. Иначе незалежная может откатиться на два века назад и оказаться без связи, энергетики, железных и автомобильных дорог, комментируют эксперты слова Путина на оперативном заседании Совбеза РФ 10 октября. Впрочем, «усадить» украинского президента Владимира Зеленского за стол переговоров будет непросто, считают политологи. После теракта на Крымском мосту, который киевские спецслужбы совершили 8 октября, и массированных ударов по инфраструктурным объектам на Украине утром 10 октября оперативное совещание Путина с членами Совбеза РФ ждали как никогда. Трансляцию в официальном канале Кремля одновременно смотрели более 3,2 тысячи человек. А во Франции, как заметила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, выступление российского лидера транслировали в прямом эфире, чего не было никогда раньше. Путин начал Совбез с предварительных результатов расследования диверсии на Крымском мосту. Он заявил, что это — «теракт, направленный на разрушение гражданской, критически важной инфраструктуры России». «Очевидно также, что заказчики, организаторы, исполнители теракта — это украинские спецслужбы. Киевский режим уже давно использует террористические методы», — заявил Путин. Он напомнил об убийствах общественников, журналистов и ученых, об обстрелах городов Донбасса, о ракетно-артиллерийских ударах по Запорожской АЭС. Кроме того, подчеркнул президент РФ, «спецслужбы Украины осуществили три террористических акта в отношении Курской АЭС в России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции». Путин сказал также о попытке подрыва на одном из участков газопровода «Турецкий поток». «Все это доказано объективными данными, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей этих терактов», — заявил Путин. По его словам, известен и конечный бенефициар взрывов на «Северных потоках». Но к расследованию этой диверсии Россию не подпускают. Массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины нанесен по предложению Минобороны РФ и по плану Генштаба РФ, отметил Путин. «В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений», — предупредил российский лидер. Решение об ударах по украинский инфраструктуре — это принуждение Киева к возобновлению переговоров, убежден один из авторов Большой российской энциклопедии политолог Борис Межуев. »[Сегодняшние события показали, что] небо над Украиной беззащитное. При этом, по словам политолога, неважно, состоится ли встреча президентов Путина и Зеленского. Достаточно будет достичь соглашения между военными ведомствами двух стран о том, что боевые действия будут остановлены, теракты совершаться не будут. «Президент намекает на это. И принимает такие решения, чтобы Зеленский осознал всю сложность ситуации», — отметил Межуев. Украина оказалась в сложной ситуации — и с военной, и с гражданской точки зрения, говорят опрошенные URA.RU эксперты. Ракетные удары фактически «обездвижили» ВСУ, убежден военный эксперт, разведчик спецназа Анатолий Матвийчук. «Путин принял решение о нанесении ударов по энергетической системе, чтобы снизить мобильность и интенсивность движения войск противника. С гражданской точки зрения, лишившись жизненно важных объектов инфраструктуры, Украина откатится в XVIII век — к дровам и углю, заявил URA.RU руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Власти Украины понимали, чем закончится провокация с Крымским мостом. Они очень хотят, чтобы Кремль нанес ядерный удар. Но в Москве понимают, что пока нет военной необходимости применять такие вооружения — у России есть другое мощное наступательное вооружение», — считает Михайлов. В возобновлении переговоров с Киевом сомневается политолог Дмитрий Нечаев. По его мнению, это невозможно, несмотря ни на какие ультиматумы и площадки, которые предлагают различные миротворцы. Однако президенту Путину важно показывать, что Россия готова к переговорам, прежде всего тем странам, которые занимают нейтральную позицию по украинскому конфликту и находятся в нормальных отношениях с РФ. «Для этих стран от России должен исходит месседж о том, что наши решения — это реакция на тот или иной вызов. И это легитимирует наши действия. При этом не думаю, что железобетонные установки переговоров, обозначенные президентом Путиным для НАТО в декабре 2021 года, для Украины — 24 февраля этого года, будут изменены», — заключил Нечаев.