Власти РФ задействуют ключевой резерв для разворота на Восток

Правительство будет развивать три транспортных коридора

18 октября 2022 в 20:22 Размер текста - 17 +

Россия планирует наращивать экспорт и импорт с помощью железной дороги Фото: Денис Моргунов © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти для переориентации логистики на Восток подключат стратегический вид транспорта. На совещании по развитию железнодорожной инфраструктуры 18 октября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что за счет поездов можно существенно нарастить экспорт и импорт товаров. Эксперты объяснили URA.RU, что акцент будет сделан на три маршрута, которые не связаны санкциями Запада. Начиная совещание, Мишустин обратил особое внимание на развитие инфраструктуры, налаживание новых логистических связей и обеспечение технологической независимости России. «Железные дороги надежно связывают наши территории, имеют ключевое значение для развития экономики, роста торговли, инвестиций, кооперации. Для финансирования проектов объем инвестпрограммы ОАО „РЖД“ в 2022 году превысит 800 млрд рублей. На следующие три года ее размер превысит 3 трлн рублей», — подчеркнул премьер. Премьер-министр РФ назвал транспортные коридоры, пропускную способность которых планируется увеличить к 2030 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU В центре внимания правительства — транспортные коридоры восточного и Азово-Черноморского направлений, а также международный маршрут «Север — Юг». «Для выстраивания новой экспортно-импортной логистики правительство сформировало план мероприятий и проектов, который направлен на строительство высокотехнологичной инфраструктуры», — уточнил глава правительства РФ. По словам Мишустина, по консервативному варианту прогноза объем грузопотока всех видов транспорта по направлению «Север — Юг» до 2030 года вырастет на 135% к уровню 2021 года, по Азово-Черноморскому — почти на 70%, по Восточному — увеличится на четверть. Российские власти приняли решение об увеличении провозной мощности Транссиба и БАМа, уточнил Михаил Мишустин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Совместно с РЖД приняты решения для увеличения провозной мощности. Глава государства подчеркивал необходимость скорейшего расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей», — обратил внимание Мишустин. Россия строит железные дороги в других странах, чтобы решить свои логистические задачи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российские власти активно развивают совместные железнодорожные проекты с другими государствами. Так, в июне этого года запущен железнодорожный мост через реку Амур Благовещенск Хэнхэ (Китай). До 2030 года Россия планирует построить железные дороги на территории Казахстана и Монголии. Летом 2022 года на саммите «астанинской тройки» президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России построить железную дорогу Решт — Астара в Иране, которая будет способствовать запуску коридора «Север-юг». Развитие железной дороги повлияет на промышленность, уверен Михаил Мишустин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рост мощности железной дороги увеличит темпы развития добывающей, обрабатывающей промышленности, транзитного потенциала России, отметил премьер-министр РФ. «Важно выстроить системную работу, соединить в единое целое проекты по развитию транспортной инфраструктуры с учетом интеграции новых территорий в экономическое пространство России», — сказал в заключении Мишустин. Входы в РФ через Восточный полигон или юг страны не связаны санкциями Запада, поэтому в этих направлениях можно нарастить импорт и экспорт, отмечает директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин. «Восточный полигон раньше выполнял транзитную задачу — по нему шел экспорт, а импорт, даже из Азии, шел через западные границы — из Европы. Сейчас этот путь закрыт, и Восточный полигон приобрел новое значение, так как по этому коридору можно организовать и экспорт, и импорт. Это грандиозная задача с точки зрения инвестиций. Юг — это еще один таможенный вход в Россию со стороны Ирана, Индии. Инфраструктура там в скромном состоянии», — рассказал эксперт. Значимость коридора «Север-юг» возросла и-за постепенно умирания пути из Европы, напоминают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российские власти синхронизируют изменения в геополитике и переориентацию транспортных потоков, отмечает независимый аналитик Дмитрий Адамидов. «Восточный полигон строят не первый год, но после введения санкций транспортные потоки в этом направлении возросли. Перестраивание цепочек на Азово-Черноморском направлении связано с принятие в состав РФ новых территорий, появлением новых портов и изменением логистики вывоза угля. А значимость международного коридора „Север-юг“, который выводит наши товары в сторону Ирана, возросла из-за умирания транзита в Европу», — пояснил аналитик. Статья по теме Россия усилила позиции на Каспии Расширяя торговлю с Востоком государство пошло по понятному и проторенному пути — развитию железнодорожного транспорта, добавляет кандидат экономических наук Николай Кульбака. «При наращивании торгового оборота с азиатскими странами, выяснилось, что мощностей „Транссиба“ и БАМа не хватает. Азово-Черноморское направление тоже имеет свои ограничения», — уточнил собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти для переориентации логистики на Восток подключат стратегический вид транспорта. На совещании по развитию железнодорожной инфраструктуры 18 октября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что за счет поездов можно существенно нарастить экспорт и импорт товаров. Эксперты объяснили URA.RU, что акцент будет сделан на три маршрута, которые не связаны санкциями Запада. Начиная совещание, Мишустин обратил особое внимание на развитие инфраструктуры, налаживание новых логистических связей и обеспечение технологической независимости России. «Железные дороги надежно связывают наши территории, имеют ключевое значение для развития экономики, роста торговли, инвестиций, кооперации. Для финансирования проектов объем инвестпрограммы ОАО „РЖД“ в 2022 году превысит 800 млрд рублей. На следующие три года ее размер превысит 3 трлн рублей», — подчеркнул премьер. В центре внимания правительства — транспортные коридоры восточного и Азово-Черноморского направлений, а также международный маршрут «Север — Юг». «Для выстраивания новой экспортно-импортной логистики правительство сформировало план мероприятий и проектов, который направлен на строительство высокотехнологичной инфраструктуры», — уточнил глава правительства РФ. По словам Мишустина, по консервативному варианту прогноза объем грузопотока всех видов транспорта по направлению «Север — Юг» до 2030 года вырастет на 135% к уровню 2021 года, по Азово-Черноморскому — почти на 70%, по Восточному — увеличится на четверть. «Совместно с РЖД приняты решения для увеличения провозной мощности. Глава государства подчеркивал необходимость скорейшего расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей», — обратил внимание Мишустин. Российские власти активно развивают совместные железнодорожные проекты с другими государствами. Так, в июне этого года запущен железнодорожный мост через реку Амур Благовещенск Хэнхэ (Китай). До 2030 года Россия планирует построить железные дороги на территории Казахстана и Монголии. Летом 2022 года на саммите «астанинской тройки» президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России построить железную дорогу Решт — Астара в Иране, которая будет способствовать запуску коридора «Север-юг». Рост мощности железной дороги увеличит темпы развития добывающей, обрабатывающей промышленности, транзитного потенциала России, отметил премьер-министр РФ. «Важно выстроить системную работу, соединить в единое целое проекты по развитию транспортной инфраструктуры с учетом интеграции новых территорий в экономическое пространство России», — сказал в заключении Мишустин. Входы в РФ через Восточный полигон или юг страны не связаны санкциями Запада, поэтому в этих направлениях можно нарастить импорт и экспорт, отмечает директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин. «Восточный полигон раньше выполнял транзитную задачу — по нему шел экспорт, а импорт, даже из Азии, шел через западные границы — из Европы. Это грандиозная задача с точки зрения инвестиций. Юг — это еще один таможенный вход в Россию со стороны Ирана, Индии. Инфраструктура там в скромном состоянии», — рассказал эксперт. Российские власти синхронизируют изменения в геополитике и переориентацию транспортных потоков, отмечает независимый аналитик Дмитрий Адамидов. «Восточный полигон строят не первый год, но после введения санкций транспортные потоки в этом направлении возросли. Перестраивание цепочек на Азово-Черноморском направлении связано с принятие в состав РФ новых территорий, появлением новых портов и изменением логистики вывоза угля. А значимость международного коридора „Север-юг“, который выводит наши товары в сторону Ирана, возросла из-за умирания транзита в Европу», — пояснил аналитик. Расширяя торговлю с Востоком государство пошло по понятному и проторенному пути — развитию железнодорожного транспорта, добавляет кандидат экономических наук Николай Кульбака. «При наращивании торгового оборота с азиатскими странами, выяснилось, что мощностей „Транссиба“ и БАМа не хватает. Азово-Черноморское направление тоже имеет свои ограничения», — уточнил собеседник.