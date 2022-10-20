Россия нашла способ вернуться на газовый рынок Европы

Новый проект Путина позволит обойти санкции ЕС

20 октября 2022 в 20:08 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин готов помочь Европе решить энергетические проблемы Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Строительство газового хаба в Турции позволит России создать задел на возобновление поставок топлива в Европу. Кроме того, это сделает рынок природного газа конкурентным, объяснили URA.RU эксперты инициативу президента РФ Владимира Путина. По словам политологов, в текущих условиях это выглядит непросто, но технология работы хаба такова, что она позволит «Газпрому» фактически вернуться на рынок Европы. Впервые идея строительства газового хаба в Турции прозвучала в выступлении президента Путина Российской энергетической недели 12 октября. Глава государства с уверенностью заявил, что РФ сможет «разместить» свой товар на мировых рынках. На текущий момент действуют газопроводы «Сила Сибири» (поставки в Китай), «Турецкий поток» (поставки в Европу через Турцию — 14 млрд кубометров в год) и «Голубой поток» (поставки в Турцию). Россия готова предложить Европе новый вариант компенсации дефицита природного газа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Утраченный объем транзита по „Северным потокам“ по дну Балтийского моря мы могли бы переместить в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива, нашего природного газа в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, — если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры», — сказал в своем выступлении Путин, добавив, что Турция на сегодня является надежным партнером. Буквально на следующий день президент Путин обсудил эту идею со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Эрдоган поддержал предложение. Лидеры дали поручения проработать проект. Пока его детали и сроки строительства остаются неясными. Россия готова создать площадку для конкуренции с другими странами за поставки природного газа в Европу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Путин намерен создать площадку с честной ценой на природный газ, пояснил URA.RU директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. «В этой точке покупатели могут покупать газ от разных поставщиков — из России, Ирана, Ирака, Азербайджана, например, которые будут бороться за покупателя. Дальше газ должен иметь доступ к инфраструктуре, независимый собственник которой должен покупателю предоставить место в трубе. Идея [Путина] в том, что мы готовы в этой точке предложить дополнительные объемы газа и готовы конкурировать с другими поставщиками. Таким образом Россия потенциально может увеличить поставки природного газа в Европу», — отметил Симонов. Турция и ее лидер Реджеп Тайип Эрдоган оказались надежными партнерами для России в экономическом противостоянии с ЕС Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Аналогичной позиции придерживается замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его словам, газовый хаб в Турции может стать «одной из опций перенаправления объемов экспорта газа, который в ближайшем будущем напрямую не сможет поставляться на европейский рынок». Это позволит в полном объеме использовать мощности «Турецкого потока» и обойти санкции ЕС, полагает замгендиректора Института национальной энергетики Алексей Фролов. «Это разумный шаг. Суть в том, что Россия будет только продавать газ на этой площадке. А когда газ будет продан, он уже не будет российским. Он будет принадлежать европейской компании. Россия обеспечивает только объемы поставок, а после продажи они не будут попадать ни под какие ограничения. Но трудность в том, чтобы убедить европейские энергетические компании в необходимости расширить газотранспортные мощности», — пояснил Фролов. Ситуация с антироссийскими санкциями ЕС может в той или иной степени измениться, считают политологи Фото: Александр Мамаев © URA.RU Реализовать этот проект, точнее, вернуться на европейский рынок природного газа, России будет не так просто, считают политологи. По словам эксперта Максима Жарова, сейчас потребителями российского газа в Европе остались только Венгрия и Сербия, а Еврокомиссия официально запретила закупки топлива. «Под давлением США в ультимативной форме ЕС отказывается от российского газа», — отметил Жаров. У руководителя лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петра Кирьяна более оптимистичный взгляд на развитие ситуации. По словам политолога, «Газпром» не хочет уходить с рынка Восточной Европы. «„Газпром“ заинтересован в мощностях Южного потока. Формирование хаба или мощностей по хранению, дополнительных ниток газопровода — это история не на год, не на два, не на три. Когда мы выйдем на работающий хаб, ситуация будет уже совсем другая, не та, что сегодня. Газ найдет своего потребителя. Но это не история с „Северными потоками“, когда все понимали политические смыслы этого проекта — прямые поставки, без посредников, и законтрактованные объемы. В случае с хабом законтрактованных объемов нет [все определяет рынок]», — отметил Кирьян. Новость по теме Эрдоган пошел на предложение Путина по газовому хабу в Турции Политолог считает, что проект хаба имеет все шансы быть реализованным. Кирьян сравнивает его с проектом «Сила Сибири» — газопровода в Китай. «Газпром ругали за этот проект, так как Китай — монопокупатель, и он не делает Россию крупнейшим поставщиком. Сейчас мы видим, что это самый стабильный проект „Газпрома“ с точки зрения поставок газа на внешний рынок. На проект турецкого хаба в „Газпроме“ наверняка смотрят тоже как на рыночный. Да, есть санкционные издержки, но иногда некоторые позиции вносятся в исключение [из санкционного списка], если страна ЕС обоснует необходимость закупки», — резюмировал Кирьян. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Строительство газового хаба в Турции позволит России создать задел на возобновление поставок топлива в Европу. Кроме того, это сделает рынок природного газа конкурентным, объяснили URA.RU эксперты инициативу президента РФ Владимира Путина. По словам политологов, в текущих условиях это выглядит непросто, но технология работы хаба такова, что она позволит «Газпрому» фактически вернуться на рынок Европы. Впервые идея строительства газового хаба в Турции прозвучала в выступлении президента Путина Российской энергетической недели 12 октября. Глава государства с уверенностью заявил, что РФ сможет «разместить» свой товар на мировых рынках. На текущий момент действуют газопроводы «Сила Сибири» (поставки в Китай), «Турецкий поток» (поставки в Европу через Турцию — 14 млрд кубометров в год) и «Голубой поток» (поставки в Турцию). «Утраченный объем транзита по „Северным потокам“ по дну Балтийского моря мы могли бы переместить в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива, нашего природного газа в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, — если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры», — сказал в своем выступлении Путин, добавив, что Турция на сегодня является надежным партнером. Буквально на следующий день президент Путин обсудил эту идею со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Эрдоган поддержал предложение. Лидеры дали поручения проработать проект. Пока его детали и сроки строительства остаются неясными. Путин намерен создать площадку с честной ценой на природный газ, пояснил URA.RU директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. «В этой точке покупатели могут покупать газ от разных поставщиков — из России, Ирана, Ирака, Азербайджана, например, которые будут бороться за покупателя. Дальше газ должен иметь доступ к инфраструктуре, независимый собственник которой должен покупателю предоставить место в трубе. Аналогичной позиции придерживается замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его словам, газовый хаб в Турции может стать «одной из опций перенаправления объемов экспорта газа, который в ближайшем будущем напрямую не сможет поставляться на европейский рынок». Это позволит в полном объеме использовать мощности «Турецкого потока» и обойти санкции ЕС, полагает замгендиректора Института национальной энергетики Алексей Фролов. «Это разумный шаг. Но трудность в том, чтобы убедить европейские энергетические компании в необходимости расширить газотранспортные мощности», — пояснил Фролов. Реализовать этот проект, точнее, вернуться на европейский рынок природного газа, России будет не так просто, считают политологи. По словам эксперта Максима Жарова, сейчас потребителями российского газа в Европе остались только Венгрия и Сербия, а Еврокомиссия официально запретила закупки топлива. «Под давлением США в ультимативной форме ЕС отказывается от российского газа», — отметил Жаров. У руководителя лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петра Кирьяна более оптимистичный взгляд на развитие ситуации. По словам политолога, «Газпром» не хочет уходить с рынка Восточной Европы. «„Газпром“ заинтересован в мощностях Южного потока. Формирование хаба или мощностей по хранению, дополнительных ниток газопровода — это история не на год, не на два, не на три. Когда мы выйдем на работающий хаб, ситуация будет уже совсем другая, не та, что сегодня. Газ найдет своего потребителя. Но это не история с „Северными потоками“, когда все понимали политические смыслы этого проекта — прямые поставки, без посредников, и законтрактованные объемы. В случае с хабом законтрактованных объемов нет [все определяет рынок]», — отметил Кирьян. Политолог считает, что проект хаба имеет все шансы быть реализованным. Кирьян сравнивает его с проектом «Сила Сибири» — газопровода в Китай. «Газпром ругали за этот проект, так как Китай — монопокупатель, и он не делает Россию крупнейшим поставщиком. Сейчас мы видим, что это самый стабильный проект „Газпрома“ с точки зрения поставок газа на внешний рынок. На проект турецкого хаба в „Газпроме“ наверняка смотрят тоже как на рыночный. Да, есть санкционные издержки, но иногда некоторые позиции вносятся в исключение [из санкционного списка], если страна ЕС обоснует необходимость закупки», — резюмировал Кирьян.