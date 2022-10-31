Вброс про отмену выборов в Екатеринбурге озадачил Кремль

Накажут ли зачинщика? Его друзья уверяют: была команда из Москвы

01 ноября 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Говорят, Алексей Орлов (справа) не знал о готовящемся видеообращении Игоря Володина (слева) Фото: Анна Майорова © URA.RU Предложение спикера думы Екатеринбурга Игоря Володина отменить муниципальные выборы 2023 года стало неожиданностью не только для местного истеблишмента, но и кремлевских чиновников. Об этом URA.RU сообщили два источника во власти. И это может указывать на то, что выступление депутата, которого мэр Алексей Орлов не видит в следующем созыве, — экспромт. Однако другой собеседник, знакомый с деталями интриги, утверждает, что Володин якобы выполнял задачу, спустившуюся как раз из федерального центра. Свою идею Володин озвучил накануне. «Выборы в городскую думу являются элементом демократии. Но я предлагаю выборы в 2023 году перенести на более поздний период. На выборы расходуется порядка 200 млн рублей (в мэрии Екатеринбурга при этом говорят о порядка 150 млн — прим. URA.RU). И представляете, какая общая сумма будет по всей России. Я предлагаю сэкономленные деньги направить на развитие городов», — заявил он. Обращение Игоря Володина было опубликовано накануне вечером Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На сентябрь 2023-го намечены выборы депутатов 12-ти столиц регионов. Помимо Екатеринбурга, это Абакан (Хакасия), Архангельск (Архангельская область), Белгород (Белгородская область), Великий Новгород (Новгородская область), Волгоград (Волгоградская область), Красноярск (Красноярский край), Кызыл (Тыва), Майкоп (Адыгея), Тюмень (Тюменская область), Якутск (Якутия) и Рязань (Рязанская область). Видеообращение Володина было опубликовано на странице гордумы в соцсети «ВКонтакте». И тут же разошлось по лентам местных СМИ и telegram-каналов. «Выступление готовилось давно — последние несколько недель. Администрация президента [РФ] пытается оценить реакцию общественности на подобные идеи. В резиденцию [свердловского губернатора] спустилась установка, и было решено, что озвучивать предложение будет Володин», — рассказал источник, близкий к думе. В думе вспоминают: в ноябре 2021-го точно так же — якобы по сигналу из Москвы — проводить все выборы в один день предложил вице-спикер Виктор Тестов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В подтверждение своей версии он обратил внимание на две детали. Первая — время выхода видеообращения Володина. В соцсетях думы оно появилось в 21:28. «Долго согласовывалось видео», — объяснил собеседник. Вторая деталь: в этот же день, 31 октября, депутат озвучил свое предложение в интервью главному каналу свердловских властей — ОТВ. Этот же источник настаивает: выбор Володина «говорящей головой» неслучаен. «Резиденция видит его председателем и следующего созыва. Губернатору [Евгению Куйвашеву] нужен баланс, противовес Орлову, чтобы в случае чего иметь рычаг воздействия на него», — заявил источник. Фамилию чиновника, якобы ставившего Володину задачу, он не назвал. Поскольку никакой задачи в действительности не было, уверен собеседник в окружении Орлова. Володин, по его словам, недавно в частных разговорах делился подобными соображениями, но ему сразу дали понять: единственным основанием для отмены выборов может быть введение военного положения. «И потому все, включая Орлова, были уверены: говорить про перенос выборов публично Володин не будет», — описал обстановку источник. Странным ему показалось то, что обращение Володина вышло в момент, когда в отпуске и Орлов (вернется 3 ноября), и вице-губернатор Олег Чемезов, отвечающий за политику. Статья по теме Мэрия Екатеринбурга готовит зачистку гордумы «Орлов и Чемезов общаются регулярно. Если бы на самом деле была какая-то задача от АП, Орлов был бы предупрежден», — объяснил чиновник. Сам Чемезов от высказываний по теме воздержался. О самодеятельности Володина заявил и статусный единоросс, по работе взаимодействующий с подчиненными Александра Харичева — начальника управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета. «Отмены муниципальных выборов в повестке нет. Это чистая самодеятельность, кураторы [региона в АП] не знали о его планах, и теперь выясняют, во-первых, что здесь у нас происходит, а во-вторых, санкционировано ли это выступление областной властью», — поделился политик. Предметные переговоры о выборах в гордуму-2023 должны стартовать до конца года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Отвечая на второй вопрос, госслужащий из окружения губернатора заявил, что, по его данным, «в администрации президента действительно удивлены». «Тактическая ошибка Володина», — констатировал он. Как известно, мэр Орлов, возглавивший администрацию в декабре 2020-го, хочет сформировать следующий созыв думы под себя, отстранить Володина и его покровителя, близкого к Куйвашеву бизнесмена Виталия Кочеткова (сотовый оператор «Мотив»), от принятия решений в городе. «Зная об этих планах, Володин идет ва-банк. В расчете на то, что его услышат в Москве, полномочия созыва и его лично продлятся», — уверен источник в команде мэра. Первый источник (из окружения Володина) парирует: Володин действительно готовится к выборам-2023, но ему не принципиально быть именно спикером. Сам депутат в разговоре с URA.RU не стал ни опровергать, ни подтверждать это. «Вчера я озвучил свою личную точку зрения. И детально объяснил [в интервью ОТВ], почему, на мой взгляд, перенос выборов выглядит логичным», — отметил Володин. В пресс-службе мэрии от комментариев воздерживаются.

Предложение спикера думы Екатеринбурга Игоря Володина отменить муниципальные выборы 2023 года стало неожиданностью не только для местного истеблишмента, но и кремлевских чиновников. Об этом URA.RU сообщили два источника во власти. И это может указывать на то, что выступление депутата, которого мэр Алексей Орлов не видит в следующем созыве, — экспромт. Однако другой собеседник, знакомый с деталями интриги, утверждает, что Володин якобы выполнял задачу, спустившуюся как раз из федерального центра. Свою идею Володин озвучил накануне. «Выборы в городскую думу являются элементом демократии. Но я предлагаю выборы в 2023 году перенести на более поздний период. На выборы расходуется порядка 200 млн рублей (в мэрии Екатеринбурга при этом говорят о порядка 150 млн — прим. URA.RU). И представляете, какая общая сумма будет по всей России. Я предлагаю сэкономленные деньги направить на развитие городов», — заявил он. На сентябрь 2023-го намечены выборы депутатов 12-ти столиц регионов. Помимо Екатеринбурга, это Абакан (Хакасия), Архангельск (Архангельская область), Белгород (Белгородская область), Великий Новгород (Новгородская область), Волгоград (Волгоградская область), Красноярск (Красноярский край), Кызыл (Тыва), Майкоп (Адыгея), Тюмень (Тюменская область), Якутск (Якутия) и Рязань (Рязанская область). Видеообращение Володина было опубликовано на странице гордумы в соцсети «ВКонтакте». И тут же разошлось по лентам местных СМИ и telegram-каналов. «Выступление готовилось давно — последние несколько недель. Администрация президента [РФ] пытается оценить реакцию общественности на подобные идеи. В резиденцию [свердловского губернатора] спустилась установка, и было решено, что озвучивать предложение будет Володин», — рассказал источник, близкий к думе. В подтверждение своей версии он обратил внимание на две детали. Первая — время выхода видеообращения Володина. В соцсетях думы оно появилось в 21:28. «Долго согласовывалось видео», — объяснил собеседник. Вторая деталь: в этот же день, 31 октября, депутат озвучил свое предложение в интервью главному каналу свердловских властей — ОТВ. Этот же источник настаивает: выбор Володина «говорящей головой» неслучаен. «Резиденция видит его председателем и следующего созыва. Губернатору [Евгению Куйвашеву] нужен баланс, противовес Орлову, чтобы в случае чего иметь рычаг воздействия на него», — заявил источник. Фамилию чиновника, якобы ставившего Володину задачу, он не назвал. Поскольку никакой задачи в действительности не было, уверен собеседник в окружении Орлова. Володин, по его словам, недавно в частных разговорах делился подобными соображениями, но ему сразу дали понять: единственным основанием для отмены выборов может быть введение военного положения. «И потому все, включая Орлова, были уверены: говорить про перенос выборов публично Володин не будет», — описал обстановку источник. Странным ему показалось то, что обращение Володина вышло в момент, когда в отпуске и Орлов (вернется 3 ноября), и вице-губернатор Олег Чемезов, отвечающий за политику. «Орлов и Чемезов общаются регулярно. Если бы на самом деле была какая-то задача от АП, Орлов был бы предупрежден», — объяснил чиновник. Сам Чемезов от высказываний по теме воздержался. О самодеятельности Володина заявил и статусный единоросс, по работе взаимодействующий с подчиненными Александра Харичева — начальника управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета. «Отмены муниципальных выборов в повестке нет. Это чистая самодеятельность, кураторы [региона в АП] не знали о его планах, и теперь выясняют, во-первых, что здесь у нас происходит, а во-вторых, санкционировано ли это выступление областной властью», — поделился политик. Отвечая на второй вопрос, госслужащий из окружения губернатора заявил, что, по его данным, «в администрации президента действительно удивлены». «Тактическая ошибка Володина», — констатировал он. Как известно, мэр Орлов, возглавивший администрацию в декабре 2020-го, хочет сформировать следующий созыв думы под себя, отстранить Володина и его покровителя, близкого к Куйвашеву бизнесмена Виталия Кочеткова (сотовый оператор «Мотив»), от принятия решений в городе. «Зная об этих планах, Володин идет ва-банк. В расчете на то, что его услышат в Москве, полномочия созыва и его лично продлятся», — уверен источник в команде мэра. Первый источник (из окружения Володина) парирует: Володин действительно готовится к выборам-2023, но ему не принципиально быть именно спикером. Сам депутат в разговоре с URA.RU не стал ни опровергать, ни подтверждать это. «Вчера я озвучил свою личную точку зрения. И детально объяснил [в интервью ОТВ], почему, на мой взгляд, перенос выборов выглядит логичным», — отметил Володин. В пресс-службе мэрии от комментариев воздерживаются.