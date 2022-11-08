Россия ускорит разворот на Восток

Мишустин одобрил изменение транспортной стратегии

08 ноября 2022 в 19:37 Размер текста - 17 +

Российские власти изменят транспортную логистику с учетом морских и речных путей Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти уделят особое внимание развитию морских портов. На рабочей встрече с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Захарием Джиоевым премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что необходимо перекроить транспортную стратегию, принятую в декабре 2021 года, с учетом переориентации на Восток. Эксперты объяснили URA.RU, что увеличение грузопотоков и строительство инфраструктуры в портах дадут импульс развитию экономики. Начиная рабочую встречу, Мишустин подчеркнул особую историческую роль судоходства в России. По его словам, президент России Владимир Путин поставил задачу создания логистических коридоров с учетом возможностей морских и речных путей. «Здесь есть целый ряд проблем, которые сдерживают наши перевозки, стоит также вопрос и о системах автоматизированного управления перевозками, навигации», — отметил премьер и предоставил слово Джиоеву. Заниматься улучшением инфраструктуры надо постоянно, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин (слева) на встрече с руководителем Росморречфлота Захарием Джиоевым (справа) Фото: официальный сайт Правительства РФ Грузопотоки смещаются с северо-запада на юг и Дальний Восток, акцентировал внимание руководитель Росморречфлота. Сейчас востребован международный транспортный коридор «Север — Юг» и у него высокий потенциал, продолжил Джиоев. Для развития Транскаспийского маршрута ведутся работы по улучшению инфраструктуры Волго-Каспийского канала. Развиваются также коридоры в Азово-Черноморском бассейне и на Дальнем Востоке. На Дальнем Востоке российские судоходные компании регистрируют новые маршруты, рассказал Захарий Джиоев Фото: Сергей Русанов © URA.RU Транспортная стратегия утверждена в декабре 2021 года, но отдельные планы уже пересматриваются, подтвердил Джиоев. Например, развитие морских мощностей на Дальнем Востоке переориентируют под более востребованные грузы — контейнеры, минеральные удобрения, генеральные грузы. «Мы видим на Дальнем Востоке резкое увеличение импорта контейнеров, и наша задача — обеспечить инфраструктуру. Уход международных судоходных контейнерных компаний стал для логистического сообщества определенным вызовом, но для российских судоходных компаний это и окно возможностей. Они им пользуются — развивают новые маршруты, регистрируют новые линии», — рассказал руководитель Росморречфлота. Увеличение мощностей морских портов РФ стало еще одним шагом в направлении Востока, уточняют эксперты Фото: Сергей Венявский © URA.RU Российские власти продолжают переориентацию грузопотока с Запада на Восток. 6 октября вопрос развития транспортного коридора с выходом на Иран обсуждался на II Каспийском экономическом форуме. 14 октября на форуме «Дороги-2022» Мишустин сообщил об ускорении строительства трассы М-12, которая является частью транзитного пути из Европы в Западный Китай. 18 октября на совещании по развитию железнодорожной инфраструктуры премьер заявил, что можно существенно нарастить экспорт и импорт товаров за счет поездов. Российские власти снимают напряжение в узких местах транспортной логистики, возникшее из-за санкций Запада, полагают эксперты Фото: Сергей Венявский © URA.RU Увеличивая мощность российского портового хозяйства, Мишустин пытается снять напряжение в узких местах отечественной логистики, считает ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Переориентация экспорта на Восток — это составная часть нашей внешнеэкономической стратегии. Пока в полной мере не реализована программа восточного коридора, не запущены в полном объеме проекты, возникает необходимость продумывания других решений. Без портов и инфраструктуры экспорт будет напоминать бутылочное горлышко», — уточнил экономист. Проекты, связанные с развитием портов в Новороссийске, Владивостоке и на Каспии необходимы, чтобы разгрузить железнодорожный и автомобильный транспорт, снизить стоимость доставки, объясняет учредитель компании V.I.G. Trans Игорь Ребельский. «Иначе многие товары, даже экспортные, станут не рентабельными. Логистика, как артерия для государства и без нее экономика не может развиваться», — пояснил эксперт. Статья по теме Власти РФ задействуют ключевой резерв для разворота на Восток Водные перевозки инертных и сыпучих материалов способны составить альтернативу железной дороге и по стоимости, и по эффективности, подтверждает старший научный сотрудник института экономики транспорта и транспортной политики ГУ ВШЭ Екатерина Щукина. «Сейчас идет быстрая переориентация транспортных путей на восток и на юго-восток из-за внешних причин. Власти заинтересованы в водных перевозках, так как они являются достаточно бюджетными», — резюмировала собеседница. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти уделят особое внимание развитию морских портов. На рабочей встрече с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Захарием Джиоевым премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что необходимо перекроить транспортную стратегию, принятую в декабре 2021 года, с учетом переориентации на Восток. Эксперты объяснили URA.RU, что увеличение грузопотоков и строительство инфраструктуры в портах дадут импульс развитию экономики. Начиная рабочую встречу, Мишустин подчеркнул особую историческую роль судоходства в России. По его словам, президент России Владимир Путин поставил задачу создания логистических коридоров с учетом возможностей морских и речных путей. «Здесь есть целый ряд проблем, которые сдерживают наши перевозки, стоит также вопрос и о системах автоматизированного управления перевозками, навигации», — отметил премьер и предоставил слово Джиоеву. Грузопотоки смещаются с северо-запада на юг и Дальний Восток, акцентировал внимание руководитель Росморречфлота. Сейчас востребован международный транспортный коридор «Север — Юг» и у него высокий потенциал, продолжил Джиоев. Для развития Транскаспийского маршрута ведутся работы по улучшению инфраструктуры Волго-Каспийского канала. Развиваются также коридоры в Азово-Черноморском бассейне и на Дальнем Востоке. Транспортная стратегия утверждена в декабре 2021 года, но отдельные планы уже пересматриваются, подтвердил Джиоев. Например, развитие морских мощностей на Дальнем Востоке переориентируют под более востребованные грузы — контейнеры, минеральные удобрения, генеральные грузы. «Мы видим на Дальнем Востоке резкое увеличение импорта контейнеров, и наша задача — обеспечить инфраструктуру. Уход международных судоходных контейнерных компаний стал для логистического сообщества определенным вызовом, но для российских судоходных компаний это и окно возможностей. Они им пользуются — развивают новые маршруты, регистрируют новые линии», — рассказал руководитель Росморречфлота. Российские власти продолжают переориентацию грузопотока с Запада на Восток. 6 октября вопрос развития транспортного коридора с выходом на Иран обсуждался на II Каспийском экономическом форуме. 14 октября на форуме «Дороги-2022» Мишустин сообщил об ускорении строительства трассы М-12, которая является частью транзитного пути из Европы в Западный Китай. 18 октября на совещании по развитию железнодорожной инфраструктуры премьер заявил, что можно существенно нарастить экспорт и импорт товаров за счет поездов. Увеличивая мощность российского портового хозяйства, Мишустин пытается снять напряжение в узких местах отечественной логистики, считает ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Переориентация экспорта на Восток — это составная часть нашей внешнеэкономической стратегии. Пока в полной мере не реализована программа восточного коридора, не запущены в полном объеме проекты, возникает необходимость продумывания других решений. Без портов и инфраструктуры экспорт будет напоминать бутылочное горлышко», — уточнил экономист. Проекты, связанные с развитием портов в Новороссийске, Владивостоке и на Каспии необходимы, чтобы разгрузить железнодорожный и автомобильный транспорт, снизить стоимость доставки, объясняет учредитель компании V.I.G. Trans Игорь Ребельский. «Иначе многие товары, даже экспортные, станут не рентабельными. Логистика, как артерия для государства и без нее экономика не может развиваться», — пояснил эксперт. Водные перевозки инертных и сыпучих материалов способны составить альтернативу железной дороге и по стоимости, и по эффективности, подтверждает старший научный сотрудник института экономики транспорта и транспортной политики ГУ ВШЭ Екатерина Щукина. «Сейчас идет быстрая переориентация транспортных путей на восток и на юго-восток из-за внешних причин. Власти заинтересованы в водных перевозках, так как они являются достаточно бюджетными», — резюмировала собеседница.