Власти России решили ускорить мобилизацию экономики

Мишустин дал новые установки по обеспечению армии РФ

22 ноября 2022 в 19:10 Размер текста - 17 +

В России изменили систему госзакупок, чтобы ускорить обеспечение армии всем необходимым Фото: Анна Майорова © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские власти ускорили мобилизацию экономики. На заседании Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ 22 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об упрощении условий госзакупок. Эксперты объяснили URA.RU, что правительство меняет механизмы финансирования и обеспечения для решения нестандартных задач спецоперации. Госзакупки по упрощенной схеме для нужд спецоперации могут проводить федеральные ведомства, включенные в специальный список, сообщил Мишустин. Право проводить закупки для нужд специальной военной операции (СВО) у единственных поставщиков товаров, работ и услуг получили девять госструктур. В списке — МВД, ФСБ, МЧС, ФСО, СВР, ФСИН, Росгвардия, Росрезерв и Главное управление специальных программ президента России, говорится в распоряжении правительства. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ведомствам следить за актуальностью производственных планов, чтобы ускорить снабжение армии Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Это позволит им быстрее приобретать амуницию и другие товары, оперативно ремонтировать технику, а также выполнять задачи, связанные с обороной и госбезопасностью. Ведомствам нужно следить за актуальностью производственных планов, уточнять их и корректировать с учетом заявок», — сказал премьер. По словам главы правительства, сняты вопросы по ракетно-артиллерийскому вооружению и средствам индивидуальной защиты. Налажено финансирование строительства и инженерного оборудования объектов. «Важно контролировать выполнение плановых показателей целевых заданий. Обращаю ваше внимание: координационный совет не подменяет деятельность исполнительных органов власти. Он оптимизирует их взаимодействие по конкретным направлениям, координируя взаимосвязь Вооруженных сил с производственным сектором», — обратился к коллегам Мишустин. Упрощение госзакупок позволит быстрее закупать амуницию и другие товары для военных, отметил Михаил Мишустин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Координационный совет при правительстве создан по поручению президента РФ Владимира Путина в октябре. На первом заседании Мишустин заявил о необходимости выстроить взаимодействие между медициной, промышленностью, транспортом и другими отраслями. В течение месяца были составлены подробные планы-графики по выполнению гособоронзаказа под каждое предприятие и утвержден регламент для целевого задания по обеспечению армии. Изменение властями условий госзакупок обусловлено рядом факторов, в том числе сроками и необходимостью точного определения предмета самой закупки, считает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Госзакупки должны проводиться в таких условиях упрощенно. Это международная практика. Нужно принимать решения может быть в ущерб конкурентной политики, но с целью решения важных безотлагательных задач», — уточнил эксперт. Для обеспечения потребностей спецоперации требуются не стандартные механизмы, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU У спецоперации есть особые потребности, и для них российские власти применяют нестандартные инструменты, объясняет гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «Система госзакупок устроена так, чтобы минимизировать коррупционные риски. Бывают ситуации, когда любое действие повышает длительность госзакупок. А если неожиданно оказалось, что на поле боя для ротного звена нужны, например, квадрокоптеры, которые в России не производят, но на складах спортивных магазинов они есть, промедление одного дня [в принятии решения] может стоить человеческой жизни», — пояснил политолог. Статья по теме Российскую армию будут снабжать по новым правилам По словам эксперта, измененная система госзакупок не обеспечена режимом, который давал бы Мишустину такие полномочия. «Премьер берет на себя аппаратный риск. Еще во время пандемии он доказал, что умеет принимать решения, на которые другие чиновники не пошли бы», — добавил Шпунт. Российские власти изменили систему госзакупок, потому что в прежнем виде она замедляет обеспечение военных, поддерживает точку зрения коллег профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. «С середины 2000-х годов с помощью госзакупок заключались контракты с теми, кто обещал их выполнить с наименьшими затратами или быстро готовил документы. Эти конкурсные процедуры занимают длительное время. Кроме того, исполнитель должен был сначала вложить свои деньги, отчитаться и только потом получить бюджетные. В военных условиях это просто тормозит снабжение армии», — резюмировал собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти ускорили мобилизацию экономики. На заседании Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ 22 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об упрощении условий госзакупок. Эксперты объяснили URA.RU, что правительство меняет механизмы финансирования и обеспечения для решения нестандартных задач спецоперации. Госзакупки по упрощенной схеме для нужд спецоперации могут проводить федеральные ведомства, включенные в специальный список, сообщил Мишустин. Право проводить закупки для нужд специальной военной операции (СВО) у единственных поставщиков товаров, работ и услуг получили девять госструктур. В списке — МВД, ФСБ, МЧС, ФСО, СВР, ФСИН, Росгвардия, Росрезерв и Главное управление специальных программ президента России, говорится в распоряжении правительства. «Это позволит им быстрее приобретать амуницию и другие товары, оперативно ремонтировать технику, а также выполнять задачи, связанные с обороной и госбезопасностью. Ведомствам нужно следить за актуальностью производственных планов, уточнять их и корректировать с учетом заявок», — сказал премьер. По словам главы правительства, сняты вопросы по ракетно-артиллерийскому вооружению и средствам индивидуальной защиты. Налажено финансирование строительства и инженерного оборудования объектов. «Важно контролировать выполнение плановых показателей целевых заданий. Обращаю ваше внимание: координационный совет не подменяет деятельность исполнительных органов власти. Он оптимизирует их взаимодействие по конкретным направлениям, координируя взаимосвязь Вооруженных сил с производственным сектором», — обратился к коллегам Мишустин. Координационный совет при правительстве создан по поручению президента РФ Владимира Путина в октябре. На первом заседании Мишустин заявил о необходимости выстроить взаимодействие между медициной, промышленностью, транспортом и другими отраслями. В течение месяца были составлены подробные планы-графики по выполнению гособоронзаказа под каждое предприятие и утвержден регламент для целевого задания по обеспечению армии. Изменение властями условий госзакупок обусловлено рядом факторов, в том числе сроками и необходимостью точного определения предмета самой закупки, считает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Госзакупки должны проводиться в таких условиях упрощенно. У спецоперации есть особые потребности, и для них российские власти применяют нестандартные инструменты, объясняет гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «Система госзакупок устроена так, чтобы минимизировать коррупционные риски. Бывают ситуации, когда любое действие повышает длительность госзакупок. А если неожиданно оказалось, что на поле боя для ротного звена нужны, например, квадрокоптеры, которые в России не производят, но на складах спортивных магазинов они есть, промедление одного дня [в принятии решения] может стоить человеческой жизни», — пояснил политолог. По словам эксперта, измененная система госзакупок не обеспечена режимом, который давал бы Мишустину такие полномочия. «Премьер берет на себя аппаратный риск. Еще во время пандемии он доказал, что умеет принимать решения, на которые другие чиновники не пошли бы», — добавил Шпунт. Российские власти изменили систему госзакупок, потому что в прежнем виде она замедляет обеспечение военных, поддерживает точку зрения коллег профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. «С середины 2000-х годов с помощью госзакупок заключались контракты с теми, кто обещал их выполнить с наименьшими затратами или быстро готовил документы. Эти конкурсные процедуры занимают длительное время. Кроме того, исполнитель должен был сначала вложить свои деньги, отчитаться и только потом получить бюджетные. В военных условиях это просто тормозит снабжение армии», — резюмировал собеседник.