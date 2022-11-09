Российскую армию будут снабжать по новым правилам

Мишустин отреагировал на жалобы военных

09 ноября 2022 в 19:53 Размер текста - 17 +

К обеспечению российской армии привлекут предпринимателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские власти подключат к снабжению армии бизнес. На заседании Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ 9 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил регламент для целевого задания по обеспечению армии. Эксперты объяснили URA.RU, что единые правила привлекут к выполнению госзаказов большее число предпринимателей. Начиная заседание, Мишустин подчеркнул, что в оснащении российских войск нет малозначимых вопросов, так как «от этого зависят эффективность наших воинов на поле боя, их жизнь и здоровье». Для решения этих вопросов подготовлен проект межведомственного регламента взаимодействия в части планирования, реализации, мониторинга и корректировки целевого задания по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ. Регламент для целевого задания по обеспечению армии ускорит принятие решений, уточнил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Он [проект] направлен на стандартизацию всех процедур, чтобы ведомства действовали единообразно. Это позволит повысить скорость принятия решений. Предложения по его доработке представлены. Сегодня мы должны утвердить документ», — заявил глава правительства РФ. По его словам, сегодня важно выстроить связь между получателями военной продукции и производителями. «По каждому элементу нужно учитывать мнение тех, кто его использует. Это касается всех направлений — от тяжелых вооружений до содержания медицинской аптечки. Такой подход должен преобладать в работе по целевым заданиям», — сообщил Мишустин. В преддверии зимы, меняются условия жизни людей и работы техники, продолжил премьер. «Надо учитывать это при формировании заказов на поставку лекарств, одежды и, конечно, при строительстве укрытий и фортификации», — добавил глава правительства. При формировании армейских заказов надо учитывать приближение зимы, подчеркнул Михаил Мишустин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Координационный совет при правительстве создан по поручению президента РФ Владимира Путина в октябре. На первом заседании 24 октября Мишустин заявил о необходимости выстроить взаимодействие между медициной, промышленностью, транспортом и другими отраслями. На заседании 31 октября премьер поручил составить подробные планы-графики по выполнению гособоронзаказа под каждое предприятие. С помощью регламента власти увеличат эффективность работы всех ведомств, снизят время принятия решений, касающихся снабжения российской армии, объясняет директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Стандартизация необходима для оперативного принятия решений и ускорения всех процедур. Легко перевести на такой режим государственные учреждения. И не так просто заставить в таких условиях работать частные компании», — уточнил эксперт. Власти стимулируют бизнесменов к участие в госконтрактах для снабжения армии, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство пытается заинтересовать частные предприятия в снабжении армии, считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Нужно увеличить выпуск боеприпасов, модернизировать старую технику, организовать ремонт пострадавшей. Все это требует жесткой координации со стороны правительства РФ и ответственных структур. А также необходимо увязывать вопросы импортозамещения стратегически важных деталей, приборов, выходить на госзаказы, что означает пристальное внимание со стороны финансовых органов. Многие предприятия просто не пойдут на такое внимание и здесь нужно точечно разбираться», — пояснил собеседник. Статья по теме Власти России изменили механизмы обеспечения армии Российские власти хотят состыковать объемы потребностей армии и скорость снабжения, полагает политолог, автор ТГ-канала «Политджойстик» Марат Баширов. «Власти пытаются понять потребности фронта и это нужно делать быстро. Все упирается в работу по старым процедурам и необходимость переходить на прямые закупки. Кроме того, в координационном совете понимают, что надо расширять круг поставщиков армейской продукции, так как действующие не справляются», — резюмировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти подключат к снабжению армии бизнес. На заседании Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ 9 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил регламент для целевого задания по обеспечению армии. Эксперты объяснили URA.RU, что единые правила привлекут к выполнению госзаказов большее число предпринимателей. Начиная заседание, Мишустин подчеркнул, что в оснащении российских войск нет малозначимых вопросов, так как «от этого зависят эффективность наших воинов на поле боя, их жизнь и здоровье». Для решения этих вопросов подготовлен проект межведомственного регламента взаимодействия в части планирования, реализации, мониторинга и корректировки целевого задания по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ. «Он [проект] направлен на стандартизацию всех процедур, чтобы ведомства действовали единообразно. Это позволит повысить скорость принятия решений. Предложения по его доработке представлены. Сегодня мы должны утвердить документ», — заявил глава правительства РФ. По его словам, сегодня важно выстроить связь между получателями военной продукции и производителями. «По каждому элементу нужно учитывать мнение тех, кто его использует. Это касается всех направлений — от тяжелых вооружений до содержания медицинской аптечки. Такой подход должен преобладать в работе по целевым заданиям», — сообщил Мишустин. В преддверии зимы, меняются условия жизни людей и работы техники, продолжил премьер. «Надо учитывать это при формировании заказов на поставку лекарств, одежды и, конечно, при строительстве укрытий и фортификации», — добавил глава правительства. Координационный совет при правительстве создан по поручению президента РФ Владимира Путина в октябре. На первом заседании 24 октября Мишустин заявил о необходимости выстроить взаимодействие между медициной, промышленностью, транспортом и другими отраслями. На заседании 31 октября премьер поручил составить подробные планы-графики по выполнению гособоронзаказа под каждое предприятие. С помощью регламента власти увеличат эффективность работы всех ведомств, снизят время принятия решений, касающихся снабжения российской армии, объясняет директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Стандартизация необходима для оперативного принятия решений и ускорения всех процедур. Правительство пытается заинтересовать частные предприятия в снабжении армии, считает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Нужно увеличить выпуск боеприпасов, модернизировать старую технику, организовать ремонт пострадавшей. Все это требует жесткой координации со стороны правительства РФ и ответственных структур. А также необходимо увязывать вопросы импортозамещения стратегически важных деталей, приборов, выходить на госзаказы, что означает пристальное внимание со стороны финансовых органов. Многие предприятия просто не пойдут на такое внимание и здесь нужно точечно разбираться», — пояснил собеседник. Российские власти хотят состыковать объемы потребностей армии и скорость снабжения, полагает политолог, автор ТГ-канала «Политджойстик» Марат Баширов. «Власти пытаются понять потребности фронта и это нужно делать быстро. Все упирается в работу по старым процедурам и необходимость переходить на прямые закупки. Кроме того, в координационном совете понимают, что надо расширять круг поставщиков армейской продукции, так как действующие не справляются», — резюмировал политолог.