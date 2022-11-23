Власти назвали главный источник доходов Тюменской области в 2023 году

Налог на прибыль станет главным ресурсом бюджета Тюменской области в 2023 году

Доходы областного бюджета в 2023 году превысят 196 млрд рублей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Налог на прибыль станет главным источником доходов бюджета Тюменской области в 2023 году. Проект финансового документа был представлен 24 ноября на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн.

«Основной источник доходов бюджета региона в 2023 году — налог на прибыль. Его удельный вес составляет 67,2%, или 126,8 млрд рублей», — доложила на заседании глава комитета облдумы по экономической политике и природопользованию Инна Лосева.

По словам депутата, большая часть расходов бюджета — 60,4% — будет потрачена на социальную сферу. В абсолютных цифрах сумма составит более 140 млрд рублей.

Ранее URA.RU писало, что проект бюджета на 2023 год, представленный правительством Тюменской области, предполагает доходы на уровне 196,6 млрд рублей, расходы — 231,88 млрд рублей. Дефицит бюджета предлагается покрыть за счет кредитов и остатков в региональной казне. Окончательно бюджет будем принят на заседании облдумы 25 ноября.