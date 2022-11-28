Путин пресек попытки Запада открыть второй фронт у границ России

Президент не допустил экспансии США и ЕС в Центральную Азию

28 ноября 2022 в 21:45 Размер текста - 17 +

Президенту РФ Владимиру Путину удалось не допустить появления еще одной «анти-России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин пресек попытки Запада открыть второй фронт у границ России. США и ЕС не удалось совершить экспансию в Центральную Азию и реализовать там проект «анти-Россия-2». Так политологи интерпретируют итоги встречи российского лидера со своим казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым. По словам экспертов, визит Токаева 28 ноября именно в РФ подтверждает намерения двух стран дружить, а не враждовать. В этом году президенты Путин и Токаев встречались уже неоднократно. Но этот официальный визит казахстанского лидера в Москву имеет особое значение — он первый после убедительной победы Токаева на выборах главы государства 20 ноября. Президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев виделись на саммите ОДКБ меньше недели назад, и вот — новая встреча Фото: Владимир Андреев © URA.RU Намерение и дальше развивать политическое и экономическое сотрудничество президенты подтвердили сначала в своих выступлениях на XVIII Форуме межрегионального сотрудничества, где они, находясь в Кремле, выступили по видеосвязи, а после — уже во время двусторонней встречи. «[Этот визит] имеет знаковое значение, подчеркивает особый характер наших отношений. Мы это высоко ценим», — сказал Путин. По словам российского президента, 76 из 89 российских субъектов установили прямые торгово-экономические связи с Казахстаном. Среди них есть города-побратимы. Россия остается одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана — уже вложено около 17 млрд долларов. У РФ и Казахстана «широкие перспективы для совместной работы в самых разных отраслях экономики», убежден президент РФ. Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев прямо говорит, что не поддерживает спецоперацию в Донбассе, но не намерен разрывать отношения с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Токаев поддержал этот настрой. По его словам, двум странам удалось «достичь высокого уровня сотрудничества». Все это «вносит значительный вклад в обеспечение региональной безопасности». «Для Казахстана Российская Федерация была и остается государством, с которым нас связывают глубинные взаимоотношения. Есть очень солидные основы для того, чтобы двигаться дальше… Очень большие планы в отношении присутствия российского капитала в нашей стране. Я как глава государства и мое правительство будем делать все возможное для обеспечения этого присутствия на постоянной основе — естественно, с точки зрения взаимовыгодности», — заявил Токаев. В России понимают, что Казахстан пытаются перетянуть на свою сторону западные страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россию и Казахстан связывает не только общая история, но и участие в многосторонних организациях на постсоветском пространстве, прежде всего — в ЕАЭС и ОДКБ. И «противники евразийской интеграции» как раз делают ставку на то, многовекторная политика, объявленная Токаевым, должна отдалить Казахстан от России, считает политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков. «Но многовекторность не исключает такого важного вектора во внешней политике, как Россия, а предполагает наличие еще и других векторов, важных для Казахстана. РФ сохранила свое, достаточно важное место в этой политике», — объяснил Волчков. По мнению политологов, России в дальнейшем придется учитывать то, что среди казахстанских элит достаточно широко распространены прозападные взгляды. И влияние этих кругов велико. Тем самым российско-казахстанские отношения подвергаются серьезным испытаниям, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. «Казахстан соблазняем США и Евросоюзом на предмет того, что он должен отказаться от помощи России, что он должен выйти из ЕАЭС, из ОДКБ и т. д. По сути, западные страны делают то, что они делали на Украине в 2002-2003 и в 2013—2014 годах. На «зуб» его уже попробовали в январе этого года. Казахстанские элиты должны были бы сделать определенные выводы, но пока этого не видно. Пока Казахстан флиртует с западными странами. С помощью этого дипломатического хода Токаев пытается снизить градус напряженности, возникший в отношениях. Удастся ему это или нет, зависит от того, что конкретно он гарантирует Владимиру Путину на данный момент», — отметил Мухин. Новость по теме В Кремле высказались о перспективе развития связей с Казахстаном Первый после переизбрания официальный визит президента Казахстана именно в Россию говорит о том, что РФ остается основным стратегическим партнером для этой страны, пояснил URA.RU гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Это говорит о том, что на данный момент удалось избежать обвального падения российского влияния и российского присутствия в Казахстане. Но отношения, конечно, будут непростыми. В Казахстане еще не завершен транзит политической системы. События января этого года показывают, что там существует запрос на перемены. И в этом ситуации обеим сторонам требуется проявлять политическую волю, терпение и гибкость», — резюмировал Кортунов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин пресек попытки Запада открыть второй фронт у границ России. США и ЕС не удалось совершить экспансию в Центральную Азию и реализовать там проект «анти-Россия-2». Так политологи интерпретируют итоги встречи российского лидера со своим казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым. По словам экспертов, визит Токаева 28 ноября именно в РФ подтверждает намерения двух стран дружить, а не враждовать. В этом году президенты Путин и Токаев встречались уже неоднократно. Но этот официальный визит казахстанского лидера в Москву имеет особое значение — он первый после убедительной победы Токаева на выборах главы государства 20 ноября. Намерение и дальше развивать политическое и экономическое сотрудничество президенты подтвердили сначала в своих выступлениях на XVIII Форуме межрегионального сотрудничества, где они, находясь в Кремле, выступили по видеосвязи, а после — уже во время двусторонней встречи. «[Этот визит] имеет знаковое значение, подчеркивает особый характер наших отношений. Мы это высоко ценим», — сказал Путин. По словам российского президента, 76 из 89 российских субъектов установили прямые торгово-экономические связи с Казахстаном. Среди них есть города-побратимы. Токаев поддержал этот настрой. По его словам, двум странам удалось «достичь высокого уровня сотрудничества». Все это «вносит значительный вклад в обеспечение региональной безопасности». «Для Казахстана Российская Федерация была и остается государством, с которым нас связывают глубинные взаимоотношения. Есть очень солидные основы для того, чтобы двигаться дальше… Очень большие планы в отношении присутствия российского капитала в нашей стране. Россию и Казахстан связывает не только общая история, но и участие в многосторонних организациях на постсоветском пространстве, прежде всего — в ЕАЭС и ОДКБ. И «противники евразийской интеграции» как раз делают ставку на то, многовекторная политика, объявленная Токаевым, должна отдалить Казахстан от России, считает политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков. «Но многовекторность не исключает такого важного вектора во внешней политике, как Россия, а предполагает наличие еще и других векторов, важных для Казахстана. РФ сохранила свое, достаточно важное место в этой политике», — объяснил Волчков. По мнению политологов, России в дальнейшем придется учитывать то, что среди казахстанских элит достаточно широко распространены прозападные взгляды. И влияние этих кругов велико. Тем самым российско-казахстанские отношения подвергаются серьезным испытаниям, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Казахстанские элиты должны были бы сделать определенные выводы, но пока этого не видно. Пока Казахстан флиртует с западными странами. С помощью этого дипломатического хода Токаев пытается снизить градус напряженности, возникший в отношениях. Удастся ему это или нет, зависит от того, что конкретно он гарантирует Владимиру Путину на данный момент», — отметил Мухин. Первый после переизбрания официальный визит президента Казахстана именно в Россию говорит о том, что РФ остается основным стратегическим партнером для этой страны, пояснил URA.RU гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Это говорит о том, что на данный момент удалось избежать обвального падения российского влияния и российского присутствия в Казахстане. Но отношения, конечно, будут непростыми. В Казахстане еще не завершен транзит политической системы. События января этого года показывают, что там существует запрос на перемены. И в этом ситуации обеим сторонам требуется проявлять политическую волю, терпение и гибкость», — резюмировал Кортунов.