Токаев согласился стать союзником Путина

Токаев: партнерство с Россией — приоритет для Казахстана

Токаев выразил готовность сотрудничать с Россией, США и Евросоюзом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Стратегическое партнерство с Россией является для Казахстана приоритетом. С таким заявлением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии инаугурации на пост главы республики.

«Приоритетом Казахстана во внешней политике остается стратегическое партнерство с соседями — Россией, Китаем и странами Центральной Азии», — сказал Токаев в ходе официальной церемонии инаугурации. Ее трансляцию ведет youtube-канал «Атамекен Бизнес Новости». При этом Токаев отметил, что Казахстан будет прилагать усилия для развития сотрудничества и с США, а также с Евросоюзом, государствами Азии, Ближнего Востока и Закавказья.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что после своего переизбрания на пост президента республики Токаев встретится с президентом России Владимиром Путиным. Песков пояснил, что президенты обратятся к участникам форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.

Досрочные выборы президента в Казахстане проходили с 20 ноября. Согласно указу Токаева, после предстоящего семилетнего срока правления у него не будет права переизбрания.