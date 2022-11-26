Токаев согласился стать союзником Путина

Токаев: партнерство с Россией — приоритет для Казахстана
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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, токаев касым-жомарт
Токаев выразил готовность сотрудничать с Россией, США и Евросоюзом Фото:

Стратегическое партнерство с Россией является для Казахстана приоритетом. С таким заявлением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии инаугурации на пост главы республики.

«Приоритетом Казахстана во внешней политике остается стратегическое партнерство с соседями — Россией, Китаем и странами Центральной Азии», — сказал Токаев в ходе официальной церемонии инаугурации. Ее трансляцию ведет youtube-канал «Атамекен Бизнес Новости». При этом Токаев отметил, что Казахстан будет прилагать усилия для развития сотрудничества и с США, а также с Евросоюзом, государствами Азии, Ближнего Востока и Закавказья.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что после своего переизбрания на пост президента республики Токаев встретится с президентом России Владимиром Путиным. Песков пояснил, что президенты обратятся к участникам форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.

Досрочные выборы президента в Казахстане проходили с 20 ноября. Согласно указу Токаева, после предстоящего семилетнего срока правления у него не будет права переизбрания.

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Стратегическое партнерство с Россией является для Казахстана приоритетом. С таким заявлением выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии инаугурации на пост главы республики. «Приоритетом Казахстана во внешней политике остается стратегическое партнерство с соседями — Россией, Китаем и странами Центральной Азии», — сказал Токаев в ходе официальной церемонии инаугурации. Ее трансляцию ведет youtube-канал «Атамекен Бизнес Новости». При этом Токаев отметил, что Казахстан будет прилагать усилия для развития сотрудничества и с США, а также с Евросоюзом, государствами Азии, Ближнего Востока и Закавказья. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что после своего переизбрания на пост президента республики Токаев встретится с президентом России Владимиром Путиным. Песков пояснил, что президенты обратятся к участникам форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана. Досрочные выборы президента в Казахстане проходили с 20 ноября. Согласно указу Токаева, после предстоящего семилетнего срока правления у него не будет права переизбрания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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