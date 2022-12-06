Россия разработает новое оружие для победы в спецоперации

К производству привлекут военных с передовой

06 декабря 2022 в 20:39 Размер текста - 17 +

Россия готовится к длительному противостоянию с Западом, полагают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские власти модернизируют военную технику и вооружения, чтобы договариваться о мире с Украиной с позиции победителя. Так эксперты объяснили URA.RU поручение премьер-министра РФ Михаила Мишустина выстроить диалог между создателями и производителями оружия и находящимися в зоне СВО военными, озвученное 6 декабря на Координационном совете по обеспечению потребностей вооруженных сил РФ. По словам аналитиков, власти исправят слабые стороны военного снаряжения, выявленные в спецоперации. Во вступительном слове Мишустин подчеркнул, что координаторам рабочих групп вместе с руководителями промпредприятий нужно проанализировать итоги первого месяца. Премьер акцентировал внимание на устранении оставшихся технологических препятствий на производствах. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил наладить связь производителей, конструкторских бюро с пользователями военной продукции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Объемы производства, динамика и номенклатура военной продукции важны, но необходимо повысить ее качество, уверен глава правительства РФ. «В связи с этим надо проанализировать деятельность конструкторских центров по изучению информации непосредственно из районов ведения боевых действий, предлагаемые решения, перспективы их реализации и доложить о результатах на одном из ближайших заседаний совета», — заявил Мишустин. Премьер попросил глав рабочих групп доложить о реализации заданий, о решениях по определению дополнительных поставщиков военной продукции. Руководителям силовых ведомств Мишустин тоже поручил отчитаться об изменениях в обеспечении. На Координационном совете проанализировали итоги работы за месяц, уточнил Михаил Мишустин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В конце ноября на Координационном совете премьер сообщил об упрощении условий госзакупок для МВД, ФСБ, МЧС, ФСО, СВР, ФСИН, Росгвардии, Росрезерва и Главного управления специальных программ президента России. Координационный совет при правительстве был создан по поручению президента РФ Владимира Путина в октябре для снабжения участников спецоперации на Украине. Совет должен выстроить взаимодействие между медициной, промышленностью, транспортом и другими отраслями. Новые технологии играют огромную роль в спецоперации на Украине, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Решение задачи, которую поставил Мишустин перед конструкторами и научными объединениями, повысит эффективность вооруженных сил РФ, объясняет политолог Марат Баширов. По его словам, детализация работы Координационного совета продолжается. Мишустин озвучил цели для конструкторско-технологического направления. Они актуальны не столько для современных вооружений, сколько для перспективных проектов. «За эти месяцы стало понятно, какую огромную роль играют беспилотники, защищенные средства связи, система управления войсками, потому что в спецоперации участвуют разные рода войск. Все это требует новых решений, в том числе использования микроэлектроники. Современная война не может быть выиграна без новых технологий. Россия противостоит вооруженным силам, которые входят в НАТО, и на сегодня их вооружение является наиболее эффективным. Мы должны на них посмотреть, сделать выводы, исправить наши ошибки, так как история с противостоянием НАТО — это надолго», — полагает эксперт. Российские власти планируют широко применять информационное пространство, большие данные и другие новые технологии Фото: Сергей Венявский © URA.RU Власти внедряют высокие технологии в военно-промышленный комплекс (ВПК), чтобы Россия договаривалась с Украиной о мире с позиции победителя, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Российские власти понимают, что надо гораздо шире использовать информационное пространство, большие данные и другие новые технологии. Все эти процессы должны быть активно востребованы в промышленности», — уточнил политолог. Статья по теме Власти России решили ускорить мобилизацию экономики Мишустин дал такое поручение, чтобы ускорить модернизацию военного снаряжения и переломить ход спецоперации, отмечает руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Та или иная тактика ведения боевых операций выявляет плюсы и минусы техники, экипировки и вооружений. Предприятия ВПК могут вносить коррективы в продукцию, но это требует финансирования, проектных работ, формирования программ и привлечения профильных ведомств. Совет ускоряет эти процессы», — добавил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти модернизируют военную технику и вооружения, чтобы договариваться о мире с Украиной с позиции победителя. Так эксперты объяснили URA.RU поручение премьер-министра РФ Михаила Мишустина выстроить диалог между создателями и производителями оружия и находящимися в зоне СВО военными, озвученное 6 декабря на Координационном совете по обеспечению потребностей вооруженных сил РФ. По словам аналитиков, власти исправят слабые стороны военного снаряжения, выявленные в спецоперации. Во вступительном слове Мишустин подчеркнул, что координаторам рабочих групп вместе с руководителями промпредприятий нужно проанализировать итоги первого месяца. Премьер акцентировал внимание на устранении оставшихся технологических препятствий на производствах. Объемы производства, динамика и номенклатура военной продукции важны, но необходимо повысить ее качество, уверен глава правительства РФ. «В связи с этим надо проанализировать деятельность конструкторских центров по изучению информации непосредственно из районов ведения боевых действий, предлагаемые решения, перспективы их реализации и доложить о результатах на одном из ближайших заседаний совета», — заявил Мишустин. Премьер попросил глав рабочих групп доложить о реализации заданий, о решениях по определению дополнительных поставщиков военной продукции. Руководителям силовых ведомств Мишустин тоже поручил отчитаться об изменениях в обеспечении. В конце ноября на Координационном совете премьер сообщил об упрощении условий госзакупок для МВД, ФСБ, МЧС, ФСО, СВР, ФСИН, Росгвардии, Росрезерва и Главного управления специальных программ президента России. Координационный совет при правительстве был создан по поручению президента РФ Владимира Путина в октябре для снабжения участников спецоперации на Украине. Совет должен выстроить взаимодействие между медициной, промышленностью, транспортом и другими отраслями. Решение задачи, которую поставил Мишустин перед конструкторами и научными объединениями, повысит эффективность вооруженных сил РФ, объясняет политолог Марат Баширов. По его словам, детализация работы Координационного совета продолжается. Мишустин озвучил цели для конструкторско-технологического направления. Они актуальны не столько для современных вооружений, сколько для перспективных проектов. «За эти месяцы стало понятно, какую огромную роль играют беспилотники, защищенные средства связи, система управления войсками, потому что в спецоперации участвуют разные рода войск. Все это требует новых решений, в том числе использования микроэлектроники. Современная война не может быть выиграна без новых технологий. Власти внедряют высокие технологии в военно-промышленный комплекс (ВПК), чтобы Россия договаривалась с Украиной о мире с позиции победителя, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Российские власти понимают, что надо гораздо шире использовать информационное пространство, большие данные и другие новые технологии. Все эти процессы должны быть активно востребованы в промышленности», — уточнил политолог. Мишустин дал такое поручение, чтобы ускорить модернизацию военного снаряжения и переломить ход спецоперации, отмечает руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Та или иная тактика ведения боевых операций выявляет плюсы и минусы техники, экипировки и вооружений. Предприятия ВПК могут вносить коррективы в продукцию, но это требует финансирования, проектных работ, формирования программ и привлечения профильных ведомств. Совет ускоряет эти процессы», — добавил эксперт.