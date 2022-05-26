Путин возродил проект Большая Евразия в противовес странам Запада

К участию в нем приглашены Китай и Индия

26 мая 2022 в 20:17 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин возрождает проект, который способен объединить весь евразийский континент Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин возрождает проект Большой Евразии, который призван разрушить гегемонию США и Европы, разъяснили URA.RU политологи суть выступления главы государства на Евразийском экономическом форуме 26 мая. Это альтернатива западным объединениям, которая не будет основана на конъюнктурных интересах отдельных стран, говорят эксперты. По их словам, сейчас то время, когда политики должны определиться, какая модель для их государств наиболее приемлема. Расширение партнерства в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС, Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), начатое еще в 2000-2010-х годах, было связано не с политической конъюнктурой, а со смещением центра экономического развития в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), отметил Путин в своем выступлении. Россия развивала этот вектор, но и не «отрезала» себя от западного мира и его высоких технологий. «[Сегодня] нас оттуда хотят выдавить. Но в современном мире это нереалистично», — заявил президент. «Мировым жандармом» косвенно назвал президента США Джо Байдена (на фото) и Соединенные Штаты в целом российски лидер Владимир Путин Фото: Patrick Semansky AP/TASS Путин подчеркнул, что западные страны такими попытками наносят ущерб сами себе, поскольку сдержать и ослабить государства с помощью санкций (будь то Россия или Китай) им не удастся. «Все больше стран в мире, которые хотят проводить и будут проводить независимую политику. И никакой „мировой жандарм“ приостановить этот естественный глобальный процесс не сможет», — сказал президент РФ. По словам Путина, за последние годы России не все удалось сделать в плане импортозамещения, но «по ключевым направлениям, которые обеспечивают суверенитет страны, сделано самое необходимое». Но это — «не панацея от всех бед». «Мы собираемся просто развиваться… И точно совершенно станем от этого только сильнее, особенно в области высоких технологий», — подчеркнул президент. Отечественный бизнес и иностранные инвесторы из дружественных стран займут освободившиеся ниши. А «те, кто захотят завести какие-то товары лакшери [премиум-сегмента], смогут это сделать». «Будет для них чуть-чуть подороже, но это те люди, которые и так ездили на шестисотых «Мерседесах», и будут ездить. Для нас не это важно. Важны инженерные центры, научные центры, которые являются базой собственного развития. Вот над чем мы должны работать в рамках ЕАЭС и с теми, кто хотят с нами сотрудничать», — отметил Путин. В рамках ЕАЭС может появиться собственная платежная система Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Интеграция стран ЕАЭС идет и в финансовой сфере. По словам Путина, расширяется практика расчетов в национальных валютах — она достигла 75%. Обсуждается возможность перехода от системы SWIFT к прямым платежам между банками дружественных стран при помощи системы Центробанка РФ. По словам Путина, в условиях, когда «разрушаются традиционные торгово-экономические связи и логистические цепочки», особое значение приобретает инициатива России о формировании большого евразийского партнерства. Интерес к ней проявляют члены БРИКС (Китай и Индия), ШОС, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и другие организации. Для создания этого партнерства нужно «развивать общие для континента институты», в том числе можно открыть единый экспортный центр и торговые дома, развивать трансграничные особые экономические зоны (даже с наднациональными полномочиями), развивать сотрудничество с другими партнерами. Должна быть разработана комплексная стратегия большого евразийского пространства, в которой будут отражены главные международные вызовы, определены перспективные цели, отметил президент. «Большая Евразия — это большой цивилизационный проект. Главная идея заключается в создании общего пространства равноправного сотрудничества. Большое евразийское партнерство призвано изменить политическую и экономическую архитектуру, стать гарантом стабильности и процветания на всем континенте при учете многообразия моделей развития, культур и традиций всех народов», — заявил Путин. В ближайшие годы есть вероятность, что ЕАЭС разрастется далеко за пределы своего региона Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия в ближайшей перспективе будет географически переориентировать свои политические и экономические приоритеты, и акцент будет делаться на усиление сотрудничества со странами Азии, пояснил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Но в долгосрочной перспективе концепция Большой Евразии включает в себя не только интеграционные структуры азиатского континента — ЕАЭС, Шелковый путь, АСЕАН и другие. Европа — это ведь не всего лишь большой полуостров Евразийского континенте. И в какой-то перспективе предполагается, наверное, что и она может стать одним из участников большой Евразийской конструкции [о которой сказал президент Путин]», — пояснил Кортунов. В проекте Большой Евразии ждут всех, кто готов к равноправному сотрудничеству Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Заявление Путина о проекте Большой Евразии можно рассматривать как подход к некоему геополитическому и даже географическому разделению, отметила эксперт по внешней политике Центра политической конъюнктуры Евгения Войко. «Приоритетом в текущих условиях является евразийское пространство: все страны, не относящиеся к Западу, которые готовы сотрудничать с Россией, которые не будут ставить политические вопросы во главу угла, а будут ориентироваться на стабильную и взаимовыгодную работу. России ничего не остается, кроме как создавать альтернативную систему, которая исключала бы все конъюнктурные моменты», — считает Войко. Статья по теме Путин меняет торговые отношения с соседями Экономические объединения типа ЕАЭС формировались как часть глобальных образований с открытой экономикой, они открыты для приема других стран и рассматривались как платформа для глобализационных процессов, отметил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По словам эксперта, они не позиционировали себя «как центры экономической мощи, которые противопоставляли бы себя другим центрам экономической силы». «Подразумевалась даже не конкуренция, а в большей степени сотрудничество. Дальнейшая интеграция должна учитывать фактор поляризации, и это позволит проверить союзников и партнеров. Поэтому заявление Путина может быть тонким сигналом странам определиться, какую позицию они занимают, готовы ли к политической и экономической поляризации. Это вектор, направленный на среднесрочную и долгосрочную экономическую политику», — объяснил Васильев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин возрождает проект Большой Евразии, который призван разрушить гегемонию США и Европы, разъяснили URA.RU политологи суть выступления главы государства на Евразийском экономическом форуме 26 мая. Это альтернатива западным объединениям, которая не будет основана на конъюнктурных интересах отдельных стран, говорят эксперты. По их словам, сейчас то время, когда политики должны определиться, какая модель для их государств наиболее приемлема. Расширение партнерства в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС, Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), начатое еще в 2000-2010-х годах, было связано не с политической конъюнктурой, а со смещением центра экономического развития в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), отметил Путин в своем выступлении. Россия развивала этот вектор, но и не «отрезала» себя от западного мира и его высоких технологий. «[Сегодня] нас оттуда хотят выдавить. Но в современном мире это нереалистично», — заявил президент. Путин подчеркнул, что западные страны такими попытками наносят ущерб сами себе, поскольку сдержать и ослабить государства с помощью санкций (будь то Россия или Китай) им не удастся. «Все больше стран в мире, которые хотят проводить и будут проводить независимую политику. И никакой „мировой жандарм“ приостановить этот естественный глобальный процесс не сможет», — сказал президент РФ. По словам Путина, за последние годы России не все удалось сделать в плане импортозамещения, но «по ключевым направлениям, которые обеспечивают суверенитет страны, сделано самое необходимое». Но это — «не панацея от всех бед». «Мы собираемся просто развиваться… И точно совершенно станем от этого только сильнее, особенно в области высоких технологий», — подчеркнул президент. Отечественный бизнес и иностранные инвесторы из дружественных стран займут освободившиеся ниши. А «те, кто захотят завести какие-то товары лакшери [премиум-сегмента], смогут это сделать». «Будет для них чуть-чуть подороже, но это те люди, которые и так ездили на шестисотых «Мерседесах», и будут ездить. Для нас не это важно. Важны инженерные центры, научные центры, которые являются базой собственного развития. Вот над чем мы должны работать в рамках ЕАЭС и с теми, кто хотят с нами сотрудничать», — отметил Путин. Интеграция стран ЕАЭС идет и в финансовой сфере. По словам Путина, расширяется практика расчетов в национальных валютах — она достигла 75%. Обсуждается возможность перехода от системы SWIFT к прямым платежам между банками дружественных стран при помощи системы Центробанка РФ. По словам Путина, в условиях, когда «разрушаются традиционные торгово-экономические связи и логистические цепочки», особое значение приобретает инициатива России о формировании большого евразийского партнерства. Интерес к ней проявляют члены БРИКС (Китай и Индия), ШОС, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и другие организации. Для создания этого партнерства нужно «развивать общие для континента институты», в том числе можно открыть единый экспортный центр и торговые дома, развивать трансграничные особые экономические зоны (даже с наднациональными полномочиями), развивать сотрудничество с другими партнерами. Должна быть разработана комплексная стратегия большого евразийского пространства, в которой будут отражены главные международные вызовы, определены перспективные цели, отметил президент. «Большая Евразия — это большой цивилизационный проект. Главная идея заключается в создании общего пространства равноправного сотрудничества. Большое евразийское партнерство призвано изменить политическую и экономическую архитектуру, стать гарантом стабильности и процветания на всем континенте при учете многообразия моделей развития, культур и традиций всех народов», — заявил Путин. Россия в ближайшей перспективе будет географически переориентировать свои политические и экономические приоритеты, и акцент будет делаться на усиление сотрудничества со странами Азии, пояснил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Но в долгосрочной перспективе концепция Большой Евразии включает в себя не только интеграционные структуры азиатского континента — ЕАЭС, Шелковый путь, АСЕАН и другие. Европа — это ведь не всего лишь большой полуостров Евразийского континенте. И в какой-то перспективе предполагается, наверное, что и она может стать одним из участников большой Евразийской конструкции [о которой сказал президент Путин]», — пояснил Кортунов. Заявление Путина о проекте Большой Евразии можно рассматривать как подход к некоему геополитическому и даже географическому разделению, отметила эксперт по внешней политике Центра политической конъюнктуры Евгения Войко. «Приоритетом в текущих условиях является евразийское пространство: все страны, не относящиеся к Западу, которые готовы сотрудничать с Россией, которые не будут ставить политические вопросы во главу угла, а будут ориентироваться на стабильную и взаимовыгодную работу. России ничего не остается, кроме как создавать альтернативную систему, которая исключала бы все конъюнктурные моменты», — считает Войко. Экономические объединения типа ЕАЭС формировались как часть глобальных образований с открытой экономикой, они открыты для приема других стран и рассматривались как платформа для глобализационных процессов, отметил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По словам эксперта, они не позиционировали себя «как центры экономической мощи, которые противопоставляли бы себя другим центрам экономической силы». «Подразумевалась даже не конкуренция, а в большей степени сотрудничество. Дальнейшая интеграция должна учитывать фактор поляризации, и это позволит проверить союзников и партнеров. Поэтому заявление Путина может быть тонким сигналом странам определиться, какую позицию они занимают, готовы ли к политической и экономической поляризации. Это вектор, направленный на среднесрочную и долгосрочную экономическую политику», — объяснил Васильев.