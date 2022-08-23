Путин оценил последствия отказа России от доллара и евро

США и ЕС утратили контроль за финансовым рынком РФ

23 августа 2022 в 19:45 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин показал, что уход от доллара и евро не вызвал катастрофы на финансовом рынке страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия смогла адаптироваться к новым условиям, вызванным санкциями, и уходит от зависимости от доллара и евро. Национальные валюты стали основным средством расчетов для крупнейшего института развития — Внешэкономбанка (ВЭБ), что снижает влияние МВФ и Центробанка ЕС на РФ, комментируют URA.RU эксперты встречу президента Владимира Путина с главой ВЭБа Игорем Шуваловым 23 августа. Такая позиция руководства страны позволяет защититься от финансовых и политических спекуляций, полагают аналитики. ВЭБ стал для России «важнейшим институтом развития», заметил Путин в начале встречи с Шуваловым. «Активы группы свыше четырех триллионов, а кредитный портфель — свыше полутора триллионов [рублей]», — сообщил президент и попросил рассказать, как группа «ВЭБ.РФ» работает в сложившихся санкционных условиях. Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов становится одним из ключевых игроков в выстраивании новой финансовой системы в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Шувалова, ВЭБу «пришлось заново формировать инфраструктуру взаимодействия с банками и клиентами». Он заверил президента, что система взаимодействия полностью выстроена как с российскими банками, так и с зарубежными. «Клиенты часто опасаются вторичных санкций… Нам удалось эту проблему решить. Мы перешли исключительно к работе в рублях. Используем также и другие валюты — дружественных стран, но по евро и доллару мы операций не проводим», — сообщил глава ВЭБа. Шувалов подчеркнул, что выстроенная система передачи данных Центробанка РФ показала свою эффективность, поэтому зарубежные партнеры, в том числе по ЕАЭС, ее «восприняли». В рублях Внешэкономбанк выдает поручительства коммерческим банкам (общая сумма составляет 1,35 трлн рублей, из них выделено уже 860 млрд рублей) на кредитование инвестиционных проектов. «Это реальные меры поддержки — так, как и должен работать банк развития в сложной кризисной ситуации», — заметил Шувалов. Инфраструктурные проекты в регионах остаются для ВЭБа одним из приоритетов в работе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фабрике проектного финансирования предоставлено дополнительно 120 млрд рублей. ВЭБ помогает реализовать проекты, которые будут способны «поддержать инвестиционный цикл в РФ». В частности, в области авиастроения. «Рынок требует производства в таком объеме авиационной техники, что нам придется расширять возможности существующих предприятий», — заявил Шувалов. «И слава богу», — ответил на это Путин. ВЭБ продолжает финансировать и инфраструктурные проекты в российских регионах в сфере транспорта и ЖКХ, жилищном строительстве. Ресурсы для этого есть, дал понять глава корпорации. «Мы испытывали определенные затруднения с рынком капитала и думали, что эти сложности будут достаточно длительными. Но нам удалось разместить на российском рынке на хороших условиях облигационных займов в размере 60 млрд рублей. Для нас это был хороший тест для того, чтобы посмотреть, насколько мы сможем работать в рублевой зоне. Это мы рассматриваем как успех», — сообщил Шувалов. Значение рубля для российской экономики повышается, убеждены эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Облигационные займы в рублях будут размещаться и дальше, но только под ликвидные проекты, подчеркнул глава ВЭБ.РФ. «Удается находить такие проекты, которые требуют с одной стороны поддержки, но с другой стороны являются ликвидными?» — поинтересовался президент. Шувалов заверил, что такие проекты есть. «Очень хорошо», — поддержал Путин. Уход крупнейшего российского института развития от долларов и евро, выстраивание работы в рублевой зоне показывает, что РФ освобождается от зависимости от политики Всемирного банка и Международного валютного фонда. Именно в «фарватере этих институтов страна находилась, начиная с конца 1980-х годов», пояснил URA.RU зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. »Ключевыми «спонсорами» в этих институтах были либо США, либо другие страны «Большой семерки». «Языком» того общения, связанного с долговой политикой, всегда были доллары или евро. Мы привыкли, что так удобно нашим партнерам, значит, и нам так удобно. Но структура мировой экономики поменялась, и сегодня любой вопрос об экономической устойчивости и развитии — это вопрос макрорегиональных интеграционных проектов. Поэтому президент обращает на это такое внимание», — пояснил Наумов. Тема дедолларизации, затронутая на встрече с Шуваловым, важна для Путина, поскольку он «очень много работает над укреплением российской валюты и переходом на расчеты в национальных валютах», отметил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. И значимость российского рубля для отечественной экономики сегодня заметно выше, чем была раньше, подчеркнул директор Центра региональной политики РАНХиГС, экономист Владимир Климанов. Новость по теме МИД: Россия уйдет от «токсичных» доллара и евро Дедолларизация стала не только темой встречи Путина и Шувалова, но и «мейнстримом российской внешней и внутренней политики», пояснил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Вместе с тем, чтобы полностью уйти от зависимости от доллара и евро, России нужно выстроить «последовательную понятную политику основных финансовых институтов» и «обеспечить прогнозируемый курс российской валюты», резюмировал политолог. 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Россия смогла адаптироваться к новым условиям, вызванным санкциями, и уходит от зависимости от доллара и евро. Национальные валюты стали основным средством расчетов для крупнейшего института развития — Внешэкономбанка (ВЭБ), что снижает влияние МВФ и Центробанка ЕС на РФ, комментируют URA.RU эксперты встречу президента Владимира Путина с главой ВЭБа Игорем Шуваловым 23 августа. Такая позиция руководства страны позволяет защититься от финансовых и политических спекуляций, полагают аналитики. ВЭБ стал для России «важнейшим институтом развития», заметил Путин в начале встречи с Шуваловым. «Активы группы свыше четырех триллионов, а кредитный портфель — свыше полутора триллионов [рублей]», — сообщил президент и попросил рассказать, как группа «ВЭБ.РФ» работает в сложившихся санкционных условиях. По словам Шувалова, ВЭБу «пришлось заново формировать инфраструктуру взаимодействия с банками и клиентами». Он заверил президента, что система взаимодействия полностью выстроена как с российскими банками, так и с зарубежными. «Клиенты часто опасаются вторичных санкций… Нам удалось эту проблему решить. Мы перешли исключительно к работе в рублях. Используем также и другие валюты — дружественных стран, но по евро и доллару мы операций не проводим», — сообщил глава ВЭБа. Шувалов подчеркнул, что выстроенная система передачи данных Центробанка РФ показала свою эффективность, поэтому зарубежные партнеры, в том числе по ЕАЭС, ее «восприняли». В рублях Внешэкономбанк выдает поручительства коммерческим банкам (общая сумма составляет 1,35 трлн рублей, из них выделено уже 860 млрд рублей) на кредитование инвестиционных проектов. «Это реальные меры поддержки — так, как и должен работать банк развития в сложной кризисной ситуации», — заметил Шувалов. Фабрике проектного финансирования предоставлено дополнительно 120 млрд рублей. ВЭБ помогает реализовать проекты, которые будут способны «поддержать инвестиционный цикл в РФ». В частности, в области авиастроения. «Рынок требует производства в таком объеме авиационной техники, что нам придется расширять возможности существующих предприятий», — заявил Шувалов. «И слава богу», — ответил на это Путин. ВЭБ продолжает финансировать и инфраструктурные проекты в российских регионах в сфере транспорта и ЖКХ, жилищном строительстве. Ресурсы для этого есть, дал понять глава корпорации. «Мы испытывали определенные затруднения с рынком капитала и думали, что эти сложности будут достаточно длительными. Но нам удалось разместить на российском рынке на хороших условиях облигационных займов в размере 60 млрд рублей. Для нас это был хороший тест для того, чтобы посмотреть, насколько мы сможем работать в рублевой зоне. Это мы рассматриваем как успех», — сообщил Шувалов. Облигационные займы в рублях будут размещаться и дальше, но только под ликвидные проекты, подчеркнул глава ВЭБ.РФ. «Удается находить такие проекты, которые требуют с одной стороны поддержки, но с другой стороны являются ликвидными?» — поинтересовался президент. Шувалов заверил, что такие проекты есть. «Очень хорошо», — поддержал Путин. Уход крупнейшего российского института развития от долларов и евро, выстраивание работы в рублевой зоне показывает, что РФ освобождается от зависимости от политики Всемирного банка и Международного валютного фонда. Именно в «фарватере этих институтов страна находилась, начиная с конца 1980-х годов», пояснил URA.RU зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. »Ключевыми «спонсорами» в этих институтах были либо США, либо другие страны «Большой семерки». «Языком» того общения, связанного с долговой политикой, всегда были доллары или евро. Мы привыкли, что так удобно нашим партнерам, значит, и нам так удобно. Но структура мировой экономики поменялась, и сегодня любой вопрос об экономической устойчивости и развитии — это вопрос макрорегиональных интеграционных проектов. Поэтому президент обращает на это такое внимание», — пояснил Наумов. Тема дедолларизации, затронутая на встрече с Шуваловым, важна для Путина, поскольку он «очень много работает над укреплением российской валюты и переходом на расчеты в национальных валютах», отметил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. И значимость российского рубля для отечественной экономики сегодня заметно выше, чем была раньше, подчеркнул директор Центра региональной политики РАНХиГС, экономист Владимир Климанов. Дедолларизация стала не только темой встречи Путина и Шувалова, но и «мейнстримом российской внешней и внутренней политики», пояснил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Вместе с тем, чтобы полностью уйти от зависимости от доллара и евро, России нужно выстроить «последовательную понятную политику основных финансовых институтов» и «обеспечить прогнозируемый курс российской валюты», резюмировал политолог.