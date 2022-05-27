Путин обозначил новых стратегических союзников России

Их объединяет независимость от Запада

27 мая 2022 в 20:19 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин показал, что Россия заинтересована в налаживании связей с крупнейшими экономиками Азии, Африки и Ближнего Востока Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В условиях гибридной войны Запада против России президент РФ Владимир Путин готов наращивать политические и экономические связи с нейтральными странами, говорят эксперты. На заседании Высшего евразийского экономического совета глава государства назвал четыре из них — Иран, Индонезия, Египет и ОАЭ. По словам экспертов, РФ (равно ЕАЭС) имеет все шансы закрепиться на этих территориях, свободных от давления западных элит. За семь лет своего существования ЕАЭС (прежняя аббревиатура — Евразэс) превратился «в эффективный и влиятельный региональный экономический организм», заявил Путин в своем выступлении. Он поддержал идею объявить 29 мая (дата подписания договора о создании организации) Днем Евразийского союза. Товарооборот внутри ЕАЭС постоянно растет, отметил президент РФ Владимир Путин Фото: Анна Майорова © URA.RU Странам-участницам союза удалось в 2021 году нарастить товарооборот почти на 30% — это 72,6 млрд долларов. Прирост промышленного производства, по словам Путина, составил 5,3%, инвестиций в основной капитал — 6,8%, объемов строительства — 5,4%, ввода жилья — 12%, грузооборота — 4,7%. «Выявляются и ликвидируются остающиеся ограничения и барьеры на пути свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на внутреннем рынке Евразэс. Только за два последних года снято 30 подобного рода ограничений», — отметил Путин. Усиление интеграции за счет создания безбарьерного, единого рынка на пространстве ЕАЭС должно снизить зависимость стран-участниц от внешней конъюнктуры, в том числе политической, заявил президент РФ. «Преимущества интеграционного курса особенно очевидны сейчас, в нынешней непростой международной обстановке, в условиях практически агрессии со стороны некоторых недружественных нам государств», — сказал глава государства. В сфере продовольственной безопасности Россия занимает ответственную позицию, подчеркнул президент РФ Владимир Путин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Путин отметил, что правительство России принимает меры, чтобы противодействовать западным санкциям и ликвидировать препятствия для облегчения торговли между странами в новых условиях: это касается таможенных пошлин, импортозамещения, выстраивания цифровых цепочек. Он предложил уделять особое внимание обеспечению продовольственной безопасности. «Ситуация [с продовольствием] в мире складывается непросто. Наши страны вносят очень серьезный вклад в решение этих проблем, и Россия и все другие члены нашей организации ведут себя в высшей степени ответственно», — отметил Путин. В условиях «развязанной коллективным Западом конфронтации» со стороны разных стран растет интерес к сотрудничеству с ЕАЭС, подчеркнул президент. «Ведутся переговоры по заключению полноформатного соглашения о свободной торговле с Ираном. Реализация временного соглашения заметно сказалась на товарообороте союза с Исламской Республикой: по итогам 2021 года товарооборот вырос на 73,5 процента — до пяти миллиардов долларов, экспорт из Евразэс увеличился в 2,1 раза — до 3,4 миллиарда долларов», — сказал президент. Египет станет одной из стран, с которыми Россия будет развивать торгово-экономические отношения, в том числе по линии ЕАЭС Фото: Анна Майорова © URA.RU Преференциальный режим торговли с Ираном будет сохранен. Такие же соглашения о свободной торговле могут быть подписаны с Египтом, Индонезией и Объединенным Арабскими Эмиратами, отметил Путин. Названные президентом РФ страны входят в число самых крупных экономик Азии, Ближнего Востока и Африки, поэтому для России и ЕАЭС они представляют большой интерес, пояснил URA.RU руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев. «Эти страны обладают развитыми промышленными и сельхозпроизводствами, имеют большие рынки. В условиях санкционной политики они могут выступать хабами для внешней торговли, продажи нашей продукции, могут закупать [для РФ] высокотехнологичную продукцию у стран, которые отказываются продавать ее России», — пояснил Киреев. Выход на арабские рынки становятся приоритетным направлением для РФ и ЕАЭС Фото: Сергей Леонов © URA.RU Более того, эти страны «с большим интересом смотрят на действия России и стремятся заключить с ней торговые, политические и военные альянсы», подчеркнул политолог. «Эти намерения добровольные и искренние. Это делает наше потенциальное сотрудничество выгодным, привлекательным и перспективным. Такие интеграционные проекты нужно развивать», — убежден эксперт. С началом санкционной атаки на Россию в адрес тех, кто сотрудничает с ЕАЭС, посыпались угрозы, поясняет директор Института политических исследований Сергей Марков. Но, как и отметил президент Путин, многие страны «не поддаются этому давлению». «Они держат нейтральную позицию и получают от этого огромные доходы, как, например, Турция. Поэтому для нейтральных стран (а Иран, Египет, Индонезия, ОАЭ таковыми являются) сотрудничество с ЕАЭС и Россией может принести максимальную прибыль. Для России — это наращивание торговли», — отметил Марков. Статья по теме Путин возродил проект Большая Евразия в противовес странам Запада Путин действительно сделал акцент на странах, которые придерживаются нейтралитета в оценке конфликта между Россией и Украиной и которые обладают экономическим и логистическим потенциалом для взаимодействия, подчеркнул доцент кафедры госполитики факультета политологии МГУ Максим Вилисов. «До сих пор наша внешняя торговля оставалась западно-центричной. Теперь, когда что отношения с Западом испорчены (понятно, что это на долгую перспективу), стало очевидно, что эту политику нужно менять и восстанавливать или выстраивать заново контакты со многими странами в Азии, Африке, а также в Латинской Америке», — резюмировал Вилисов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В условиях гибридной войны Запада против России президент РФ Владимир Путин готов наращивать политические и экономические связи с нейтральными странами, говорят эксперты. На заседании Высшего евразийского экономического совета глава государства назвал четыре из них — Иран, Индонезия, Египет и ОАЭ. По словам экспертов, РФ (равно ЕАЭС) имеет все шансы закрепиться на этих территориях, свободных от давления западных элит. За семь лет своего существования ЕАЭС (прежняя аббревиатура — Евразэс) превратился «в эффективный и влиятельный региональный экономический организм», заявил Путин в своем выступлении. Он поддержал идею объявить 29 мая (дата подписания договора о создании организации) Днем Евразийского союза. Странам-участницам союза удалось в 2021 году нарастить товарооборот почти на 30% — это 72,6 млрд долларов. Прирост промышленного производства, по словам Путина, составил 5,3%, инвестиций в основной капитал — 6,8%, объемов строительства — 5,4%, ввода жилья — 12%, грузооборота — 4,7%. «Выявляются и ликвидируются остающиеся ограничения и барьеры на пути свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на внутреннем рынке Евразэс. Только за два последних года снято 30 подобного рода ограничений», — отметил Путин. Усиление интеграции за счет создания безбарьерного, единого рынка на пространстве ЕАЭС должно снизить зависимость стран-участниц от внешней конъюнктуры, в том числе политической, заявил президент РФ. «Преимущества интеграционного курса особенно очевидны сейчас, в нынешней непростой международной обстановке, в условиях практически агрессии со стороны некоторых недружественных нам государств», — сказал глава государства. Путин отметил, что правительство России принимает меры, чтобы противодействовать западным санкциям и ликвидировать препятствия для облегчения торговли между странами в новых условиях: это касается таможенных пошлин, импортозамещения, выстраивания цифровых цепочек. Он предложил уделять особое внимание обеспечению продовольственной безопасности. «Ситуация [с продовольствием] в мире складывается непросто. Наши страны вносят очень серьезный вклад в решение этих проблем, и Россия и все другие члены нашей организации ведут себя в высшей степени ответственно», — отметил Путин. В условиях «развязанной коллективным Западом конфронтации» со стороны разных стран растет интерес к сотрудничеству с ЕАЭС, подчеркнул президент. «Ведутся переговоры по заключению полноформатного соглашения о свободной торговле с Ираном. Реализация временного соглашения заметно сказалась на товарообороте союза с Исламской Республикой: по итогам 2021 года товарооборот вырос на 73,5 процента — до пяти миллиардов долларов, экспорт из Евразэс увеличился в 2,1 раза — до 3,4 миллиарда долларов», — сказал президент. Преференциальный режим торговли с Ираном будет сохранен. Такие же соглашения о свободной торговле могут быть подписаны с Египтом, Индонезией и Объединенным Арабскими Эмиратами, отметил Путин. Названные президентом РФ страны входят в число самых крупных экономик Азии, Ближнего Востока и Африки, поэтому для России и ЕАЭС они представляют большой интерес, пояснил URA.RU руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев. «Эти страны обладают развитыми промышленными и сельхозпроизводствами, имеют большие рынки. В условиях санкционной политики они могут выступать хабами для внешней торговли, продажи нашей продукции, могут закупать [для РФ] высокотехнологичную продукцию у стран, которые отказываются продавать ее России», — пояснил Киреев. Более того, эти страны «с большим интересом смотрят на действия России и стремятся заключить с ней торговые, политические и военные альянсы», подчеркнул политолог. «Эти намерения добровольные и искренние. Это делает наше потенциальное сотрудничество выгодным, привлекательным и перспективным. Такие интеграционные проекты нужно развивать», — убежден эксперт. С началом санкционной атаки на Россию в адрес тех, кто сотрудничает с ЕАЭС, посыпались угрозы, поясняет директор Института политических исследований Сергей Марков. Но, как и отметил президент Путин, многие страны «не поддаются этому давлению». «Они держат нейтральную позицию и получают от этого огромные доходы, как, например, Турция. Поэтому для нейтральных стран (а Иран, Египет, Индонезия, ОАЭ таковыми являются) сотрудничество с ЕАЭС и Россией может принести максимальную прибыль. Для России — это наращивание торговли», — отметил Марков. Путин действительно сделал акцент на странах, которые придерживаются нейтралитета в оценке конфликта между Россией и Украиной и которые обладают экономическим и логистическим потенциалом для взаимодействия, подчеркнул доцент кафедры госполитики факультета политологии МГУ Максим Вилисов. «До сих пор наша внешняя торговля оставалась западно-центричной. Теперь, когда что отношения с Западом испорчены (понятно, что это на долгую перспективу), стало очевидно, что эту политику нужно менять и восстанавливать или выстраивать заново контакты со многими странами в Азии, Африке, а также в Латинской Америке», — резюмировал Вилисов.