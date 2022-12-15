Путин определил план развития России на 2023 год

Президент учел в нем и будущее жителей новых регионов РФ

15 декабря 2022 в 21:24 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин обозначил ключевые задачи на 2023 год Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин раскрыл, что ждет россиян, в каких направлениях будет развиваться экономика и соцсфера страны в 2023 году. Он четко обозначил, что все намеченные планы будут реализовываться без оглядки на санкции Запада, интерпретируют политологи выступление Путина на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 15 декабря. Векторы развития, заданные главой государства, призваны снять тревожность жителей за свое будущее, считают эксперты. Планы на будущий год формировались в условиях «беспрецедентной санкционной агрессии», развернутой Западом в отношении России, отметил Путин в своем объемном выступлении. «Она была нацелена на то, чтобы в сжатые сроки, по сути, смять нашу экономику. Этот расчет, как все видят, не оправдался», — констатировал президент. Правительству во главе с Михаилом Мишустиным предстоит выстраивать свою работу в соответствии с приоритетами, расставленными президентом РФ Владимиром Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Он подчеркнул, что без небольшого падения ВВП не обошлось и что в следующем году бюджет, вероятно, будет дефицитным. Но власти «сохранят ответственную финансовую и макроэкономическую политику». «Это гарантирует не только полное финансирование социальных обязательств, но и решение новых задач, стоящих перед страной. Мы продолжим развитие, несмотря ни на какие внешние давления. Мы обязательно станем сильнее, реализуем качественно новые проекты, выведем Россию на более высокий технологический уровень, обеспечим ее экономический, финансовый, технологический и кадровый суверенитет», — заверил Путин. Для этого уже в 2023 году предстоит решить шесть ключевых задач, которые обозначил президент и «решение которых позволит успешно продвигаться к достижению национальных целей, установленных до 2030 года». Первая — это «вывод взаимодействия с ключевыми партнерами на новый уровень в энергетическом и продовольственном секторе, финансах, логистике и других высокотехнологичных отраслях». Президент ставит задачу достижения технологического суверенитета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вторая задача — «укрепление технологического суверенитета и опережающий рост обрабатывающей промышленности». Путин заявил, что «важно не просто заместить какие-то товарные позиции, нужно добиваться лидерства по ключевым жизненно важным направлениям». «Обеспечение финансового суверенитета страны» Путин назвал третьей ключевой задачей. Он считает, что у российской экономики «есть финансовые ресурсы, и надо повысить их доступность для тех, кто реализует перспективные проекты по созданию высокотехнологичных предприятий и выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью». Четвертая задача, обозначенная Путиным, — «опережающее развитие инфраструктуры». Социальные вопросы остаются в приоритете у властей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пятым и шестым пунктами в списке задач Путина стали социальные направления: снижение бедности и увеличение доходов населения, а также защита материнства, детства, поддержка семей на всех уровнях. Президент подчеркнул, что уровень бедности в стране немного снизился даже в текущем непростом году, в том числе за счет адресной поддержки людей и увеличения МРОТ. Но на этом нельзя останавливаться. «Среди тех, кто трудится, не должно быть бедных людей, которые едва сводят концы с концами», — заявил Путин. Приоритетной задачей, по словам президента, является налаживание мирной жизни в новых регионах — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Отдельной, приоритетной задачей президент обозначил «обеспечение безопасности, восстановление мирной жизни в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях». «В течение нескольких лет стандарты социальной поддержки, работы здравоохранения, образования, культуры, транспорта будут повышены до уровня соседних российских регионов. Будем стимулировать экономическую активность на новых территориях, развивать их индустриальный, аграрный потенциал», — отметил Владимир Путин. Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам стало, пожалуй, первым крупным мероприятием в этом году, на котором президент подводил итоги и конкретизировал задачи на ближайшую перспективу. Более того, сегодняшнее выступление Путина длилось почти час. Продолжительность и содержание речи президента чем-то напомнило послание Федеральному Собранию. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков на подобное замечание журналистов заметил, что «де-факто похоже, но все-таки это не послание». Снижение уровня бедности в 2023 году будет одной из ключевых задач властей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков назвал сегодняшнее выступление президента «облегченной версией» послания Федеральному Собранию. «Векторы [Путиным] заданы. Он делает акцент на финансовое, инфраструктурное, технологическое развитие, показывает, что санкции не влияют на наши цели. Теперь это все нужно реализовать», — считает Гращенков. Речь Путина является целеполагающей, пояснил URA.RU исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Обозначенные Путиным задачи заточены под две ключевые — технологический суверенитет и уровень жизни. Эти две задачи взаимосвязаны: технологический суверенитет — это рабочие места, вложение денег в реальную экономику. Без этого говорить о потребительских возможностях, об уровне жизни практически невозможно», — полагает Кузнецов. Новость по теме В РФ продлили льготную ипотеку и увеличили пособие для беременных: главные заявления Путина Путин заверил россиян, что «ситуация в стране находится под контролем», комментирует директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он дал понять и чиновникам, и жителям страны, что все идет по плану. «А спецоперация и западные санкции — это лишь временное явление, как ненастная погода, которая по-своему мешает работать и вести хозяйство, но которая рано или поздно закончится и сменится теплым солнечным днем. Это и есть основной негласный посыл Путина. Как сказал Уинстон Черчилль, „ничем так не завоюешь авторитета, как спокойствием“. И сегодня Путин в очередной раз продемонстрировал как российской, так и зарубежной аудитории свое спокойствие и уверенность в том, что никакие осадки не помешают выполнению поставленных задач», — резюмировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин раскрыл, что ждет россиян, в каких направлениях будет развиваться экономика и соцсфера страны в 2023 году. Он четко обозначил, что все намеченные планы будут реализовываться без оглядки на санкции Запада, интерпретируют политологи выступление Путина на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 15 декабря. Векторы развития, заданные главой государства, призваны снять тревожность жителей за свое будущее, считают эксперты. Планы на будущий год формировались в условиях «беспрецедентной санкционной агрессии», развернутой Западом в отношении России, отметил Путин в своем объемном выступлении. «Она была нацелена на то, чтобы в сжатые сроки, по сути, смять нашу экономику. Этот расчет, как все видят, не оправдался», — констатировал президент. Он подчеркнул, что без небольшого падения ВВП не обошлось и что в следующем году бюджет, вероятно, будет дефицитным. Но власти «сохранят ответственную финансовую и макроэкономическую политику». «Это гарантирует не только полное финансирование социальных обязательств, но и решение новых задач, стоящих перед страной. Мы продолжим развитие, несмотря ни на какие внешние давления. Мы обязательно станем сильнее, реализуем качественно новые проекты, выведем Россию на более высокий технологический уровень, обеспечим ее экономический, финансовый, технологический и кадровый суверенитет», — заверил Путин. Для этого уже в 2023 году предстоит решить шесть ключевых задач, которые обозначил президент и «решение которых позволит успешно продвигаться к достижению национальных целей, установленных до 2030 года». Первая — это «вывод взаимодействия с ключевыми партнерами на новый уровень в энергетическом и продовольственном секторе, финансах, логистике и других высокотехнологичных отраслях». Вторая задача — «укрепление технологического суверенитета и опережающий рост обрабатывающей промышленности». Путин заявил, что «важно не просто заместить какие-то товарные позиции, нужно добиваться лидерства по ключевым жизненно важным направлениям». «Обеспечение финансового суверенитета страны» Путин назвал третьей ключевой задачей. Он считает, что у российской экономики «есть финансовые ресурсы, и надо повысить их доступность для тех, кто реализует перспективные проекты по созданию высокотехнологичных предприятий и выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью». Четвертая задача, обозначенная Путиным, — «опережающее развитие инфраструктуры». Пятым и шестым пунктами в списке задач Путина стали социальные направления: снижение бедности и увеличение доходов населения, а также защита материнства, детства, поддержка семей на всех уровнях. Президент подчеркнул, что уровень бедности в стране немного снизился даже в текущем непростом году, в том числе за счет адресной поддержки людей и увеличения МРОТ. Но на этом нельзя останавливаться. Отдельной, приоритетной задачей президент обозначил «обеспечение безопасности, восстановление мирной жизни в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях». «В течение нескольких лет стандарты социальной поддержки, работы здравоохранения, образования, культуры, транспорта будут повышены до уровня соседних российских регионов. Будем стимулировать экономическую активность на новых территориях, развивать их индустриальный, аграрный потенциал», — отметил Владимир Путин. Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам стало, пожалуй, первым крупным мероприятием в этом году, на котором президент подводил итоги и конкретизировал задачи на ближайшую перспективу. Более того, сегодняшнее выступление Путина длилось почти час. Продолжительность и содержание речи президента чем-то напомнило послание Федеральному Собранию. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков на подобное замечание журналистов заметил, что «де-факто похоже, но все-таки это не послание». Гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков назвал сегодняшнее выступление президента «облегченной версией» послания Федеральному Собранию. «Векторы [Путиным] заданы. Он делает акцент на финансовое, инфраструктурное, технологическое развитие, показывает, что санкции не влияют на наши цели. Теперь это все нужно реализовать», — считает Гращенков. Речь Путина является целеполагающей, пояснил URA.RU исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Обозначенные Путиным задачи заточены под две ключевые — технологический суверенитет и уровень жизни. Путин заверил россиян, что «ситуация в стране находится под контролем», комментирует директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он дал понять и чиновникам, и жителям страны, что все идет по плану. «А спецоперация и западные санкции — это лишь временное явление, как ненастная погода, которая по-своему мешает работать и вести хозяйство, но которая рано или поздно закончится и сменится теплым солнечным днем. Это и есть основной негласный посыл Путина. Как сказал Уинстон Черчилль, „ничем так не завоюешь авторитета, как спокойствием“. И сегодня Путин в очередной раз продемонстрировал как российской, так и зарубежной аудитории свое спокойствие и уверенность в том, что никакие осадки не помешают выполнению поставленных задач», — резюмировал политолог.