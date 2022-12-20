Власти России представили план формирования новой элиты

В России для достижения технологического суверенитета усилят позиции ученых, отмечают эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Власти России изменили формат отношений с учеными. На церемонии вручения премий правительства РФ в области науки и техники 20 декабря премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что надо создать собственные технологии на базе фундаментальной и прикладной науки. Эксперты объяснили URA.RU, что они необходимы для достижения технологической независимости страны.

Во вступительном слове Мишустин подчеркнул, что благодаря «знаниям, смелым, дерзким идеям, настойчивому поиску рождаются прорывные решения». «Они становятся технологиями, которые улучшают жизнь людей. Нынешний год — первый в Десятилетии науки и технологий, объявленном президентом. За это время многое предстоит сделать. Прежде всего — привлечь молодежь в сферу исследований. Речь идет не только о финансовой поддержке. Создается научно-исследовательская и социальная инфраструктура, чтобы реализовать свои таланты ребята могли с младших классов», — акцентировал внимание премьер.

На научные исследования в ближайшие три года направят 1,5 трлн рублей из бюджета, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По словам Мишустина, все усилия страны сосредоточены на укреплении технологического суверенитета. В бюджете на три года на научные исследования предусмотрено более 1,5 трлн рублей. «Создать собственные критически значимые технологии возможно только на базе фундаментальной и прикладной науки», — уточнил глава правительства РФ.

Ученые должны получать достойное вознаграждение за свой труд, заявил премьер. «Правительство в 2022 году направит на повышение зарплат бюджетникам еще около 3,8 млрд рублей. Дополнительно к почти 5 млрд, которые были предусмотрены ранее», — рассказал Мишустин.

Научные разработки станут импульсом для развития высокотехнологичных отраслей промышленности, уверен Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские ученые продолжают разработку установок класса «мегасайенс», напомнил премьер. В Новосибирской области создается источник синхротронного излучения «Сибирский кольцевой источник фотонов». Научные разработки такого уровня станут импульсом для развития промышленности, уверен глава кабинета министров.

Премию правительства РФ Мишустин вручил авторским коллективам 19 лучших работ. Четыре из них выполнены молодыми учеными. «Проекты имеют практическое значение для экономики, городского строительства, сельского хозяйства, геологии, транспорта, космической отрасли, медицины», — заверил председатель правительства РФ.

Современную промышленность можно построить только на основе передовой науки, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Наградами отмечены работы по физическому исследованию вакуумной дуги, инновационная цифровая система морской сейсморазведки «Краб», разработка по производству стального проката нового поколения, создатели высококонкурентных отечественных сортов сои, сообщили в пресс-службе правительства.

Власти хотят вернуть Россию в число индустриально-развитых стран с мощным научным потенциалом, считает политолог, руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. «С 2014 года, после Крымской весны, выяснилось, что западные страны блокируют получение нами современных технологий, а после начала спецоперации нам заблокировали практически все. Полноценную реиндустриализацию в таких условиях сложно провести. Современную промышленность можно построить только на основе передовой науки. Мы видим серьезное внимание, серьезное финансирование научных проектов со стороны власти», — уточнил эксперт.

России перекрыли доступ ко всем западным технологиям, поэтому власти делают ставку на своих ученых, уточняют эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Поддерживая российских ученых, власти обеспечивают страну прорывными научными результатами, которые необходимы для формирования технологического суверенитета, объясняет политолог Дмитрий Нечаев. «Руководство РФ провозгласило четкий и осознанный курс на технологический суверенитет с учетом того, что у нас непросто проходит процесс модернизации отраслей и сфер. России перекрыли доступ ко всем технологиям, имеющим двойное назначение. Поэтому правительство делает ставку на своих ученых.

Власти поддержат тех, кто работает в академических научных структурах — РАН, в рамках вузовской науки и в прикладных научно-исследовательских институтах (НИИ). Ученых надо стимулировать не столько материально, сколько морально — поддерживать их статус, признать на государственном уровне их вклад», — сказал политолог.

Награду от Мишустина получили разработчики высококонкурентных отечественных сортов сои. Создание новых сортов растений, как и новых пород животных с особыми качествами, — это наукоемкая и очень сложная технология, отмечает бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод. «В сельском хозяйстве надо не меньше знаний и навыков. В России наблюдается сильная зависимость от импортных семян сахарной свеклы, кукурузы и сои. Производство сои имеет стратегическое значение для обеспечения продовольственной безопасности страны. Соя — уникальный продукт, многоцелевого использования. Из нее делают масло для людей, соевые продукты, отходы производства идут на корма для животных», — резюмировал собеседник.