Москва сорвала назначение в команде губернатора Махонина

Кто заблокировал одно из главных кадровых решений в пермской политике за последние годы

30 декабря 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

Александр Смертин не получил поддержки в Москве Фото: Сергей Русанов © URA.RU Назначенный в апреле 2021 года и. о. главы администрации губернатора Пермского края Александр Смертин уже более полутора лет работает без полноправного утверждения в должности. Источники URA.RU связывают это с позицией Кремля, который не согласовал назначение. Сейчас Смертин работает в должности благодаря ресурсу Дмитрия Махонина. Но, говорят политтехнологи, Махонин как компромиссная фигура имеет право проводить более независимую политику. Для региона это может обернуться неприятностями. Александр Смертин стал одним из первых чиновников, которого назначенный 6 февраля 2020 года тогда еще врио губернатора Дмитрий Махонин взял в команду. Занимавший в то время пост секретаря крайизбиркома Смертин уже 14 февраля перешел на позицию замглавы администрации главы региона. В середине апреля 2021 года он пошел на повышение, получив пост и. о. главы администрации, в которую вошел аппарат правительства. Собеседование в Москве В Кремле, говорят, усомнились в компетенциях чиновника Фото: Владимир Андреев © URA.RU В момент назначения инсайдеры рассказывали, что Смертин прошел согласование в администрации президента. А позднее в политтусовке стала муссироваться информация о том, что именно этот этап ему, ближайшему соратнику Махонина, якобы пройти не удалось. На собеседовании с руководителем управления внутренней политики администрации президента Андреем Яриным тот будто бы остался недоволен компетенциями Смертина. URA.RU направило запрос в администрацию президента РФ. На момент публикации ответ не был получен. Вердикт Ярина — окончательный и обсуждению не подлежит, говорят собеседники в политэлитах. Сам губернатор Махонин в конце 2021 года говорил, что приставка «и.о.» у Смертина связана с тем, что ему надо выстроить боеспособную администрацию. Но в целом главу региона устраивает работа чиновника. Часть собеседников в политэлитах региона также выражает недовольство бескомпромиссным стилем работы Александра Смертина. Нередко это тоже приводит к конфликтам на местах. «Тут ничего не поделаешь, так выстроена вертикаль власти, что никто ни на какие компромиссы идти не собирается. Компромисс сегодня считается проявлением слабости», — объясняет такое поведение собеседник в политтусовке. Конфликты на ровном месте Собеседники приводят в пример управленческие ошибки и. о. главы администрации губернатора. Например, после небольших муниципальных выборов в сентябре 2022 года рано утром в окологубернаторском пуле СМИ стали выходить сообщения о выдающихся результатах «Единой России» на этих выборах от имени источника неизвестно где. «Нет задачи обеспечить невероятный процент „Единой России“. Все должно быть ровно, должны соблюдаться пропорции представительства. Вот эти вопросы и создают отношение к Смертину как к человеку, который недопонимает многих вещей», — говорит источник в политтусовке. Другой собеседник приводит еще один пример из 2022 года. Краевая администрация на выборах в Кудымкаре дала «зеленый свет» пулам сразу двух, критично настроенных по отношению друг к другу депутатов заксобрания Алексею Петрову и Вагаршаку Сарксяну. При этом у предвыборного штаба были вообще другие вводные по результату, к которому надо стремиться. В ходе кампании вылилось много негатива в адрес местных элит со стороны противоборствующих пулов. Это чуть не привело к срыву выборов местного руководства, но в итоге всех примирили личными гарантиями губернатора. Но федеральное руководство местным конфликтам внимание не уделяет. Нет до них дела и местным жителям. Они важны только для политтехнологов, журналистов и местных активистов, считает источник в политэлитах. «В Москве обращают внимание на конфликты региональных элит, на конфликты, которые выходят на федеральный уровень. Остального для них нет», — говорит собеседник. Риски для губернатора В истории Пермского края была ситуация, когда чиновники долго работали с приставкой и. о. Например, три года в таком статусе трудилась глава теруправления Росимущества Галина Постаногова. Но там, говорят источники в политтусовке, была иная ситуация: ее не согласовывали краевые власти, а Москва настаивала на ее кандидатуре. «Федералы часто пользуются такой моделью. Со Смертиным — ситуация с точностью до наоборот», — отмечает инсайдер. Смертин стоит на воротах в хоккейной команде, где играет губернатор Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатору Дмитрию Махонину Смертина заменить попросту не на кого, считают в политэлитах. Другого такого человека, пользующегося личным доверием главы региона и более-менее погруженного в политические процессы, на краевом уровне нет. Собеседник в политэлитах не видит рисков для Махонина в том, что он оставил Смертина на посту несмотря на позицию Москвы. «После 24 февраля в стране сузился политический спектр. Всем важно только одно — стабильность и никаких будоражащих общественное мнение событий. Смертин в рамках тех задач, которые перед ним стоят, основные темы закрывает. Какими способами — это уже второй вопрос», — рассказывает инсайдер. Политтехнолог Григорий Казанков говорит, что если глава администрации работает уже два года, то у губернатора есть причины, такую ситуацию сохранять. Если бы это приводило к конфликтам с федеральным центром, по его мнению, он бы не стал этого делать, потому что «губернаторы у нас — люди разумные». «Прошел глава администрации собеседование в АП, не прошел — я думаю, что те люди, которые точно это знают, несильно в курсе. По опыту, то, что в регионе знают все, часто оказывается далеко от истины», — считает Казанков. Глава администрации должен быть больше ориентирован на губернатора, а не на Москву, отмечает политтехнолог Илья Гращенков. «Губернатору должно быть с ним комфортно работать, а не профильным управлениям администрации президента. Поэтому понятно, что тут разные задачи и стратегии. Москва хочет больше контролировать регионы, а регионы хотят больше самостоятельности. Тем более, они чувствуют, что им эти полномочия в рамках СВО дали. Поэтому тут некий конфликт интересов прослеживается», — считает Гращенков. Работа с приставкой «и.о.» по его мнению, совершенно не критична, это вопрос технического назначения. Особых рисков для губернатора Гращенков не видит, потому что в свое время Махонин стал компромиссной для всех элит фигурой. И как «консенсусный человек, а не прямой выходец из „Единой России“» он имеет право проводить более независимую политику. «Для края это может обернуться небольшими конфликтами с Москвой в части незначительных неприятностей. Но в целом вряд ли это серьезно на работу повлияет», — заключает политтехнолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Назначенный в апреле 2021 года и. о. главы администрации губернатора Пермского края Александр Смертин уже более полутора лет работает без полноправного утверждения в должности. Источники URA.RU связывают это с позицией Кремля, который не согласовал назначение. Сейчас Смертин работает в должности благодаря ресурсу Дмитрия Махонина. Но, говорят политтехнологи, Махонин как компромиссная фигура имеет право проводить более независимую политику. Для региона это может обернуться неприятностями. Александр Смертин стал одним из первых чиновников, которого назначенный 6 февраля 2020 года тогда еще врио губернатора Дмитрий Махонин взял в команду. Занимавший в то время пост секретаря крайизбиркома Смертин уже 14 февраля перешел на позицию замглавы администрации главы региона. В середине апреля 2021 года он пошел на повышение, получив пост и. о. главы администрации, в которую вошел аппарат правительства. Собеседование в Москве В момент назначения инсайдеры рассказывали, что Смертин прошел согласование в администрации президента. А позднее в политтусовке стала муссироваться информация о том, что именно этот этап ему, ближайшему соратнику Махонина, якобы пройти не удалось. На собеседовании с руководителем управления внутренней политики администрации президента Андреем Яриным тот будто бы остался недоволен компетенциями Смертина. URA.RU направило запрос в администрацию президента РФ. На момент публикации ответ не был получен. Вердикт Ярина — окончательный и обсуждению не подлежит, говорят собеседники в политэлитах. Сам губернатор Махонин в конце 2021 года говорил, что приставка «и.о.» у Смертина связана с тем, что ему надо выстроить боеспособную администрацию. Но в целом главу региона устраивает работа чиновника. Часть собеседников в политэлитах региона также выражает недовольство бескомпромиссным стилем работы Александра Смертина. Нередко это тоже приводит к конфликтам на местах. «Тут ничего не поделаешь, так выстроена вертикаль власти, что никто ни на какие компромиссы идти не собирается. Компромисс сегодня считается проявлением слабости», — объясняет такое поведение собеседник в политтусовке. Конфликты на ровном месте Собеседники приводят в пример управленческие ошибки и. о. главы администрации губернатора. Например, после небольших муниципальных выборов в сентябре 2022 года рано утром в окологубернаторском пуле СМИ стали выходить сообщения о выдающихся результатах «Единой России» на этих выборах от имени источника неизвестно где. «Нет задачи обеспечить невероятный процент „Единой России“. Все должно быть ровно, должны соблюдаться пропорции представительства. Вот эти вопросы и создают отношение к Смертину как к человеку, который недопонимает многих вещей», — говорит источник в политтусовке. Другой собеседник приводит еще один пример из 2022 года. Краевая администрация на выборах в Кудымкаре дала «зеленый свет» пулам сразу двух, критично настроенных по отношению друг к другу депутатов заксобрания Алексею Петрову и Вагаршаку Сарксяну. При этом у предвыборного штаба были вообще другие вводные по результату, к которому надо стремиться. В ходе кампании вылилось много негатива в адрес местных элит со стороны противоборствующих пулов. Это чуть не привело к срыву выборов местного руководства, но в итоге всех примирили личными гарантиями губернатора. Но федеральное руководство местным конфликтам внимание не уделяет. Нет до них дела и местным жителям. Они важны только для политтехнологов, журналистов и местных активистов, считает источник в политэлитах. «В Москве обращают внимание на конфликты региональных элит, на конфликты, которые выходят на федеральный уровень. Остального для них нет», — говорит собеседник. Риски для губернатора В истории Пермского края была ситуация, когда чиновники долго работали с приставкой и. о. Например, три года в таком статусе трудилась глава теруправления Росимущества Галина Постаногова. Но там, говорят источники в политтусовке, была иная ситуация: ее не согласовывали краевые власти, а Москва настаивала на ее кандидатуре. «Федералы часто пользуются такой моделью. Со Смертиным — ситуация с точностью до наоборот», — отмечает инсайдер. Губернатору Дмитрию Махонину Смертина заменить попросту не на кого, считают в политэлитах. Другого такого человека, пользующегося личным доверием главы региона и более-менее погруженного в политические процессы, на краевом уровне нет. Собеседник в политэлитах не видит рисков для Махонина в том, что он оставил Смертина на посту несмотря на позицию Москвы. «После 24 февраля в стране сузился политический спектр. Всем важно только одно — стабильность и никаких будоражащих общественное мнение событий. Смертин в рамках тех задач, которые перед ним стоят, основные темы закрывает. Какими способами — это уже второй вопрос», — рассказывает инсайдер. Политтехнолог Григорий Казанков говорит, что если глава администрации работает уже два года, то у губернатора есть причины, такую ситуацию сохранять. Если бы это приводило к конфликтам с федеральным центром, по его мнению, он бы не стал этого делать, потому что «губернаторы у нас — люди разумные». Глава администрации должен быть больше ориентирован на губернатора, а не на Москву, отмечает политтехнолог Илья Гращенков. «Губернатору должно быть с ним комфортно работать, а не профильным управлениям администрации президента. Поэтому понятно, что тут разные задачи и стратегии. Москва хочет больше контролировать регионы, а регионы хотят больше самостоятельности. Тем более, они чувствуют, что им эти полномочия в рамках СВО дали. Поэтому тут некий конфликт интересов прослеживается», — считает Гращенков. Работа с приставкой «и.о.» по его мнению, совершенно не критична, это вопрос технического назначения. Особых рисков для губернатора Гращенков не видит, потому что в свое время Махонин стал компромиссной для всех элит фигурой. И как «консенсусный человек, а не прямой выходец из „Единой России“» он имеет право проводить более независимую политику. «Для края это может обернуться небольшими конфликтами с Москвой в части незначительных неприятностей. Но в целом вряд ли это серьезно на работу повлияет», — заключает политтехнолог.