Путин отразил удар Запада по нефтяной отрасли России

Президент РФ обесценил решение США и ЕС о потолке цен

28 декабря 2022 в 20:09 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин ответил США и ЕС на их решение о введении потолка цен на российскую нефть Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин отреагировал на удар США и ЕС по нефтяному сектору России. Он дал понять западным лидерам, что введение ценового потолка на российскую нефть только подтолкнет промышленность страны наконец-то заняться глубокой переработкой сырья, считают политологи. Это и будет делаться на псковском заводе «Титан-Полимер», в открытии которого Путин принял участие 28 декабря. По словам экспертов, попытки блокады России только стимулируют диверсификацию отечественной промышленности. Запускать производство на «Титан-Полимере» президент Путин планировал лично, на месте. Однако погодные условия не позволили ему вылететь в Псков из Санкт-Петербурга, где накануне завершился неформальный саммит лидеров стран СНГ. «Поработаем тогда в привычной уже для нас онлайн-форме», — предложил Путин, выйдя на связь с губернатором области Михаилом Ведерниковым и председателем совета директоров ООО «Титан-Полимер» Михаилом Сутягинским. Уникальная упаковка позволит значительно увеличить сроки хранения продуктов питания Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава государства вкратце описал мощности нового предприятия — это около 72 тысяч тонн разных видов полимеров, необходимых для фармацевтики, для радио- и микроэлектроники, для производства пищевой упаковки и т. д. «Уверен, что ваш завод поможет этот спрос обеспечить, внесет свой вклад в импортозамещение», — заметил Путин. По словам президента, в будущем в Псковской области должен появиться «целый промышленный кластер из предприятий, которые в качестве сырья будут использовать продукцию «Титан-Полимера»». «Такая кооперация, запуск производств позволит создать новые рабочие места, будет укреплять экономику и социальную сферу региона, придавать дополнительные стимулы малому и среднему бизнесу, занятому в смежных отраслях. Государство будет поддерживать создание таких производств», — сказал глава государства и поблагодарил всех, кто участвовал в создании предприятия, «использовал для этого передовые технологии и инженерные решения» и «тем самым укреплял промышленный суверенитет России». Серьезность намерений подтвердил и руководитель компании «Титан-Полимер». По словам Михаила Сутягинского, при выходе на полную мощность завод «полностью закроет потребности отечественных потребителей» в полимерах, а 30% от объемов производимой продукции будет отправляться на экспорт. Причем имеются в виду страны не ближнего зарубежья, а дальнего, подчеркнул Сутягинский. Вице-премьеру РФ Денису Мантурову с открытием важного производства удалось завершить 2022 год на позитивной ноте Фото: Денис Моргунов © URA.RU Участвовавший в видео-конференцсвязи вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что в этом году химическая промышленность России выросла на 12%. «Санкции мотивировали наших химиков идти вглубь производственных цепочек еще быстрее», — заявил Мантуров. Согласно официальной информации на сайте компании, предприятие должны были запустить в 2023 году. Однако сделали это в конце уходящего 2022-го. Дело в том, что химическая промышленность, глубокая переработка сырья действительно стали важным направлением, подтвердил URA.RU руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. «У руководства страны есть понимание, что нам нужно по максимуму перерабатывать собственное сырье. Полимеры производятся из нефти. И «Титан-Полимер» — это символическое предприятие не только с точки зрения объемов продукции, которую оно будет производить, но и с точки зрения того, как мы будем развиваться в ближайшие годы. Путин показывает, что Россия будет максимально перерабатывать нефть внутри страны. На этом будет строиться национальное благополучие, будут создаваться рабочие места. На западе могут устанавливать потолки цен на российскую нефть, но это приведет к тому, что через какое-то время они просто не увидят нашей нефти», — убежден Колташов. Развитие промышленности в РФ будет строиться на высокотехнологичных производствах, завязанных на прикладной науке, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По мнению замдиректора Центра развития НИУ «Высшая школа экономики» Валерия Миронова, «блокада Запада», санкции «заставляют Россию внедрять более глубокую переработку сырья и диверсифицировать свои производства». «Завод в Пскове, который открыл Путин, — это комплекс по созданию импортозамещающего и экспортоориентированного производства и внедрению новейших современных технологий. Нефтяное проклятье расслабляет. И под влиянием санкций Россия вынуждена заниматься диверсификацией, создавать новые технологии. Если посмотреть рейтинг компаний, которые занимаются научно-исследовательскими работами, прикладными конструкторскими разработками, в мире их более двух тысяч. В начале 2000-х годов в России их было две, сегодня — столько же, тогда как в Таиланде 89, в Турции — семь. Этот завод — исправление этой ситуации [борьба с технологическим отставанием]», — полагает Миронов. Статья по теме Путин показал, чего ждет от мобилизации экономики Путин дал понять, что у России есть ресурсы, и она должна их сама использовать «для производства высокотехнологичной продукции, а не просто для продажи в качестве сырья», пояснил URA.RU зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Он показал, что надо задуматься, как использовать российское сырье для производства того, что нужно нам самим», — резюмировал Кирьянов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на удар США и ЕС по нефтяному сектору России. Он дал понять западным лидерам, что введение ценового потолка на российскую нефть только подтолкнет промышленность страны наконец-то заняться глубокой переработкой сырья, считают политологи. Это и будет делаться на псковском заводе «Титан-Полимер», в открытии которого Путин принял участие 28 декабря. По словам экспертов, попытки блокады России только стимулируют диверсификацию отечественной промышленности. Запускать производство на «Титан-Полимере» президент Путин планировал лично, на месте. Однако погодные условия не позволили ему вылететь в Псков из Санкт-Петербурга, где накануне завершился неформальный саммит лидеров стран СНГ. «Поработаем тогда в привычной уже для нас онлайн-форме», — предложил Путин, выйдя на связь с губернатором области Михаилом Ведерниковым и председателем совета директоров ООО «Титан-Полимер» Михаилом Сутягинским. Глава государства вкратце описал мощности нового предприятия — это около 72 тысяч тонн разных видов полимеров, необходимых для фармацевтики, для радио- и микроэлектроники, для производства пищевой упаковки и т. д. «Уверен, что ваш завод поможет этот спрос обеспечить, внесет свой вклад в импортозамещение», — заметил Путин. По словам президента, в будущем в Псковской области должен появиться «целый промышленный кластер из предприятий, которые в качестве сырья будут использовать продукцию «Титан-Полимера»». «Такая кооперация, запуск производств позволит создать новые рабочие места, будет укреплять экономику и социальную сферу региона, придавать дополнительные стимулы малому и среднему бизнесу, занятому в смежных отраслях. Серьезность намерений подтвердил и руководитель компании «Титан-Полимер». По словам Михаила Сутягинского, при выходе на полную мощность завод «полностью закроет потребности отечественных потребителей» в полимерах, а 30% от объемов производимой продукции будет отправляться на экспорт. Причем имеются в виду страны не ближнего зарубежья, а дальнего, подчеркнул Сутягинский. Участвовавший в видео-конференцсвязи вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что в этом году химическая промышленность России выросла на 12%. «Санкции мотивировали наших химиков идти вглубь производственных цепочек еще быстрее», — заявил Мантуров. Согласно официальной информации на сайте компании, предприятие должны были запустить в 2023 году. Однако сделали это в конце уходящего 2022-го. Дело в том, что химическая промышленность, глубокая переработка сырья действительно стали важным направлением, подтвердил URA.RU руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. «У руководства страны есть понимание, что нам нужно по максимуму перерабатывать собственное сырье. Полимеры производятся из нефти. И «Титан-Полимер» — это символическое предприятие не только с точки зрения объемов продукции, которую оно будет производить, но и с точки зрения того, как мы будем развиваться в ближайшие годы. По мнению замдиректора Центра развития НИУ «Высшая школа экономики» Валерия Миронова, «блокада Запада», санкции «заставляют Россию внедрять более глубокую переработку сырья и диверсифицировать свои производства». «Завод в Пскове, который открыл Путин, — это комплекс по созданию импортозамещающего и экспортоориентированного производства и внедрению новейших современных технологий. Нефтяное проклятье расслабляет. И под влиянием санкций Россия вынуждена заниматься диверсификацией, создавать новые технологии. Если посмотреть рейтинг компаний, которые занимаются научно-исследовательскими работами, прикладными конструкторскими разработками, в мире их более двух тысяч. В начале 2000-х годов в России их было две, сегодня — столько же, тогда как в Таиланде 89, в Турции — семь. Этот завод — исправление этой ситуации [борьба с технологическим отставанием]», — полагает Миронов. Путин дал понять, что у России есть ресурсы, и она должна их сама использовать «для производства высокотехнологичной продукции, а не просто для продажи в качестве сырья», пояснил URA.RU зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Он показал, что надо задуматься, как использовать российское сырье для производства того, что нужно нам самим», — резюмировал Кирьянов.