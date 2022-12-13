Путин показал, чего ждет от мобилизации экономики

Президент сделал это сразу на нескольких примерах

13 декабря 2022 в 19:28 Размер текста - 17 +

Президент РФ показал, что санкции и спецоперация не повлияли на строительство в России новых дорог Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дорожное строительство для России в 2022 году стало драйвером развития, на который никак не повлияло проведение спецоперации на Украине. Введение в эксплуатацию новых объектов транспортной инфраструктуры имеет значение для жителей нескольких десятков регионов РФ, комментируют эксперты открытие президентом Владимиром Путиным дорог и аэропорта во Владикавказе 13 декабря. По словам политологов, это показывает, что в стране, несмотря на санкционное давление, продолжается мирная жизнь. Сегодня во Владимирской области был запущен участок скоростной автодороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань протяженностью 58 км в составе транспортного коридора «Запад-Восток». В Свердловской области введены сразу два участка федеральных трасс: Р-351 Екатеринбург — Тюмень и Р-242 Пермь — Екатеринбург, которые расширены с двух до четырех полос на протяжении 35 и 20 км соответственно. В рамках маршрута «Север — Юг» запущена развязка у подмосковных Мытищ на пересечении трассы М-8 «Холмогоры». В Воронежской области после капремонта введен участок автодороги М-4 «Дон» протяженностью 62 километра. Запуск новых крупных транспортных объектов — еще один плюс в политическую копилку вице-премьера Марата Хуснуллина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запуск в эксплуатацию новых и отремонтированных автомобильных дорог, а также современного аэровокзального комплекса во Владикавказе президент Путин производил, будучи на видеосвязи со всеми объектами. Одновременно по новым дорогам пошли грузовики, а строители принимали поздравления от главы государства с завершением работ. «Благодаря вашему профессионализму, ответственности, целеустремленности, слаженности в текущем году был выдержан высокий темп работ и реализованы намеченные планы», — обратился Путин. В цифрах итоги года, который еще этой весной (после введения первых пакетов санкций против России) многие эксперты считали потенциально провальным, оказались внушительными. По словам президента, 2022 год «станет рекордным по объемам укладки асфальта на региональных и местных дорогах — это порядка 165 миллионов квадратных метров» (в прошлом году — 162 млн кв. метров). Это значит, что в стране появилось больше качественных, современных трасс, повысилась скорость, комфортность и безопасность автомобильного движения, улучшилась связанность наших городов и поселков», — подчеркнул глава государства. Строительство новых автодорог для России стало одним из ключевых драйверов экономического развития Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Открытие этих дорог имеет не меньшее геополитическое значение. По словам Путина, новые трассы — это развитие «перспективных международных транспортных коридоров». Как отметил президент, они необходимы «для формирования удобных транспортных маршрутов, эффективной логистики, раскрытия потенциала прилегающих территорий». По результатам общественного голосования, транспортный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока теперь будет называться «Россия», а трасса М-12 Москва — Тюмень — «Восток». «Работа по созданию эффективных транспортных коридоров должна быть продолжена. За счет развития дорожной сети нам нужно повысить пропускную способность российских автострад, уменьшить долю федеральных и региональных трасс, действующих в режиме перегрузки. Одновременно важно улучшать организацию дорожного движения, чтобы минимизировать количество узких мест и пробок, снизить количество мест высокой концентрации ДТП», — сказал президент. Строительство и расширение мощностей аэропорта Владикавказа призваны повысить турпоток в Северную Осетию Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В этом году президент уже не в первый раз открывает крупные транспортные объекты. Ранее были запущены в эксплуатацию участки автодорог М-12 и М-5, а также кольцевой дороги вокруг Екатеринбурга. В столице введен участок Московского скоростного диаметра. Открытие президентом новых дорог в России имеет «огромное политическое значение», убежден научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «В стране, в которой все плохо, строят доты, а не дороги. Сам факт того, что мы построили в этом году дорог больше, чем в прошлом, а в прошлом — больше, чем в позапрошлом, признак того, что мирная жизнь из России не ушла. Это очень большой политический смысл. Дороги как воздух: они всем нужны, но их никто не замечает, все замечают ямы», — пояснил политолог. Новые дороги повышают связанность российских территорий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По словам Журавлева, запуск движения по новым трассам лично Путиным является признаком того, что он понимает: дороги имеют не только внутриполитическое, но и геополитическое значение. Прежде всего, в части развития торговых связей с Китаем и с другими партнерами в Азии. Строительство и инфраструктура в этом году, на фоне санкционного давления, ухода иностранных компаний, стали драйверами российской экономики, поясняет политолог Максим Жаров. «Поэтому президент уделяет так много внимания строительству новых развязок и дорог. Здесь важно то, что властям нужно постоянно поддерживать этот драйвер, контролировать выделяемые бюджетные средства. Путин следит за этим», — отметил Жаров. Новость по теме Вице-премьер Хуснуллин отчитался перед Путиным о строительстве ключевой для Тюмени трассы По мнению гендиректора коммуникационного агентства «Actor» Дмитрия Еловского, для людей введение в эксплуатацию новых дорог, здания аэропорта — это нечто «осязаемое, понятное и позитивное», что дает власть. Путин показывает людям приоритетность строительства инфраструктурных объектов и повышает их статус своим участием, полагает политолог. «Президент фиксирует внимание [чиновников всех уровней] на необходимости и приоритетности развития инфраструктуры, повышения качества жизни людей», — заключил Еловский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дорожное строительство для России в 2022 году стало драйвером развития, на который никак не повлияло проведение спецоперации на Украине. Введение в эксплуатацию новых объектов транспортной инфраструктуры имеет значение для жителей нескольких десятков регионов РФ, комментируют эксперты открытие президентом Владимиром Путиным дорог и аэропорта во Владикавказе 13 декабря. По словам политологов, это показывает, что в стране, несмотря на санкционное давление, продолжается мирная жизнь. Сегодня во Владимирской области был запущен участок скоростной автодороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань протяженностью 58 км в составе транспортного коридора «Запад-Восток». В Свердловской области введены сразу два участка федеральных трасс: Р-351 Екатеринбург — Тюмень и Р-242 Пермь — Екатеринбург, которые расширены с двух до четырех полос на протяжении 35 и 20 км соответственно. В рамках маршрута «Север — Юг» запущена развязка у подмосковных Мытищ на пересечении трассы М-8 «Холмогоры». В Воронежской области после капремонта введен участок автодороги М-4 «Дон» протяженностью 62 километра. Запуск в эксплуатацию новых и отремонтированных автомобильных дорог, а также современного аэровокзального комплекса во Владикавказе президент Путин производил, будучи на видеосвязи со всеми объектами. Одновременно по новым дорогам пошли грузовики, а строители принимали поздравления от главы государства с завершением работ. «Благодаря вашему профессионализму, ответственности, целеустремленности, слаженности в текущем году был выдержан высокий темп работ и реализованы намеченные планы», — обратился Путин. В цифрах итоги года, который еще этой весной (после введения первых пакетов санкций против России) многие эксперты считали потенциально провальным, оказались внушительными. По словам президента, 2022 год «станет рекордным по объемам укладки асфальта на региональных и местных дорогах — это порядка 165 миллионов квадратных метров» (в прошлом году — 162 млн кв. метров). Открытие этих дорог имеет не меньшее геополитическое значение. По словам Путина, новые трассы — это развитие «перспективных международных транспортных коридоров». Как отметил президент, они необходимы «для формирования удобных транспортных маршрутов, эффективной логистики, раскрытия потенциала прилегающих территорий». По результатам общественного голосования, транспортный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока теперь будет называться «Россия», а трасса М-12 Москва — Тюмень — «Восток». «Работа по созданию эффективных транспортных коридоров должна быть продолжена. За счет развития дорожной сети нам нужно повысить пропускную способность российских автострад, уменьшить долю федеральных и региональных трасс, действующих в режиме перегрузки. Одновременно важно улучшать организацию дорожного движения, чтобы минимизировать количество узких мест и пробок, снизить количество мест высокой концентрации ДТП», — сказал президент. В этом году президент уже не в первый раз открывает крупные транспортные объекты. Ранее были запущены в эксплуатацию участки автодорог М-12 и М-5, а также кольцевой дороги вокруг Екатеринбурга. В столице введен участок Московского скоростного диаметра. Открытие президентом новых дорог в России имеет «огромное политическое значение», убежден научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «В стране, в которой все плохо, строят доты, а не дороги. По словам Журавлева, запуск движения по новым трассам лично Путиным является признаком того, что он понимает: дороги имеют не только внутриполитическое, но и геополитическое значение. Прежде всего, в части развития торговых связей с Китаем и с другими партнерами в Азии. Строительство и инфраструктура в этом году, на фоне санкционного давления, ухода иностранных компаний, стали драйверами российской экономики, поясняет политолог Максим Жаров. «Поэтому президент уделяет так много внимания строительству новых развязок и дорог. Здесь важно то, что властям нужно постоянно поддерживать этот драйвер, контролировать выделяемые бюджетные средства. Путин следит за этим», — отметил Жаров. По мнению гендиректора коммуникационного агентства «Actor» Дмитрия Еловского, для людей введение в эксплуатацию новых дорог, здания аэропорта — это нечто «осязаемое, понятное и позитивное», что дает власть. Путин показывает людям приоритетность строительства инфраструктурных объектов и повышает их статус своим участием, полагает политолог. «Президент фиксирует внимание [чиновников всех уровней] на необходимости и приоритетности развития инфраструктуры, повышения качества жизни людей», — заключил Еловский.