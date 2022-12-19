Путин показал пользу от санкций США и Евросоюза

России удалось активизировать процесс интеграции с Белоруссией

19 декабря 2022 в 21:45 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин увидел позитивный эффект от санкций Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин показал пользу от санкций США и ЕС против России. Внешнее давление стимулировало интеграционные процессы, объясняют политологи переговоры Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко 19 декабря в Минске. По словам экспертов, по большинству союзных программ союзникам удалось достичь компромисса, но по ряду вопросов, в том числе в области энергетики, спорные моменты остаются. Встреча Путина и Лукашенко на этот раз состоялась в Минске, где российский президент не был уже три года. Начиная переговоры, Путин сказал, что основная их цель — «подвести некоторые итоги». Речь идет о вопросах безопасности и международном сотрудничестве. «В целом мы должны быть удовлетворены тем, как выстраиваются наши отношения на этом треке», — сказал президент РФ. В 2022 году президент РФ Владимир Путин чаще всего встречался именно со свим белорусским коллегой Фото: Официальное интернет-представительство Президента России Он вновь подчеркнул, что Белоруссия — «добрый сосед, с которым мы работаем, учитывая интересы друг друга, на протяжении всех предыдущих десятилетий». Более того, она является «союзником РФ в самом прямом смысле этого слова», заявил Путин. Приоритетом в отношениях, по словам Путина, являются экономические вопросы. И даже если по каким-то из них еще не пришли к компромиссу, президенты и собрались, «чтобы найти решения». Несмотря на оставшиеся недоговоренности, отметил Путин, в 2021 году союзники сделали «хороший рывок в развитии торгово-экономических связей». «Еще до специальной военной операции товарооборот вырос на треть и достиг 38,5 миллиарда долларов. За десять месяцев текущего года он вырос еще на 10 процентов. Если в прошлом году у нас был рекорд, есть основания полагать, что и в этом году будет рекорд — выйдем на 40 миллиардов долларов», — отметил Путин. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что России и Белоруссии удалось преодолеть «негативные санкционные эффекты» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Белорусский президент заявил, что странам удалось преодолеть негативные санкционные эффекты, прийти к общим решениям. «Судьбоносные решения о более тесной интеграции наших государств демонстрируют всему миру, что только сообща можно преодолеть любые пандемии, кризисы или санкции. Непростое время требует от нас политической воли и нацеленности на результат по всем темам двусторонней повестки. Это наш ответ. От того, насколько мы будем успешны в этой работе, зависит место, которое наши страны закрепят за собой завтра в новой международной системе координат», — отметил Александр Лукашенко. Среди проблемных вопросов, по которым правительства двух стран не смогли выйти на компромисс стали финансовая и энергетическая сферы. В частности, в области энергетики спор идет вокруг стоимости газа для Белоруссии (Минск настаивает на поставках по тем же ценам, что и для российской промышленности). Между тем, как отметил президент Путин, Россия и так работает «в ущерб себе». «Продолжается атомный проект. Запущен первый блок. Он замещает 4,5 миллиарда кубометров газа. То есть мы могли бы поставлять дополнительно эти объемы в Белоруссию, но работает АЭС [которая замещает их — газ не нужен]. Тем не менее, проект будем продолжать», — заверил Путин. На прилавках российских магазинов стало еще больше белорусских товаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В уходящем 2022 году это шестая встреча двух лидеров. Но в Минске Путин и Лукашенко встречаются в первый раз. Предыдущие переговоры проходили в Москве (дважды), в Санкт-Петербурге, на космодроме «Восточный» и в Сочи. Интеграционные вопросы всегда становились одной из ключевых тем переговоров. Речь идет о 28 союзных программах, которые были согласованы в сентябре 2021 года, а в ноябре — подписаны, напомнил замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. «До этого процесс интеграции никак не шел [почти 20 лет]. Стороны договорились о реализации 28 союзных программ, чтобы унифицировать наши экономики, сделать их единой системой, как в ЕС. И этот процесс должен был закончиться к 1 января 2023 года, но программы гармонизированы процентов на шестьдесят», — объяснил Суздальцев слова президента Путина. И все же интеграционный процесс активизировался именно сейчас, в условиях внешнего санкционного давления прежде всего на РФ, убежден директор Института политических исследований Сергей Марков. «России, как и Белоруссии, объявили экономическую войну, и из санкций нужно выходить вместе, ведь возможности у нас уменьшились. Это значит, что нужно активнее работать над импортозамещением, распределять роли», — пояснил политолог. Статья по теме Путин придумал, как обернуть интеграцию с Белоруссией в пользу РФ По словам замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, санкции подтолкнули развитие интеграционных процессов. Путин неслучайно на цифрах показал рост товарооборота. «Не было бы счастья, да несчастье помогло. Белоруссии, которая ранее заявляла о своей многовекторности и тормозила интеграционные процессы, ничего другого не остается, как расширять экономическую интеграцию с Россией», — резюмировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин показал пользу от санкций США и ЕС против России. Внешнее давление стимулировало интеграционные процессы, объясняют политологи переговоры Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко 19 декабря в Минске. По словам экспертов, по большинству союзных программ союзникам удалось достичь компромисса, но по ряду вопросов, в том числе в области энергетики, спорные моменты остаются. Встреча Путина и Лукашенко на этот раз состоялась в Минске, где российский президент не был уже три года. Начиная переговоры, Путин сказал, что основная их цель — «подвести некоторые итоги». Речь идет о вопросах безопасности и международном сотрудничестве. «В целом мы должны быть удовлетворены тем, как выстраиваются наши отношения на этом треке», — сказал президент РФ. Он вновь подчеркнул, что Белоруссия — «добрый сосед, с которым мы работаем, учитывая интересы друг друга, на протяжении всех предыдущих десятилетий». Более того, она является «союзником РФ в самом прямом смысле этого слова», заявил Путин. Приоритетом в отношениях, по словам Путина, являются экономические вопросы. И даже если по каким-то из них еще не пришли к компромиссу, президенты и собрались, «чтобы найти решения». Несмотря на оставшиеся недоговоренности, отметил Путин, в 2021 году союзники сделали «хороший рывок в развитии торгово-экономических связей». «Еще до специальной военной операции товарооборот вырос на треть и достиг 38,5 миллиарда долларов. Белорусский президент заявил, что странам удалось преодолеть негативные санкционные эффекты, прийти к общим решениям. «Судьбоносные решения о более тесной интеграции наших государств демонстрируют всему миру, что только сообща можно преодолеть любые пандемии, кризисы или санкции. Непростое время требует от нас политической воли и нацеленности на результат по всем темам двусторонней повестки. Это наш ответ. От того, насколько мы будем успешны в этой работе, зависит место, которое наши страны закрепят за собой завтра в новой международной системе координат», — отметил Александр Лукашенко. Среди проблемных вопросов, по которым правительства двух стран не смогли выйти на компромисс стали финансовая и энергетическая сферы. В частности, в области энергетики спор идет вокруг стоимости газа для Белоруссии (Минск настаивает на поставках по тем же ценам, что и для российской промышленности). Между тем, как отметил президент Путин, Россия и так работает «в ущерб себе». «Продолжается атомный проект. Запущен первый блок. Он замещает 4,5 миллиарда кубометров газа. То есть мы могли бы поставлять дополнительно эти объемы в Белоруссию, но работает АЭС [которая замещает их — газ не нужен]. Тем не менее, проект будем продолжать», — заверил Путин. В уходящем 2022 году это шестая встреча двух лидеров. Но в Минске Путин и Лукашенко встречаются в первый раз. Предыдущие переговоры проходили в Москве (дважды), в Санкт-Петербурге, на космодроме «Восточный» и в Сочи. Интеграционные вопросы всегда становились одной из ключевых тем переговоров. Речь идет о 28 союзных программах, которые были согласованы в сентябре 2021 года, а в ноябре — подписаны, напомнил замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. «До этого процесс интеграции никак не шел [почти 20 лет]. И все же интеграционный процесс активизировался именно сейчас, в условиях внешнего санкционного давления прежде всего на РФ, убежден директор Института политических исследований Сергей Марков. «России, как и Белоруссии, объявили экономическую войну, и из санкций нужно выходить вместе, ведь возможности у нас уменьшились. Это значит, что нужно активнее работать над импортозамещением, распределять роли», — пояснил политолог. По словам замдиректора Института стран СНГ Владимира Жарихина, санкции подтолкнули развитие интеграционных процессов. Путин неслучайно на цифрах показал рост товарооборота. «Не было бы счастья, да несчастье помогло. Белоруссии, которая ранее заявляла о своей многовекторности и тормозила интеграционные процессы, ничего другого не остается, как расширять экономическую интеграцию с Россией», — резюмировал политолог.