Путин принял условия игры США и Европы

Россия больше не верит в язык дипломатии и усиливает военную защиту

29 декабря 2022 в 19:28 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал, что Россия перестала верить словам Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин принял условия игры США и Европы, которые не хотят мира и продолжают усиливать давление на Россию. В отсутствие возможностей для дипломатии РФ вынуждена повышать свою военную защиту, объясняют политологи ввод в строй новых кораблей ВМФ РФ 29 декабря. Своим участием в этой церемонии Путин еще раз продемонстрировал, что верить словам западных политиков, которые признают только язык оружия, нельзя. Накануне нового 2023 года Военно-морской флот России пополнился новыми кораблями. В Северодвинске на воду спущен атомный подводный крейсер «Император Александр III», там же в состав ВМФ вошла подлодка «Генералиссимус Суворов». Это ракетоносцы семейства «Борей-А». На их бортах размещены межконтинентальные баллистические ракеты «Булава», которые, по словам Путина, «ощутимо повышают возможности ядерных морских сил РФ». Президент пообещал, что в ближайшие годы будут построены еще четыре таких подлодки, и это «обеспечит безопасность России на десятилетия вперед». Российский флот в ближайшие годы пополнится новейшими подлодками Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU В Балтийске приступил к несению службы малый ракетный корабль «Град», во Владивостоке — «морской тральщик «Анатолий Шлемов»». Корабли начинают ратную службу», — заметил президент. Путин поздравил с этим событием конструкторов, инженеров, судостроителей, которые «на деле доказали свой высокий профессионализм». Особенно он выделил работников КБ «Рубин» и завода «Севмаш». «Новейшие атомные ракетоносцы, которые там проектируются и строятся по многим характеристикам, не имеют аналогов в мире. Новые подводные и надводные корабли обладают современными системами навигации, связи и гидроакустики, оснащены высокоточным оружием и роботизированными комплексами», — подчеркнул глава государства. Запад навязал России военный формат отношений вместо дипломатического, полагают эксперты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По словам Путина, Россия будет увеличивать темпы и объемы строительства военных кораблей. «Мы будем оснащать их самыми современными средствами вооружения, вести оперативную и боевую подготовку моряков с учетом опыта, полученного в том числе в ходе специальной военной операции, словом, делать все необходимое, чтобы надежно обеспечить безопасность России, защиту наших национальных интересов в Мировом океане», — заверил Путин и добавил: «Уверен, что военные моряки будут с честью выполнять свой долг, хранить верность Андреевскому флагу, беззаветно служить Родине и нашему народу». Церемонией передачи Военно-морскому флоту РФ сразу нескольких современных кораблей Путин показывает, что Россия не будет «придатком Запада», поясняет руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. «Россия становится еще одним мировых центром, одним из мировых векторов силы. Если мы хотим быть самостоятельной и мощной державой, нам нужны серьезные силы, в том числе ВМФ. Церемония помогла показать, что Россия хочет вернуть себе этот статус. Это вызывает в обществе чувство гордости за военную мощь страны, психологически нас усиливает, у людей возникает чувство значимости и защищенности», — объяснил Иванов. Сдаваться на милость Запада Россия не собирается, и это президент РФ Владимир Путин доказал вводом новых российских кораблей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Это демонстрация того, что Вооруженные силы и Военно-морской флот РФ укрепляются, несмотря на санкции и политическое давление Запада, считает руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков. По словам политолога, понимание того, что «период мирного сосуществования с Западом закончился, у руководства страны возникло еще в конце 2000 — начале 2010-х годов». «Тогда стало понятно, что ребята за океаном нам не друзья. Поэтому началась подготовка к возможному противостоянию. То, что Россия спускает на воду новые корабли, так должно быть. Все видят, что мы не собираемся складывать лапки в условиях внешнего давления, а они [Запад] именно этого и ждут, надеясь, что, немного придушив нас, они вынудят Россию сдаться, заставят нас о чем-то договариваться [на их условиях]», — пояснил Поляков. У руководства России, как полагает эксперт, есть понимание, что договариваться с Западом в этой гибридной войне бессмысленно, так как там видят в РФ «цивилизационную угрозу». «Эта война никогда не прекратится. Но в ней России нужно только побеждать. Как показали «Минские соглашения», Запад «договаривается» лишь для того, чтобы усыпить нашу бдительность. Но реально договариваться теперь можно только языком пушек, танков, самолетов и кораблей», — полагает политолог. Статья по теме Россия представила новую версию «минских соглашений» по Донбассу На каком-то невидимом уровне дипломатические контакты с Западом все равно остаются, но «внешняя составляющая отношений очень плохая», отметил политолог Борис Межуев. Отчасти похожая ситуация была и при императоре Александре III, в честь которого назван один из новейших атомных подводных ракетоносцев. «При этом царе, с которым многие ассоциируют Путина, Россия чувствовала себя в изоляции, было ощущение, что Россия отделена от всего мира, что она представляет особый культурно-исторический тип, особое цивилизационное образование, отличающееся от Европы. Символический подтекст сегодняшнего события — в этой отчужденности России от Запада при Александре III и развороте на Восток как и сегодня. Именно этого царя цитирует Путин, когда говорит, что у России нет других союзников, кроме армии и флота», — резюмировал Межуев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин принял условия игры США и Европы, которые не хотят мира и продолжают усиливать давление на Россию. В отсутствие возможностей для дипломатии РФ вынуждена повышать свою военную защиту, объясняют политологи ввод в строй новых кораблей ВМФ РФ 29 декабря. Своим участием в этой церемонии Путин еще раз продемонстрировал, что верить словам западных политиков, которые признают только язык оружия, нельзя. Накануне нового 2023 года Военно-морской флот России пополнился новыми кораблями. В Северодвинске на воду спущен атомный подводный крейсер «Император Александр III», там же в состав ВМФ вошла подлодка «Генералиссимус Суворов». Это ракетоносцы семейства «Борей-А». На их бортах размещены межконтинентальные баллистические ракеты «Булава», которые, по словам Путина, «ощутимо повышают возможности ядерных морских сил РФ». Президент пообещал, что в ближайшие годы будут построены еще четыре таких подлодки, и это «обеспечит безопасность России на десятилетия вперед». В Балтийске приступил к несению службы малый ракетный корабль «Град», во Владивостоке — «морской тральщик «Анатолий Шлемов»». Корабли начинают ратную службу», — заметил президент. Путин поздравил с этим событием конструкторов, инженеров, судостроителей, которые «на деле доказали свой высокий профессионализм». Особенно он выделил работников КБ «Рубин» и завода «Севмаш». «Новейшие атомные ракетоносцы, которые там проектируются и строятся по многим характеристикам, не имеют аналогов в мире. По словам Путина, Россия будет увеличивать темпы и объемы строительства военных кораблей. «Мы будем оснащать их самыми современными средствами вооружения, вести оперативную и боевую подготовку моряков с учетом опыта, полученного в том числе в ходе специальной военной операции, словом, делать все необходимое, чтобы надежно обеспечить безопасность России, защиту наших национальных интересов в Мировом океане», — заверил Путин и добавил: «Уверен, что военные моряки будут с честью выполнять свой долг, хранить верность Андреевскому флагу, беззаветно служить Родине и нашему народу». Церемонией передачи Военно-морскому флоту РФ сразу нескольких современных кораблей Путин показывает, что Россия не будет «придатком Запада», поясняет руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. «Россия становится еще одним мировых центром, одним из мировых векторов силы. Это демонстрация того, что Вооруженные силы и Военно-морской флот РФ укрепляются, несмотря на санкции и политическое давление Запада, считает руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков. По словам политолога, понимание того, что «период мирного сосуществования с Западом закончился, у руководства страны возникло еще в конце 2000 — начале 2010-х годов». «Тогда стало понятно, что ребята за океаном нам не друзья. Поэтому началась подготовка к возможному противостоянию. То, что Россия спускает на воду новые корабли, так должно быть. Все видят, что мы не собираемся складывать лапки в условиях внешнего давления, а они [Запад] именно этого и ждут, надеясь, что, немного придушив нас, они вынудят Россию сдаться, заставят нас о чем-то договариваться [на их условиях]», — пояснил Поляков. У руководства России, как полагает эксперт, есть понимание, что договариваться с Западом в этой гибридной войне бессмысленно, так как там видят в РФ «цивилизационную угрозу». «Эта война никогда не прекратится. Но в ней России нужно только побеждать. На каком-то невидимом уровне дипломатические контакты с Западом все равно остаются, но «внешняя составляющая отношений очень плохая», отметил политолог Борис Межуев. Отчасти похожая ситуация была и при императоре Александре III, в честь которого назван один из новейших атомных подводных ракетоносцев. «При этом царе, с которым многие ассоциируют Путина, Россия чувствовала себя в изоляции, было ощущение, что Россия отделена от всего мира, что она представляет особый культурно-исторический тип, особое цивилизационное образование, отличающееся от Европы. Символический подтекст сегодняшнего события — в этой отчужденности России от Запада при Александре III и развороте на Восток как и сегодня. Именно этого царя цитирует Путин, когда говорит, что у России нет других союзников, кроме армии и флота», — резюмировал Межуев.