Россия представила новую версию «минских соглашений» по Донбассу

Путин адресовал их Байдену

23 февраля 2022 в 00:27 Размер текста - 17 +

Владимир Путин сформулировал для Запада новый комплекс мер по Донбассу Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР Россия представила Западу новую версию «минских соглашений». На брифинге в Кремле 22 февраля президент РФ Владимир Путин разъяснил последние решения по Донбассу: признание независимости ЛНР и ДНР, обсуждение границ республик, разрешение на введение армии РФ. Фактически он показал Западу, и прежде всего, президенту США Джо Байдену, о чем и при каких условиях Россия готова вести диалог в дальнейшем, поясняют эксперты. Короткая пресс-конференция Владимира Путина по ситуации в Донбассе прошла внепланово, сразу после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Буквально за несколько минут до этого Совет Федерации РФ дал согласие на ввод российских войск в Луганскую и Донецкую народные республики. Еще не получив официального признания независимости, Донецк и Луганск ощущали себя вместе с Россией Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Путин напомнил, что по договорам о сотрудничестве с ЛДНР Россия может и будет оказывать донбасским республикам военную помощь. «Поскольку там есть конфликт, мы этим решением даем понять, что в случае необходимости мы намерены исполнять взятые на себя обязательства. Я не сказал, что войска пойдут туда прямо сейчас. Предсказывать канву возможных действий невозможно. Это зависит от конкретной ситуации», — подчеркнул президент РФ. При этом он заметил, что силовое разрешение конфликта в этом случае не будет злом. «Почему вы думаете, что добро должно быть бессильным? Добро предполагает возможность себя защищать. Из этого и будем исходить», — заявил Путин. Защищать Донбасс Россия готова, в частности, потому, что почти за восемь лет существования «минских соглашений», ни один из их пунктов украинскими властями не был выполнен. Причем сегодняшнее руководство Киева прямо говорит, что не будет их исполнять. «Минские договоренности были „убиты“ задолго до признания Россией народных республик Донбасса. И „убиты“ не нами, не представителями республик, а действующими киевскими властями. Что же ждать дальше? Продолжения издевательства над людьми? Геноцида? Это невозможно. В этом смысле минских соглашений не существует», — заявил президент РФ. Россия надеется, что границы ЛНР и ДНР рано или поздно будут четко закреплены Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По словам Путина, признав независимость республик Донбасса, Россия признала и «все их фундаментальные документы, в том числе и Конституцию», а значит, и границы — «в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины». Однако споры, где именно проходят эти границы, продолжаются. «Мы рассчитываем, что спорные вопросы будут разрешены между киевскими властями и руководством республик. Но мы видим, что сейчас это сделать невозможно — там продолжаются боевые действия, которые имеют обострение. Надеюсь, что это разрешится в будущем», — отметил Путин. Президент назвал «абсолютно неприемлемым» вооружение Украины со стороны Запада. Прежде всего, это касается ядерного оружия и амбиций стать ядерной державой, о чем заявил президент Владимир Зеленский. «Украина еще с советских времен обладает широкими ядерными компетенциями. Там несколько ядерных блоков, ядерная промышленность развита хорошо. Там не хватает только системы обогащения урана. Но это вопрос техники. Для Украины эта проблема решается просто… Но появление даже тактического ядерного оружия означает для нас стратегическую угрозу», — заявил Путин. Минские соглашения были «убиты» Киевом, заявил Владимир Путин, поэтому Россия встала на защиту мирного населения Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Во время своего короткого разговора с журналистами Путин «фактически сформулировал „Минск-3“», считает политолог Максим Жаров, имея ввиду две договоренности о разрешении ситуации на Востоке Украины, достигнутые в 2015 году в Минске в формате «нормандской четверки» Германией, Францией, Украиной и Россией. По словам эксперта, в нем четыре пункта, которые озвучил президент: признать Севастополь и Крым частью России, непринятие Украины в НАТО, решение проблемы Донбасса на мирных переговорах и демилитаризация Украины. По мнению Жарова, это «сигнал американцам и англичанам как наиболее активной третьей силе в украинском конфликте». «Путин констатировал смерть „минских соглашений“ и официально зафиксировал, что они умерли по вине Киева. Теперь обвинения в адрес России в том, что признанием ЛДНР она якобы вышла из этого соглашения, разбиваются об эти слова Путина», — убежден Жаров. Эксперт полагает, что новые «минские соглашения», основные их положения, озвученные Путиным, — «это и есть повестка возможных переговоров с Джо Байденом по Украине». «Эти положения должны быть соединены с предложениями по гарантиям безопасности РФ. Это сигнал администрации Белого дома: если вы хотите встречаться на высшем уровне — вот наша повестка. Если вы против, знайте: разрешение на ввод войск получено, военно-технический ответ будет дан. Если не хотите воевать, садитесь за стол переговоров с [главой ДНР Денисом] Пушилиным и [главой ЛНР Леонидом] Пасечником и обсуждайте границы», — пояснил Жаров. Президент Владимир Путин получил право ввести войска РФ в Украину еще в 2014 году, отметил политолог Марат Баширов Фото: Карина Ванеш © URA.RU Но при этом сегодняшние заявления Путина — это не ультиматум, убежден гендиректор Центра изучения проблем международных санкционных режимов» Марат Баширов (в 2014 году — председатель совета министров ЛНР). Президент просто разъяснил свои действия, отметил эксперт. Кроме того, Путин показал, что действует в правовом поле, «без самодеятельности». «В 2014 году Совет Федерации уже принимал решение [о вводе войск в Украину] — оно бессрочное. Тем не мене, президент решил еще раз обратить внимание на юридическую процедуру и попросил разрешения на ввод войск в конкретные республики. Если Киев продолжит интенсивные обстрелы или начнет вводить бронетанковые войска в города, этот мандат будет использован», — считает Баширов. Статья по теме Россия предотвратила вторжение Украины в Донбасс Ситуация вокруг Донбасса только сейчас подводится к реальности с точки зрения взаимодействия участников (прямых и косвенных) этого процесса, считает директор Центра изучения кризисного общества Максим Вилисов. «Становится понятна логика действий российской стороны: если речь идет о пересмотре миропорядка — что-то предлагается взамен. Главное — с кем это обсуждать: разговаривать никто не хочет. Судя по всему, только использование военной силы является катализатором хоть какого-то процесса. И ввод войск произойдет при использовании военной силы с украинской стороны. Диалог же возможен только при абстрагировании от украинского кейса и повышении его до уровня пересмотра принципов и условий стратегической стабильности в Европе. Россия к этому и призывает», — резюмировал Вилисов. 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Россия представила Западу новую версию «минских соглашений». На брифинге в Кремле 22 февраля президент РФ Владимир Путин разъяснил последние решения по Донбассу: признание независимости ЛНР и ДНР, обсуждение границ республик, разрешение на введение армии РФ. Фактически он показал Западу, и прежде всего, президенту США Джо Байдену, о чем и при каких условиях Россия готова вести диалог в дальнейшем, поясняют эксперты. Короткая пресс-конференция Владимира Путина по ситуации в Донбассе прошла внепланово, сразу после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Буквально за несколько минут до этого Совет Федерации РФ дал согласие на ввод российских войск в Луганскую и Донецкую народные республики. Путин напомнил, что по договорам о сотрудничестве с ЛДНР Россия может и будет оказывать донбасским республикам военную помощь. «Поскольку там есть конфликт, мы этим решением даем понять, что в случае необходимости мы намерены исполнять взятые на себя обязательства. Я не сказал, что войска пойдут туда прямо сейчас. Предсказывать канву возможных действий невозможно. Это зависит от конкретной ситуации», — подчеркнул президент РФ. При этом он заметил, что силовое разрешение конфликта в этом случае не будет злом. «Почему вы думаете, что добро должно быть бессильным? Добро предполагает возможность себя защищать. Из этого и будем исходить», — заявил Путин. Защищать Донбасс Россия готова, в частности, потому, что почти за восемь лет существования «минских соглашений», ни один из их пунктов украинскими властями не был выполнен. Причем сегодняшнее руководство Киева прямо говорит, что не будет их исполнять. «Минские договоренности были „убиты“ задолго до признания Россией народных республик Донбасса. И „убиты“ не нами, не представителями республик, а действующими киевскими властями. Что же ждать дальше? Продолжения издевательства над людьми? Геноцида? Это невозможно. В этом смысле минских соглашений не существует», — заявил президент РФ. По словам Путина, признав независимость республик Донбасса, Россия признала и «все их фундаментальные документы, в том числе и Конституцию», а значит, и границы — «в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины». Однако споры, где именно проходят эти границы, продолжаются. «Мы рассчитываем, что спорные вопросы будут разрешены между киевскими властями и руководством республик. Но мы видим, что сейчас это сделать невозможно — там продолжаются боевые действия, которые имеют обострение. Надеюсь, что это разрешится в будущем», — отметил Путин. Президент назвал «абсолютно неприемлемым» вооружение Украины со стороны Запада. Прежде всего, это касается ядерного оружия и амбиций стать ядерной державой, о чем заявил президент Владимир Зеленский. «Украина еще с советских времен обладает широкими ядерными компетенциями. Там несколько ядерных блоков, ядерная промышленность развита хорошо. Там не хватает только системы обогащения урана. Но это вопрос техники. Для Украины эта проблема решается просто… Но появление даже тактического ядерного оружия означает для нас стратегическую угрозу», — заявил Путин. Во время своего короткого разговора с журналистами Путин «фактически сформулировал „Минск-3“», считает политолог Максим Жаров, имея ввиду две договоренности о разрешении ситуации на Востоке Украины, достигнутые в 2015 году в Минске в формате «нормандской четверки» Германией, Францией, Украиной и Россией. По словам эксперта, в нем четыре пункта, которые озвучил президент: признать Севастополь и Крым частью России, непринятие Украины в НАТО, решение проблемы Донбасса на мирных переговорах и демилитаризация Украины. По мнению Жарова, это «сигнал американцам и англичанам как наиболее активной третьей силе в украинском конфликте». «Путин констатировал смерть „минских соглашений“ и официально зафиксировал, что они умерли по вине Киева. Теперь обвинения в адрес России в том, что признанием ЛДНР она якобы вышла из этого соглашения, разбиваются об эти слова Путина», — убежден Жаров. Эксперт полагает, что новые «минские соглашения», основные их положения, озвученные Путиным, — «это и есть повестка возможных переговоров с Джо Байденом по Украине». «Эти положения должны быть соединены с предложениями по гарантиям безопасности РФ. Это сигнал администрации Белого дома: если вы хотите встречаться на высшем уровне — вот наша повестка. Если вы против, знайте: разрешение на ввод войск получено, военно-технический ответ будет дан. Если не хотите воевать, садитесь за стол переговоров с [главой ДНР Денисом] Пушилиным и [главой ЛНР Леонидом] Пасечником и обсуждайте границы», — пояснил Жаров. Но при этом сегодняшние заявления Путина — это не ультиматум, убежден гендиректор Центра изучения проблем международных санкционных режимов» Марат Баширов (в 2014 году — председатель совета министров ЛНР). Президент просто разъяснил свои действия, отметил эксперт. Кроме того, Путин показал, что действует в правовом поле, «без самодеятельности». «В 2014 году Совет Федерации уже принимал решение [о вводе войск в Украину] — оно бессрочное. Тем не мене, президент решил еще раз обратить внимание на юридическую процедуру и попросил разрешения на ввод войск в конкретные республики. Если Киев продолжит интенсивные обстрелы или начнет вводить бронетанковые войска в города, этот мандат будет использован», — считает Баширов. Ситуация вокруг Донбасса только сейчас подводится к реальности с точки зрения взаимодействия участников (прямых и косвенных) этого процесса, считает директор Центра изучения кризисного общества Максим Вилисов. «Становится понятна логика действий российской стороны: если речь идет о пересмотре миропорядка — что-то предлагается взамен. Главное — с кем это обсуждать: разговаривать никто не хочет. Судя по всему, только использование военной силы является катализатором хоть какого-то процесса. И ввод войск произойдет при использовании военной силы с украинской стороны. Диалог же возможен только при абстрагировании от украинского кейса и повышении его до уровня пересмотра принципов и условий стратегической стабильности в Европе. Россия к этому и призывает», — резюмировал Вилисов.