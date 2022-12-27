В ХМАО из-за роста прожиточного минимума увеличат размер пособий. Список

28 декабря 2022 в 20:27 Размер текста - 17 +

С 1 января в ХМАО вырастут пособия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО из-за увеличения регионального прожиточного минимума с 1 января 2023 года увеличатся размеры ряда денежных выплат в рамках мер соцподдержки населения. В департаменте социального развития Югры корреспонденту URA.RU рассказали, что индексация коснется семей с детьми, малоимущих, безработных, региональной доплаты к пенсии и пособий, родителям погибших военнослужащих и сотрудников органов исполнительной власти. «В связи с принятием постановления правительства Югры об установлении прожиточного минимума, с 1 января 2023 года увеличатся размеры выплат, зависящих от его величины. Это выплаты семьям с детьми; меры поддержки, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации (безработным, малоимущим); региональная доплата к пенсии и ежемесячные пособия неработающим пенсионерам — родителям погибших военнослужащих и сотрудников органов исполнительной власти», — сообщили в департаменте. По данным депсоцразвития ХМАО, пособия проиндексируют следующим образом: ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения третьего ребенка и последующих детей составит 19 680 рублей;

ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно — 19 680 рублей;

ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет — 14 760 рублей;

ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка — 9 840 рублей;

помощь на основании соцконтракта для реализации мероприятий по поиску работы и иных мероприятий, направленных на преодоление малоимущей семьей или малоимущим одиноко проживающим гражданином трудной жизненной ситуации — 21 417 рублей;

для реализации мероприятий по прохождению профессионального обучения и дополнительного профессионального образования — 10 709 рублей;

региональная социальная доплата к пенсии вырастет до размера 16 951 рублей;

ежемесячное пособие родителям (из числа неработающих пенсионеров) военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, погибших, пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы — 16 951 рублей. Индексация коснется порядка 114 тысяч жителей округа. Ранее URA.RU писало об увеличении регионального уровня прожиточного минимума в ХМАО. Его установили на уровне 19 649 рублей.

В ХМАО из-за увеличения регионального прожиточного минимума с 1 января 2023 года увеличатся размеры ряда денежных выплат в рамках мер соцподдержки населения. В департаменте социального развития Югры корреспонденту URA.RU рассказали, что индексация коснется семей с детьми, малоимущих, безработных, региональной доплаты к пенсии и пособий, родителям погибших военнослужащих и сотрудников органов исполнительной власти. «В связи с принятием постановления правительства Югры об установлении прожиточного минимума, с 1 января 2023 года увеличатся размеры выплат, зависящих от его величины. Это выплаты семьям с детьми; меры поддержки, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации (безработным, малоимущим); региональная доплата к пенсии и ежемесячные пособия неработающим пенсионерам — родителям погибших военнослужащих и сотрудников органов исполнительной власти», — сообщили в департаменте. По данным депсоцразвития ХМАО, пособия проиндексируют следующим образом: Индексация коснется порядка 114 тысяч жителей округа. Ранее URA.RU писало об увеличении регионального уровня прожиточного минимума в ХМАО. Его установили на уровне 19 649 рублей.