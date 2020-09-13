Ишимский вор в законе Владимир Зятьков погиб 9 сентября Фото: Андрей Александров © URA.RU

В Ишиме Тюменской области завершились похороны криминального авторитета Владимира Зятькова, погибшего в Сургуте при столкновении катера и баржи. Об этом URA.RU сообщил один из участников процессии. По его словам, вора в законе Зятька в последний путь провожали сотни людей.

«Людей на похоронах было очень много. Из-за вереницы машин с номерами других регионов в городе образовалась огромная пробка, что для нашего Ишима вообще большая редкость. Было очень много и местных», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

Зятькова похоронили на городском кладбище рядом с братом. «По выходным у нас людей хоронят, если поступает заявление о такой необходимости. В отношении Зятькова такое заявление поступило», — пояснили там агентству. Один из местных жителей рассказал корреспонденту URA.RU о том, что смерть Зятька стала для жителей города настоящим потрясением. «В Ишиме многие жители гордятся тем, что Зятек их земляк и относятся к нему с большим уважением. Ишимцы нередко обращались к нему за помощью в разрешении различных вопросов и споров. Он в этом плане всегда принимал справедливые решения», — пояснил собеседник на условиях анонимности.

Днем ранее с Зятьковым попрощались в Сургуте. В зал городского крематория, где была организована траурная церемония, также пришли сотни людей. Источник агентства, знакомый с криминальными кругами, пояснил, что его смерть может спровоцировать новую войну бригад.

Жители Ишима отмечают, что в городе в день похорон стало больше полиции Соцсеть «ВКонтакте»

Вора в законе Зятька похоронили рядом с братом Соцсеть «ВКонтакте»

На похороны криминального авторитета пришли сотни людей Соцсеть «ВКонтакте»

Из-за большого скопления людей на похоронах Владимира Зятькова в образовалась большая пробка Соцсеть «ВКонтакте»