Путин изменил приоритеты в сфере безопасности России

Вооружение уже не будет играть главную роль

26 декабря 2022 в 20:06 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин решил прибегнуть к «мягкой силе», чтобы сохранить и усилить позиции России в рамках СНГ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин скорректировал приоритеты в сфере безопасности России. В дальнейшем выстраивании отношений с соседями по постсоветскому пространству будет делаться упор на углубление культурных и гуманитарных, духовных связей, объяснили URA.RU политологи выступление российского лидера на неформальном саммите глав стран СНГ 26 декабря. По словам экспертов, принцип «мягкой силы» позволит повысить лояльность к русскому народу со стороны жителей соседних государств. Традиционный неформальный саммит глав стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) проходит 26—27 декабря в Санкт-Петербурге (город официально объявлен культурной столицей СНГ). На него съехались лидеры девяти государств: России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана. Президент Молдавии Майя Санду с момента вступления в должность ни разу не присутствовала на саммитах «десятки». Лидеры стран-участниц СНГ на совместном фото традиционно в алфавитном порядке, но хозяин саммита — в центре Фото: kremlin.ru Президент Путин, приветствуя своих коллег, сказал, что этот «дружеский круг» демонстрирует стремление каждого «и далее сообща выстраивать сотрудничество на пространстве СНГ в духе подлинного стратегического партнерства, взаимной выгоды и учета интересов всех стран». В экономическом плане год оказался удачным, что, по словам российского лидера, «подтверждает устойчивый рост товарооборота между Россией и всеми странами СНГ». Государства успешно переходят на расчеты в национальных валютах, наращивают импортозамещение. Обеспечение безопасности и стабильности на постсоветском пространстве стало еще одним важным направлением в работе. Однако с каждым годом, отметил Путин, «вызовы и угрозы в этой области, прежде всего извне, только растут». Разногласия возникают и между государствами-участниками СНГ, с сожалением констатировал президент РФ. «Главное, однако, — что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами, вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие», — заявил президент РФ. Укрепление межнациональных связей становится одним из приоритетов России на постсоветском пространстве Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Путин признался, что «с удовлетворением» констатировал: страны СНГ пытаются сохранить единое культурно-гуманитарное пространство. «Наши народы связывает действительно многое: общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур и обычаев, ценностей и традиций — и, конечно же, русский язык, который является мощной объединяющей силой, скрепляющей наши многонациональные государства», — отметил Путин и напомнил, что 2023 год объявлен Годом русского языка в рамках СНГ. Уходящий 2023 год стал для СНГ своего рода испытанием на прочность. В январе в Казахстане произошла попытка госпереворота. С 24 февраля продолжается военная спецоперация российской армии на Украине, которая формально не вышла из СНГ. Неоднократно в течение года вооруженные столкновения происходили между членами содружества Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха и между Таджикистаном и Киргизией из-за приграничных районов. Эти события «стали геополитическими триггерами для СНГ», сказал URA.RU эксперт-аналитик Центра геополитических исследований «Берлек-Единство», заместитель завкафедрой «Международные отношения, история и востоковедение» УГНТУ Артур Сулейманов. Военные конфликты на пространстве СНГ стали геополитическими триггерами 2022 года, считают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вопросы безопасности границ и суверенитета стран-участниц остаются актуальными для всех членов СНГ, считают эксперты. По словам политолога Сулейманова, очевидно, «новые подходы в отношениях не только с Западом, но и со странами СНГ» будут отражены в измененной концепции внешней политики России, которую планируют принять в 2023 году. Однако военные методы решения конфликтов и споров должны применяться в крайних случаях, о чем и говорил на саммите президент РФ Владимир Путин, поясняют URA.RU политологи. По словам руководителя Центра развития исторического образования и науки ГАУГН Дениса Фомина-Нилова, «вопросы эпидемий, войны и мира все больше и больше становятся вопросами второго плана». «Они играют фоновую роль или используются в качестве декораций для решения глобальной задачи по созданию нового миропорядка. Несмотря на колоссальную идеологическую работу с политическими элитами всех стран мира, которая набирала все большие обороты на протяжении всей холодной войны, в 2022 году все маски были сброшены, а точки над i расставлены», — отметил эксперт. Санкт-Петербург официально признан культурной столицей СНГ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Путин показал, что на первый план выходят гуманитарные вопросы и духовно-нравственные ценности — от этого зависит, в мире или в войне будут жить следующие поколения жителей СНГ. «Приходит осознание, что духовно-нравственные ценности не являются «вишенкой на торте» или бесплатным приложением к материальным ценностям, а являются стержнем, на котором выстраивается государственность, обеспечивается общественное согласие и порядок. С одной стороны, есть евро-атлантическая модель, где доминируют индивидуализм, эгоизм и нажива любой ценой, в которой человек человеку волк. А с другой — традиционные ценности, коллективизм, взаимовыручка, в которой человек человеку брат. Пришло время всем лидерам постсоветских стран сделать открытый выбор, прямо сформулировать для себя и своих граждан, о каком будущем они мечтают для своих народов и стран», — полагает политолог. Статья по теме Путин объявил о новой защите от США Аспект гуманитарных взаимоотношений и кооперации, как показывает практика последних десятилетий, не менее важен, чем политический, убежден директор Института миротворческих инициатив и конфликтологи Денис Денисов. «Гуманитарная политика — это мягкая сила. У России феноменальный потенциал, такого потенциала нет ни у одного государства в мире. Но мы его традиционно используем неэффективно. Важно понимать, что эта политика рассчитана на стратегическое взаимодействие, на длинную работу. Ведь здесь множество аспектов, связанных с продвижением наших нарративов. Это будет означать большую лояльность по отношению к России, к русскому народу со стороны соседних государств», — резюмировал Денисов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин скорректировал приоритеты в сфере безопасности России. В дальнейшем выстраивании отношений с соседями по постсоветскому пространству будет делаться упор на углубление культурных и гуманитарных, духовных связей, объяснили URA.RU политологи выступление российского лидера на неформальном саммите глав стран СНГ 26 декабря. По словам экспертов, принцип «мягкой силы» позволит повысить лояльность к русскому народу со стороны жителей соседних государств. Традиционный неформальный саммит глав стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) проходит 26—27 декабря в Санкт-Петербурге (город официально объявлен культурной столицей СНГ). На него съехались лидеры девяти государств: России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана. Президент Молдавии Майя Санду с момента вступления в должность ни разу не присутствовала на саммитах «десятки». Президент Путин, приветствуя своих коллег, сказал, что этот «дружеский круг» демонстрирует стремление каждого «и далее сообща выстраивать сотрудничество на пространстве СНГ в духе подлинного стратегического партнерства, взаимной выгоды и учета интересов всех стран». В экономическом плане год оказался удачным, что, по словам российского лидера, «подтверждает устойчивый рост товарооборота между Россией и всеми странами СНГ». Государства успешно переходят на расчеты в национальных валютах, наращивают импортозамещение. Обеспечение безопасности и стабильности на постсоветском пространстве стало еще одним важным направлением в работе. Однако с каждым годом, отметил Путин, «вызовы и угрозы в этой области, прежде всего извне, только растут». Разногласия возникают и между государствами-участниками СНГ, с сожалением констатировал президент РФ. Путин признался, что «с удовлетворением» констатировал: страны СНГ пытаются сохранить единое культурно-гуманитарное пространство. «Наши народы связывает действительно многое: общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур и обычаев, ценностей и традиций — и, конечно же, русский язык, который является мощной объединяющей силой, скрепляющей наши многонациональные государства», — отметил Путин и напомнил, что 2023 год объявлен Годом русского языка в рамках СНГ. Уходящий 2023 год стал для СНГ своего рода испытанием на прочность. В январе в Казахстане произошла попытка госпереворота. С 24 февраля продолжается военная спецоперация российской армии на Украине, которая формально не вышла из СНГ. Неоднократно в течение года вооруженные столкновения происходили между членами содружества Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха и между Таджикистаном и Киргизией из-за приграничных районов. Эти события «стали геополитическими триггерами для СНГ», сказал URA.RU эксперт-аналитик Центра геополитических исследований «Берлек-Единство», заместитель завкафедрой «Международные отношения, история и востоковедение» УГНТУ Артур Сулейманов. Вопросы безопасности границ и суверенитета стран-участниц остаются актуальными для всех членов СНГ, считают эксперты. По словам политолога Сулейманова, очевидно, «новые подходы в отношениях не только с Западом, но и со странами СНГ» будут отражены в измененной концепции внешней политики России, которую планируют принять в 2023 году. Однако военные методы решения конфликтов и споров должны применяться в крайних случаях, о чем и говорил на саммите президент РФ Владимир Путин, поясняют URA.RU политологи. По словам руководителя Центра развития исторического образования и науки ГАУГН Дениса Фомина-Нилова, «вопросы эпидемий, войны и мира все больше и больше становятся вопросами второго плана». Путин показал, что на первый план выходят гуманитарные вопросы и духовно-нравственные ценности — от этого зависит, в мире или в войне будут жить следующие поколения жителей СНГ. «Приходит осознание, что духовно-нравственные ценности не являются «вишенкой на торте» или бесплатным приложением к материальным ценностям, а являются стержнем, на котором выстраивается государственность, обеспечивается общественное согласие и порядок. С одной стороны, есть евро-атлантическая модель, где доминируют индивидуализм, эгоизм и нажива любой ценой, в которой человек человеку волк. Аспект гуманитарных взаимоотношений и кооперации, как показывает практика последних десятилетий, не менее важен, чем политический, убежден директор Института миротворческих инициатив и конфликтологи Денис Денисов. «Гуманитарная политика — это мягкая сила. У России феноменальный потенциал, такого потенциала нет ни у одного государства в мире. Но мы его традиционно используем неэффективно. Важно понимать, что эта политика рассчитана на стратегическое взаимодействие, на длинную работу. Ведь здесь множество аспектов, связанных с продвижением наших нарративов. Это будет означать большую лояльность по отношению к России, к русскому народу со стороны соседних государств», — резюмировал Денисов.