Россия создаст платформу для торговли с Азией и Европой

Мишустин предложит сотрудничество нейтральному государству

19 января 2023 в 02:02 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проведет переговоры в Туркменистане Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти создают фундамент для торговли с Азией и Европой. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 19— 20 января посетит туркмено-российский бизнес-форум в Ашхабаде (Туркменистан). Эксперты объяснили URA.RU, что власти хотят укрепить отношения с этой страной после «похолодания» в постсоветский период для обхода санкций Запада. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин примет участие в пленарном заседании туркмено-российского бизнес-форума. В плане главы правительства РФ также поездка в школу имени А.С. Пушкина, двусторонние переговоры и посещение мемориального комплекса «Народная память», уточнили в пресс-службе кабинета министров РФ. Михаила Мишустина (справа) ждут на туркмено-российском бизнес-форуме в Ашхабаде Фото: Владимир Андреев © URA.RU Планируется открытие торгово-выставочной площадки для российских производителей «Торговый дом России», сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП). «Форум нацелен на углубление торгово-экономического и промышленного сотрудничества между Туркменистаном и РФ. Панельные сессии будут посвящены сотрудничеству в области транспорта и логистики, промышленности, образования, цифровой повестки, иным направлениям взаимодействия компаний двух стран», — добавили в ТПП РФ. Туркменистан входит в «Каспийскую пятерку» вместе с Россией, Казахстаном, Азербайджаном и Ираном. Премьер-министры этих стран встречалось осенью 2022 года в Москве на Каспийском экономическом форуме. Центральной темой тогда стала активизация международного транспортного коридора «Север-Юг», который поможет РФ перестроить логистические цепочки и выйти на рынки Азии, Ближнего Востока и Африки. Из пяти государств Каспийского региона в 2022 году Мишустин посетил Казахстан и Азербайджан. Россия и Туркменистан начали сближение после «прохладного постсоветского периода», отмечают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство ищет новые форматы взаимодействия с Туркменистаном, которые позволят выйти на другой уровень отношений в сфере энергетики, пояснил URA.RU научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин. По его словам, ранее Россия покупала у Туркменистана газ, чтобы поставлять его транзитом в Европу. «Может быть проработан вопрос использования российской инфраструктуры для транзита туркменского газа по примеру поставки топлива из Казахстана в Германию. В этом случае России нужно выстраивать довольно сложную схему, чтобы получить транзитные платежи за использование инфраструктуры. Перспективным направлением остается строительство газопровода в Индию через Афганистан и Пакистан, но в этих странах ситуация не стабильная», — отметил эксперт. Одним из ключевых вопросов на двусторонних переговорах России и Туркменистана будет ситуация на рынке энергоносителей, считают эксперты Фото: Илья Московец © URA.RU Российские власти будут договариваться о том, чтобы Туркменистан выступал посредником в торгово-экономических сделках с Западом, поскольку РФ не может приобретать и продавать товары на традиционных рынках из-за санкций, считает заместитель директора Центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства и евразийской интеграции Владимир Киреев. «Российские энергоносители могут поставляться в Европу, как туркменские и это обоюдовыгодная сделка. В постсоветское время Туркменистан отдалился от России. Сейчас стоит задача укрепить связи. Некоторая позитивная динамика отмечается. Не исключено, что в ближайшее время можно будет говорить о совместных инфраструктурных проектах в коммунальной сфере, урбанистике, инвестициях в местную продукцию и других. Кроме того, Туркменистан является плацдармом для мониторинга уровня безопасности в регионе, соседствующем с Афганистаном», — отметил эксперт. Статья по теме Россия усилила позиции на Каспии Мишустин применяет так называемый «сетевой» принцип международной политики, результатом которого станет формирование повестки отношений России с другими странами, где находятся крупные диаспоры туркменов, полагает профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института госслужбы и управления РАНХиГС, профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им Плеханова, член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции Вадим Евсеев. Более 850 тысяч туркменов проживает в Иране, 700 тысяч — в Афганистане, 150 тысяч — в Турции, 85 тысяч — в Китае, добавил эксперт, отметив, что во всех этих странах появится отклик на визит премьер-министра РФ в Ашхабад. «Россия мировоззренчески подходит к своим историческим и социо-культурным ценностям. Во внешней политике руководство ставит во главу угла не деньги, а отношения, а затем уже развивает бизнес-процессы. Отношения с любой страной — айсберг: есть встречи высшего руководства — это верхушка, но есть еще огромная масса в невидимой части и без нее невозможно организовать визиты первых лиц. В ней есть та самая мягкая дипломатия», — резюмировал профессор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти создают фундамент для торговли с Азией и Европой. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 19— 20 января посетит туркмено-российский бизнес-форум в Ашхабаде (Туркменистан). Эксперты объяснили URA.RU, что власти хотят укрепить отношения с этой страной после «похолодания» в постсоветский период для обхода санкций Запада. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин примет участие в пленарном заседании туркмено-российского бизнес-форума. В плане главы правительства РФ также поездка в школу имени А.С. Пушкина, двусторонние переговоры и посещение мемориального комплекса «Народная память», уточнили в пресс-службе кабинета министров РФ. Планируется открытие торгово-выставочной площадки для российских производителей «Торговый дом России», сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП). «Форум нацелен на углубление торгово-экономического и промышленного сотрудничества между Туркменистаном и РФ. Панельные сессии будут посвящены сотрудничеству в области транспорта и логистики, промышленности, образования, цифровой повестки, иным направлениям взаимодействия компаний двух стран», — добавили в ТПП РФ. Туркменистан входит в «Каспийскую пятерку» вместе с Россией, Казахстаном, Азербайджаном и Ираном. Премьер-министры этих стран встречалось осенью 2022 года в Москве на Каспийском экономическом форуме. Центральной темой тогда стала активизация международного транспортного коридора «Север-Юг», который поможет РФ перестроить логистические цепочки и выйти на рынки Азии, Ближнего Востока и Африки. Из пяти государств Каспийского региона в 2022 году Мишустин посетил Казахстан и Азербайджан. Правительство ищет новые форматы взаимодействия с Туркменистаном, которые позволят выйти на другой уровень отношений в сфере энергетики, пояснил URA.RU научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин. По его словам, ранее Россия покупала у Туркменистана газ, чтобы поставлять его транзитом в Европу. «Может быть проработан вопрос использования российской инфраструктуры для транзита туркменского газа по примеру поставки топлива из Казахстана в Германию. В этом случае России нужно выстраивать довольно сложную схему, чтобы получить транзитные платежи за использование инфраструктуры. Перспективным направлением остается строительство газопровода в Индию через Афганистан и Пакистан, но в этих странах ситуация не стабильная», — отметил эксперт. Российские власти будут договариваться о том, чтобы Туркменистан выступал посредником в торгово-экономических сделках с Западом, поскольку РФ не может приобретать и продавать товары на традиционных рынках из-за санкций, считает заместитель директора Центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства и евразийской интеграции Владимир Киреев. «Российские энергоносители могут поставляться в Европу, как туркменские и это обоюдовыгодная сделка. В постсоветское время Туркменистан отдалился от России. Сейчас стоит задача укрепить связи. Некоторая позитивная динамика отмечается. Мишустин применяет так называемый «сетевой» принцип международной политики, результатом которого станет формирование повестки отношений России с другими странами, где находятся крупные диаспоры туркменов, полагает профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института госслужбы и управления РАНХиГС, профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им Плеханова, член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции Вадим Евсеев. Более 850 тысяч туркменов проживает в Иране, 700 тысяч — в Афганистане, 150 тысяч — в Турции, 85 тысяч — в Китае, добавил эксперт, отметив, что во всех этих странах появится отклик на визит премьер-министра РФ в Ашхабад. «Россия мировоззренчески подходит к своим историческим и социо-культурным ценностям. Во внешней политике руководство ставит во главу угла не деньги, а отношения, а затем уже развивает бизнес-процессы. Отношения с любой страной — айсберг: есть встречи высшего руководства — это верхушка, но есть еще огромная масса в невидимой части и без нее невозможно организовать визиты первых лиц. В ней есть та самая мягкая дипломатия», — резюмировал профессор.