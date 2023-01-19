Россия заложила базу для восстановления отношений с Европой

В этом ей поможет новый партнер

19 января 2023 в 20:22 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (слева) заявил о новых проектах с Туркменистаном (зампредседателя кабмина республики Рашид Мередов — справа) Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти задействуют Туркменистан для расширения возможностей транспортного коридора «Север-юг». На туркмено-российском форуме в Ашхабаде 19 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил об обсуждении проекта автодороги вдоль Каспийского моря. Эксперты объяснили URA.RU, что восстановление восточных и южных входов в Россию — это неотложная потребность страны, находящейся под санкциями. Кроме того, коридор «Север-юг» может заинтересовать страны Европы после разрядки отношений. Особое значение в развитии российско-туркменских отношений уделяется формированию международных транспортных маршрутов, заявил Мишустин. «Наша позиция полностью совпадает с позицией туркменских коллег: мы вместе работаем над развитием международного транспортного коридора „Север-юг“. И уже выходим на полную мощность. Он открывает для бизнеса широкое поле возможностей, связанных со строительством инфраструктуры, сервисных и логистических центров, модернизации морских портов. Сейчас обсуждается один из перспективных совместных проектов — строительство автомагистрали вдоль восточного побережья Каспийского моря», — уточнил премьер-министр РФ. Пропускная возможность портов на Каспийском море будет увеличиваться, сообщил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Мишустина, в рамках расширения возможностей коридора «Север-юг» необходимо увеличить грузопоток российских портов на Каспии, передает корреспондент URA.RU. Кроме того, требуется увеличить поставки железнодорожных локомотивов, вагонов для железнодорожной ветки мультимодального маршрута. В 2022 году произошло трехкратное увеличение транзитного грузопотока из России через Туркменистан в другие страны, подтвердил активизацию транспортного коридора зампредседателя кабинета министров Туркменистана Рашид Мередов. «Мы работаем с российскими партнерами над логистическими проектами, в частности, с компанией РЖД. В контексте логистического сотрудничества в Каспийском море, рассматриваем возможность заказа торговых судов на российских заводах», — сказал Мередов. В условиях санкций Россия восстанавливает транспортные коридоры, которые считались второстепенными, отмечают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Туркменистан входит в «Каспийскую пятерку» вместе с Россией, Казахстаном, Азербайджаном и Ираном. Премьер-министры этих стран встречалось осенью 2022 года в Москве на Каспийском экономическом форуме. Центральной темой тогда стала активизация международного транспортного коридора «Север-Юг», который поможет РФ перестроить логистические цепочки и выйти на рынки Азии, Ближнего Востока и Африки. Из пяти государств Каспийского региона в 2022 году Мишустин посетил Казахстан и Азербайджан. Чтобы расширить возможности транспортного коридора «Север-юг» надо задействовать соседние государства, уверены эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти России решают неотложную потребность государства в условиях санкций — приводят в порядок восточные и южные входы в страну, объясняет директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин. «Раньше 75% импортных товаров в РФ поступало через западные границы и другие входы в страну играли второстепенную роль. Ситуация кардинально изменилась. У портов Каспийского моря — Оля, Астрахань и Махачкала —пропускные способности вполне скромные. Там надо сделать массу вещей, в том числе инфраструктурные проекты, которые невозможно реализовать в одиночку, только по договоренности с соседями», — пояснил эксперт. Коридор «Север-юг» может заинтересовать страны Северной Европы после разрядки отношений, предполагают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские власти проверили политические договоренности с Туркменистаном по транспортному коридору «Север-юг», направленные на повышение транзитного потенциала этого логистического проекта, считает независимый аналитик Дмитрий Адамидов. «Коридор не прямой, у него есть боковые ответвления, чтобы делать там инфраструктуру надо задействовать максимум партнеров. Через Туркменистан проходит одна из веток этого маршрута. Российским властям надо заинтересовать туркменов, чтобы они не перетягивали грузы на себя и не пытались создать коридоры с другими странами, в частности, с Китаем. Здесь имеет место политический торг — Восток дело тонкое. Туркмены не хотят ссориться с Китаем, потому что он является основным потребителем их энергоресурсов», — рассказал аналитик. Статья по теме Россия создаст платформу для торговли с Азией и Европой По словам эксперта, если наступит политическая разрядка в отношениях России со странами Северной Европы, то индийский транзит будет интересен Финляндии, Швеции и другим западным странам. Индии этот торговый маршрут тоже нужен, так как Китай не хочет пускать эту страну на свои пути. В условиях санкций правительство РФ прорабатывает все возможности модернизации инфраструктуры маршрута «Север-юг», отмечает кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Власти решают вопросы поставки наших товаров и услуг к южным морям и с помощью нас с Востока на Запад, так как потоки все равно идут из Китая и стран СНГ в Средней Азии», — резюмировал аналитик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти задействуют Туркменистан для расширения возможностей транспортного коридора «Север-юг». На туркмено-российском форуме в Ашхабаде 19 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил об обсуждении проекта автодороги вдоль Каспийского моря. Эксперты объяснили URA.RU, что восстановление восточных и южных входов в Россию — это неотложная потребность страны, находящейся под санкциями. Кроме того, коридор «Север-юг» может заинтересовать страны Европы после разрядки отношений. Особое значение в развитии российско-туркменских отношений уделяется формированию международных транспортных маршрутов, заявил Мишустин. «Наша позиция полностью совпадает с позицией туркменских коллег: мы вместе работаем над развитием международного транспортного коридора „Север-юг“. И уже выходим на полную мощность. Он открывает для бизнеса широкое поле возможностей, связанных со строительством инфраструктуры, сервисных и логистических центров, модернизации морских портов. Сейчас обсуждается один из перспективных совместных проектов — строительство автомагистрали вдоль восточного побережья Каспийского моря», — уточнил премьер-министр РФ. По словам Мишустина, в рамках расширения возможностей коридора «Север-юг» необходимо увеличить грузопоток российских портов на Каспии, передает корреспондент URA.RU. Кроме того, требуется увеличить поставки железнодорожных локомотивов, вагонов для железнодорожной ветки мультимодального маршрута. В 2022 году произошло трехкратное увеличение транзитного грузопотока из России через Туркменистан в другие страны, подтвердил активизацию транспортного коридора зампредседателя кабинета министров Туркменистана Рашид Мередов. «Мы работаем с российскими партнерами над логистическими проектами, в частности, с компанией РЖД. В контексте логистического сотрудничества в Каспийском море, рассматриваем возможность заказа торговых судов на российских заводах», — сказал Мередов. Туркменистан входит в «Каспийскую пятерку» вместе с Россией, Казахстаном, Азербайджаном и Ираном. Премьер-министры этих стран встречалось осенью 2022 года в Москве на Каспийском экономическом форуме. Центральной темой тогда стала активизация международного транспортного коридора «Север-Юг», который поможет РФ перестроить логистические цепочки и выйти на рынки Азии, Ближнего Востока и Африки. Из пяти государств Каспийского региона в 2022 году Мишустин посетил Казахстан и Азербайджан. Власти России решают неотложную потребность государства в условиях санкций — приводят в порядок восточные и южные входы в страну, объясняет директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин. «Раньше 75% импортных товаров в РФ поступало через западные границы и другие входы в страну играли второстепенную роль. Российские власти проверили политические договоренности с Туркменистаном по транспортному коридору «Север-юг», направленные на повышение транзитного потенциала этого логистического проекта, считает независимый аналитик Дмитрий Адамидов. «Коридор не прямой, у него есть боковые ответвления, чтобы делать там инфраструктуру надо задействовать максимум партнеров. Через Туркменистан проходит одна из веток этого маршрута. Российским властям надо заинтересовать туркменов, чтобы они не перетягивали грузы на себя и не пытались создать коридоры с другими странами, в частности, с Китаем. Здесь имеет место политический торг — Восток дело тонкое. Туркмены не хотят ссориться с Китаем, потому что он является основным потребителем их энергоресурсов», — рассказал аналитик. По словам эксперта, если наступит политическая разрядка в отношениях России со странами Северной Европы, то индийский транзит будет интересен Финляндии, Швеции и другим западным странам. Индии этот торговый маршрут тоже нужен, так как Китай не хочет пускать эту страну на свои пути. В условиях санкций правительство РФ прорабатывает все возможности модернизации инфраструктуры маршрута «Север-юг», отмечает кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Власти решают вопросы поставки наших товаров и услуг к южным морям и с помощью нас с Востока на Запад, так как потоки все равно идут из Китая и стран СНГ в Средней Азии», — резюмировал аналитик.