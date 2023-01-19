На Украине формируется новая политическая элита

Она приблизит завершение спецоперации и перезагрузит отношения с Россией

19 января 2023 в 23:23 Размер текста - 17 +

На Украине будет сформирована новая политическая элита, которая наладит мирный диалог с Россией Фото: Валентина Свистунова © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине формируется новая политическая элита. Она поможет возобновить мирный диалог с Россией. Это будут люди, которые не поддерживают режим президента Владимира Зеленского и которые выступают за развитие добрососедских отношений с РФ, заявили URA.RU политологи по итогам круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ, считается кремлевской «фабрикой мысли») на тему «Другая Украина: кто стоит в оппозиции киевскому режиму внутри страны», который состоялся 19 января. Новой политической элитой Украины станут люди, которые не поддерживают курс действующей в стране власти: это и пострадавшие от военного конфликта семьи, и миллионы беженцев, и репрессированные граждане, которые боятся публично выразить свое недовольство, считает кандидат исторических наук, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Сигналом для начала этих процессов, по словам эксперта, стала статья украинского политика Виктора Медведчука, который вынужденно находится за пределами своей страны. «Это приглашение к обсуждению формата коалиции, политической силы, которая будет выступать за мир и после завершения конфликта, скорее всего, придет к власти. Фактически, мы можем определить несколько линий. Первая — наличие двух Украин и нацеленность народа на дружбу с Россией. Вторая — необходимость создания „партии мира“ в пику „партии войны“», — сказал Шаповалов URA.RU. Восстанавливать взаимоотношения между Россией и Украиной будет новая политическая сила Фото: Владимир Андреев © URA.RU В статье Медведчука говорится про то, что внутри Украины с 1991 года существовали две страны — «анти-Россия» и «еще одна Россия». Но это деление искусственно, ведь большую часть своей истории Украина прошла с Россией и связана с ней культурно, ментально. По словам Медведчука, еще до вооруженного столкновения президент Владимир Зеленский просто «задавил» оппозицию, подверг репрессиям тех, кто выступал за мир с Россией. Такая политика довела до того, что люди начали массово уезжать из Украины из-за неблагополучных экономических и социальных условий, репрессий, политической травли, отмечает в своей статье Медведчук. Эти представители так называемой «партии мира» были объявлены предателями, а власть захватила «партия войны». Поэтому Медведчук считает, что необходимо создать политическое движение из тех, кто не сдался, не отрекся от своих убеждений под страхом смерти или тюрьмы и не желает, чтобы Украина стала местом геополитических разборок. Действия властей Украины привели к ухудшению экономических и социальных условий внутри страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На территории Украины действительно есть запрос на формирование нового курса, причем инициатива идет именно от простых граждан, уставших от войны. Но их голоса сегодня публично нигде не представлены, убежден кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак. «Ситуация такова, что никто пока не знает какой будет Украина, и будет ли она вообще. В любом случае, идея Медведчука — ликвидация нацисткой Украины, чтобы она не была враждебно настроена по отношению к России», — поделился своим мнением с URA.RU Дудчак. В ходе круглого стола ЭИСИ к дискуссии подключился Кирилл Молчанов, украинский политолог, который был вынужден уехать в Германию, где основал Институт изучения последствий войны. Сейчас он занимается подготовкой аналитических материалов для Европарламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы. По его словам, к «партии мира» и «другой Украине» можно отнести людей, которые голосовали за Зеленского и выступали против милитаристического режима бывшего президента Петра Порошенко. Статья по теме Путин обновил установки по Донбассу Но затем ситуация изменилась. «Большая часть Украины является вменяемой и мирной, которая настроена на дружеские и родственные отношения с Россией. Однако сейчас она не представлена в правительстве, в политической элите. Медведчук дает понять, что голос этих людей стал публично проявляться. Это не заявка на политический проект или партию. Статью Медведчука можно считать платформой для обсуждения будущих изменений для кристаллизации общей программы», — поделился своим мнением Молчанов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Украине формируется новая политическая элита. Она поможет возобновить мирный диалог с Россией. Это будут люди, которые не поддерживают режим президента Владимира Зеленского и которые выступают за развитие добрососедских отношений с РФ, заявили URA.RU политологи по итогам круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ, считается кремлевской «фабрикой мысли») на тему «Другая Украина: кто стоит в оппозиции киевскому режиму внутри страны», который состоялся 19 января. Новой политической элитой Украины станут люди, которые не поддерживают курс действующей в стране власти: это и пострадавшие от военного конфликта семьи, и миллионы беженцев, и репрессированные граждане, которые боятся публично выразить свое недовольство, считает кандидат исторических наук, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Сигналом для начала этих процессов, по словам эксперта, стала статья украинского политика Виктора Медведчука, который вынужденно находится за пределами своей страны. «Это приглашение к обсуждению формата коалиции, политической силы, которая будет выступать за мир и после завершения конфликта, скорее всего, придет к власти. Фактически, мы можем определить несколько линий. Первая — наличие двух Украин и нацеленность народа на дружбу с Россией. Вторая — необходимость создания „партии мира“ в пику „партии войны“», — сказал Шаповалов URA.RU. В статье Медведчука говорится про то, что внутри Украины с 1991 года существовали две страны — «анти-Россия» и «еще одна Россия». Но это деление искусственно, ведь большую часть своей истории Украина прошла с Россией и связана с ней культурно, ментально. По словам Медведчука, еще до вооруженного столкновения президент Владимир Зеленский просто «задавил» оппозицию, подверг репрессиям тех, кто выступал за мир с Россией. Такая политика довела до того, что люди начали массово уезжать из Украины из-за неблагополучных экономических и социальных условий, репрессий, политической травли, отмечает в своей статье Медведчук. Эти представители так называемой «партии мира» были объявлены предателями, а власть захватила «партия войны». Поэтому Медведчук считает, что необходимо создать политическое движение из тех, кто не сдался, не отрекся от своих убеждений под страхом смерти или тюрьмы и не желает, чтобы Украина стала местом геополитических разборок. На территории Украины действительно есть запрос на формирование нового курса, причем инициатива идет именно от простых граждан, уставших от войны. Но их голоса сегодня публично нигде не представлены, убежден кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак. В ходе круглого стола ЭИСИ к дискуссии подключился Кирилл Молчанов, украинский политолог, который был вынужден уехать в Германию, где основал Институт изучения последствий войны. Сейчас он занимается подготовкой аналитических материалов для Европарламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы. По его словам, к «партии мира» и «другой Украине» можно отнести людей, которые голосовали за Зеленского и выступали против милитаристического режима бывшего президента Петра Порошенко. Но затем ситуация изменилась. «Большая часть Украины является вменяемой и мирной, которая настроена на дружеские и родственные отношения с Россией. Однако сейчас она не представлена в правительстве, в политической элите. Медведчук дает понять, что голос этих людей стал публично проявляться. Это не заявка на политический проект или партию. Статью Медведчука можно считать платформой для обсуждения будущих изменений для кристаллизации общей программы», — поделился своим мнением Молчанов.