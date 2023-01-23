В России нашли способ не повышать тарифы ЖКХ

Мишустин начал решать ключевую коммунальную проблему

23 января 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

На модернизацию коммунальных сетей в этом году выделят 30 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российские власти нашли способ не увеличивать тарифы ЖКХ. На оперативном совещании с вице-премьерами 23 января глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил как можно большему числу регионов подключиться к программе обновления инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса. Эксперты объяснили URA.RU, что долгосрочный план модернизации коммуникаций исключит в будущем внеплановую индексацию тарифов. Во вступительном слове на совещании Мишустин акцентировал внимание на ремонте и развитии жилищно-коммунальной инфраструктуры. Он отметил, что правительство поможет регионам решать этот вопрос. «Президент Владимир Путин подчеркивал, что везде, в каждом городе и поселке, квартиры и дома россиян, промышленные, социальные объекты должны быть надежно обеспечены теплом и водой», — напомнил премьер. Регионы получат деньги из бюджета на ремонт и строительство инженерных сетей, уточнил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В этом году на замену и строительство новых водопроводных, тепловых и канализационных сетей, а также котельных и других объектов теплоснабжения из федерального бюджета выделят 30 млрд рублей, в 2024 году — 100 млрд рублей, заявил Мишустин. Он добавил, что регионы получат деньги при условии софинансирования. Средства регионам будут предоставляться публично-правовой компанией «Фонд развития территорий». Она выбрана оператором этой программы поддержки, уточнили в пресс-службе правительства РФ. Обновление коммунальной инфраструктуры власти возьмут на особый контроль, заявил Михаил Мишустин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, ремонт и строительство сетей будут проводиться за счет Фонда национального благосостояния. «Ключевой вопрос — это снижение аварийности, снижение износа и соответствующих потерь в сетях, что приведет к повышению качества и даст возможность не увеличить в будущем тарифы», — сообщил зампредседателя правительства РФ. Строительство и ремонт инфраструктуры власти возьмут на особый контроль, пообещал Мишустин. «Необходимо помочь как можно большему числу регионов подключиться к выполнению президентской инициативы», — сказал премьер-министр, обращаясь к Хуснуллину. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли на 9% с 1 декабря 2022 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выросли с 1 декабря 2022 года. Цены на услуги по предоставлению газа, электроэнергии, водоснабжения и тепла проиндексированы в пределах 9%, говорится в постановлении правительства РФ. Индексация тарифов на ЖКУ была перенесена с 1 июля 2023 года на декабрь 2022 года, с целью обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов, рассказали в пресс-службе Минэкономразвития РФ. В министерстве пообещали, что тарифы не будут повышать в ближайшие полтора года. Правительство приступило к долгосрочному плану модернизации сетей, чтобы в будущем не тратить еще больше средств на поддержание изношенных сетей в рабочем состоянии, объясняет ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Внеплановая индексация тарифов как раз была связана с необходимостью закрыть финансовые дыры, которые возникли из-за аварийного состояния инженерных коммуникаций. Обошлось без сильных инфляционных накачек. Правительство сделало выводы на будущее — затягивать с модернизацией ЖКХ нет возможности. Иначе придется тратить каждый год большие суммы, проводить индексацию тарифов. Тогда невозможно будет тратить бюджетные деньги на другие инфраструктурные проекты», — пояснил аналитик. Аварии и издержки на них уменьшатся и это сгладит повышение тарифов, полагают эксперты Фото: Александр Кондратюк © URA.RU Тарифы будут повышаться, но не чрезмерно и в режиме комфортном для россиян, считает вице-президент ассоциации «НП „Опора“» Евгений Шлеменков. «Коммунальные сети изношены. Вместе с тем мы ведем интенсивное строительство. Они просто перегружены, поэтому средства на ремонт и развитие сетей ЖКХ уместны. Обновление коммуникаций приведет к тому, что потери из-за аварийных протечек уменьшатся, сети будут использоваться более эффективно. Это должно сгладить рост тарифов», — уточнил эксперт. Статья по теме Мишустин оценил первые результаты интеграции Донбасса в Россию Власти выделяют средства, чтобы сократить число аварийных участков и перейти на планово-ремонтные работы, высказывает точку зрения эксперт по жилищному праву и реформе ЖКХ Виктор Федорук. «В России много авариных сетей, которые прорывает, особенно в морозы. Приходится решать эти вопросы оперативно. Прорывы и потери от них оплачивают ресурсоснабжающие предприятия, а компенсирует их бюджет», — резюмировал собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти нашли способ не увеличивать тарифы ЖКХ. На оперативном совещании с вице-премьерами 23 января глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил как можно большему числу регионов подключиться к программе обновления инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса. Эксперты объяснили URA.RU, что долгосрочный план модернизации коммуникаций исключит в будущем внеплановую индексацию тарифов. Во вступительном слове на совещании Мишустин акцентировал внимание на ремонте и развитии жилищно-коммунальной инфраструктуры. Он отметил, что правительство поможет регионам решать этот вопрос. «Президент Владимир Путин подчеркивал, что везде, в каждом городе и поселке, квартиры и дома россиян, промышленные, социальные объекты должны быть надежно обеспечены теплом и водой», — напомнил премьер. В этом году на замену и строительство новых водопроводных, тепловых и канализационных сетей, а также котельных и других объектов теплоснабжения из федерального бюджета выделят 30 млрд рублей, в 2024 году — 100 млрд рублей, заявил Мишустин. Он добавил, что регионы получат деньги при условии софинансирования. Средства регионам будут предоставляться публично-правовой компанией «Фонд развития территорий». Она выбрана оператором этой программы поддержки, уточнили в пресс-службе правительства РФ. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, ремонт и строительство сетей будут проводиться за счет Фонда национального благосостояния. «Ключевой вопрос — это снижение аварийности, снижение износа и соответствующих потерь в сетях, что приведет к повышению качества и даст возможность не увеличить в будущем тарифы», — сообщил зампредседателя правительства РФ. Строительство и ремонт инфраструктуры власти возьмут на особый контроль, пообещал Мишустин. «Необходимо помочь как можно большему числу регионов подключиться к выполнению президентской инициативы», — сказал премьер-министр, обращаясь к Хуснуллину. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выросли с 1 декабря 2022 года. Цены на услуги по предоставлению газа, электроэнергии, водоснабжения и тепла проиндексированы в пределах 9%, говорится в постановлении правительства РФ. Индексация тарифов на ЖКУ была перенесена с 1 июля 2023 года на декабрь 2022 года, с целью обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов, рассказали в пресс-службе Минэкономразвития РФ. В министерстве пообещали, что тарифы не будут повышать в ближайшие полтора года. Правительство приступило к долгосрочному плану модернизации сетей, чтобы в будущем не тратить еще больше средств на поддержание изношенных сетей в рабочем состоянии, объясняет ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Внеплановая индексация тарифов как раз была связана с необходимостью закрыть финансовые дыры, которые возникли из-за аварийного состояния инженерных коммуникаций. Обошлось без сильных инфляционных накачек. Тарифы будут повышаться, но не чрезмерно и в режиме комфортном для россиян, считает вице-президент ассоциации «НП „Опора“» Евгений Шлеменков. «Коммунальные сети изношены. Вместе с тем мы ведем интенсивное строительство. Они просто перегружены, поэтому средства на ремонт и развитие сетей ЖКХ уместны. Обновление коммуникаций приведет к тому, что потери из-за аварийных протечек уменьшатся, сети будут использоваться более эффективно. Это должно сгладить рост тарифов», — уточнил эксперт. Власти выделяют средства, чтобы сократить число аварийных участков и перейти на планово-ремонтные работы, высказывает точку зрения эксперт по жилищному праву и реформе ЖКХ Виктор Федорук. «В России много авариных сетей, которые прорывает, особенно в морозы. Приходится решать эти вопросы оперативно. Прорывы и потери от них оплачивают ресурсоснабжающие предприятия, а компенсирует их бюджет», — резюмировал собеседник.