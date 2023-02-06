В России исчезло главное препятствие к рождению детей

Власть поменяла подход к помощи молодым семьям

06 февраля 2023 в 20:33 Размер текста - 17 +

Правительство обновило систему помощи воспитывающим детей семьям с невысокими доходами Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Индексация маткапитала и новые правила выплат на детей сняли угрозу бедности для семей в России. Так эксперты оценивают оперативное совещание премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами 6 февраля, на котором глава правительства подвел итоги первого месяца работы обновленной государственной системы помощи семьям с невысокими доходами. Это поможет россиянам решиться на рождение ребенка, рассказали URA.RU эксперты. Правительство по поручению президента РФ Владимира Путина обновило систему помощи воспитывающим детей семьям с невысокими доходами, напомнил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Российский лидер поставил задачу свести к минимуму угрозу бедности для российских семей, в том числе тех, кто становится родителями впервые. «С 1 января вступил в силу закон о едином пособии для них. За первый месяц его действия такой возможностью воспользовались родители более 2 миллионов ребят. Одновременно мы пересмотрели и правила использования материнского капитала. Раньше направить его на ежемесячные выплаты могли только те, кто воспитывал второго малыша. При этом для них не было предусмотрено регулярной поддержки от государства», — заявил глава правительства. С введением единого пособия проблема поддержки нуждающихся семей решена, заявил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Мишустина, с введением единого пособия проблема регулярной поддержки нуждающихся семей решена. «Теперь средства смогут получить все семьи, имеющие невысокий доход, вне зависимости от очередности рождения ребенка. И еще — дополнительно к этому, — оформить выплату из материнского капитала на детей до трех лет. Все технические возможности созданы. На портале Госуслуг уже открыта форма заявления. Также обеспечено межведомственное взаимодействие, которое избавляет родителей от сбора справок», — отметил премьер. До 1 января 2023 года россияне получали детские пособия от разных ведомств, включая Минтруд и Пенсионный фонд, и сталкивались с необходимостью тратить силы на сбор документов. С нового года единое пособие объединило сразу семь действующих выплат для семей с детьми от рождения до 17 лет. В среднем по стране это пособие составляет 13 900 рублей. Власти рассчитывают, что программа поддержки охватит около 10 миллионов детей. Материнский капитал с 1 февраля был проиндексировал на величину инфляции по итогам прошлого года — 11,9%. Теперь на первого ребенка полагается 586 946 рублей, а на второго, если на первого ребенка выплата не назначалась, — 775 628 рублей. Семья, уже получавшая маткапитал на первенца, вправе получить доплату в 188 681 рубль. Молодые семьи боятся рожать детей из-за страха бедности, но правительство работает, чтобы снять эти опасения Фото: Александр Мамаев © URA.RU Введение единого пособия — это шаг вперед в работе государственной системы помощи семьям с невысокими доходами, заявил URA.RU заведующий сектором института экономики РАН, директор Научного центра экономики труда РЭУ им. Плеханова Вячеслав Бобков. «Новые выплаты позволят снизить уровень бедности, поскольку они в денежном выражении больше старых. По старой системе в большинстве случаев семьи могли получить на ребенка меньше денег, чем по единому пособию. Надеюсь, что правительство продолжит работу по поднятию среднедушевого дохода каждого члена семей с детьми, включая взрослых», — сказал профессор Бобков. Одна из причин демографических проблем в РФ — это нежелание молодых семей рожать детей из-за страха бедности, но правительство последовательно работает, чтобы снять подобные опасения, рассказал в беседе с URA.RU гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «Одна из причин депопуляции и в России, и в странах Запада — потенциальные родители считают, что дети им не по карману, что они неминуемо станут бедными. Однако в сегодняшних беспрецедентно жестких условиях, я имею ввиду санкции и внешнеэкономическую турбулентность, правительство не пошло на снижение социальных расходов. Наоборот, власть увеличила пособия и выплаты на детей. Это редчайший случай реакции на кризис не только в России, но и в мировой истории вообще», — заметил эксперт. Статья по теме В России ускорили выплаты семьям с детьми и медикам Власть в России обеспечивает социальную защищенность людей целым комплексом мер, поэтому рассматривать детские пособия следует в рамках системы господдержки, объяснила URA.RU первый замглавы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева. «Решение вопроса бедности — это комплексная история. Это не только пособия, но и бесплатное образование, в том числе бюджетные места в вузах, страховая медицина, профилактика безработицы, помощь в трудоустройстве. Президент, правительство и Госдума постоянно оценивают ситуацию и ведут непрерывную работу над тем, чтобы россияне чувствовали себя уверенно и не боялись остаться без поддержки», — заключила Елена Цунаева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Индексация маткапитала и новые правила выплат на детей сняли угрозу бедности для семей в России. Так эксперты оценивают оперативное совещание премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами 6 февраля, на котором глава правительства подвел итоги первого месяца работы обновленной государственной системы помощи семьям с невысокими доходами. Это поможет россиянам решиться на рождение ребенка, рассказали URA.RU эксперты. Правительство по поручению президента РФ Владимира Путина обновило систему помощи воспитывающим детей семьям с невысокими доходами, напомнил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Российский лидер поставил задачу свести к минимуму угрозу бедности для российских семей, в том числе тех, кто становится родителями впервые. «С 1 января вступил в силу закон о едином пособии для них. За первый месяц его действия такой возможностью воспользовались родители более 2 миллионов ребят. По словам Мишустина, с введением единого пособия проблема регулярной поддержки нуждающихся семей решена. «Теперь средства смогут получить все семьи, имеющие невысокий доход, вне зависимости от очередности рождения ребенка. И еще — дополнительно к этому, — оформить выплату из материнского капитала на детей до трех лет. Все технические возможности созданы. На портале Госуслуг уже открыта форма заявления. Также обеспечено межведомственное взаимодействие, которое избавляет родителей от сбора справок», — отметил премьер. До 1 января 2023 года россияне получали детские пособия от разных ведомств, включая Минтруд и Пенсионный фонд, и сталкивались с необходимостью тратить силы на сбор документов. С нового года единое пособие объединило сразу семь действующих выплат для семей с детьми от рождения до 17 лет. В среднем по стране это пособие составляет 13 900 рублей. Власти рассчитывают, что программа поддержки охватит около 10 миллионов детей. Материнский капитал с 1 февраля был проиндексировал на величину инфляции по итогам прошлого года — 11,9%. Теперь на первого ребенка полагается 586 946 рублей, а на второго, если на первого ребенка выплата не назначалась, — 775 628 рублей. Семья, уже получавшая маткапитал на первенца, вправе получить доплату в 188 681 рубль. Введение единого пособия — это шаг вперед в работе государственной системы помощи семьям с невысокими доходами, заявил URA.RU заведующий сектором института экономики РАН, директор Научного центра экономики труда РЭУ им. Плеханова Вячеслав Бобков. «Новые выплаты позволят снизить уровень бедности, поскольку они в денежном выражении больше старых. По старой системе в большинстве случаев семьи могли получить на ребенка меньше денег, чем по единому пособию. Надеюсь, что правительство продолжит работу по поднятию среднедушевого дохода каждого члена семей с детьми, включая взрослых», — сказал профессор Бобков. Одна из причин демографических проблем в РФ — это нежелание молодых семей рожать детей из-за страха бедности, но правительство последовательно работает, чтобы снять подобные опасения, рассказал в беседе с URA.RU гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «Одна из причин депопуляции и в России, и в странах Запада — потенциальные родители считают, что дети им не по карману, что они неминуемо станут бедными. Однако в сегодняшних беспрецедентно жестких условиях, я имею ввиду санкции и внешнеэкономическую турбулентность, правительство не пошло на снижение социальных расходов. Наоборот, власть увеличила пособия и выплаты на детей. Это редчайший случай реакции на кризис не только в России, но и в мировой истории вообще», — заметил эксперт. Власть в России обеспечивает социальную защищенность людей целым комплексом мер, поэтому рассматривать детские пособия следует в рамках системы господдержки, объяснила URA.RU первый замглавы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева. «Решение вопроса бедности — это комплексная история. Это не только пособия, но и бесплатное образование, в том числе бюджетные места в вузах, страховая медицина, профилактика безработицы, помощь в трудоустройстве. Президент, правительство и Госдума постоянно оценивают ситуацию и ведут непрерывную работу над тем, чтобы россияне чувствовали себя уверенно и не боялись остаться без поддержки», — заключила Елена Цунаева.