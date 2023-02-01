Россия создает третий полюс силы в противовес США и Китаю

Власти изменили подход к поиску партнеров

02 февраля 2023 в 02:02 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отправился на первое в этом году заседание Евразийского межправительственного совета Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти создают третий полюс силы в противовес США и Китаю. На заседании межправительственного совета в Алма-Ате (Казахстан) 2—3 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин раскроет итоги работы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в условиях ограничений. Эксперты объяснили URA.RU, что санкции стимулировали Россию искать новых экономических партнеров и применять в работе с ними интеграционные механизмы, отработанные в союзе. В первый месяц 2023 года представители Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) пытались заинтересовать сотрудничеством страны центральной и северо-восточной Южной Америки, Западноафриканский торговый и валютный союз, Ассоциацию государств Юго-восточной Азии, членов Конференции ООН по торговле и развитию, Андское сообщество, Общий рынок Восточной и Южной Африки, Карибское сообщество и БРИКС. Ведутся переговоры о создании свободной экономической зоны с ОАЭ. Михаил Мишустин активно предлагает странам бывшего СССР вступить в Евразийский экономический союз Фото: Владимир Андреев © URA.RU На заседании в Алма-Ате прозвучит доклад о макроэкономической ситуации в странах ЕАЭС. Также будут озвучены предложения по устойчивому экономическому развитию, сообщили в пресс-службе ЕЭК. Во время визитов в страны Центральной Азии Мишустин не раз подчеркивал эффективность ЕАЭС, а также предлагал Узбекистану и Туркменистану вступить в союз. Эксперты считают, что власти РФ из-за санкций трансформировали политику и теперь применяют стратегию активного вовлечения стран в орбиту ЕАЭС для расширения торговли. Выход на новые рынки сбыта стимулирует создание высокотехнологичных продуктов, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти РФ стимулируют движение страны на новые рынки сбыта с целью получения ресурсов для технологий извне для развития отечественной промышленности, объясняет проректор по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук, эксперт клуба «Валдай» Вячеслав Сутырин. «ЕАЭС создает экономическое пространство с общим емким внутренним рынком. Если своего большого рынка нет, то сложно создавать высокотехнологичные продукты и цепочки. Россия стремится восстановить технологические связи времен СССР и придать им новый импульс. Это позволит создать самодостаточный технологический контур в рамках ЕАЭС и развиваться независимо от санкций США», — пояснил эксперт. Россия изменила стратегию расширения международных экономических связей, отмечают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские власти используют интеграционные механизмы, чтобы открыть новые рынки сбыта со странами и объединениями, не состоящими в западных союзах, считает заместитель директора Центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства и евразийской интеграции Владимир Киреев. «Санкции привели к тому, что мы начали выпускать некоторые недоступные товары внутри страны. Это дает высокой кумулятивный эффект, стимулирует РФ выходить на внешние рынки с товарами с высокой добавленной стоимостью, а не только с сырьем. Чтобы открыть новые рынки Россия использует интеграционные механизмы. Россия является более внимательным, лояльным партнером, чем Китай или коллективный Запад. Дружественные страны рассматривают РФ как потенциального экономического партнера, который не может удовлетворить некоторые потребности сейчас, но имеет потенциал для этого. Многие заинтересованы в третьем полюсе силы, помимо США и Китая», — уверен аналитик. Зоны свободной торговли ЕАЭС повышают эффективность процесса перестроения мирового рынка, уточняют эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия с помощью ЕАЭС решает стратегические вопросы в рамках переформатирования мировых торговых потоков, отмечает заведующая сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Елена Кузьмина. «Зоны свободной торговли способствуют тому, чтобы эти изменения происходили более эффективно. Есть пример работы зоны свободной торговли в Иране. В 2022 году она была временной, но так как показала хорошие результаты, ее работу продлили до 2027 года. В этом году зона должна стать полномасштабной, то есть облегчение торгового режима будет распространяться на большинство товаров. Вторая задача властей — расширение сфер экономического влияния ЕАЭС, которое позволит выстраивать пространство Большого Евразийского партнерства. Выстраивание торговых, производственных и транспортно-логистических связей повысит результаты взаимодействия между странами, регионами и объединениями. Это важно не только для экономического, но и для социально-экономического развития», — уточнила эксперт. Статья по теме Россия создает новый экономический союз По словам Кузьминой, для России, Белоруссии и Казахстана на первый план выходит развитие цифровых технологий в производственных секторах экономики. Вопрос также важен для стран-наблюдателей в ЕАЭС, например, Узбекистана. «На повестке дня и тема продовольственной безопасности, которая тесно связана с геополитическими изменениями. Речь идет о сохранении собственной базы продбезопасности в ЕАЭС и возможности развития торговых связей в этой сфере с Азией, Африкой и по некоторым продуктам с Европой. Еще один важный вопрос для всех стран — создание общих энергетических рынков», — резюмировала эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти создают третий полюс силы в противовес США и Китаю. На заседании межправительственного совета в Алма-Ате (Казахстан) 2—3 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин раскроет итоги работы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в условиях ограничений. Эксперты объяснили URA.RU, что санкции стимулировали Россию искать новых экономических партнеров и применять в работе с ними интеграционные механизмы, отработанные в союзе. В первый месяц 2023 года представители Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) пытались заинтересовать сотрудничеством страны центральной и северо-восточной Южной Америки, Западноафриканский торговый и валютный союз, Ассоциацию государств Юго-восточной Азии, членов Конференции ООН по торговле и развитию, Андское сообщество, Общий рынок Восточной и Южной Африки, Карибское сообщество и БРИКС. Ведутся переговоры о создании свободной экономической зоны с ОАЭ. На заседании в Алма-Ате прозвучит доклад о макроэкономической ситуации в странах ЕАЭС. Также будут озвучены предложения по устойчивому экономическому развитию, сообщили в пресс-службе ЕЭК. Во время визитов в страны Центральной Азии Мишустин не раз подчеркивал эффективность ЕАЭС, а также предлагал Узбекистану и Туркменистану вступить в союз. Эксперты считают, что власти РФ из-за санкций трансформировали политику и теперь применяют стратегию активного вовлечения стран в орбиту ЕАЭС для расширения торговли. Власти РФ стимулируют движение страны на новые рынки сбыта с целью получения ресурсов для технологий извне для развития отечественной промышленности, объясняет проректор по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук, эксперт клуба «Валдай» Вячеслав Сутырин. «ЕАЭС создает экономическое пространство с общим емким внутренним рынком. Если своего большого рынка нет, то сложно создавать высокотехнологичные продукты и цепочки. Российские власти используют интеграционные механизмы, чтобы открыть новые рынки сбыта со странами и объединениями, не состоящими в западных союзах, считает заместитель директора Центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства и евразийской интеграции Владимир Киреев. «Санкции привели к тому, что мы начали выпускать некоторые недоступные товары внутри страны. Это дает высокой кумулятивный эффект, стимулирует РФ выходить на внешние рынки с товарами с высокой добавленной стоимостью, а не только с сырьем. Россия с помощью ЕАЭС решает стратегические вопросы в рамках переформатирования мировых торговых потоков, отмечает заведующая сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Елена Кузьмина. «Зоны свободной торговли способствуют тому, чтобы эти изменения происходили более эффективно. Есть пример работы зоны свободной торговли в Иране. В 2022 году она была временной, но так как показала хорошие результаты, ее работу продлили до 2027 года. В этом году зона должна стать полномасштабной, то есть облегчение торгового режима будет распространяться на большинство товаров. Вторая задача властей — расширение сфер экономического влияния ЕАЭС, которое позволит выстраивать пространство Большого Евразийского партнерства. Выстраивание торговых, производственных и транспортно-логистических связей повысит результаты взаимодействия между странами, регионами и объединениями. Это важно не только для экономического, но и для социально-экономического развития», — уточнила эксперт. По словам Кузьминой, для России, Белоруссии и Казахстана на первый план выходит развитие цифровых технологий в производственных секторах экономики. Вопрос также важен для стран-наблюдателей в ЕАЭС, например, Узбекистана. «На повестке дня и тема продовольственной безопасности, которая тесно связана с геополитическими изменениями. Речь идет о сохранении собственной базы продбезопасности в ЕАЭС и возможности развития торговых связей в этой сфере с Азией, Африкой и по некоторым продуктам с Европой. Еще один важный вопрос для всех стран — создание общих энергетических рынков», — резюмировала эксперт.