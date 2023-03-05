Курганские цветочники нашли способ снизить цены на букеты

Бизнесмены отказываются от импортных товаров в пользу местных

06 марта 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

Курганцам выгоднее закупать российские тюльпаны, чем голландские Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В преддверии Международного женского дня 8 марта представители цветочного бизнеса в Кургане заявили, что переход на российскую продукцию помог снизить цены на букеты в качестве подарка. Об этом сообщила владелец местных цветочных магазинов. Классикой жанра в качестве подарка на Женский день является тюльпан. В магазине «Мурава» отметили, что они перешли на отечественный вариант, так как он на уровне импортного продукта, но по внешнему виду и условиям содержания российский тюльпан наиболее выгодный. «Тюльпаны везем отечественные и голландские. Другие цветы: Эквадор, Израиль, Голландия, Кения, Чили и другие. Импортные цветы обойдутся дороже отечественных. Российские лучше именно стеблем, бутоны толстые и „мясистые“, потому что выращены на нашей земле. Из других стран если заказывать, то их надо доращивать и допаривать», — пояснила URA.RU сотрудница цветочного салона «Мурава». Курганские цветочники для экономии перешли на растения отечественного производства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководитель магазина «Надежда» Надежда Аминова пояснила URA.RU, что в магазине все цветы, кроме тюльпанов — заказаны в других странах (Голландия, Эквадор и Кения). Но есть цветы, которые в местных теплицах для продажи пока не разводят — это пионы. Цены доходят до 650 рублей за один цветок. Сейчас в салоне заказывают пионы реже из-за высокой стоимости. «Голландские цветы имеют место быть, но цена их закупа и местного примерно сравнялась. Есть много любителей пионов, но сейчас не сезон этих цветов, хотя они есть в наличии. Пион по размеру примерно, как ранетка (сорт яблони). Раз он идет издалека, то это считается экзотикой. Его специально выращивают для таких любителей и его стоимость возрастает в разы», — рассказала корреспонденту URA.RU Аминова. Ранее цветочный магазин не переходил на отечественные тюльпаны, так как из Голландии их заказывать было дешевле. Сейчас цветочники добились разведения тюльпанов, лилий и прочих растений в местных теплицах. Как отмечают в салоне «Надежда», выращивать цветы самостоятельно — очень затратно. «Для больших объемов цветов также нужно привлекать колоссальное количество людей. Два человека с этим не справятся», — сообщает владелец салона. Цветочные салоны в Кургане готовятся к Международному женскому дню Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В салонах также упомянули, что популярностью у курганцев пользуются витаминные букеты. «Сейчас много людей болеет. Такие букеты отлично подойдут, так как они делаются из фруктов. Но их надо заказывать заранее, просто так их купить не получится», — добавила владелец магазина. Корпоративные заказы цветочники начали принимать с 1 марта. Оптом купить можно от 60 рублей до 80 рублей за штуку. Цена зависит от количества цветов. Также стоило заранее побеспокоиться о том, чтобы заказать букет, так как 7 числа — корпоративный день в курганских организациях. В этот день в основном цветы только забирают. Цветочный бизнес в Кургане, по словам владелицы «Надежды», все-таки ощутил на себе последствия последних политических событий. «Основной покупатель — это не всегда мужчины. Так что сейчас часто цветы дарят женщины друг другу. Матерям, подругам, врачам», — добавила руководитель салона. В Кургане владельцы цветочных салонов заявили, что увеличилось количество женщин, которые покупают цветы друг другу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В курганских цветочных магазинах назвали преимущества отечественных тюльпанов перед голландскими Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские цветочники заказывают товар из Голландии, Эквадора, Кении и местных теплиц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В преддверии Международного женского дня 8 марта представители цветочного бизнеса в Кургане заявили, что переход на российскую продукцию помог снизить цены на букеты в качестве подарка. Об этом сообщила владелец местных цветочных магазинов. Классикой жанра в качестве подарка на Женский день является тюльпан. В магазине «Мурава» отметили, что они перешли на отечественный вариант, так как он на уровне импортного продукта, но по внешнему виду и условиям содержания российский тюльпан наиболее выгодный. «Тюльпаны везем отечественные и голландские. Другие цветы: Эквадор, Израиль, Голландия, Кения, Чили и другие. Импортные цветы обойдутся дороже отечественных. Российские лучше именно стеблем, бутоны толстые и „мясистые“, потому что выращены на нашей земле. Из других стран если заказывать, то их надо доращивать и допаривать», — пояснила URA.RU сотрудница цветочного салона «Мурава». Руководитель магазина «Надежда» Надежда Аминова пояснила URA.RU, что в магазине все цветы, кроме тюльпанов — заказаны в других странах (Голландия, Эквадор и Кения). Но есть цветы, которые в местных теплицах для продажи пока не разводят — это пионы. Цены доходят до 650 рублей за один цветок. Сейчас в салоне заказывают пионы реже из-за высокой стоимости. «Голландские цветы имеют место быть, но цена их закупа и местного примерно сравнялась. Есть много любителей пионов, но сейчас не сезон этих цветов, хотя они есть в наличии. Пион по размеру примерно, как ранетка (сорт яблони). Раз он идет издалека, то это считается экзотикой. Его специально выращивают для таких любителей и его стоимость возрастает в разы», — рассказала корреспонденту URA.RU Аминова. Ранее цветочный магазин не переходил на отечественные тюльпаны, так как из Голландии их заказывать было дешевле. Сейчас цветочники добились разведения тюльпанов, лилий и прочих растений в местных теплицах. Как отмечают в салоне «Надежда», выращивать цветы самостоятельно — очень затратно. «Для больших объемов цветов также нужно привлекать колоссальное количество людей. Два человека с этим не справятся», — сообщает владелец салона. В салонах также упомянули, что популярностью у курганцев пользуются витаминные букеты. «Сейчас много людей болеет. Такие букеты отлично подойдут, так как они делаются из фруктов. Но их надо заказывать заранее, просто так их купить не получится», — добавила владелец магазина. Корпоративные заказы цветочники начали принимать с 1 марта. Оптом купить можно от 60 рублей до 80 рублей за штуку. Цена зависит от количества цветов. Также стоило заранее побеспокоиться о том, чтобы заказать букет, так как 7 числа — корпоративный день в курганских организациях. В этот день в основном цветы только забирают. Цветочный бизнес в Кургане, по словам владелицы «Надежды», все-таки ощутил на себе последствия последних политических событий. «Основной покупатель — это не всегда мужчины. Так что сейчас часто цветы дарят женщины друг другу. Матерям, подругам, врачам», — добавила руководитель салона.