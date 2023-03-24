Власти РФ определили, как будут развивать Донбасс

За основу возьмут опыт Крыма и Дальнего Востока

24 марта 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

Российские власти дадут предпринимателям льготы для запуска производств на Донбассе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Власти России перезапустят экономику новых регионов страны по примеру Крыма. На заседании правительства РФ 24 марта Михаил Мишустин одобрил законопроект о создании в Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях свободной экономической зоны (СЭЗ). Эксперты объяснили URA.RU, что правительство стремится сделать территории привлекательными, чтобы возродить старые экономические механизмы и подключить новые. Во вступительном слове Мишустин акцентировал внимание на том, что правительство подготовило решение для выполнения поручения президента РФ Владимира Путина, которое он озвучил в послании Федеральному Собранию. Он говорил о скорейшей реализации масштабной программы социально-экономического восстановления и развития новых регионов. Участников СЭЗ в новых регионах освободят от федеральной части налога на прибыль, пообещал премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Перезапустить их экономику поможет создание свободной экономической зоны в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, заявил премьер. «Ее участники будут на 10 лет освобождены от уплаты федеральной части налога на прибыль, а также региональной, по решению субъектов, и на имущество. Это очень важно: региональной — по решению субъектов. На три года — от земельного. Для них предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов — всего 7,6%. Здесь же будут действовать и процедуры свободной таможенной зоны», — уточнил Мишустин. Эти меры привлекут частные инвестиции на новые производства, помогут обновить инфраструктуру, дадут новый импульс строительной отрасли, уверен глава правительства РФ. Они также обеспечат рост сельскому хозяйству, которое может стать одним из основных драйверов развития новых регионов. О необходимости модернизировать и восстановить предприятия Донбасса, Запорожья и Херсонской области Михаил Мишустин заявил в Госдуме Фото: Владимир Андреев © URA.RU В сентябре 2022 года жители Донбасса, Запорожья и Херсонской области проголосовали за вхождение в состав РФ. В конце ноября 2022 года Мишустин оценил первые результаты интеграции регионов: там успели подготовить к сезону ключевые объекты ЖКХ. 3 января Мишустин поручил ФОМС ускорить запуск системы бесплатного медобслуживания. Эксперты отмечают, что интеграция новых регионов РФ — тренд года. Во время отчета перед Госдумой РФ 13 марта Мишустин заявил о планах перезапустить экономики новых регионов, восстановить и модернизировать предприятия. Российские власти хотят сделать новые территории привлекательными для бизнеса, чтобы оживить экономику, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство стремится сделать территории привлекательными, чтобы возродить старые экономические механизмы и подключить новые, объясняет глава компании «Маркком», политолог Сергей Маркелов. «На Донбассе, в Запорожье и Херсонской области есть целый ряд рисков, которые не позволяют восстановить экономику с помощью традиционных методов. Там есть риски, связанные с признанием присоединения регионов, нарушением внешних связей, близостью военных действий и сложной демографической ситуацией. Единственный сценарий, отработанный во всем мире — создание максимально удобных СЭЗ, которые обеспечивают легкое инвестирование и льготное налогообложение. Правительство одной рукой дает, а другой — не отнимает, чтобы в экономическом котле новых регионов легко, свободно, вольготно и под контролем государства закрутилась жизнь», — пояснил политолог. Свободная экономическая зона на Донбассе будет создана по примеру Крыма и Дальнего Востока, отмечают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российское законодательство и практика не позволяют предоставлять максимальные преференции по географическому принципу, поэтому власти создают свободную экономическую зону, отмечает руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «СЭЗ позволит не только запускать новый бизнес и восстанавливать старый, но в большей степени способствовать созданию партнерских предприятий, то есть компании из новых регионов будут «партнериться» с российскими. По опыту Крыма большинство российских компаний не готовы регистрироваться и вести дела в новых территориях. Но они будут в СЭЗ делиться экспертизой, технологической картой, кадрами для запуска производств и бизнеса», — рассказал эксперт. Статья по теме В Донбассе перезапустят жизненно важную сферу Свободные экономические зоны в Крыму и на новых территориях РФ похожи, но будут отличаться, отмечает президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. «В новых регионах более серьезно стоит вопрос участия в инвестпроектах государства, потому что инициатором выступил Минстрой и основные деньги идут через него. Там будут предоставлены возможности по подключению к инфраструктуре за счет государства. Подход отработан на примере Дальнего Востока», — рассказал собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти России перезапустят экономику новых регионов страны по примеру Крыма. На заседании правительства РФ 24 марта Михаил Мишустин одобрил законопроект о создании в Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях свободной экономической зоны (СЭЗ). Эксперты объяснили URA.RU, что правительство стремится сделать территории привлекательными, чтобы возродить старые экономические механизмы и подключить новые. Во вступительном слове Мишустин акцентировал внимание на том, что правительство подготовило решение для выполнения поручения президента РФ Владимира Путина, которое он озвучил в послании Федеральному Собранию. Он говорил о скорейшей реализации масштабной программы социально-экономического восстановления и развития новых регионов. Перезапустить их экономику поможет создание свободной экономической зоны в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, заявил премьер. «Ее участники будут на 10 лет освобождены от уплаты федеральной части налога на прибыль, а также региональной, по решению субъектов, и на имущество. Это очень важно: региональной — по решению субъектов. На три года — от земельного. Для них предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов — всего 7,6%. Здесь же будут действовать и процедуры свободной таможенной зоны», — уточнил Мишустин. Эти меры привлекут частные инвестиции на новые производства, помогут обновить инфраструктуру, дадут новый импульс строительной отрасли, уверен глава правительства РФ. Они также обеспечат рост сельскому хозяйству, которое может стать одним из основных драйверов развития новых регионов. В сентябре 2022 года жители Донбасса, Запорожья и Херсонской области проголосовали за вхождение в состав РФ. В конце ноября 2022 года Мишустин оценил первые результаты интеграции регионов: там успели подготовить к сезону ключевые объекты ЖКХ. 3 января Мишустин поручил ФОМС ускорить запуск системы бесплатного медобслуживания. Эксперты отмечают, что интеграция новых регионов РФ — тренд года. Во время отчета перед Госдумой РФ 13 марта Мишустин заявил о планах перезапустить экономики новых регионов, восстановить и модернизировать предприятия. Правительство стремится сделать территории привлекательными, чтобы возродить старые экономические механизмы и подключить новые, объясняет глава компании «Маркком», политолог Сергей Маркелов. «На Донбассе, в Запорожье и Херсонской области есть целый ряд рисков, которые не позволяют восстановить экономику с помощью традиционных методов. Там есть риски, связанные с признанием присоединения регионов, нарушением внешних связей, близостью военных действий и сложной демографической ситуацией. Российское законодательство и практика не позволяют предоставлять максимальные преференции по географическому принципу, поэтому власти создают свободную экономическую зону, отмечает руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «СЭЗ позволит не только запускать новый бизнес и восстанавливать старый, но в большей степени способствовать созданию партнерских предприятий, то есть компании из новых регионов будут «партнериться» с российскими. Свободные экономические зоны в Крыму и на новых территориях РФ похожи, но будут отличаться, отмечает президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. «В новых регионах более серьезно стоит вопрос участия в инвестпроектах государства, потому что инициатором выступил Минстрой и основные деньги идут через него. Там будут предоставлены возможности по подключению к инфраструктуре за счет государства. Подход отработан на примере Дальнего Востока», — рассказал собеседник.