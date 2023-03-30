Тюменские слухи: силовики будут бить начальство

О переезде подчиненных Моора, растрате экс-чиновника и переделе жилфонда. Выпуск 1016

31 марта 2023 в 19:26 Размер текста - 17 +

Кот-тюменец мысленно приближает лето Фото: URA.RU Рассказывают, что подчиненные губернатора Александра Моора все чаще задумываются о переезде на новые территории РФ — на то есть веская причина. В это время в Тюмени все больше разгорается предвыборная борьба — партии сражаются даже за голоса дачников. Кроме того, в свежих «Слухах»: силовики нашли способ бить начальство, завхоз тюменского правительства рвется в Москву, в вотчине экс-чиновника ищут растрату. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Тюменский губернатор рискует потерять ключевых работников Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Подчиненные Моора готовы к переезду В Желтом доме ходят слухи, что заместители губернатора Александра Моора и директора департаментов правительства якобы все чаще поглядывают в сторону переезда на новые территории России. По мнению чиновников, в этом случае шансов на успешное продолжение карьеры выше. «Починенных Моора вдохновил пример ямальца Виталия Хоценко — поработал в ДНР, а потом сразу ушел на губернаторское кресло в Омске. Многие амбициозные тюменские чиновники учли этот опыт», — передают сплетники в пиджаках и галстуках. Завхоз тюменского правительства хочет в Москву По неподтвержденной информации, управделами тюменского правительства Сергей Путмин загорелся желанием переехать в Москву. Якобы он прилагает все усилия, чтобы найти там работу. «Говорят, Путмин в составе тюменской делегации посетил столицу с рабочей поездкой, и очень уж ему там захотелось остаться. Другой вопрос — кто его там ждет? За год работы управделами Путмин и в Тюмени не смог заработать серьезного авторитета», — посмеиваются источники из Желтого дома. Дмитрию Иванову (на фото — слева) пришлось успокаивать народ Фото: Николай Бастриков © URA.RU Тюменцы чуть не сорвали встречу с директором городского департамента Сплетники поговаривают, что жители района Лесобазы, часть которого попала под комплексное развитие территорий, почти сорвали собрание в департаменте городского хозяйства по поводу сноса домов из-за КРТ. Во время выступления директора ведомства Дмитрия Иванова, жители устроили между собой дебаты и забыли о распинающемся перед ними чиновником. «Он несколько раз пытался утихомирить дебоширов, предлагал закончить собрание. На людей это действовало, они на время затихали. Собрание было похоже на школьный урок с непослушным классом», — ехидничают слухачи. Главный тюменский казначей не справляется с работой Слухачи шепчутся, что над директором «Тюменского городского имущественного казначейства» Игорем Склюевым все сильнее сгущаются тучи. Работа учреждения давно оставляет желать лучшего, а ее сотрудники допускают одну ошибку за другой. «Игорь Борисович совсем распустил свой персонал, что может грозить ему не просто выговорами, но и кое-чем посерьезней. Такое ощущение, что в казначействе работают вчерашние школьники, да еще и ленивые. Главная проблема в том, что эти так называемые специалисты работы по объектам принимают и оплачивают уже тогда, когда подрядчик все закончил, а не поэтапно. И начинается: то недоделки, которые можно было исправить раньше, то лишнего наделают, а бюджет за это платит. Самый эпичный провал был с капремонтом сада №112: из-за халатности ТГИКа срок работ пришлось продлить на полтора года! И в целом он стал дороже на 60 млн рублей. И таких случаев масса, что не идет в плюс имиджу Склюева как управленца», — злословят источники. Алексей Салмин обидел сельских глав Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутат-миллионер посмеялся над мэрами Поговаривают, что депутат Тюменской областной думы и президент группы компаний «Автоград» Алексей Салмин оказался невысокого мнения об умственных способностях глав малых населенных пунктов. Как докладывают сплетники, на одном из круглых столов народный избранник посетовал, что главы администраций ничего не понимают в экономике, из-за чего развитие бизнеса на местах — задача невыполнимая. «Наш депутат-миллионер пожаловался, что вот ездят они с крупными предпринимателями по селам да весям, несут знание свое о том, как вести и развивать бизнес, а все не в коня корм. Другими словами, приезжают после таких встреч мэры к губернатору, защищают программы развития своих территорий, а идеи у них устаревшие. Не актуальные, прямо скажем, идеи. А проблема, по его мнению, в том, что 95% глав муниципалитетов в финансах и их обороте совершенно не смыслят. „Не тот уровень“, вот прям дословно так и сказал. Части мэров, кстати, об этом донесли, и они даже обиделись. Так что теперь Салмину стоит быть внимательнее в его командировках в глубинку, не везде ему будут рады», — отмечают источники. Псевдооппозиция рвется в ряды ЕР Поговаривают, что чем ближе единый день голосования 10 сентября, тем чаще представители парламентских оппозиционных партий посматривают в сторону «Единой России». Мол, шансы оппозиции получить в этом электоральном цикле достойный процент на выборах снижаются с каждым днем. «Вот не самые идейные эсеры, коммунисты и либерал-демократы и пытаются договориться о переходе в „партию власти“, чтобы получить заветный мандат депутата. Скоро, наверное, на праймериз ЕР заявятся», — шутят слухмейкеры. В ЛДПР определились с ядерной аудиторией Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменское отделение ЛДПР заработает очки на местных дачниках Знающие люди поговаривают, что в тюменском отделении ЛДПР планируют заработать политические очки, запустив поддержку местных садоводов. Якобы, говорят любители слухов, расчет на то, что среди дачников больше всего политически активных тюменцев, которые чаще всего участвуют в выборах. «У садоводов проблем столько, что сейчас любая помощь будет принята с благодарностью. В садовых товариществах постоянно проблемы с дорогами, газом, электричеством, и тот, кто поможет хотя бы немного продвинуться в их решении, заслужит максимальное доверие», — предполагают любители интриг. Депутаты гордумы Тюмени остались недовольны начальником УМВД В тюменской политтусовке поговаривают, что доклад начальника УМВД Тюмени Андрея Кабанова перед городской думой не удовлетворил некоторых представителей депутатского корпуса. «Кабанов заранее получил несколько вопросов, на них он ответил. Но от тех, что были в ходе заседания, открыто ушел. Либо не в повестке, либо есть, что скрывать», — судачат слухмейкеры. Чиновнику из Тобольского района грозят неприятности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU ФСБ заинтересовалась чиновником, поддержавшим фейк об СВО ради денег Слухачи докладывают, что ФСБ проводит проверку по ситуации, случившейся в Тобольском районе. Якобы один из чиновников администрации, пожелавший помочь общественникам в получении гранта, подписал документ, в котором был указан возмутительный фейк, касающийся спецоперации. «Одна из местных НКО решила податься на грант. Деньги просили на проект по патриотическому воспитанию. А чтобы необходимость выделения средств была неоспоримой, придумали „утку“: якобы в районе почти две сотни подростков поставили на учет, так как они в своих соцсетях писали фейки об СВО и дискредитировали армию РФ. И, мол, чтобы такого не повторялось, надо проводить с детьми работу. А один из чиновников мэрии эту заявку подписал, выступив гарантом того, что сведения в ней правдивы. Хотя все вранье, конечно, не было такого. После этого ФСБ начало проверку, заявку с сайта грантов подтерли, но чиновнику все равно ситуация ничем хорошим не грозит. Как и общественникам, хотевшим денег», — докладывают сплетники. В вотчине экс-чиновника ищут растрату Как докладывают инсайдеры, силовики ищут растрату в спортивной школе «Ладья», которой руководит бывший замначальника управления по спорту Тюмени Андрей Колычев. Речь идет о субсидии, которую учреждение получило из бюджета и якобы потратило на непонятные цели. «Уголовное дело уже возбуждено и расследуется. Статья неприятная — „Присвоение или растрата“. А наказание по ней еще неприятней: до шести лет лишения свободы, да еще и запрет занимать определенные должности на годы. Не будем утверждать, кто является главным подозреваемым — сам Колычев или, к примеру, его бухгалтер, это дело следствия. Но запашок у истории крайне неприличный. Кстати, ни на что не намекаем, но Колычев у нас, согласно последней декларации, стал самым богатым среди директоров спортшкол. И почему мы не удивлены?» — зубоскалят слухачи. Руководство силовых ведомств ждет спарринг с подчиненными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рядовые силовики нашли способ бить начальство Ходят слухи, что несколько влиятельных начальников из управления Росгвардии и УМВД региона начали заниматься в одном и том же зале спортивных единоборств. А вслед за ними туда же потянулись их подчиненные, но часть из них — совсем не ради спорта. «Вы представьте, какая это прекрасная возможность — законно заехать в спарринге по лицу руководителю! Такой шанс силовики упускать не желают. У зала еще и название такое говорящее — „Ломоносов“, прямо призыв к действию. Место, кстати, считается элитным: чиновники и прочие ВИПы туда ходят на бокс, борьбу или тхэквондо, ногами помахать. Созданы все условия для качественного спорта. Интересно, увидят ли когда-нибудь в его стенах Леонида Коломийца или Евгения Федоткина (руководители УМВД и управления Росгвардии по Тюменской области — прим. URA.RU)? Вот рядовому составу была бы отрада», — хохочут инсайдеры. В ГИБДД придумали, как выполнить план по штрафам В силовых кругах ходит слух, что сотрудники ГИБДД придумали как выполнить план по штрафам. Якобы в последнее время силовики начали особо активно проверять водителей автобусов общественного транспорта. «Раньше такого не наблюдалось. Впрочем, может решили просто навести порядок в этой сфере, за безопасность пассажиров беспокоятся», — задаются вопросом сплетники в погонах. Планы Владимира Пискайкина по расширению в Омске могут оказаться под угрозой Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Назначение нового омского губернатора ударит по тюменским бизнесменам Ходят слухи, что назначение Виталия Хоценко и. о. губернатора Омской области может ударить по тюменским бизнесменам, который ведут в регионе строительство. «Якобы все договоренности об инвестициях в Омск заключались с прежним главой региона Александром Бурковым, а к Хоценко надо еще подход найти», — отмечают сплетники. Среди возможных «жертв» называют имена Владимира Пискайкина и Геннадия Разницына. На рынке недвижимости ожидают глобальных перестановок Говорят, что на рынке недвижимости Тюмени происходят глобальные изменения, которые отразятся на всех участниках бизнеса. Якобы агентство «Этажи» сейчас за бесценок выкупает земельные участки, принадлежавшие агентству «Юнидом». Любители слухов предполагают, что на этих участках скоро якобы начнется индивидуальное жилищное строительство, которое выведет «Этажи» на новый уровень влиятельности в сфере недвижимости. «Уже две недели ходит слух, что „Этажи“ поглотили „Юнидом“, а теперь вот заговорили о перекупке участков. Конечно, говорить о монополизации рынка сейчас рановато, потому что у „Этажей“ хватает конкурентов на федеральном и местном уровне. Но очень похоже, что все к тому идет», — считают слухачи. Тюменский бизнес предпочитает работу на экспорт Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Нефтегазовому бизнесу не хватит местных сервисных компаний Слухачи передают, что несколько крупных нефтегазовых компаний обеспокоены массовым стремлением тюменского бизнеса на Восток. Якобы есть опасность, что ресурсов местных сервисных и обслуживающих компаний из-за экспорта может не хватить на задачи, которые ставят местные заказчики. «Тут очень двоякая ситуация, потому что экспорт в любом случае Тюменской области на руку. Но запас прочности местного бизнеса не такой большой, чтобы потянуть контракты и в Египте, и у местных „дочек“ „Роснефти“. Это вызывает определенную тревогу, которая со временем будет только нарастать», — рассуждают знатоки тюменского бизнеса. Тюменскую управляющую компанию запугали телевидением Слухачи обсуждают конфликт между жителями микрорайона Парфенова и управляющей компании «ЖКХ-Стандарт». Поговаривают, что директор УК Александр Долин долгое время игнорировал требования жильцов привести в порядок придомовую территорию. Подействовали угрозы журналистами с телевидения. «Территория была сильно замусорена. А по весне ее регулярно затапливает талыми водами. Обращения управляющая компания игнорировала, пришлось пугать телевидением. Спустя день все проблемы устранили», — сообщают инсайдеры. Тюменские УК хотят избавиться от ветхого жилья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Управляющие компании задумали передел жилищного фонда Ходит слух, что управляющие компании, которые работают в Тюмени, скоро устроят передел жилфонда. Якобы, ключевым игрокам рынка не нравится, что у одних в управлении слишком много аварийного жилья, а у других только новостройки. Знающие люди предполагают, что это может привести к настоящей войне управляющих компаний. «Конечно, трудно управлять жилфондом, если в нем из 50 домов 20, например, уже на грани сноса. Но пытаться взвалить свои проблемы, а точнее, распределить их по другим компаниям, совсем некрасиво. Молодые УК, которые управляют десятком домов в новых микрорайонах, наверняка будут против такой политики. Те же „Партнеры“, например, вряд ли захотят связываться с домами где-нибудь в старых районах Тюмени. Не говоря уже о том, что в этом противостоянии в первую очередь пострадают интересы людей», — рассуждают люди, близкие к коммунальной среде Тюмени. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рассказывают, что подчиненные губернатора Александра Моора все чаще задумываются о переезде на новые территории РФ — на то есть веская причина. В это время в Тюмени все больше разгорается предвыборная борьба — партии сражаются даже за голоса дачников. Кроме того, в свежих «Слухах»: силовики нашли способ бить начальство, завхоз тюменского правительства рвется в Москву, в вотчине экс-чиновника ищут растрату. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Подчиненные Моора готовы к переезду В Желтом доме ходят слухи, что заместители губернатора Александра Моора и директора департаментов правительства якобы все чаще поглядывают в сторону переезда на новые территории России. По мнению чиновников, в этом случае шансов на успешное продолжение карьеры выше. «Починенных Моора вдохновил пример ямальца Виталия Хоценко — поработал в ДНР, а потом сразу ушел на губернаторское кресло в Омске. Многие амбициозные тюменские чиновники учли этот опыт», — передают сплетники в пиджаках и галстуках. Завхоз тюменского правительства хочет в Москву По неподтвержденной информации, управделами тюменского правительства Сергей Путмин загорелся желанием переехать в Москву. Якобы он прилагает все усилия, чтобы найти там работу. «Говорят, Путмин в составе тюменской делегации посетил столицу с рабочей поездкой, и очень уж ему там захотелось остаться. Другой вопрос — кто его там ждет? За год работы управделами Путмин и в Тюмени не смог заработать серьезного авторитета», — посмеиваются источники из Желтого дома. Тюменцы чуть не сорвали встречу с директором городского департамента Сплетники поговаривают, что жители района Лесобазы, часть которого попала под комплексное развитие территорий, почти сорвали собрание в департаменте городского хозяйства по поводу сноса домов из-за КРТ. Во время выступления директора ведомства Дмитрия Иванова, жители устроили между собой дебаты и забыли о распинающемся перед ними чиновником. «Он несколько раз пытался утихомирить дебоширов, предлагал закончить собрание. На людей это действовало, они на время затихали. Собрание было похоже на школьный урок с непослушным классом», — ехидничают слухачи. Главный тюменский казначей не справляется с работой Слухачи шепчутся, что над директором «Тюменского городского имущественного казначейства» Игорем Склюевым все сильнее сгущаются тучи. Работа учреждения давно оставляет желать лучшего, а ее сотрудники допускают одну ошибку за другой. «Игорь Борисович совсем распустил свой персонал, что может грозить ему не просто выговорами, но и кое-чем посерьезней. Такое ощущение, что в казначействе работают вчерашние школьники, да еще и ленивые. Главная проблема в том, что эти так называемые специалисты работы по объектам принимают и оплачивают уже тогда, когда подрядчик все закончил, а не поэтапно. И начинается: то недоделки, которые можно было исправить раньше, то лишнего наделают, а бюджет за это платит. Самый эпичный провал был с капремонтом сада №112: из-за халатности ТГИКа срок работ пришлось продлить на полтора года! И в целом он стал дороже на 60 млн рублей. И таких случаев масса, что не идет в плюс имиджу Склюева как управленца», — злословят источники. Депутат-миллионер посмеялся над мэрами Поговаривают, что депутат Тюменской областной думы и президент группы компаний «Автоград» Алексей Салмин оказался невысокого мнения об умственных способностях глав малых населенных пунктов. Как докладывают сплетники, на одном из круглых столов народный избранник посетовал, что главы администраций ничего не понимают в экономике, из-за чего развитие бизнеса на местах — задача невыполнимая. «Наш депутат-миллионер пожаловался, что вот ездят они с крупными предпринимателями по селам да весям, несут знание свое о том, как вести и развивать бизнес, а все не в коня корм. Другими словами, приезжают после таких встреч мэры к губернатору, защищают программы развития своих территорий, а идеи у них устаревшие. Не актуальные, прямо скажем, идеи. А проблема, по его мнению, в том, что 95% глав муниципалитетов в финансах и их обороте совершенно не смыслят. „Не тот уровень“, вот прям дословно так и сказал. Части мэров, кстати, об этом донесли, и они даже обиделись. Так что теперь Салмину стоит быть внимательнее в его командировках в глубинку, не везде ему будут рады», — отмечают источники. Псевдооппозиция рвется в ряды ЕР Поговаривают, что чем ближе единый день голосования 10 сентября, тем чаще представители парламентских оппозиционных партий посматривают в сторону «Единой России». Мол, шансы оппозиции получить в этом электоральном цикле достойный процент на выборах снижаются с каждым днем. «Вот не самые идейные эсеры, коммунисты и либерал-демократы и пытаются договориться о переходе в „партию власти“, чтобы получить заветный мандат депутата. Скоро, наверное, на праймериз ЕР заявятся», — шутят слухмейкеры. Тюменское отделение ЛДПР заработает очки на местных дачниках Знающие люди поговаривают, что в тюменском отделении ЛДПР планируют заработать политические очки, запустив поддержку местных садоводов. Якобы, говорят любители слухов, расчет на то, что среди дачников больше всего политически активных тюменцев, которые чаще всего участвуют в выборах. «У садоводов проблем столько, что сейчас любая помощь будет принята с благодарностью. В садовых товариществах постоянно проблемы с дорогами, газом, электричеством, и тот, кто поможет хотя бы немного продвинуться в их решении, заслужит максимальное доверие», — предполагают любители интриг. Депутаты гордумы Тюмени остались недовольны начальником УМВД В тюменской политтусовке поговаривают, что доклад начальника УМВД Тюмени Андрея Кабанова перед городской думой не удовлетворил некоторых представителей депутатского корпуса. «Кабанов заранее получил несколько вопросов, на них он ответил. Но от тех, что были в ходе заседания, открыто ушел. Либо не в повестке, либо есть, что скрывать», — судачат слухмейкеры. ФСБ заинтересовалась чиновником, поддержавшим фейк об СВО ради денег Слухачи докладывают, что ФСБ проводит проверку по ситуации, случившейся в Тобольском районе. Якобы один из чиновников администрации, пожелавший помочь общественникам в получении гранта, подписал документ, в котором был указан возмутительный фейк, касающийся спецоперации. «Одна из местных НКО решила податься на грант. Деньги просили на проект по патриотическому воспитанию. А чтобы необходимость выделения средств была неоспоримой, придумали „утку“: якобы в районе почти две сотни подростков поставили на учет, так как они в своих соцсетях писали фейки об СВО и дискредитировали армию РФ. И, мол, чтобы такого не повторялось, надо проводить с детьми работу. А один из чиновников мэрии эту заявку подписал, выступив гарантом того, что сведения в ней правдивы. Хотя все вранье, конечно, не было такого. После этого ФСБ начало проверку, заявку с сайта грантов подтерли, но чиновнику все равно ситуация ничем хорошим не грозит. Как и общественникам, хотевшим денег», — докладывают сплетники. В вотчине экс-чиновника ищут растрату Как докладывают инсайдеры, силовики ищут растрату в спортивной школе «Ладья», которой руководит бывший замначальника управления по спорту Тюмени Андрей Колычев. Речь идет о субсидии, которую учреждение получило из бюджета и якобы потратило на непонятные цели. «Уголовное дело уже возбуждено и расследуется. Статья неприятная — „Присвоение или растрата“. А наказание по ней еще неприятней: до шести лет лишения свободы, да еще и запрет занимать определенные должности на годы. Не будем утверждать, кто является главным подозреваемым — сам Колычев или, к примеру, его бухгалтер, это дело следствия. Но запашок у истории крайне неприличный. Кстати, ни на что не намекаем, но Колычев у нас, согласно последней декларации, стал самым богатым среди директоров спортшкол. И почему мы не удивлены?» — зубоскалят слухачи. Рядовые силовики нашли способ бить начальство Ходят слухи, что несколько влиятельных начальников из управления Росгвардии и УМВД региона начали заниматься в одном и том же зале спортивных единоборств. А вслед за ними туда же потянулись их подчиненные, но часть из них — совсем не ради спорта. «Вы представьте, какая это прекрасная возможность — законно заехать в спарринге по лицу руководителю! Такой шанс силовики упускать не желают. У зала еще и название такое говорящее — „Ломоносов“, прямо призыв к действию. Место, кстати, считается элитным: чиновники и прочие ВИПы туда ходят на бокс, борьбу или тхэквондо, ногами помахать. Созданы все условия для качественного спорта. Интересно, увидят ли когда-нибудь в его стенах Леонида Коломийца или Евгения Федоткина (руководители УМВД и управления Росгвардии по Тюменской области — прим. URA.RU)? Вот рядовому составу была бы отрада», — хохочут инсайдеры. В ГИБДД придумали, как выполнить план по штрафам В силовых кругах ходит слух, что сотрудники ГИБДД придумали как выполнить план по штрафам. Якобы в последнее время силовики начали особо активно проверять водителей автобусов общественного транспорта. «Раньше такого не наблюдалось. Впрочем, может решили просто навести порядок в этой сфере, за безопасность пассажиров беспокоятся», — задаются вопросом сплетники в погонах. Назначение нового омского губернатора ударит по тюменским бизнесменам Ходят слухи, что назначение Виталия Хоценко и. о. губернатора Омской области может ударить по тюменским бизнесменам, который ведут в регионе строительство. «Якобы все договоренности об инвестициях в Омск заключались с прежним главой региона Александром Бурковым, а к Хоценко надо еще подход найти», — отмечают сплетники. Среди возможных «жертв» называют имена Владимира Пискайкина и Геннадия Разницына. На рынке недвижимости ожидают глобальных перестановок Говорят, что на рынке недвижимости Тюмени происходят глобальные изменения, которые отразятся на всех участниках бизнеса. Якобы агентство «Этажи» сейчас за бесценок выкупает земельные участки, принадлежавшие агентству «Юнидом». Любители слухов предполагают, что на этих участках скоро якобы начнется индивидуальное жилищное строительство, которое выведет «Этажи» на новый уровень влиятельности в сфере недвижимости. «Уже две недели ходит слух, что „Этажи“ поглотили „Юнидом“, а теперь вот заговорили о перекупке участков. Конечно, говорить о монополизации рынка сейчас рановато, потому что у „Этажей“ хватает конкурентов на федеральном и местном уровне. Но очень похоже, что все к тому идет», — считают слухачи. Нефтегазовому бизнесу не хватит местных сервисных компаний Слухачи передают, что несколько крупных нефтегазовых компаний обеспокоены массовым стремлением тюменского бизнеса на Восток. Якобы есть опасность, что ресурсов местных сервисных и обслуживающих компаний из-за экспорта может не хватить на задачи, которые ставят местные заказчики. «Тут очень двоякая ситуация, потому что экспорт в любом случае Тюменской области на руку. Но запас прочности местного бизнеса не такой большой, чтобы потянуть контракты и в Египте, и у местных „дочек“ „Роснефти“. Это вызывает определенную тревогу, которая со временем будет только нарастать», — рассуждают знатоки тюменского бизнеса. Тюменскую управляющую компанию запугали телевидением Слухачи обсуждают конфликт между жителями микрорайона Парфенова и управляющей компании «ЖКХ-Стандарт». Поговаривают, что директор УК Александр Долин долгое время игнорировал требования жильцов привести в порядок придомовую территорию. Подействовали угрозы журналистами с телевидения. «Территория была сильно замусорена. А по весне ее регулярно затапливает талыми водами. Обращения управляющая компания игнорировала, пришлось пугать телевидением. Спустя день все проблемы устранили», — сообщают инсайдеры. Управляющие компании задумали передел жилищного фонда Ходит слух, что управляющие компании, которые работают в Тюмени, скоро устроят передел жилфонда. Якобы, ключевым игрокам рынка не нравится, что у одних в управлении слишком много аварийного жилья, а у других только новостройки. Знающие люди предполагают, что это может привести к настоящей войне управляющих компаний. «Конечно, трудно управлять жилфондом, если в нем из 50 домов 20, например, уже на грани сноса. Но пытаться взвалить свои проблемы, а точнее, распределить их по другим компаниям, совсем некрасиво. Молодые УК, которые управляют десятком домов в новых микрорайонах, наверняка будут против такой политики. Те же „Партнеры“, например, вряд ли захотят связываться с домами где-нибудь в старых районах Тюмени. Не говоря уже о том, что в этом противостоянии в первую очередь пострадают интересы людей», — рассуждают люди, близкие к коммунальной среде Тюмени. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.